"Не е хибридна война. Това е война на Русия срещу Европа."

ДВ: Вие поставихте началото на дискусия в социалните мрежи за нуждата от визови ограничения за гражданите на Русия. Наистина ли смятате, че те са важни за европейската сигурност?
Тоомас Хендрик Илвес: Да, като се има предвид историята на злоупотребите с визи. Можем да започнем с отравянето на Литвиненко с полоний и да си спомним също и за Скрипал – те бяха отровени във Великобритания от хора, пристигнали с туристически визи. Да не забравяме и убийството в берлинската квартал „Тиргартен“. Това е основание да бъдем предпазливи с визите. Можем да посочим и други събития, включително какво се случи в моята страна, Естония, от 2007 г. насам, когато дойдоха „нашите” и предизвикаха безредици. Да припомням ли за взривовете в Чехия в завод за производство на боеприпаси, организирани от хора с туристически визи... Мога да продължа и още.
Ето защо мисля, че трябва да проверяваме много по-внимателно хората от Русия, особено след като наскоро в Полша беше арестуван руснак (Игор Рогов – б.ред.), представял се за опозиционер, а всъщност шпионирал за ФСБ, включително и срещу Навални. Налага се да бъдем много по-внимателни с хората, които пускаме при нас. Защо даваме на граждани на Русия визи за многократно влизане в ЕС, когато самата Русия води геноцидна война в европейска страна? Мисля, че това е възмутително.
ДВ: Твърди се, че Унгария издава многократни визи на хора от системата на Путин, на много руски чиновници и техните семейства, които се сдобиват с тях много лесно.
Тоомас Хендрик Илвес: Да, има такъв проблем с Унгария. Именно поради тази причина ЕС се опитва да ограничи многократните визи за ЕС - за да не могат някои хора да пътуват свободно из цялата Шенгенска зона.
ДВ: Но в Русия има проевропейски настроени граждани, които наистина искат да бъдат част от Европа - не по начина, по който Путин си го представя, а като европейци.
Тоомас Хендрик Илвес: Може би има хора, които наистина разбират и вярват във върховенството на закона и цивилизоваността. Но тази забрана не спира изобщо достъпа до Европа, а засяга само многократните визи за руснаци. Нека малко им затрудним живота щом живеят в страна, която избива хора, отвлича деца и извършва геноцид. Истерията на тези хора в социалните медии за това, че спира издаването на многократни визи за ЕС, е поразителна в сравнение с тяхното мълчание относно случващото се в Украйна. Човек дори би си помислил, че спрямо руснаците се извършва нов Холокост. Но къде е възмущението от отвличането на десетки хиляди украински деца, от масовите изнасилвания? Няма такова. Затова ги смятам за разглезени деца, които имат достатъчно пари, за да пътуват, и които смятат, че имат право да получават многократни визи.
ДВ: Но режимът на Путин няма да е вечен и един ден ще приключи. Няма ли това решение да отблъсне руснаците от европейския път и европейските ценности?
Тоомас Хендрик Илвес: А какво ви кара да мислите, че самата система на Путин няма да продължи? Много по-вероятно е да се случи точно това – да имаме още от същото. Да се отклонят от европейския път, казвате? Хората или искат демокрация, или не. И стават демокрация, защото искат да има върховенство на закона, защото това е правилно, а не за да бъдат просто част от Европейския съюз (ЕС). Идеята, че страните ще се демократизират, ако им се предложи да бъдат европейски, ми звучи странно. В Естония ние го постигнахме сами. Защо те не могат да го постигнат сами у тях?
ДВ: Но не трябва ли да се тревожим за хората, които остават в Русия? Сигурно следите новините от Русия, където арестуват хора за пеене на песни.
Тоомас Хендрик Илвес: Тогава да заминат. За това не им е необходима многократна виза. Ако искате да заминете, никой не може да ви спре. Но ако идвате на шопинг в парижките бутици, тогава ще трябва да подавате заявление за виза наново всеки път.
ДВ: Европейският съюз и НАТО вече се готвят за отблъскване на евентуално руско нападение. Балтийските страни са още по-конкретни – някои дори говорят за 2027 година...
Тоомас Хендрик Илвес: Ние не мислим, че планират да атакуват на някаква конкретна дата. От друга страна зачестиха агресивните действия в „сивата зона“ - от прерязани кабели, през дронове в небето, до заглушаване на GPS-сигнали, което води и до отмяна на полети. Още по-скандален е случаят с пратките на DHL от Естония, качени на литовски самолет, който за щастие не се е взривил. Не ми харесва терминът „хибридна война” - това си е война.
