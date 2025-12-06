ЕС е изправен пред големи предизвикателства заради плана на САЩ за Украйна

Европейският съюз е изправен пред големи предизвикателства на фона на опитите на САЩ да постигнат споразумение за разрешаване на украинския конфликт и разцеплението в трансатлантическия Aлианс, съобщава аг. Bloomberg.

Белият дом публикува нова доктрина за национална сигурност на САЩ, която изисква Европа да поеме отговорност за собствената си отбрана. В документа се посочва също, че Белият дом не е съгласен с европейските служители, които имат нереалистични очаквания относно конфликта в Украйна.

„Европейските дипломати понякога сравняват навигирането в политиката на американския президент Доналд Тръмп за Украйна с влакче на ужасите. Сега те са се насочили към особено стръмно спускане“, се казва в статията.

Според агенцията европейските лидери са дълбоко загрижени от опитите на САЩ да договорят споразумение, договорено с Русия, което би представлявало „капитулация“ на Запада. Отбелязва се, че подобни стъпки на американския президент Доналд Тръмп са подкопали доверието в неговата администрация в Европа и са повдигнали екзистенциалния въпрос дали Европа може да се защити на фона на разпадането на трансатлантическия алианс.

Европейските дипломати отбелязват, че комуникацията с американската и украинската страна напоследък е трудна, подчертава Bloomberg. Агенцията съобщава, че те също така са все по-подготвени за възможността Тръмп да се оттегли от процеса на разрешаване на украинския конфликт, ако успее да постигне споразумение. Според неназован европейски служител съществуват няколко сценария.

„Най-лошият сценарий е той (Тръмп - бел. ред.) да намали натиска върху Русия, да забрани на Украйна да използва американски оръжия и да спре да споделя разузнавателна информация с Киев, оставяйки Европа наистина сама“, се казва в статията.

Руският президент Владимир Путин прие във вторник в Кремъл специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зет на американския президент и основател на Affinity Partners. Посещението на американските представители в Русия е било свързано с обсъждането на американския мирен план за Украйна. Според Путин американската страна е разделила 27-те точки на четири пакета и е предложила да бъдат обсъдени поотделно.

Администрацията на САЩ преди това обяви разработването на план за украинско уреждане, отбелязвайки, че засега няма да обсъжда подробностите му, тъй като работата по него все още продължава. Кремъл заяви, че Русия остава отворена за преговори и остава ангажирана с дискусиите в Анкъридж.

Путин, говорейки на заседание на Съвета за сигурност на Русия на 21 ноември, заяви, че планът на САЩ може да формира основата за окончателно мирно споразумение, но че този текст в момента не се обсъжда съществено с Русия. Той предположи, че това е така, защото администрацията на САЩ очевидно не е в състояние да осигури съгласието на Киев, тъй като Украйна и нейните европейски съюзници все още са в заблуда и мечтаят да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия на бойното поле. Тяхната позиция, отбеляза Путин, произтича от липсата на обективна информация за реалното състояние на нещата на бойното поле.