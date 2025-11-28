В Унгария: Путин извика Орбан в Москва, за да му даде лично заповеди

Руският президент Владимир Путин отново извика Виктор Орбан в Москва, за да дава лично заповеди на унгарския премиер, заяви заместник-председателят на опозиционната Демократична коалиция Шандор Ронай, коментирайки днешното посещение на Орбан в Русия, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Ронай заяви по време на пресконференция, че е „очевидна лъжа“, че Орбан е обсъждал енергийните въпроси с Путин, „след като няма нищо останало за обсъждане“. Той допълни, че правителството плаща без възражения „изключително скъпите“ руски петрол и газ, и че руският президент „финансира войната си срещу Украйна“ с тези пари.

Още новини от Украйна

„Последното посещение в Москва доказва, че Орбан не е премиер на независима Унгария, а пудел на Путин“, заяви той. „Русия в момента е враг на Европейския съюз с дронове, тайни агенти и хакери, които атакуват страните членки, докато определи европейски политици, купени от Русия пречат на вземането на решения в обединението“, заяви Ронай.

Руският президент Владимир Путин лично изпрати своя гост - премиера на Унгария Виктор Орбан - до колата му на излизане от Кремъл след края на преговорите им, предаде ТАСС, пише БТА.

Срещата между двамата лидери се състоя в Сенатския дворец, резиденцията на Путин в Кремъл, и продължи почти четири часа. Путин и Орбан се ръкуваха на входа на Сенатския дворец, обмениха няколко думи, след което унгарският лидер се качи в подготвената за него руска лимузина "Аурус". Това е 13-ата среща между двамата лидери и трета от началото на войната в Украйна, припомня ТАСС. Наред с това двамата ръководители контактуват активно и по телефона.

През първите 10 месеца на тази година Русия е доставила на Унгария близо 5,4 милиарда куб. м газ, а през миналата 8,6 млрд. куб. м. Това каза руският вицепремиер Александър Новак в изявление пред журналиста Павел Зарубин, публикувано в неговия канал в "Телеграм".

"Миналата година бяха осъществени значителни доставки от 8,6 млрд. куб. м газ. През първите 10 месеца на тази година вече имаме 5,4 млрд. куб. м, а това също са стабилни доставки. И тук Унгария, разбира се, се ползва с конкурентно предимство, защото не купува ВПГ, а дългосрочни тръбопроводни доставки на природен газ от Русия", каза вицепремиерът.

Новак добави, че Унгария също така продължава да внася от Русия петрол за своята рафинерия. "За Унгария навремето беше направено изключение от Европейския съюз и ние продължаваме да работим с тази страна за доставки на петрол", добави руският вицепремиер.

Руската страна продължава работата по проекта за изграждане на атомната електроцентрала "Пакш-2" в Унгария и се подготвя за важен етап - изливането на първия бетон следващата пролет. Това съобщи генералният директор на руската корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС.

Ръководителят на "Росатом" обърна внимание на устойчивостта на проекта "Пакш-2" на външен натиск, като отбеляза, че той е "подложеният на най-много санцкионни атаки" унгарски проект. "Животът провери ангажираността на нашите унгарски партньори в този проект", отбеляза Лихачов и подчерта, че руската страна няма никакви съмнения в успешната му реализация.