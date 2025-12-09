Новини
Унгария се готви за следвоенната икономическа епоха
  Тема: Украйна

9 Декември, 2025 18:35 799 11

  • унгария-
  • петер сиярто-
  • ес-
  • виктор орбан-
  • русия

Правителството вече работи по това Унгария да бъде най-добре подготвена за новата глобална и търговска епоха, заяви Сиярто

Унгария се готви за следвоенната икономическа епоха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на днешното си посещение в Москва външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви, че макар и постигането на мир да е сложно, оформящият се план за прекратяване на войната в Украйна предлага значителна надежда, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„Правителството вече работи по това Унгария да бъде най-добре подготвена за новата глобална и търговска епоха след края на войната“, заяви Сиярто след срещата си със своя руски колега Сергей Лавров.

Още новини от Украйна

Сиярто нарече предложения план за мир „сериозен лъч на надежда“ и изрази пълна подкрепа за американско-руския диалог по въпроса. „Надяваме се този диалог да доведе до мир и когато мирът настъпи, епохата на санкции също да приключи“, заяви той, настоявайки, че санкциите вече достатъчно са навредили на Европа.

„Новата икономическа и търговска епоха ще доведе до огромни възможности и имаме намерение да си осигурим най-добрата стартова позиция“, заяви министърът, отбелязвайки, че 34 водещи унгарски предприемачи са го придружили по време на пътуването.

Той допълни, че мирът все пак няма да бъде лесен. „Знаем, че онези, които пречиха преди на мира, ще продължат да го подкопават, но ще направим всичко, за да им попречим на тях“, допълни той.

Сиярто също така обяви преместването на оператора на газопровода „Турски поток“ от Нидерландия в Унгария, за да се осигури непрекъсната бъдеща дейност, както и по-бърз от очакваното напредък по разширяването на атомната електроцентрала „Пакш“, като първоначално планираната фаза за 2026 г. трябва да започне следващата седмица.

Накрая той подчерта спортното сътрудничество, отбелязвайки, че руският женски баскетболен отбор наскоро изигра два мача в Унгария, като това беше първият път от дълго време, когато руски отборен спорт се състезава в Европа.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 10 Отговор
    Украинската измeт е навсякъде.
    Путин ще ги изтребе до крак, тая cган мръсна.

    18:36 09.12.2025

  • 2 Боже

    10 4 Отговор
    Колко са адекватни и правилно ориентирани тия. С лидер, като Орбан, Държавата им доста години вече, се движи в прилична посока без много падове и колабси.

    18:40 09.12.2025

  • 3 Разделяй и владей

    6 2 Отговор
    Защо Русия и САЩ се договарят, а не Русия и Украйна?

    Коментиран от #4

    18:42 09.12.2025

  • 4 Мутата

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Разделяй и владей":

    Щото са гламави, ние, за съжаление, не сме по-различни.

    18:49 09.12.2025

  • 5 Унгариците

    7 1 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война........

    18:49 09.12.2025

  • 6 спокойно

    2 3 Отговор
    Поляците ще изкъртят и Унгария и Чехословакия.

    18:53 09.12.2025

  • 7 Рубли рубли рубли

    3 4 Отговор
    Колко ли плащат медиите на бай Орбю да ни занимавате постоянно с него..

    18:54 09.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дедо

    4 2 Отговор
    нормално, умни хора, виждат на къде духа вятъра и се ориентират. САЩ, Русия и Китай потопиха "демократична" еВРОПА. Да ни е честит евросъюза и клуба на "богатите".

    19:05 09.12.2025

  • 10 Уредиха се

    0 1 Отговор
    Блазе им на унгарците🤔

    19:29 09.12.2025

  • 11 Ъъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Въстанието започна! 😁

    Това написа Орбан в Х. Унгария отказва да прилага разпоредбите на ЕС за миграцията и отказва да плаща каквото и да било финансови санкции за отказа си. На същото мнение са Полша и Словакия. Полша не е приела и няма да приеме нито един нелегален мигрант, което е в рязко противоречие с разпоредбите на ЕС.

    19:46 09.12.2025

Новини по държави:
