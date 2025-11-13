Новини
Намерено е и последното тяло от турския военен самолет, разбил се в Грузия

13 Ноември, 2025 11:25 762 3

Черната кутия на самолета, която беше намерена през вчерашния ден, вече е пренесена в Турция

Намерено е и последното тяло от турския военен самолет, разбил се в Грузия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намерено е и последното тяло на загинал в авиокатастрофата, при която турски военен самолет С-130, пътуващ от Азербайджан към Турция се разби в Грузия, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. В катастрофата загинаха 20 военни, предаде БТА.

Черната кутия на самолета, която беше намерена през вчерашния ден, вече е пренесена в Турция. Както тя, така и всички останали части от самолета, които бяха намерени, ще бъдат подложени на анализ.

Разследването на мястото на инцидента продължава. В него участват както разследващи екипи от Турция, така и екипи на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната на Грузия.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи вчера, че е намерена черната кутия на турския военен самолет, който се разби в Грузия на път от Азербайджан към Турция. Новината дойде по време на реч на Ердоган, която беше излъчвана на живо в социалните мрежи.

Ердоган подчерта, че веднага след инцидента министрите на отбраната, вътрешните и външните работи на Турция - Яшар Гюлер, Али Йерликая и Хакан Фидан са осъществили контакт със своите колеги в Грузия и Азербайджан.

Операциите по издирване и спасяване са започнали незабавно. Започнало е сътрудничество с грузинските власти, за да бъдат предоставени кадри от авиокатастрофата.


Грузия
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 3 И кво ?

    6 0 Отговор
    Защо този самолет не е прелетял директно над Армения , а е заобиколил през Грузия . Нали и Азербайджан и Армения се умилкват на натото ?.

    11:32 13.11.2025