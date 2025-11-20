Новини
"Не е хибридна война. Това е война на Русия срещу Европа."
  Тема: Украйна

"Не е хибридна война. Това е война на Русия срещу Европа."

20 Ноември, 2025 06:01

Русия води истинска война срещу Европа и трябва да внимаваме какви хора пускаме в ЕС, каза бившият естонски президент Тоомас Илвес

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

ДВ: Вие поставихте началото на дискусия в социалните мрежи за нуждата от визови ограничения за гражданите на Русия. Наистина ли смятате, че те са важни за европейската сигурност?

Тоомас Хендрик Илвес: Да, като се има предвид историята на злоупотребите с визи. Можем да започнем с отравянето на Литвиненко с полоний и да си спомним също и за Скрипал – те бяха отровени във Великобритания от хора, пристигнали с туристически визи. Да не забравяме и убийството в берлинската квартал „Тиргартен“. Това е основание да бъдем предпазливи с визите. Можем да посочим и други събития, включително какво се случи в моята страна, Естония, от 2007 г. насам, когато дойдоха „нашите” и предизвикаха безредици. Да припомням ли за взривовете в Чехия в завод за производство на боеприпаси, организирани от хора с туристически визи... Мога да продължа и още.

Ето защо мисля, че трябва да проверяваме много по-внимателно хората от Русия, особено след като наскоро в Полша беше арестуван руснак (Игор Рогов – б.ред.), представял се за опозиционер, а всъщност шпионирал за ФСБ, включително и срещу Навални. Налага се да бъдем много по-внимателни с хората, които пускаме при нас. Защо даваме на граждани на Русия визи за многократно влизане в ЕС, когато самата Русия води геноцидна война в европейска страна? Мисля, че това е възмутително.

ДВ: Твърди се, че Унгария издава многократни визи на хора от системата на Путин, на много руски чиновници и техните семейства, които се сдобиват с тях много лесно.

Тоомас Хендрик Илвес: Да, има такъв проблем с Унгария. Именно поради тази причина ЕС се опитва да ограничи многократните визи за ЕС - за да не могат някои хора да пътуват свободно из цялата Шенгенска зона.

ДВ: Но в Русия има проевропейски настроени граждани, които наистина искат да бъдат част от Европа - не по начина, по който Путин си го представя, а като европейци.

Тоомас Хендрик Илвес: Може би има хора, които наистина разбират и вярват във върховенството на закона и цивилизоваността. Но тази забрана не спира изобщо достъпа до Европа, а засяга само многократните визи за руснаци. Нека малко им затрудним живота щом живеят в страна, която избива хора, отвлича деца и извършва геноцид. Истерията на тези хора в социалните медии за това, че спира издаването на многократни визи за ЕС, е поразителна в сравнение с тяхното мълчание относно случващото се в Украйна. Човек дори би си помислил, че спрямо руснаците се извършва нов Холокост. Но къде е възмущението от отвличането на десетки хиляди украински деца, от масовите изнасилвания? Няма такова. Затова ги смятам за разглезени деца, които имат достатъчно пари, за да пътуват, и които смятат, че имат право да получават многократни визи.

ДВ: Но режимът на Путин няма да е вечен и един ден ще приключи. Няма ли това решение да отблъсне руснаците от европейския път и европейските ценности?

Тоомас Хендрик Илвес: А какво ви кара да мислите, че самата система на Путин няма да продължи? Много по-вероятно е да се случи точно това – да имаме още от същото. Да се отклонят от европейския път, казвате? Хората или искат демокрация, или не. И стават демокрация, защото искат да има върховенство на закона, защото това е правилно, а не за да бъдат просто част от Европейския съюз (ЕС). Идеята, че страните ще се демократизират, ако им се предложи да бъдат европейски, ми звучи странно. В Естония ние го постигнахме сами. Защо те не могат да го постигнат сами у тях?

ДВ: Но не трябва ли да се тревожим за хората, които остават в Русия? Сигурно следите новините от Русия, където арестуват хора за пеене на песни.

Тоомас Хендрик Илвес: Тогава да заминат. За това не им е необходима многократна виза. Ако искате да заминете, никой не може да ви спре. Но ако идвате на шопинг в парижките бутици, тогава ще трябва да подавате заявление за виза наново всеки път.

