"Не е хибридна война. Това е война на Русия срещу Европа."

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

ДВ: Вие поставихте началото на дискусия в социалните мрежи за нуждата от визови ограничения за гражданите на Русия. Наистина ли смятате, че те са важни за европейската сигурност?

Тоомас Хендрик Илвес: Да, като се има предвид историята на злоупотребите с визи. Можем да започнем с отравянето на Литвиненко с полоний и да си спомним също и за Скрипал – те бяха отровени във Великобритания от хора, пристигнали с туристически визи. Да не забравяме и убийството в берлинската квартал „Тиргартен“. Това е основание да бъдем предпазливи с визите. Можем да посочим и други събития, включително какво се случи в моята страна, Естония, от 2007 г. насам, когато дойдоха „нашите” и предизвикаха безредици. Да припомням ли за взривовете в Чехия в завод за производство на боеприпаси, организирани от хора с туристически визи... Мога да продължа и още.

Още новини от Украйна

Ето защо мисля, че трябва да проверяваме много по-внимателно хората от Русия, особено след като наскоро в Полша беше арестуван руснак (Игор Рогов – б.ред.), представял се за опозиционер, а всъщност шпионирал за ФСБ, включително и срещу Навални. Налага се да бъдем много по-внимателни с хората, които пускаме при нас. Защо даваме на граждани на Русия визи за многократно влизане в ЕС, когато самата Русия води геноцидна война в европейска страна? Мисля, че това е възмутително.

ДВ: Твърди се, че Унгария издава многократни визи на хора от системата на Путин, на много руски чиновници и техните семейства, които се сдобиват с тях много лесно.

Тоомас Хендрик Илвес: Да, има такъв проблем с Унгария. Именно поради тази причина ЕС се опитва да ограничи многократните визи за ЕС - за да не могат някои хора да пътуват свободно из цялата Шенгенска зона.

ДВ: Но в Русия има проевропейски настроени граждани, които наистина искат да бъдат част от Европа - не по начина, по който Путин си го представя, а като европейци.

Тоомас Хендрик Илвес: Може би има хора, които наистина разбират и вярват във върховенството на закона и цивилизоваността. Но тази забрана не спира изобщо достъпа до Европа, а засяга само многократните визи за руснаци. Нека малко им затрудним живота щом живеят в страна, която избива хора, отвлича деца и извършва геноцид. Истерията на тези хора в социалните медии за това, че спира издаването на многократни визи за ЕС, е поразителна в сравнение с тяхното мълчание относно случващото се в Украйна. Човек дори би си помислил, че спрямо руснаците се извършва нов Холокост. Но къде е възмущението от отвличането на десетки хиляди украински деца, от масовите изнасилвания? Няма такова. Затова ги смятам за разглезени деца, които имат достатъчно пари, за да пътуват, и които смятат, че имат право да получават многократни визи.

ДВ: Но режимът на Путин няма да е вечен и един ден ще приключи. Няма ли това решение да отблъсне руснаците от европейския път и европейските ценности?

Тоомас Хендрик Илвес: А какво ви кара да мислите, че самата система на Путин няма да продължи? Много по-вероятно е да се случи точно това – да имаме още от същото. Да се отклонят от европейския път, казвате? Хората или искат демокрация, или не. И стават демокрация, защото искат да има върховенство на закона, защото това е правилно, а не за да бъдат просто част от Европейския съюз (ЕС). Идеята, че страните ще се демократизират, ако им се предложи да бъдат европейски, ми звучи странно. В Естония ние го постигнахме сами. Защо те не могат да го постигнат сами у тях?

ДВ: Но не трябва ли да се тревожим за хората, които остават в Русия? Сигурно следите новините от Русия, където арестуват хора за пеене на песни.

Тоомас Хендрик Илвес: Тогава да заминат. За това не им е необходима многократна виза. Ако искате да заминете, никой не може да ви спре. Но ако идвате на шопинг в парижките бутици, тогава ще трябва да подавате заявление за виза наново всеки път.

ДВ: Европейският съюз и НАТО вече се готвят за отблъскване на евентуално руско нападение. Балтийските страни са още по-конкретни – някои дори говорят за 2027 година...

Тоомас Хендрик Илвес: Ние не мислим, че планират да атакуват на някаква конкретна дата. От друга страна зачестиха агресивните действия в „сивата зона“ - от прерязани кабели, през дронове в небето, до заглушаване на GPS-сигнали, което води и до отмяна на полети. Още по-скандален е случаят с пратките на DHL от Естония, качени на литовски самолет, който за щастие не се е взривил. Не ми харесва терминът „хибридна война” - това си е война.

ДВ: Атаката вече е започнала, така ли?

Тоомас Хендрик Илвес: Точно така. И тя продължава, просто НАТО е прекалено страхлив, за да я нарече война, защото се страхува от последиците. Така че "хибридната война" е удобен термин, който позволява на НАТО да избегне каквито и да било действия.

ДВ: Как мислите, Русия готова ли е да атакува с обичайни методи някоя страна от НАТО или Европа?

Тоомас Хендрик Илвес: Не, не мисля, че ще искат да го направят, защото НАТО, въпреки че от 1990 г. насам явно не се е грижил достатъчно за разходите за отбрана, все пак има достатъчно сили, за да отблъсне всякаква атака с конвенционални оръжия. И не мисля, че Русия ще иска да го направи. Рискът е прекалено голям.

Но има атаки в „сивата зона“, които наблюдаваме постоянно - дезинформация, опити да се подкопаят демократичните избори в Молдова, в Румъния, подкрепата за партията „Алтернатива за Германия“ в Германия, кредитите на Марин Льо Пен – нищо от тези неща не може да предизвика действието на член 4 или член 5 на НАТО. Просто е удобно тези неща да се наричат „хибридна война“, но това си е война. Защото те воюват с Европа. По друг начин не може да се каже.

Автор: Олга Тихомирова