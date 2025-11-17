Унгария: Миграционната политика на Брюксел е самоубийствена

Миграционната политика на Брюксел е самоубийствена, докато унгарското правителство спря нелегалната миграция и възнамерява да продължи да действа по същия начин и в бъдеще, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто. Той допълни, че поради тази причина Будапеща призовава за незабавна хуманитарна помощ за Судан, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„В днешната епоха на опасности едно от основните предизвикателства е нелегалната имиграция“, заяви Сиярто по време на съвместна пресконференция след преговори със суданския си колега Мохи Ел Дин Салем. Той допълни, че ефектите от нея могат да се усетят от всички в Западна Европа.

Сиярто заяви, че миграционната политика на Брюксел е „самоубийствена“ и е довела до значително влошаване на ситуацията със сигурността в Европа.

„В западната част на континента се появиха паралелни общества, шумно малцинство доминира общностите там и заплахата от тероризъм расте. Всичко това е резултат от нежеланието на Брюксел да спре вълните миграция, а по-скоро да ги управлява“, заяви той.

Сиярто заяви, че Брюксел допуска огромна грешка, „като не разбира сериозните предизвикателства пред Африка“, чието население ще се увеличи с около един милиард души през следващите 25 години.

„Ако не започнем всеобхватни програми, насочени към развитието на африканската икономика и подобряването на здравната и образователна система, ще има две тъжни последици: или най-голямата хуманитарна катастрофа на всички времена в Африка, или най-големия миграционен натиск на всички времена в Европа“, допълни унгарският министър.

Той посочи Судан като „тъжен пример“, след като въоръженият конфликт в страната е оставил около 40 млн. души нуждаещи се от спешна грижа и хуманитарна помощ и където милиони са принудени да напуснат домовете си.

Сиярто призова Брюксел най-накрая да забележи катастрофалната ситуация в Судан, подчертавайки, че в противен случай десетки милиони може да се насочат към Европа и в този случай нищо няма да им попречи да достигнат южната граница на Унгария.

„Унгарците вече сме свършили своята част и сме готови да продължим да го правим и в бъдеще. Вече допринесохме, като помогнахме за транспортирането на 10 000 тона зърно от Украйна до Судан. Готови сме да допринесем за хуманитарната криза с допълнителни доставки на храна и сме готови да допринесем за предотвратяването на сериозни инфекциозни заболявания със здравно и медицинско оборудване“, каза той.

Той добави, че Унгария е готова да разшири програмата си за стипендии, тъй като в момента 25 судански студенти могат да учат в унгарски университети всяка година, но тази година са кандидатствали над 500.

„Готови сме да помогнем на Судан, като разширим тази програма, така че след възстановяване на мира да може да постигне дългосрочна стабилност и да избегне превръщането му в отправна точка за нови миграционни вълни към Европа. Миграцията не трябва да се управлява, а по-скоро нейните коренни причини трябва да се премахнат“, каза той.