ДВ: Европейският съюз и НАТО вече се готвят за отблъскване на евентуално руско нападение. Балтийските страни са още по-конкретни – някои дори говорят за 2027 година...

Тоомас Хендрик Илвес: Ние не мислим, че планират да атакуват на някаква конкретна дата. От друга страна зачестиха агресивните действия в „сивата зона“ - от прерязани кабели, през дронове в небето, до заглушаване на GPS-сигнали, което води и до отмяна на полети. Още по-скандален е случаят с пратките на DHL от Естония, качени на литовски самолет, който за щастие не се е взривил. Не ми харесва терминът „хибридна война” - това си е война.

ДВ: Атаката вече е започнала, така ли?

Тоомас Хендрик Илвес: Точно така. И тя продължава, просто НАТО е прекалено страхлив, за да я нарече война, защото се страхува от последиците. Така че "хибридната война" е удобен термин, който позволява на НАТО да избегне каквито и да било действия.

ДВ: Как мислите, Русия готова ли е да атакува с обичайни методи някоя страна от НАТО или Европа?

Тоомас Хендрик Илвес: Не, не мисля, че ще искат да го направят, защото НАТО, въпреки че от 1990 г. насам явно не се е грижил достатъчно за разходите за отбрана, все пак има достатъчно сили, за да отблъсне всякаква атака с конвенционални оръжия. И не мисля, че Русия ще иска да го направи. Рискът е прекалено голям.

Но има атаки в „сивата зона“, които наблюдаваме постоянно - дезинформация, опити да се подкопаят демократичните избори в Молдова, в Румъния, подкрепата за партията „Алтернатива за Германия“ в Германия, кредитите на Марин Льо Пен – нищо от тези неща не може да предизвика действието на член 4 или член 5 на НАТО. Просто е удобно тези неща да се наричат „хибридна война“, но това си е война. Защото те воюват с Европа. По друг начин не може да се каже.

Автор: Олга Тихомирова


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дойче Зеле

    99 18 Отговор
    Германише Капут… Фалирише догодинише

    06:04 20.11.2025

  • 2 царска туршия

    101 18 Отговор
    Вкиснатото дойчезеле пак се размириса.

    06:05 20.11.2025

  • 3 Макето

    87 14 Отговор
    Абе идиот, вие стимулирате войната, като си продавате остарялата военна техника и изпращате обречени невинни хора на бойното поле.

    06:17 20.11.2025

  • 4 Факти

    90 14 Отговор
    "Не е хибридна война. Това е война на Европа срещу Русия."

    06:20 20.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Морски

    85 11 Отговор
    Остана ли някой който да чете подобни простотии?

    06:23 20.11.2025

  • 7 Исторически факти

    81 12 Отговор
    ДВ винаги лъже. От русофобия.

    Коментиран от #42

    06:23 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уфф

    78 15 Отговор
    Единственото предназначение на Прибалтииските фашизоидни държавици е да гавкат срещу Русия. Същата задача е определена и за нашата колония...Да мразим Русия и да им правим помиярски номера..

    Коментиран от #44, #74

    06:26 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ний ша Ва упрайм

    29 8 Отговор
    Я пак ко речи????

    06:37 20.11.2025

  • 14 Някой

    65 11 Отговор
    Не, не. Това е война на Европа срещу Русия. Затова европейците ще берат ядове
    Но така е като се даде власт на жените в ЕС. Те се оказаха по-агресивни, но по-недалновидни от мъжете.
    Експеримента отива към приключване!

    06:48 20.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БАРС

    52 11 Отговор
    ВОЙНАТА Я ПОЧНАХА УКРАИНЦИТЕ ПЛАТЕНА И ПОДТИКНАТИ ОТ САЩ И АНГЛИЯ.ПОСЛЕ СЕ ВКЛЮЧИ ЕС ПАК ПОДТЕХЕН НАТИСК ДА УКРАИНЦИ БОМБАНДИРАХА РУСКОГОВОРЯЩИ УКРАИНЦИ В ДОНБАС ПРЕЗ 2014 ГОД.ЗАПОВЕДТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ТОГАВАШНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ТОРЧИНОВ ,Яценюк,ПОРОБИЙ ТА И ПОРОШЕНКО ,АВАКОВ.ДА БОМБАНДИРАХА СЪС САМОЛЕТИ И ХЕЛИКОПТЕРИ ДИРЕКТНО ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗА ТОВА ,СЕ НЕ БЯХА СЪГЛАСНИ С ПРЕВРАТА.САМИТЕ ЛЕТЦИ КАКТО И ВОЕННОТО КОМАНДВАНЕ СА БИЛЕ ПОДМЕНЕНИ С ВОЕННИ ОТ ЗАПЪДНА УКРАИНА КОИТО СА НАЦИ НЕ ОБИЧАЩИ РОСИЯ ЬТЕ СА БИЛЕ РОДГОТВЯНИ БЕЗ ЗНАНИЕТО НА ЯНОКРВИЧА ПРЕДИ МАЙДАНА.ДА,ЛА БАШ ТАКА Е.ТЕ СА БИЛЕ ПОТОМЦИ НА БАНДЕРА ЗА ТОВА И ДУМКАХА ПО ДОМБАС ДАЖЕ И ДЕЦАТА ТМ НЕ ПОЖАЛИХА.

