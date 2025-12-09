Унгария се готви за следвоенната икономическа епоха

По време на днешното си посещение в Москва външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви, че макар и постигането на мир да е сложно, оформящият се план за прекратяване на войната в Украйна предлага значителна надежда, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„Правителството вече работи по това Унгария да бъде най-добре подготвена за новата глобална и търговска епоха след края на войната“, заяви Сиярто след срещата си със своя руски колега Сергей Лавров.

Сиярто нарече предложения план за мир „сериозен лъч на надежда“ и изрази пълна подкрепа за американско-руския диалог по въпроса. „Надяваме се този диалог да доведе до мир и когато мирът настъпи, епохата на санкции също да приключи“, заяви той, настоявайки, че санкциите вече достатъчно са навредили на Европа.

„Новата икономическа и търговска епоха ще доведе до огромни възможности и имаме намерение да си осигурим най-добрата стартова позиция“, заяви министърът, отбелязвайки, че 34 водещи унгарски предприемачи са го придружили по време на пътуването.

Той допълни, че мирът все пак няма да бъде лесен. „Знаем, че онези, които пречиха преди на мира, ще продължат да го подкопават, но ще направим всичко, за да им попречим на тях“, допълни той.

Сиярто също така обяви преместването на оператора на газопровода „Турски поток“ от Нидерландия в Унгария, за да се осигури непрекъсната бъдеща дейност, както и по-бърз от очакваното напредък по разширяването на атомната електроцентрала „Пакш“, като първоначално планираната фаза за 2026 г. трябва да започне следващата седмица.

Накрая той подчерта спортното сътрудничество, отбелязвайки, че руският женски баскетболен отбор наскоро изигра два мача в Унгария, като това беше първият път от дълго време, когато руски отборен спорт се състезава в Европа.