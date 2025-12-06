МО на Русия: Нанесохме масиран удар с ракети "Кинжал" в Украйна

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар "в отговор на терористичните атаки на Украйна", съобщи министерството на отбраната.

Сред целите са били предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и енергийни обекти, които са обстреляни с ракети „Кинжал“.

Министерството заяви, че в нощта на 6 декември, в отговор на терористичните атаки на Украйна срещу руски цивилни цели, руските въоръжени сили са нанесли удар с помощта на високоточни оръжия с голям обсег от въздуха и земята, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“ и безпилотни летателни апарати с голям обсег, срещу предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и енергийните обекти, поддържащи тяхната дейност, както и срещу пристанищната инфраструктура.

„Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха поразени“, съобщи руското Министерство на отбраната.