    Коментиран от #48

    06:54 20.11.2025

  • 17 ОлгЪ шушушумигова

    34 9 Отговор
    Е написала пълни простотевини

    06:55 20.11.2025

  • 18 Изкукуригал

    62 12 Отговор
    Объркали сте заглавието Европа и запада води война с Русия а не Русия със запада

    06:59 20.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Всъщност

    58 13 Отговор
    Това е война на военно-престъпната организация НАТО с Русия с крайна цел превръщането на Русия в марионетна държава от типа на Украйна.... Каква недалновидност

    07:02 20.11.2025

  • 21 Притесних се за бутиците в

    49 11 Отговор
    Париж, сега кой ще им купува залежалата стока? Госпожа Зеленска е ревностен купувач на скъпи предмети, но......пазарува в САЩ. Съвсем го закъсаха французите.

    07:02 20.11.2025

  • 22 В В.П.

    53 9 Отговор
    През последните 11 години видяхме на живо кой каква война води..Видяхме Майдан ,гражданска война,СВО..Видяхме и съюзниците на Киев и режима ..Може след 50 год да излъжете ,обаче днес НЕ става ..

    07:02 20.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 В В.П.

    42 10 Отговор
    Киев и режима се превърнаха в марионетка на САЩ и Англия..Най долното ниво на човешката верига ..Роб на САЩ..Ахаха

    07:04 20.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не, не е пу”й”ка, не е,

    16 7 Отговор
    на ма”и”ка ти пу”й”ката.

    07:04 20.11.2025

  • 27 В В.П.

    45 10 Отговор
    Видяхме как окропитека скачаше по хрешатик.и крякаше,Москаляку на гиляку,,..Палеха руски знамена .Убиваха хора .А това е престъпление...Всички се кефим как ги затриват като държава .Браво..

    07:06 20.11.2025

  • 28 В В.П.

    38 10 Отговор
    САЩ , Англия,и ЕССР,метнаха през терасата ,тъпото зелю фашиста.И цялата измислена държава .Окропистан..

    07:08 20.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 000

    31 11 Отговор
    Пускайте когото си искате. Ппоблемите на ес не ме интересуват. С ес е свършено.

    07:35 20.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 дойче зеле България

    30 10 Отговор
    трябва да има пълно разследване от къде се спонсорират и закриване на медията

    Коментиран от #47

    07:47 20.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 То е ясно

    37 9 Отговор
    Още един глупак на хоризонта. Европа сама се закопава. Технологично изостанала деиндустриализирана хранеща безброй мигранти сделки за ваксини и зелена енергия и много други съсипващи фактори.

    07:52 20.11.2025

  • 37 Чочо

    21 9 Отговор
    Всяка страна за да оцелее(вкл.и САЩ) ще правят всичко това,след като се чувстват застрашени.
    За Прибалтийските страни е ясно защо говорят така.
    Сякаш при тях всичко е мед и масло.
    У да знаят че при война с НАТО ......те са в центъра на войната.
    Ако това ги успокоява.

    07:58 20.11.2025

  • 38 Ролан

    26 9 Отговор
    Това е войната на Европа срещу Русия, всъщност!!!

    08:12 20.11.2025

  • 39 Учуден

    27 9 Отговор
    Добро утро!! Почна се с мазните пасквили!! Слава на Русия и Путин!

    08:16 20.11.2025

  • 40 Русия

    21 8 Отговор
    Дойче Сер.. пак усмърдя ефира рано рано,отврат !!!