ДВ: Атаката вече е започнала, така ли?
Тоомас Хендрик Илвес: Точно така. И тя продължава, просто НАТО е прекалено страхлив, за да я нарече война, защото се страхува от последиците. Така че "хибридната война" е удобен термин, който позволява на НАТО да избегне каквито и да било действия.
ДВ: Как мислите, Русия готова ли е да атакува с обичайни методи някоя страна от НАТО или Европа?
Тоомас Хендрик Илвес: Не, не мисля, че ще искат да го направят, защото НАТО, въпреки че от 1990 г. насам явно не се е грижил достатъчно за разходите за отбрана, все пак има достатъчно сили, за да отблъсне всякаква атака с конвенционални оръжия. И не мисля, че Русия ще иска да го направи. Рискът е прекалено голям.
Но има атаки в „сивата зона“, които наблюдаваме постоянно - дезинформация, опити да се подкопаят демократичните избори в Молдова, в Румъния, подкрепата за партията „Алтернатива за Германия“ в Германия, кредитите на Марин Льо Пен – нищо от тези неща не може да предизвика действието на член 4 или член 5 на НАТО. Просто е удобно тези неща да се наричат „хибридна война“, но това си е война. Защото те воюват с Европа. По друг начин не може да се каже.
Автор: Олга Тихомирова
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дойче Зеле
06:04 20.11.2025
2 царска туршия
06:05 20.11.2025
3 Макето
06:17 20.11.2025
4 Факти
06:20 20.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Морски
06:23 20.11.2025
7 Исторически факти
Коментиран от #42
06:23 20.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Уфф
Коментиран от #44, #74
06:26 20.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ний ша Ва упрайм
06:37 20.11.2025
14 Някой
Но така е като се даде власт на жените в ЕС. Те се оказаха по-агресивни, но по-недалновидни от мъжете.
Експеримента отива към приключване!
06:48 20.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БАРС
Коментиран от #48
06:54 20.11.2025
17 ОлгЪ шушушумигова
06:55 20.11.2025
18 Изкукуригал
06:59 20.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Всъщност
07:02 20.11.2025
21 Притесних се за бутиците в
07:02 20.11.2025
22 В В.П.
07:02 20.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 В В.П.
07:04 20.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Не, не е пу”й”ка, не е,
07:04 20.11.2025
27 В В.П.
07:06 20.11.2025
28 В В.П.
07:08 20.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 000
07:35 20.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 дойче зеле България
Коментиран от #47
07:47 20.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 То е ясно
07:52 20.11.2025
37 Чочо
За Прибалтийските страни е ясно защо говорят така.
Сякаш при тях всичко е мед и масло.
У да знаят че при война с НАТО ......те са в центъра на войната.
Ако това ги успокоява.
07:58 20.11.2025
38 Ролан
08:12 20.11.2025
39 Учуден
08:16 20.11.2025
40 Русия
08:16 20.11.2025
41 Перо
Коментиран от #43
08:22 20.11.2025
42 Разпространяваш долнопробна
До коментар #7 от "Исторически факти":Германофобия?
08:36 20.11.2025
43 Татарин
До коментар #41 от "Перо":Стига писа глупости, дуро. Ревете, че турците ви поробили преди 1000 години, а когато московците поробват и унищожават - другите им били виновни. И ако не щеш да си руски роб - това било русофобия.
Лицемерие и демагогия от промити русофилски мозъци - рублофилски, русоробски мозъци.
Коментиран от #51
08:40 20.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Оруел 1984
08:41 20.11.2025
46 Естонците "знаят"
08:44 20.11.2025
47 Рахел
До коментар #33 от "дойче зеле България":Преди от Конгреса на САЩ-сега сорос.
08:44 20.11.2025
48 Заповедта за
До коментар #16 от "БАРС":Начало на гражданската война в укра беше издадена от НЕизбирани от народа типове, които си нарекъл горе. Те взеха властта с военен, насилствен преврат, пратен и организиран от сащ, поддържан и от Европа. И сащ ги ИЗБРАХА, точно тези, за тази мръсна работа. Та вече, заради тези интриги сме изправени и до глобална, световна война. Заради САЩ и западналите.
08:49 20.11.2025
49 Никой
Германците нищо хубаво няма да дадат - знаем ги от едно време.
Заблуждават хората, че са богати.
Германия нямат пари и те - поне не в този размер.
