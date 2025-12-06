The Telegraph: Градска конфронтация без определени линии в Покровск ВИДЕО

Покровск се превърна в символ на нова фаза на руско-украинската война - градска конфронтация без определени линии, където малки групи от руски диверсанти проникват в града, маскират се като цивилни или украински войници и точка по точка разяждат отбраната.

Украинските части живеят в мъгла от подозрение и риск, където приятел и враг могат да бъдат на няколко крачки разстояние, пише The Telegraph.

"Минахме точно покрай тях“, заявява Иван, 21-годишен картечар от звеното за безпилотни системи "Да Винчи Вълци“, спомняйки си момента, в който диверсантите се представиха за украински бойци.

Подобни ситуации в Покровск вече не са изключение, а обичаен ход на събитията.

Нов стил на война

Анализаторите отбелязват, че руската армия е преминала към модел на "демеханизирана“ война. Вместо големи настъпателни колони, които дроновете могат лесно да унищожат, руснаците напредват на групи от 3-5 души.

"Фронтовата линия се размива“, обяснява финландският анализатор Емил Кастехелми.

Руските разузнавателни дронове търсят "дупки“ в украинската отбрана. Поради липсата на персонал и постоянното наблюдение от небето, тези пропуски са неизбежни. Руските групи влизат в града с велосипеди, мотоциклети, цивилни камиони или дори пеша, използвайки мъгла и дъжд като прикритие.

Хаос на идентификацията

В града е практически невъзможно да се различи врагът от своите. Ето защо украинските бойци са възродили старата тактика с тестови думи, които са трудни за произнасяне от руснаците. Една от ключовите е "паляница“.

Но дори това не винаги спасява.

Украинските войски рискуват да открият огън по цивилни или по собствените си части. Един командир си спомня случай, когато на бойците е било забранено да стрелят по бойна машина на пехотата, защото "е тяхна“. По-късно се оказа, че това е руска машина - тя е била унищожена от дрон едва след изясняване.

В друг епизод украинска бригада погрешно е унищожила собствените си наземни дронове - "Термити".

Нарастващата заплаха и загубите сред пилотите на дронове

Дроновете се превърнаха в ключово оръжие в града: те откриват диверсанти и нанасят удари по техните укрития. Затова руските групировки са първите, които се опитват да достигнат до позициите на украинските оператори на БпЛА и да ги убият.

"Вторият ни ешелон не работи, но нанася 90% от ударите", казват военните. Без тези удари е по-трудно за украинците да унищожат разузнавателни групи при подхода към града.

Сиви зони и загуба на контрол

Според проекта "Дълбоката държава" Русия вече контролира поне половината от Покровск, останалите територии са сива зона. Нито една област не е изцяло под украински контрол.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски оцени броя на вражеските диверсанти в града на 300, но военните смятат, че реалната цифра е по-висока.

Украйна се опитва да стабилизира ситуацията

Украинските войски са разположили елитни части в града. Азов се опита да стабилизира фронта през лятото, а специалните части на ГРУ пристигнаха на "Черни ястреби“, за да възстановят логистиката. Но руската тактика за бавно, постоянно проникване дава резултат.

Покровск остава ключова точка преди потенциални руски удари по Краматорск и Славянск. Анализаторите обаче не очакват бърз руски пробив - тактиката за инфилтрация е бавна.

"Ако просто придвижите пехотата напред, ще бъдете спрени на някакво ниво“, обяснява Кастелхелми.

Само по себе си превземането на Покровск не отваря пътя на Русия за бързо завземане на Донбас. Тази тактика обаче има едно опасно предимство: изключително трудно е да се спре.

Както съобщи УНИАН, ситуацията в посока Покровск остава доста трудна поради огромния брой руски нападения.

Проектът DeepState съобщи, че руски пропагандисти вече са пристигнали и са започнали да снимат репортажи от центъра и южната част на Покровск. Във видеото можете да се види как местните жители благодарят на руснаците за пристигането на "руския свят“.