    08:16 20.11.2025

  • 41 Перо

    21 7 Отговор
    Враждите между балтийските страни и Украйна срещу Русия, датират от над 80 г. Беше голяма грешка приемането им /Латвия, Литва и Естония/ в ЕС и вкараха конфликтите с тях! Даже, заради враждебните настроения към Русия им дадоха най-важните постове като комисари! Външната политика на ЕС е изцяло в ръцете на Калас, а разширяването, на бившата СФРЮ, г-жа Кос! Подобно е положението и в бивша Югославия, която ще вкара измислени държави и нации, исторически конфликти и шовинизъм в ЕС! Стремежът на ционистката геополитика е да вкара в кошарата максимален брой държави, да ги обезкостява и разширява бройката, под единен контрол, на база брой на населението, позиции в системата, съгласно реципрочния брой гласове, по страни! Пример: Какъв БГ глас ще се чуе и приеме при 17 евродепутати от близо 750 в ЕП?

    Коментиран от #43

    08:22 20.11.2025

  • 42 Разпространяваш долнопробна

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически факти":

    Германофобия?

    08:36 20.11.2025

  • 43 Татарин

    11 22 Отговор

    До коментар #41 от "Перо":

    Стига писа глупости, дуро. Ревете, че турците ви поробили преди 1000 години, а когато московците поробват и унищожават - другите им били виновни. И ако не щеш да си руски роб - това било русофобия.

    Лицемерие и демагогия от промити русофилски мозъци - рублофилски, русоробски мозъци.

    Коментиран от #51

    08:40 20.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Оруел 1984

    15 7 Отговор
    Брюкселското,,Минисрерство на Истината,,,няма да се откаже от намеренията си да вкара Европа в гореща форма на война.Само така , тази клика може да оцелее и да продължи да се обогатява.Вероятно вече са готови и за активно мероприятие за обявяване на война.

    08:41 20.11.2025

  • 46 Естонците "знаят"

    18 7 Отговор
    Какво е по-добре? Те провеждат пълен тормоз на живеещите на тяхното парче земя руснаци и други етноси. Или над 50 г учиш техния диалект, или не ти дават паспорт. Не те допускат до никаква държавна работа. Пълна дискриминация на етнически принцип. Но, Русия водела война? Въпросът е, КОЙ я искаше и КОЙ я започна? Натото и сащ притискаха, притискаха Русия, не спазваха никакви договори и обещания. Отидоха вече на границите на Русия, поставиха и две установки МК41 в Румъния и Полша за изстрелване на ракети с ядрени, бойни глави... Но, това не е "война"? Да те ударят за секунди, пък ти после ще ги лисвидираш и тях, ама до толкова "после" на тези не им стига акъла.

    08:44 20.11.2025

  • 47 Рахел

    8 6 Отговор

    До коментар #33 от "дойче зеле България":

    Преди от Конгреса на САЩ-сега сорос.

    08:44 20.11.2025

  • 48 Заповедта за

    13 7 Отговор

    До коментар #16 от "БАРС":

    Начало на гражданската война в укра беше издадена от НЕизбирани от народа типове, които си нарекъл горе. Те взеха властта с военен, насилствен преврат, пратен и организиран от сащ, поддържан и от Европа. И сащ ги ИЗБРАХА, точно тези, за тази мръсна работа. Та вече, заради тези интриги сме изправени и до глобална, световна война. Заради САЩ и западналите.

    08:49 20.11.2025

  • 49 Никой

    11 8 Отговор
    Плевен няма вода. В обозримо бъдеще - няма да дойде. На този фон се приказват приказки - какво е хубаво в Европа. Реално само общи пожелания. Тази работа е луда - гледаш си в ръцете - нямаш нищо - гледаш телевизия и Интернет - много си добре.

    Германците нищо хубаво няма да дадат - знаем ги от едно време.

    Заблуждават хората, че са богати.

    Германия нямат пари и те - поне не в този размер.

    08:53 20.11.2025

  • 50 Георги

    19 7 Отговор
    всъщност Русия не е изстреляла и един патрон срещу Европа, докато евро ракети летят всеки ден срещу Русия. Всеки ден ни повтарят, че трябва да воюваме с Русия ако не искаме война, знам че звучи странно ама така го представят. Всеки ден подаряваме оръжия за война срещу Русия, даже теглим заеми за да дадем още.

