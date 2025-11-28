В Унгария: Путин извика Орбан в Москва, за да му даде лично заповеди

Руският президент Владимир Путин отново извика Виктор Орбан в Москва, за да дава лично заповеди на унгарския премиер, заяви заместник-председателят на опозиционната Демократична коалиция Шандор Ронай, коментирайки днешното посещение на Орбан в Русия, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
Ронай заяви по време на пресконференция, че е „очевидна лъжа“, че Орбан е обсъждал енергийните въпроси с Путин, „след като няма нищо останало за обсъждане“. Той допълни, че правителството плаща без възражения „изключително скъпите“ руски петрол и газ, и че руският президент „финансира войната си срещу Украйна“ с тези пари.
„Последното посещение в Москва доказва, че Орбан не е премиер на независима Унгария, а пудел на Путин“, заяви той. „Русия в момента е враг на Европейския съюз с дронове, тайни агенти и хакери, които атакуват страните членки, докато определи европейски политици, купени от Русия пречат на вземането на решения в обединението“, заяви Ронай.
Руският президент Владимир Путин лично изпрати своя гост - премиера на Унгария Виктор Орбан - до колата му на излизане от Кремъл след края на преговорите им, предаде ТАСС, пише БТА.
Срещата между двамата лидери се състоя в Сенатския дворец, резиденцията на Путин в Кремъл, и продължи почти четири часа. Путин и Орбан се ръкуваха на входа на Сенатския дворец, обмениха няколко думи, след което унгарският лидер се качи в подготвената за него руска лимузина "Аурус". Това е 13-ата среща между двамата лидери и трета от началото на войната в Украйна, припомня ТАСС. Наред с това двамата ръководители контактуват активно и по телефона.
През първите 10 месеца на тази година Русия е доставила на Унгария близо 5,4 милиарда куб. м газ, а през миналата 8,6 млрд. куб. м. Това каза руският вицепремиер Александър Новак в изявление пред журналиста Павел Зарубин, публикувано в неговия канал в "Телеграм".
"Миналата година бяха осъществени значителни доставки от 8,6 млрд. куб. м газ. През първите 10 месеца на тази година вече имаме 5,4 млрд. куб. м, а това също са стабилни доставки. И тук Унгария, разбира се, се ползва с конкурентно предимство, защото не купува ВПГ, а дългосрочни тръбопроводни доставки на природен газ от Русия", каза вицепремиерът.
Новак добави, че Унгария също така продължава да внася от Русия петрол за своята рафинерия. "За Унгария навремето беше направено изключение от Европейския съюз и ние продължаваме да работим с тази страна за доставки на петрол", добави руският вицепремиер.
Руската страна продължава работата по проекта за изграждане на атомната електроцентрала "Пакш-2" в Унгария и се подготвя за важен етап - изливането на първия бетон следващата пролет. Това съобщи генералният директор на руската корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС.
Ръководителят на "Росатом" обърна внимание на устойчивостта на проекта "Пакш-2" на външен натиск, като отбеляза, че той е "подложеният на най-много санцкионни атаки" унгарски проект. "Животът провери ангажираността на нашите унгарски партньори в този проект", отбеляза Лихачов и подчерта, че руската страна няма никакви съмнения в успешната му реализация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #68
19:50 28.11.2025
2 Майна
Ха ха
19:51 28.11.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #20
19:51 28.11.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #12, #14, #36, #61
19:51 28.11.2025
5 Жоро
19:51 28.11.2025
6 гражданин
19:51 28.11.2025
7 значи ,
19:51 28.11.2025
8 дончичо
Коментиран от #40
19:52 28.11.2025
9 Отдавна
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Дори И избихме около 2000 нациста..
- Расте ли Украйна?? 404...
Коментиран от #30
19:52 28.11.2025
10 лично заповеди
19:52 28.11.2025
11 Пич
19:52 28.11.2025
12 ха-ха
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да не са ви спрели радиоточката , че си изостанал с новините ? Покровск вече няма стратегическо значение . Продължаваме напред и така - докрай !
19:53 28.11.2025
13 Четете ли атлантически предатели?
Коментиран от #26
19:54 28.11.2025
14 Нерез
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Обкръжих жена ти докато ти бъхташе с циганите на строежа. Предаде се шест пъти. Целия ти чаршаф е в мъзга и сметана.
19:54 28.11.2025
15 касата
19:57 28.11.2025
16 Путин ще купи и ТОТО-ту
19:59 28.11.2025
17 Бай Ганьо
Коментиран от #23, #31
20:00 28.11.2025
18 Един
Ама Брюкселс мълчи за поредния скандал с кражби Украйна, като тоя път е замесена директно Калас и Зелето!
20:00 28.11.2025
19 Тръмп ще подари и Лукойл
20:00 28.11.2025
20 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #3 от "Сатана Z":Орбан не е пудел. Орбан е пионка и глашатай.
Коментиран от #32
20:00 28.11.2025
21 Pyccкий Карлик
Джобния недорасъл Гитлер повикал Малкия Мусолини да му покаже докъде за Четири Года е разровил пясъка пред Покровск с лопатката и танкчето 😄👍
20:02 28.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Бай Ганьо":Копейките са ясни,но Орбан ще хване дебелият.
