МО на Русия: Нанесохме масиран удар с ракети "Кинжал" в Украйна

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар "в отговор на терористичните атаки на Украйна", съобщи министерството на отбраната.
Сред целите са били предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и енергийни обекти, които са обстреляни с ракети „Кинжал“.
Министерството заяви, че в нощта на 6 декември, в отговор на терористичните атаки на Украйна срещу руски цивилни цели, руските въоръжени сили са нанесли удар с помощта на високоточни оръжия с голям обсег от въздуха и земята, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“ и безпилотни летателни апарати с голям обсег, срещу предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и енергийните обекти, поддържащи тяхната дейност, както и срещу пристанищната инфраструктура.
„Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха поразени“, съобщи руското Министерство на отбраната.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нещо не ми излизат новини.Какво се е случило?
Русия ще бъде победена
Я пъ тоа
До коментар #8 от "Дориана":Кой изби над 1,2 милиона путинисти.....
До коментар #7 от "Руски ценности":Празник е,. къде без заря?👍
До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":да не е отворен джама и чаршава да ти е мокър
До коментар #3 от "Какво е станало?":Урките удариха едно танкерче. Ама на медиите им е забранено да информират. ЕС правила, знаеш...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да горят танкерите му. Нема да го жалим я....
До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":Човек, купувай само най-доброто от най-добрите, че иначе се излагаш.
До коментар #8 от "Дориана":Всички са в кюпа,не забравяй гнездото от където са се пръкнали...СССР...люлката на корупцията,там тя е нужна като въздуха и водата...живял съм там и съм наясно с нещата...Присмял се хърбел на щърбел...
До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":То и евроатлантиците трябва да заминете на фронта в Бандеристан, щото само със закано от компютъра не става, обаче не заминавате щото сте мишки. Така, че между ТРЯБВА и МОГА има тънка, но съществена разлика.
До коментар #8 от "Дориана":Това сте вие същите ченгета, които в момента са ви активирали да тролите, и казвате нещата наобратно. Да американците и европейците крадат, но вие в България крадете също. Обаче сте русисти. В момента американските крадци са се сдушили с руските крадци.
До коментар #7 от "Руски ценности":Соросе, ама ти освен от Прайда и други ценности ли знаеш, че има
До коментар #11 от "Я пъ тоа":Уточнявайте на коя игра се случват тея победи, има ли качена сесията в някой канал да погледаме?
До коментар #25 от "Парадокс":Не говори така за Правда....
До коментар #15 от "Фен":Дееа и 6оклуци...казах,че за момента не успяха с екокатастрофа с обстрела на АЕЦ-ите, и ще направят екокатастрофа с някой танкер в Черно море и ето,случило се е.Благодаря за информацията 👍
До коментар #28 от "ти пък":И е вярно, че над 1,2 милиона руснаци са избити като плъхове в Украйна.
До коментар #20 от "Руснаков":Старче ,живял си единствено в мааалата и си се занимавал с просия и бране на джилязоо и сега дойдоха тежки години и кинтите явно не стигат .
До коментар #30 от "Браво на боклуците!":Ами шайката от режима на Урсула, европейски ли е?
До коментар #30 от "Браво на боклуците!":Заповядай да те интегрирам ,всяка събота има промоции .Цени народни ,като за приятели ,който веднъж е пробвал ,не се е отказал .
До коментар #37 от "германеца":Явно си от Новите Германци с корени някъде из Делиормана 😂😂😂 .
До коментар #4 от "Иван":Потребителите в шест региона на Украйна останаха без ток в резултат на нощните експлозии. Според украинското Министерство на енергетиката, електроснабдителните съоръжения в осем региона на страната са повредени.
Telegram каналът на Министерството на енергетиката отбеляза, че съоръженията за производство, разпределение и пренос на електроенергия са повредени в Киевска, Черниговска, Лвовска, Одеска, Запорожка, Днепропетровска, Николаевска и Харковска области. Клиенти в Одеска, Черниговска, Киевска, Харковска, Днепропетровска и Николаевска области също са останали без ток.
Министерството на енергетиката добави, че графици за прекъсване на електрозахранването ще бъдат въведени във всички региони на Украйна на 6 декември. Националната енергийна компания „Укренерго" също отбеляза, че прекъсванията ще продължат 24 часа.
До коментар #33 от "Кривоверен алкаш":изпълзя ли от дупката влечуго...все едни и същи дивотии ръсиш...въпрос на речник...
До коментар #48 от "Руснаков":Дядо мери си приказките ,че Оня отгоре гледа ,а и срещата с него наближава и е неотменима .
До коментар #32 от "НАТО казва":Тва някакъв нов сайт ли е? НАТО вече няма... Я виж каквп пише на сайта на Белият дом!
До коментар #36 от "Q -РесTиa":Ма,.ло,.?умник.!!!!!!
До коментар #40 от "Русия":Вова е- Пе,.де,.ро,ва
57 не може да бъде
До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":Тази атака показва за какво става дума -Русия може да си позволи комбинирани атаки -с 500-600 дрона и повече в комбинация с 4-5 вида ракети до 150 бр.-а може и повече щетите и пораженията които които понася Украйна са много много сериозни -украинското ПВО винаги е било уязвимо а сега е твърде слабо за да се противопостави !?А украинците могат да си позволят атаки максимум до 200 дрона ракети нямат и могат да нанесат ограничени щети -руското ПВО е сериозна работа!?Тръмп казва на Зеленски -сключвайте мир нямате карти -но военната истерия и на Запад и Украйна е такава че вече нито виждат нито чуват нито да осмислят ставащото !Ще става все по-лошо -не случайно Тръмп в последното си изказване казва че руснаците вече са променили/утежнили условията за мир!?
До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":ще отговори с капитулация айде заминавай да фронта да отговаряш
До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":Все пожелателни изрази от...,,Светлото бъдеще на УкраинизЪма"...😝👍😉👏!
До коментар #15 от "Фен":3 декември 2025 г.
Румънските военноморски сили унищожиха безпилотния кораб Sea Baby, използван от Украйна, който беше открит в Черно море близо до най-голямото пристанище на страната, Констанца. Според румънското Министерство на отбраната, водолази неутрализираха дрона с помощта на контролирана експлозия. Инцидентът е станал на фона на серия атаки на военноморски дронове срещу танкери.
„Военни водолази, специализирани в борбата с взривни устройства , изпълниха мисия за неутрализиране на обект, заплашващ корабоплаването в Черно море, по искане на бреговата охрана", се казва в изявление на румънското Министерство на отбраната.
Министерството добави още, че освен такива дронове, дрейфуващите военноморски мини представляват „сериозна заплаха за морската сигурност".
„През последните близо четири години в Черно море са неутрализирани приблизително 150 военноморски мини, седем от които са унищожени от румънските военноморски сили", се казва в изявлението.
До коментар #59 от "калина /алена":...има Ленин,с темата,че Зеленски погуби Украйна
