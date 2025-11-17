Новини
Свят »
Унгария »
Унгария: Миграционната политика на Брюксел е самоубийствена
  Тема: Кризата с бежанците

Унгария: Миграционната политика на Брюксел е самоубийствена

17 Ноември, 2025 14:52 965 31

  • унгария-
  • петер сиярто-
  • ес-
  • виктор орбан-
  • мигранти

В днешната епоха на опасности едно от основните предизвикателства е нелегалната имиграция, заяви унгарският външен министър

Унгария: Миграционната политика на Брюксел е самоубийствена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Миграционната политика на Брюксел е самоубийствена, докато унгарското правителство спря нелегалната миграция и възнамерява да продължи да действа по същия начин и в бъдеще, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто. Той допълни, че поради тази причина Будапеща призовава за незабавна хуманитарна помощ за Судан, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„В днешната епоха на опасности едно от основните предизвикателства е нелегалната имиграция“, заяви Сиярто по време на съвместна пресконференция след преговори със суданския си колега Мохи Ел Дин Салем. Той допълни, че ефектите от нея могат да се усетят от всички в Западна Европа.

Сиярто заяви, че миграционната политика на Брюксел е „самоубийствена“ и е довела до значително влошаване на ситуацията със сигурността в Европа.

„В западната част на континента се появиха паралелни общества, шумно малцинство доминира общностите там и заплахата от тероризъм расте. Всичко това е резултат от нежеланието на Брюксел да спре вълните миграция, а по-скоро да ги управлява“, заяви той.

Сиярто заяви, че Брюксел допуска огромна грешка, „като не разбира сериозните предизвикателства пред Африка“, чието население ще се увеличи с около един милиард души през следващите 25 години.

„Ако не започнем всеобхватни програми, насочени към развитието на африканската икономика и подобряването на здравната и образователна система, ще има две тъжни последици: или най-голямата хуманитарна катастрофа на всички времена в Африка, или най-големия миграционен натиск на всички времена в Европа“, допълни унгарският министър.

Той посочи Судан като „тъжен пример“, след като въоръженият конфликт в страната е оставил около 40 млн. души нуждаещи се от спешна грижа и хуманитарна помощ и където милиони са принудени да напуснат домовете си.

Сиярто призова Брюксел най-накрая да забележи катастрофалната ситуация в Судан, подчертавайки, че в противен случай десетки милиони може да се насочат към Европа и в този случай нищо няма да им попречи да достигнат южната граница на Унгария.

„Унгарците вече сме свършили своята част и сме готови да продължим да го правим и в бъдеще. Вече допринесохме, като помогнахме за транспортирането на 10 000 тона зърно от Украйна до Судан. Готови сме да допринесем за хуманитарната криза с допълнителни доставки на храна и сме готови да допринесем за предотвратяването на сериозни инфекциозни заболявания със здравно и медицинско оборудване“, каза той.

Той добави, че Унгария е готова да разшири програмата си за стипендии, тъй като в момента 25 судански студенти могат да учат в унгарски университети всяка година, но тази година са кандидатствали над 500.

„Готови сме да помогнем на Судан, като разширим тази програма, така че след възстановяване на мира да може да постигне дългосрочна стабилност и да избегне превръщането му в отправна точка за нови миграционни вълни към Европа. Миграцията не трябва да се управлява, а по-скоро нейните коренни причини трябва да се премахнат“, каза той.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    20 1 Отговор
    Не само миграционната!
    Всяка една е.

    14:55 17.11.2025

  • 2 Българин 🇧🇬

    33 1 Отговор
    Имам чувство , че само в Унгария са останали нормални политици . Останалите зомбита от ЕС само маршируват заслепени в хибридната си авантюра срещу Русия .

    Коментиран от #17

    14:57 17.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 4 милиона руски роба

    5 23 Отговор
    бъхтят в Германия!
    1 милион наташки бъхтят в германските бардаци!
    След работа веят руски байраци и врякат: " слава путину"!

    Коментиран от #8, #9

    14:59 17.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Маджарите имат Стокхолмски синдром

    5 19 Отговор
    след като руски танкове газиха Будапеща 1957г.

    Коментиран от #19, #23

    15:01 17.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "4 милиона руски роба":

    По глупаво същество от нашият паветник! Или поне, извън ръководството на ЕП!

    15:03 17.11.2025

  • 9 ХАХАХА

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "4 милиона руски роба":

    Това са укри ма, женските укри за една кока кола се разкрачват веднага.

    Коментиран от #10, #25

    15:04 17.11.2025

  • 10 Ама нали Путин каза, че

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "ХАХАХА":

    укри и руснята са от едно котило?
    Нещо се объркАх!

    Коментиран от #16

    15:07 17.11.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    14 3 Отговор
    Неоспорим факт!
    И за съжаление, това не е единствената самоубийствена политика на фашагите!