    09:02 20.11.2025

  • 51 В ЕС влиза в сила

    11 7 Отговор

    До коментар #43 от "Татарин":

    Ограничение за плащанията с "цифровите пари"! До максимум 3000 евро онлайн и до 200 евро офлайн. Та да ги питам милионерите и милиардерите в България: Какво е диктатура? И като имаш милиони, но ще ти ги "изтрият" от сметката, какво става с тебе? Защо сами искате това робство? Остави бедните. Те не правят прехвърляне на огромни суми... Ама уж заможните и мисионерите влязоха в този капан.... Та къде са диктатурите днес?

    09:02 20.11.2025

  • 52 Анонимен

    9 6 Отговор
    То бива наглост,но този стигна дъното.Какво да се прави ,на страха очите са големи.Като си джудже,близо до исполин най добре си затваряй устата.Но те дребните държави най-настървено лаят

    09:06 20.11.2025

  • 53 Зеле с праз

    11 6 Отговор
    Зелето са по-зле и от пееФските медии с абсурдната си пропаганда. Вярно, че САЩ и Великобритания започнаха войната срещу РФ в Украйна, обаче англичаните са хитри и мазно се измъкнаха с брекзита и оставиха ЕСсср да плаща сметките. Като видни евроатлантици Боко и Шиши също побързаха да се набутате в коалицията на лаещите срещу луната пудели, само и само да им се размине разследването за корупция и някои криминални престъпления.

    09:07 20.11.2025

  • 54 Факт

    7 17 Отговор
    Българските русофили са национални предатели защото подкрепят Русия която още преди няколко години обяви България за неприятелска държава!!!!!!!!

    Коментиран от #58, #68, #69

    09:10 20.11.2025

  • 55 Объркано Атлантиче

    19 6 Отговор
    Днес Украйна всъщност не се бори за Украйна, а за правото на САЩ и ЕС да продължат да ограбват целия свят, и най-вече Русия. И точно както в Конго, където малки деца ръчно копаят колтан в дълбоки ями за световните демокрации, и във влажните мазета на Индонезия и Бангладеш се шият дизайнерски дрехи, така и в Русия трябва да добиват нефт, газ, въглища и други основни ресурси, списък с размерите на Библия.

    Десетилетия наред се възхищавахме на лихвени проценти по заеми от 2% и по-ниски в Европа, удивително ниски цени и изключително благосъстояние. Къщи с басейни, луксозни коли и пенсионери, пътуващи по света - всичко това беше осигурено от робския, практически безплатен труд на стотици милиони хора по света. В Европа 7-9% инфлация се смята за краят на света, но за нас това беше просто нормален живот. Целият свят се опитваше да печели долари и евро, които белите господари просто печатаха при нужда.

    Отговорът на въпроса „Кога ще свърши тази война?“ всъщност е „Кога САЩ и ЕС ще спрат да ограбват целия свят и ще започнат да живеят според възможностите си?“. Никога.

    Коментиран от #57

    09:13 20.11.2025

  • 56 Аоо

    6 4 Отговор
    И тея се борят за златни тоалетни.

    09:23 20.11.2025

  • 57 Ами точно това

    12 6 Отговор

    До коментар #55 от "Объркано Атлантиче":

    Се решава сега. Западналите страни вече се изправиха пред развиващите се на война. Онези се усетиха, каква е играта и не исках да си дадат ресурсите и всичко за благоденствието на едни хитреци, които рисуват "пари" на хартия и с тези "стъкълца" ги мамят и ограбват. Вече и хуманен капитал "тече" към печатарите. Нашите уни, млади и образовани отиват при тях, а тука няма лекари, инженери... Вода нямало в някои градове?.Еми кой да мисли и го прави, като няма способни вече?

    09:25 20.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Аква

    14 5 Отговор
    Не, не е хибридна война. Това е свещена война на Европа срещу Русия. Война за ресурси и влияние. Война на слабоумието срещу разума. Чисто самоубийство.

