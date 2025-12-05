Новини
Орбан заплаши Европейската комисия с дело, ако Брюксел заобиколи ветото на Будапеща
  Тема: Украйна

Орбан заплаши Европейската комисия с дело, ако Брюксел заобиколи ветото на Будапеща

5 Декември, 2025 14:24 1 371 20

Унгарският премиер определи действията на Европейската комисия като "явно нарушение на принципа на правовата държава"

Орбан заплаши Европейската комисия с дело, ако Брюксел заобиколи ветото на Будапеща - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария ще съди Европейската комисия, ако тя заобиколи ветото на Будапеща върху планираните санкции срещу закупуването на руски газ и петрол, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ, предаде БТА.

В интервю за унгарското обществено радио Орбан подчерта, че "Брюксел играе непочтено", тъй като представя забраната за внос на руски нефт и газ като като мярка в областта на търговската политика, а не като санкционен инструмент. Той обясни, че по този начин ЕС си осигурява възможност решението да бъде взето с квалифицирано мнозинство, а не единодушно, заобикаляйки унгарското вето, като, според Орбан, ЕС действа "напълно незаконно".

Още новини от Украйна

Унгарският премиер определи действията на Европейската комисия като "явно нарушение на принципа на правовата държава" и подчерта, че въпреки че съдебният процес ще бъде дълъг и няма да реши незабавно проблема, Унгария трябва да изпрати ясен сигнал, че ЕС "е загърбил върховенството на закона и злоупотребява с властта си".


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 койдазнай

    11 9 Отговор
    А къде ще се води това дело? В Улан Уде ли?

    14:27 05.12.2025

  • 2 Браво на орбан

    22 8 Отговор
    А България е на 1300г И и от тези години 2/3 от времето е била под робство или под външно влияние.

    14:29 05.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    34 11 Отговор
    УДРИИИИИ ОРБАНЕ СМАЖИ ТАЗИ ГЕИЗЕРИ

    14:29 05.12.2025

  • 4 Пич

    34 8 Отговор
    Така и трябва !!! Тъпите Урсулианци винаги се държат така , сякаш правилата и законите са само за другите, а за тях не се отнасят !!!

    14:29 05.12.2025

  • 5 Антикомуне

    9 33 Отговор
    Виждам как на Унгария й спират средствата и Орбанчо пак ще врътне геврек. Случва се всеки път, лае срещу вятъра и после подвива опашка, защото кинтите идват от ЕС, не от Москва.

    Коментиран от #20

    14:29 05.12.2025

  • 6 Реалност

    8 33 Отговор
    Докато продажника орбан обслужва международно признатия престъпник Путлер, унгарците се наредиха последни по покупателна способност в ЕС.
    Всички връзки в московската мафия, водят до болка, страдание и бедност.
    Факт !

    14:33 05.12.2025

  • 7 Сатана Z

    31 4 Отговор
    УрSSула никога не е била избирана а назначавана ,за разлика от Орбан.

    14:33 05.12.2025

  • 8 Трол

    3 11 Отговор
    По-добре е да ги заплаши направо с война, ще има по-голям ефект.

    14:34 05.12.2025

  • 9 Гориил

    5 13 Отговор
    Брюксел ще си отмъсти и ще спре пенсионните и бюджетните субсидии. Това очаква всички, които не се подчиняват.

    14:34 05.12.2025

  • 10 Kaлпазанин

    29 3 Отговор
    Да разбираме че ЕС се управлява само от група чакали начело с Урсула и Калас ,народа какво иска е без значение .колкото по скоро идат на кладата толкова по добре ,заедно с Блек рок магарето Мерц и макарон с дедому

    14:36 05.12.2025

  • 11 Объркано Атлантиче

    23 4 Отговор
    Какво не ви казват:
    Европейската комисия вчера по същество призна, че санкциите са причинили повече вреди на самия ЕС, отколкото на Русия.

    Брюкселските русофоби се съгласиха поне да отпуснат пари на прибалтийските държави и Финландия, за да компенсират там малко загубите..

    14:37 05.12.2025

  • 12 Съединените щати поискаха

    17 2 Отговор
    от няколко държави от ЕС да блокират план за използване на замразените активи на Централната банка на Русия за осигуряване на мащабен заем на Украйна. Американски служители твърдят, че тези активи трябва да се запазят, за да се осигури потенциално мирно споразумение между Киев и Москва, а не да се използват за финансиране на войната. Според дипломатите дискусиите са поверителни.

    14:38 05.12.2025

  • 13 Министерството на финансите на САЩ

    7 2 Отговор
    Съединените щати отложиха до 29 април 2026 г. санкциите срещу бензиностанциите на руската петролна компания Лукойл извън Русия. Това e било съобщено от Министерството на финансите на САЩ. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) обясни, че това решение е взето с цел "да се намалят негативните последици за потребителите и доставчиците, които извършват обикновени транзакции." Според Ройтерс става дума за около 2 хиляди бензиностанции Lukoil в Европа, Централна Азия, Близкия изток и Америка. В Съединените щати компанията притежава около 200 бензиностанции в Ню Джърси, Пенсилвания и Ню Йорк. Лукойл е и един от водещите пазарни играчи в Молдова и България, като управлява около 600 станции в Турция и над 300 в Румъния.

    14:38 05.12.2025

  • 14 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Когато Унгария е била Европейска Империя, обитаващите земите в Турската провинция Булгар и Стан тихо и кротко са превивали робските си главици и са си живуркащи в скута на Суктана
    За да критикуваш Унгария трябва да си на нейното ниво

    Коментиран от #15

    14:41 05.12.2025

  • 15 Пишеш за империята

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Австро-Унгария.

    Коментиран от #18

    14:48 05.12.2025

  • 16 Аз съм веган

    2 5 Отговор
    Същия като хаяско, само че по-смешен.

    14:52 05.12.2025

  • 17 Ами съди ги бе!

    2 1 Отговор
    Пък най-добре си омитайте крушите от ЕС, че от "Троянски коне" няма никаква полза!

    15:01 05.12.2025

  • 18 Дааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пишеш за империята":

    Австро-Унгария чак след 1867год.
    А до тогава.

    15:07 05.12.2025

  • 19 Една позиция

    1 1 Отговор
    Збогом Орбане.Ти си минало,лошо минало.След 2 месеца бегай в Расия.щото унгарите
    ше ти резна писеца.Те помнят 1956г. и убитите унгарски патриоти от руснаците.И поляците
    помнят Катин и убитите 21000 полски елит.И чехите и Ян Палха.И убитите българи 1944г.
    И прибалтийските народи И целия ЕС.Империята на злото си отива.

    15:09 05.12.2025

  • 20 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Антикомуне":

    Какво ще свие,като Унгария не е в Еврозоната? Едно нищо..Трохи! Това не са средства,които могат да се отразят сериозно на държавата! Все едно да взимаш 1000 лв.заплара и аз да ти спра 5 стотинки:))) ще ти се отрази ли това сериозно? Виж,в Еврозоната е друго нещо ..Там си под пълен контрол.Затварят ти банките и ти си аут .

    15:16 05.12.2025