    За тези, които още не са разбрали ЕВРОПА ПРИКЛЮЧИ!
    В момента политиците яздят един умрял кон! Няма да е за дълго преди трупа да се вмирише!

    15:09 17.11.2025

  • 12 орбан Фашист

    5 16 Отговор
    стига ми цитирахте корумпирания фашист орбан!

    Коментиран от #22

    15:12 17.11.2025

  • 13 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    ЕССР се напълни с скъсани украинки работещи на околовръстното за един обяд.

    15:13 17.11.2025

  • 14 Той е

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тоя па":

    неграмотен. И преписва това свое качество на грамотните.

    15:14 17.11.2025

  • 15 То само

    7 0 Отговор
    тази политика да беше.. да махнеш и да змаинеш.

    15:15 17.11.2025

  • 16 ХАХАХА

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ама нали Путин каза, че":

    То и пола ти е объркан, нали зельо казва, че сте от друга планета.

    15:16 17.11.2025

  • 17 Факти

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":

    Мда, само в Унгария са останали нормални политици. Затова постигнаха невъзможното и изместиха България от последното място. Вече втора поредна година Унгария е най-бедна и най-корумпирана в ЕС.

    Коментиран от #24

    15:19 17.11.2025

  • 18 Няма да се плашите

    7 2 Отговор
    ЕК ще махнат по 6 нули от еврото и ние в България ще сме диви и щастливи еврозонци. Чиста пирамида е ЕС и тая няма на добре да свърши. Ако се замислите реално сега 1 евро е 10 ст. от времето на Живков и е на път да стане 1 ст.

    15:21 17.11.2025

  • 19 Явно предпочитат

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Маджарите имат Стокхолмски синдром":

    танкове да ги газят, отколкото изкуствени вируси, дженрляци и укродебилски мигранти.

    15:22 17.11.2025

  • 20 Браво на Унгария

    9 3 Отговор
    Малкото непродадени политици в Европа способни да кажат истината за политиката на продажните урсули, които унищожават Европа.

    15:23 17.11.2025

  • 21 !!!?

    3 6 Отговор
    Този защо плаче на чужди гробища...нали са се заградили с бодлива тел и пак Европа им е виновна !?

    Коментиран от #28

    15:23 17.11.2025

  • 22 Зелен бункерен rнom

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "орбан Фашист":

    Аз съм най-честен, не крада и не лъжа.

    15:25 17.11.2025

  • 23 Ти четеш ли написаното

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Маджарите имат Стокхолмски синдром":

    или бързаш да си надраскаш дежурната простотия.

    15:25 17.11.2025

  • 24 Фитки

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    От кое шорошко НПО ти ги спускат тези факти, понеже си безмозъчен и трудно разсъждаваш сам?

    15:28 17.11.2025

  • 25 !!!?

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "ХАХАХА":

    Е нали укрите и матрьошките са едно и също...!!!
    Абе вие Копейките сте абсолютно неадекватни...уникален изкуствен интелект сделан в СССР !!!?

    Коментиран от #27

    15:37 17.11.2025

  • 26 Дали

    3 0 Отговор
    въобще иде реч за някаква "политика" не е ясно. Те просто ги приемат и после започват да се грижат за тях. Това е "политиката" на ЕС.

    15:40 17.11.2025

  • 27 Да бе тъпейка

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "!!!?":

    В източна Украйна са си чисти руснаци. В западна гнездото на фашизма, са поляци.

    15:41 17.11.2025

  • 28 Не четеш ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    Точно затова искат да ги санционират, че си пазят границата от Хасан и Али.
    Не искат да стават на Германистан.

    15:44 17.11.2025

  • 29 Завръщане

    1 2 Отговор
    към националния държави и разтурване на безсмисленото политическо ТКЗС, наречено ЕС е без алтернатива. Иначе ще става все по-скъпо, все-по неефективно и все по-недемократично в зоната.

    15:45 17.11.2025

  • 30 явер

    2 1 Отговор
    Унгарците са най-тъпите европейци. Те са нещо като нас, пълни глупаци. Нищо няма да направят, врът се между шамарите и накрая ще са загубили. Престанете да казвате да вземаме пример от тях. В момента положението им не е много розово, защото американците, ако спрат газа през България-Сърбия-Унгария и трасето да се измени България-Румъния-Украйна- Унгария да не вземат да обърнат палачинката, ама ние друго мислехме, друго искахме.

    15:49 17.11.2025

  • 31 Защо триете

    2 0 Отговор
    Тези тъмно виолетови де би ли се възползват от вашите непълнолетни дъщери А вие си мълчите и прокурорът също се прави че не знае. И в Германия и в Англия нали и във Франция.
    И да три и тъй да не триете това е истината но боли нали.

    15:58 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания