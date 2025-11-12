Новини
Ердоган: Намерена е черната кутия на самолета, който се разби в Грузия

12 Ноември, 2025 15:49

Турският президент съобщи, че е провел телефонни разговори както с президента на Азербайджан, така и с премиера на Грузия

Ердоган: Намерена е черната кутия на самолета, който се разби в Грузия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи, че е намерена черната кутия на турския военен самолет, който се разби в Грузия на път от Азербайджан към Турция. Новината дойде по време на реч на Ердоган, която беше излъчвана на живо в социалните мрежи, предаде БТА.

Ердоган подчерта, че веднага след инцидента министрите на отбраната, вътрешните и външните работи на Турция - Яшар Гюлер, Али Йерликая и Хакан Фидан са осъществили контакт със своите колеги в Грузия и Азербайджан.

Операциите по издирване и спасяване са започнали незабавно. Започнало е сътрудничество с грузинските власти, за да бъдат предоставени кадри от авиокатастрофата.

"Още същата вечер в 17 ч. получихме новината, че са достигали до останките на самолета. Мястото, където се намират, беше отцепено от полицейски кордон във връзка с мерки за сигурност. Отново снощи беше осъществено изпращането в района на екипа ни за разследване на инциденти от 46 души. Черната кутия на самолета ни е намерена. Прегледите и анализите са започнали. Достигахме до телата на 19 от геройски загиналите ни военни. Продължават действията по издирване на последното тяло", заяви Ердоган.

Турският президент съобщи, че в тази връзка е провел телефонни разговори както с президента на Азербайджан Илхам Алиев, така и с премиера на Грузия Иракли Кобахидзе.

Той заяви, че Грузия и Азербайджан оказват подкрепа и съдействие. Ердоган увери, че следи всяка минута от дейностите на мястото на инцидента и че ще бъде направено всичко възможно да бъде получена яснота за причините за случилото се.

Ердоган заяви, че Министерството на отбраната и Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция продължат да информират обществото и призова за бдителност към манипулациите и дезинформацията, особено в социалните мрежи.


Грузия