20:02 28.11.2025
24 Орбан, слуга на Москва
20:03 28.11.2025
25 стоян георгиев-лиZko
20:03 28.11.2025
26 Копейка
До коментар #13 от "Четете ли атлантически предатели?":А на нас тук каква ни е далаверата?
20:04 28.11.2025
27 Хм...
Дали розАвите понита накрая ще успеят да осъзнаят горното? Лично аз се съмнявам в способността им да осъзнаят каквото и да било извън опорките, които им спуска посолствоТО.
20:05 28.11.2025
28 Сандо
20:05 28.11.2025
29 Ачо
Коментиран от #41, #62
20:05 28.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 пиночет
До коментар #17 от "Бай Ганьо":Дончо Корлеонев ,утре да намина ли пак през подлеза на Централна Гара ,та да ми посвириш на вълшебна флейта за 5лв ?Дет се вика да преведа Симпатягата във вид удобен за логаритмуване .
20:06 28.11.2025
32 Сатана Z
До коментар #20 от "БЕЗ МАЙТАП":Майтап (maytap) е турска дума употребявана от плебса поради ниския си образователен ценз и недостатъчна обща култура.
Не се напъвай да пишеш,а се образовай.
Коментиран от #63
20:06 28.11.2025
33 Майчице Свята
20:07 28.11.2025
34 Някой
20:07 28.11.2025
35 ?????
И преди това от 1998 до 2002 г.
И както каза неотдавна на собственика на Шпрингер - ние с вас навремето опитахме в Русия. Не ми се иска да го повтаряме.
20:07 28.11.2025
36 Винаги
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Те пръскат.. Как не ти омръзна.
20:07 28.11.2025
37 Майчице Свята
20:07 28.11.2025
38 Ачо
До коментар #30 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":Тихоо !Тихо бе небинарен пррррр ∆ уееееkkkk ,не си компетентен изобщо ,бе травертин !
20:08 28.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Копей,
До коментар #8 от "дончичо":Ще е слушаш и ще правиш квото ти кажат Кая и Урсула.Няма мърдане.Ясно??!
20:08 28.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Майчице Свята
Коментиран от #44
20:09 28.11.2025
43 Майчице Свята
20:10 28.11.2025
44 ха-ха
До коментар #42 от "Майчице Свята":Май пак си прекалил с дрогата ! Наблягай на храната , другото не е важно !
20:12 28.11.2025
45 Кой казва че
20:13 28.11.2025
46 Майчице Свята
С Маркс и Ленин партия ръце си кървави умива, и 70 години Родината затрива.
Органите на терора родиха СДС-та, ДПС-та, НДСВ-та, ГЕРБ, все отбор ченгета.
Комунисти и мутрета с пара народна банки правят, източват ги и пак отварят.
В кочината болшевишка старите ги с глад затриват, а младите навън натирват.
20:13 28.11.2025
47 А50
Коментиран от #54
20:13 28.11.2025
48 Ае копейките
Коментиран от #51
20:14 28.11.2025
49 С "Пакш-2"
20:15 28.11.2025
50 Орбан
20:15 28.11.2025
51 Ахаха
До коментар #48 от "Ае копейките":Като Крим руски. Яд ли те е.. Ами, сърдитко Петко, празна му торбичката
Коментиран от #57
20:15 28.11.2025
52 Пенев
Кая Калас и Ермак са в играта!
20:16 28.11.2025
53 Виктор
20:16 28.11.2025
54 Чиба Рашка
До коментар #47 от "А50":Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА
20:16 28.11.2025
55 Майчице Свята
20:16 28.11.2025
56 Путин дава
Коментиран от #59
20:17 28.11.2025
57 Изтекал
До коментар #51 от "Ахаха":ти мозъка!
20:17 28.11.2025
58 Една Сърма н по развила бум💥
20:18 28.11.2025
59 Оди при Путин
До коментар #56 от "Путин дава":Да ти дава.
20:19 28.11.2025
60 Абсолютно вярно!
20:21 28.11.2025
61 Писс писс
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ко стана котараче, върнах те ли си 1 км територия за 4 години война, аааа забравих трябва ви още 4 години за 1 км територия да си върнете.
20:21 28.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #32 от "Сатана Z":Образован човек с висока обща култура не значи че пропагандата не може да му влияе на мисълта а от там и на действията.Даже може да стане и агресивен. БЕЗ МАЙТАП.
20:24 28.11.2025
64 КИРО ЖЪРТЪ
20:35 28.11.2025
65 БАЙ ---ХОЙ
МЕЧКАДАРОВ.
Коментиран от #69
20:37 28.11.2025
66 БЕСНИ СА НАШИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПОДЛОГИ
20:39 28.11.2025
67 ПУТИН И ОРБАН
20:42 28.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 БОЙКО ЗНАЧИ ЧЕ ЩЕ ЯДЕ БОЙ !
До коментар #65 от "БАЙ ---ХОЙ":ДЕЛЯН ЗНАЧИ ЧЕ РУСИЯ ГО ТЪРСИ ДА ГО МАРИЗИ !
20:44 28.11.2025
70 Ами
20:45 28.11.2025
71 Льохман
20:47 28.11.2025
72 Арчи
20:47 28.11.2025
73 Бгг
Никой не обича продажни малки душички.
20:47 28.11.2025