    Коментиран от #63

    09:30 20.11.2025

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 6 Отговор
    Войната всъщност е
    ЗАПАДНалИЯТ СВЯТ срещу Русия❗
    Не Русия се разшири към НАТьО,
    а НАТьО отиде до Русия‼️

    09:36 20.11.2025

  • 61 Хаха

    8 4 Отговор
    Дойше капутишен насререйшен

    09:40 20.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Да, така ще

    10 5 Отговор

    До коментар #59 от "Аква":

    Свърши всичко, ако не се разберат. Но надали?
    Западналите със сащ още се мислят за "господари на света", но нещата се промениха много. Даже и един Ким от С. Корея вече може да нанесе ядрени удари по сащ и Европа. А Китай и Индия се оформят, като икономически сили. Е, защо и за какво да се подчиняват и те на перчеми и урсули? И доброволно да си дадат всичко, или да се "наведат", та тези западналите да си останат господари на планетата? Не всички са толкова наивни и глупави, като нас. Те не искат да бъдат храна на хищниците. И това и е правилно.

    09:42 20.11.2025

  • 64 МНОГО ЛЕСНО СЕ ОБОРВА СТАТИЯТА

    10 5 Отговор
    ЦЯААААЛ ЖИВОТ ЗАПАДА Е КОЛОНИЗИРАЛ СВЕТА И ГО Е ЕКСПЛОАТИРАЛ.РЪЦИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛА КОЛОНИИ И НЯМА В момента........

    09:46 20.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Няма страна,

    7 2 Отговор
    в която да мразят по-вече Русия, от Естония . След нея се нареждат Полша , Литва и Латвия. Не случайно готвят Полша за най- силната страна в Европа на мястото на Германия. А, това какво казва този Тоомас е отдавна известно на публиката и в този смисъл равно на втората и третата буква от името му.

    р

    09:49 20.11.2025

  • 67 Мирен гражданин

    8 1 Отговор
    Да, човекът е много наясно с проблема "световна кочина"!

    09:51 20.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хамсал

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Факт":

    България беше обявена за неприятелски държава, след като две години преди това ние обявихме Русия за враг в Стратегията ни за Национална сигурност!

    11:36 20.11.2025

  • 70 Кит

    4 3 Отговор
    Ооооооо, спомняме си за отровения с огромно количество от най-силното БОВ на света, новичок, г-н Скрипал!
    Спомняме си и това, че този човек и до ден-днешен е жив и здрав / да е жив и здрав!/.
    За съжаление си спомняме и факта, че отравянето бе извършено на пешеходно разстояние от британския център за БОВ ...
    Какво съвпадение, а?
    Литри новичок се изливат само на 12 км от Портън Даун, количества, които биха унищожили стотици хора, ако веществото беше точно това, ама дори омазаните от главите до петите Скрипали оцеляха...
    Невероятно, нали?
    НаБучено ви е, без съмнение?

    12:55 20.11.2025

  • 71 Абе да ви питам

    7 2 Отговор
    По принцип никога не чета пропагандата на дойче зеле, ама само като мярнах заглавието ми възникна един въпрос: А Европа КОЙ я накара да се намеси в тази война ?! А ?!!??! И сега ще ми реват !....

    13:06 20.11.2025

  • 72 Поредната помия от DW

    8 2 Отговор
    Укрите са претекс за Запада, за да заграбят суровини от Русия, иначе са много зян!
    Дреме му на Западът за укрите и за демокрация - всичко е ясно ! Още Хитлер го беше проумял - дранг нах остен!
    Китайска икономическа заплаха тогава нямаше, сега обаче има и то голяма! Урсулите ще духат супата съвсем скоро!

    13:23 20.11.2025

  • 73 Олга

    7 2 Отговор
    Европа е заповедник от сбирщина на скудоумния и още не гонен и не бит елит,който истерично се милитаризира и безпардонно лъже на населението си,че Русия ще ги нападне задължително, но не вярва,че на този елит от наистина нещо може да му се случи, ако на Русия ще се свърши търпението от опасни провокации срещу нея. При това,че исторически тези държави са изградени като колониални чрез грабежи и войни.

    13:51 20.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Точен

    4 0 Отговор
    Какво е това естония?

    19:29 20.11.2025

  • 76 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    "Не е хибридна война. Това е война на Русия срещу Европа."

    да се чете :

    "Не е хибридна война. Това е война на ПЕАТАРИТЕ срещу ЧОВЕЧЕСТВОТО."

    13:37 21.11.2025

  • 77 чек пойнт

    0 0 Отговор
    Гледайте американски военен репортаж за Берлин 1945г. в тубата.Пак ли искате от същото,ама по-много.Пък не е сигурно,дали ще има жив да снима.

    14:01 21.11.2025