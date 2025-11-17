Унгария: Миграционната политика на Брюксел е самоубийствена

Миграционната политика на Брюксел е самоубийствена, докато унгарското правителство спря нелегалната миграция и възнамерява да продължи да действа по същия начин и в бъдеще, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто. Той допълни, че поради тази причина Будапеща призовава за незабавна хуманитарна помощ за Судан, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
„В днешната епоха на опасности едно от основните предизвикателства е нелегалната имиграция“, заяви Сиярто по време на съвместна пресконференция след преговори със суданския си колега Мохи Ел Дин Салем. Той допълни, че ефектите от нея могат да се усетят от всички в Западна Европа.
Сиярто заяви, че миграционната политика на Брюксел е „самоубийствена“ и е довела до значително влошаване на ситуацията със сигурността в Европа.
„В западната част на континента се появиха паралелни общества, шумно малцинство доминира общностите там и заплахата от тероризъм расте. Всичко това е резултат от нежеланието на Брюксел да спре вълните миграция, а по-скоро да ги управлява“, заяви той.
Сиярто заяви, че Брюксел допуска огромна грешка, „като не разбира сериозните предизвикателства пред Африка“, чието население ще се увеличи с около един милиард души през следващите 25 години.
„Ако не започнем всеобхватни програми, насочени към развитието на африканската икономика и подобряването на здравната и образователна система, ще има две тъжни последици: или най-голямата хуманитарна катастрофа на всички времена в Африка, или най-големия миграционен натиск на всички времена в Европа“, допълни унгарският министър.
Той посочи Судан като „тъжен пример“, след като въоръженият конфликт в страната е оставил около 40 млн. души нуждаещи се от спешна грижа и хуманитарна помощ и където милиони са принудени да напуснат домовете си.
Сиярто призова Брюксел най-накрая да забележи катастрофалната ситуация в Судан, подчертавайки, че в противен случай десетки милиони може да се насочат към Европа и в този случай нищо няма да им попречи да достигнат южната граница на Унгария.
„Унгарците вече сме свършили своята част и сме готови да продължим да го правим и в бъдеще. Вече допринесохме, като помогнахме за транспортирането на 10 000 тона зърно от Украйна до Судан. Готови сме да допринесем за хуманитарната криза с допълнителни доставки на храна и сме готови да допринесем за предотвратяването на сериозни инфекциозни заболявания със здравно и медицинско оборудване“, каза той.
Той добави, че Унгария е готова да разшири програмата си за стипендии, тъй като в момента 25 судански студенти могат да учат в унгарски университети всяка година, но тази година са кандидатствали над 500.
„Готови сме да помогнем на Судан, като разширим тази програма, така че след възстановяване на мира да може да постигне дългосрочна стабилност и да избегне превръщането му в отправна точка за нови миграционни вълни към Европа. Миграцията не трябва да се управлява, а по-скоро нейните коренни причини трябва да се премахнат“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я пък тоя
Всяка една е.
14:55 17.11.2025
2 Българин 🇧🇬
Коментиран от #17
14:57 17.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 4 милиона руски роба
1 милион наташки бъхтят в германските бардаци!
След работа веят руски байраци и врякат: " слава путину"!
Коментиран от #8, #9
14:59 17.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Маджарите имат Стокхолмски синдром
Коментиран от #19, #23
15:01 17.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Няма
До коментар #4 от "4 милиона руски роба":По глупаво същество от нашият паветник! Или поне, извън ръководството на ЕП!
15:03 17.11.2025
9 ХАХАХА
До коментар #4 от "4 милиона руски роба":Това са укри ма, женските укри за една кока кола се разкрачват веднага.
Коментиран от #10, #25
15:04 17.11.2025
10 Ама нали Путин каза, че
До коментар #9 от "ХАХАХА":укри и руснята са от едно котило?
Нещо се объркАх!
Коментиран от #16
15:07 17.11.2025
11 ДрайвингПлежър
И за съжаление, това не е единствената самоубийствена политика на фашагите!
За тези, които още не са разбрали ЕВРОПА ПРИКЛЮЧИ!
В момента политиците яздят един умрял кон! Няма да е за дълго преди трупа да се вмирише!
15:09 17.11.2025
12 орбан Фашист
Коментиран от #22
15:12 17.11.2025
13 стоян георгиев
15:13 17.11.2025
14 Той е
До коментар #7 от "Тоя па":неграмотен. И преписва това свое качество на грамотните.
15:14 17.11.2025
15 То само
15:15 17.11.2025
16 ХАХАХА
До коментар #10 от "Ама нали Путин каза, че":То и пола ти е объркан, нали зельо казва, че сте от друга планета.
15:16 17.11.2025
17 Факти
До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":Мда, само в Унгария са останали нормални политици. Затова постигнаха невъзможното и изместиха България от последното място. Вече втора поредна година Унгария е най-бедна и най-корумпирана в ЕС.
Коментиран от #24
15:19 17.11.2025
18 Няма да се плашите
15:21 17.11.2025
19 Явно предпочитат
До коментар #6 от "Маджарите имат Стокхолмски синдром":танкове да ги газят, отколкото изкуствени вируси, дженрляци и укродебилски мигранти.
15:22 17.11.2025
20 Браво на Унгария
15:23 17.11.2025
21 !!!?
Коментиран от #28
15:23 17.11.2025
22 Зелен бункерен rнom
До коментар #12 от "орбан Фашист":Аз съм най-честен, не крада и не лъжа.
15:25 17.11.2025
23 Ти четеш ли написаното
До коментар #6 от "Маджарите имат Стокхолмски синдром":или бързаш да си надраскаш дежурната простотия.
15:25 17.11.2025
24 Фитки
До коментар #17 от "Факти":От кое шорошко НПО ти ги спускат тези факти, понеже си безмозъчен и трудно разсъждаваш сам?
15:28 17.11.2025
25 !!!?
До коментар #9 от "ХАХАХА":Е нали укрите и матрьошките са едно и също...!!!
Абе вие Копейките сте абсолютно неадекватни...уникален изкуствен интелект сделан в СССР !!!?
Коментиран от #27
15:37 17.11.2025
26 Дали
15:40 17.11.2025
27 Да бе тъпейка
До коментар #25 от "!!!?":В източна Украйна са си чисти руснаци. В западна гнездото на фашизма, са поляци.
15:41 17.11.2025
28 Не четеш ли?
До коментар #21 от "!!!?":Точно затова искат да ги санционират, че си пазят границата от Хасан и Али.
Не искат да стават на Германистан.
15:44 17.11.2025
29 Завръщане
15:45 17.11.2025
30 явер
15:49 17.11.2025
31 Защо триете
И да три и тъй да не триете това е истината но боли нали.
15:58 17.11.2025