08:53 20.11.2025
50 Георги
09:02 20.11.2025
51 В ЕС влиза в сила
До коментар #43 от "Татарин":Ограничение за плащанията с "цифровите пари"! До максимум 3000 евро онлайн и до 200 евро офлайн. Та да ги питам милионерите и милиардерите в България: Какво е диктатура? И като имаш милиони, но ще ти ги "изтрият" от сметката, какво става с тебе? Защо сами искате това робство? Остави бедните. Те не правят прехвърляне на огромни суми... Ама уж заможните и мисионерите влязоха в този капан.... Та къде са диктатурите днес?
09:02 20.11.2025
52 Анонимен
09:06 20.11.2025
53 Зеле с праз
09:07 20.11.2025
54 Факт
Коментиран от #58, #68, #69
09:10 20.11.2025
55 Объркано Атлантиче
Десетилетия наред се възхищавахме на лихвени проценти по заеми от 2% и по-ниски в Европа, удивително ниски цени и изключително благосъстояние. Къщи с басейни, луксозни коли и пенсионери, пътуващи по света - всичко това беше осигурено от робския, практически безплатен труд на стотици милиони хора по света. В Европа 7-9% инфлация се смята за краят на света, но за нас това беше просто нормален живот. Целият свят се опитваше да печели долари и евро, които белите господари просто печатаха при нужда.
Отговорът на въпроса „Кога ще свърши тази война?“ всъщност е „Кога САЩ и ЕС ще спрат да ограбват целия свят и ще започнат да живеят според възможностите си?“. Никога.
Коментиран от #57
09:13 20.11.2025
56 Аоо
09:23 20.11.2025
57 Ами точно това
До коментар #55 от "Объркано Атлантиче":Се решава сега. Западналите страни вече се изправиха пред развиващите се на война. Онези се усетиха, каква е играта и не исках да си дадат ресурсите и всичко за благоденствието на едни хитреци, които рисуват "пари" на хартия и с тези "стъкълца" ги мамят и ограбват. Вече и хуманен капитал "тече" към печатарите. Нашите уни, млади и образовани отиват при тях, а тука няма лекари, инженери... Вода нямало в някои градове?.Еми кой да мисли и го прави, като няма способни вече?
09:25 20.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Аква
Коментиран от #63
09:30 20.11.2025
60 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ЗАПАДНалИЯТ СВЯТ срещу Русия❗
Не Русия се разшири към НАТьО,
а НАТьО отиде до Русия‼️
09:36 20.11.2025
61 Хаха
09:40 20.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Да, така ще
До коментар #59 от "Аква":Свърши всичко, ако не се разберат. Но надали?
Западналите със сащ още се мислят за "господари на света", но нещата се промениха много. Даже и един Ким от С. Корея вече може да нанесе ядрени удари по сащ и Европа. А Китай и Индия се оформят, като икономически сили. Е, защо и за какво да се подчиняват и те на перчеми и урсули? И доброволно да си дадат всичко, или да се "наведат", та тези западналите да си останат господари на планетата? Не всички са толкова наивни и глупави, като нас. Те не искат да бъдат храна на хищниците. И това и е правилно.
09:42 20.11.2025
64 МНОГО ЛЕСНО СЕ ОБОРВА СТАТИЯТА
09:46 20.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Няма страна,
р
09:49 20.11.2025
67 Мирен гражданин
09:51 20.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хамсал
До коментар #54 от "Факт":България беше обявена за неприятелски държава, след като две години преди това ние обявихме Русия за враг в Стратегията ни за Национална сигурност!
11:36 20.11.2025
70 Кит
Спомняме си и това, че този човек и до ден-днешен е жив и здрав / да е жив и здрав!/.
За съжаление си спомняме и факта, че отравянето бе извършено на пешеходно разстояние от британския център за БОВ ...
Какво съвпадение, а?
Литри новичок се изливат само на 12 км от Портън Даун, количества, които биха унищожили стотици хора, ако веществото беше точно това, ама дори омазаните от главите до петите Скрипали оцеляха...
Невероятно, нали?
НаБучено ви е, без съмнение?
12:55 20.11.2025
71 Абе да ви питам
13:06 20.11.2025
72 Поредната помия от DW
Дреме му на Западът за укрите и за демокрация - всичко е ясно ! Още Хитлер го беше проумял - дранг нах остен!
Китайска икономическа заплаха тогава нямаше, сега обаче има и то голяма! Урсулите ще духат супата съвсем скоро!
13:23 20.11.2025
73 Олга
13:51 20.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Точен
19:29 20.11.2025
76 Др.Тодор Живков 🇧🇬
да се чете :
"Не е хибридна война. Това е война на ПЕАТАРИТЕ срещу ЧОВЕЧЕСТВОТО."
13:37 21.11.2025
77 чек пойнт
14:01 21.11.2025