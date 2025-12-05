Орбан заплаши Европейската комисия с дело, ако Брюксел заобиколи ветото на Будапеща

Унгария ще съди Европейската комисия, ако тя заобиколи ветото на Будапеща върху планираните санкции срещу закупуването на руски газ и петрол, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ, предаде БТА.
В интервю за унгарското обществено радио Орбан подчерта, че "Брюксел играе непочтено", тъй като представя забраната за внос на руски нефт и газ като като мярка в областта на търговската политика, а не като санкционен инструмент. Той обясни, че по този начин ЕС си осигурява възможност решението да бъде взето с квалифицирано мнозинство, а не единодушно, заобикаляйки унгарското вето, като, според Орбан, ЕС действа "напълно незаконно".
Унгарският премиер определи действията на Европейската комисия като "явно нарушение на принципа на правовата държава" и подчерта, че въпреки че съдебният процес ще бъде дълъг и няма да реши незабавно проблема, Унгария трябва да изпрати ясен сигнал, че ЕС "е загърбил върховенството на закона и злоупотребява с властта си".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
14:27 05.12.2025
2 Браво на орбан
14:29 05.12.2025
3 Боруна Лом
14:29 05.12.2025
4 Пич
14:29 05.12.2025
5 Антикомуне
Коментиран от #20
14:29 05.12.2025
6 Реалност
Всички връзки в московската мафия, водят до болка, страдание и бедност.
Факт !
14:33 05.12.2025
7 Сатана Z
14:33 05.12.2025
8 Трол
14:34 05.12.2025
9 Гориил
14:34 05.12.2025
10 Kaлпазанин
14:36 05.12.2025
11 Объркано Атлантиче
Европейската комисия вчера по същество призна, че санкциите са причинили повече вреди на самия ЕС, отколкото на Русия.
Брюкселските русофоби се съгласиха поне да отпуснат пари на прибалтийските държави и Финландия, за да компенсират там малко загубите..
14:37 05.12.2025
12 Съединените щати поискаха
14:38 05.12.2025
13 Министерството на финансите на САЩ
14:38 05.12.2025
14 Сатана Z
За да критикуваш Унгария трябва да си на нейното ниво
Коментиран от #15
14:41 05.12.2025
15 Пишеш за империята
До коментар #14 от "Сатана Z":Австро-Унгария.
Коментиран от #18
14:48 05.12.2025
16 Аз съм веган
14:52 05.12.2025
17 Ами съди ги бе!
15:01 05.12.2025
18 Дааааа
До коментар #15 от "Пишеш за империята":Австро-Унгария чак след 1867год.
А до тогава.
15:07 05.12.2025
19 Една позиция
ше ти резна писеца.Те помнят 1956г. и убитите унгарски патриоти от руснаците.И поляците
помнят Катин и убитите 21000 полски елит.И чехите и Ян Палха.И убитите българи 1944г.
И прибалтийските народи И целия ЕС.Империята на злото си отива.
15:09 05.12.2025
20 Атина Палада
До коментар #5 от "Антикомуне":Какво ще свие,като Унгария не е в Еврозоната? Едно нищо..Трохи! Това не са средства,които могат да се отразят сериозно на държавата! Все едно да взимаш 1000 лв.заплара и аз да ти спра 5 стотинки:))) ще ти се отрази ли това сериозно? Виж,в Еврозоната е друго нещо ..Там си под пълен контрол.Затварят ти банките и ти си аут .
15:16 05.12.2025