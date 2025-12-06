Новини
МО на Русия: Нанесохме масиран удар с ракети "Кинжал" в Украйна
  Тема: Украйна

МО на Русия: Нанесохме масиран удар с ракети "Кинжал" в Украйна

6 Декември, 2025 13:15

Поразени са предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и енергийни обекти

МО на Русия: Нанесохме масиран удар с ракети "Кинжал" в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар "в отговор на терористичните атаки на Украйна", съобщи министерството на отбраната.

Сред целите са били предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и енергийни обекти, които са обстреляни с ракети „Кинжал“.

Министерството заяви, че в нощта на 6 декември, в отговор на терористичните атаки на Украйна срещу руски цивилни цели, руските въоръжени сили са нанесли удар с помощта на високоточни оръжия с голям обсег от въздуха и земята, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“ и безпилотни летателни апарати с голям обсег, срещу предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и енергийните обекти, поддържащи тяхната дейност, както и срещу пристанищната инфраструктура.

„Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха поразени“, съобщи руското Министерство на отбраната.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    50 9 Отговор
    Украйна пренесе войната в България,край Ахтопол еко катастрофа .Край с туризма.

    Коментиран от #3, #18

    13:16 06.12.2025

  • 2 БРАВО

    56 2 Отговор
    Искам да чуя мощен сoрopoиден вой!

    13:16 06.12.2025

  • 3 Какво е станало?

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещо не ми излизат новини.Какво се е случило?

    Коментиран от #15

    13:18 06.12.2025

  • 4 Иван

    42 3 Отговор
    Остана ли нещо от тази украйна?

    Коментиран от #45

    13:18 06.12.2025

  • 5 Гатанка

    42 5 Отговор
    Ако руснаците удрят всеки път цивилни обекти, а бандерите продължават да нямат ПВО, кой открадна бандераското ПВО? Явно и парите за ПВО сисетми са станали на златни тоалетни!

    13:18 06.12.2025

  • 6 Русия ще бъде победена

    8 58 Отговор
    Украйна тази нощ трябва да отговори. Всяка нощ, докато съветския режим на Москва не бъде пометен. Европа трябва да отговори също!

    Коментиран от #14, #19, #21, #57, #63, #65

    13:18 06.12.2025

  • 7 Руски ценности

    7 36 Отговор
    Тия и на Никулден се гърмят.

    Коментиран от #13, #25

    13:18 06.12.2025

  • 8 Дориана

    43 5 Отговор
    Много ясно Украйна не може да се справи с Русия дори и със всичките оръжия и пари , които смуче о Европа и Америка. Но за това пък корупцията и кражбите там процавтяват напълниха си чекмеджетата и банките с пари от глупавия ЕС и от Америка.

    Коментиран от #11, #20, #24

    13:19 06.12.2025

  • 9 Доналд Тръмп офишъл

    24 3 Отговор
    Браво,Владимир,е га ти....ъъъ,пардон...трябва да се прекрати войната,но не е лесно...това е война на Байдън...🤣

    13:20 06.12.2025

  • 10 хахото

    38 6 Отговор
    само така требва със терористи стрелящи по танкери с нефт и целящи екокатастрофи,само че ми се вижда малко това,требва едно кинжалче в бункера на зеленото еврейче и да се свършва тая мъка със еврейскополските мелези наречени украинци

    13:20 06.12.2025

  • 11 Я пъ тоа

    5 35 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Кой изби над 1,2 милиона путинисти.....

    Коментиран от #28

    13:21 06.12.2025

  • 12 Бако

    28 3 Отговор
    Така трябва, ама с германистан и пиратите от острова защо се бавите?

    13:21 06.12.2025

  • 13 Руски колхозник

    29 2 Отговор

    До коментар #7 от "Руски ценности":

    Празник е,. къде без заря?👍

    13:21 06.12.2025

  • 14 я виж

    32 2 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":

    да не е отворен джама и чаршава да ти е мокър

    13:21 06.12.2025

  • 15 Фен

    33 4 Отговор

    До коментар #3 от "Какво е станало?":

    Урките удариха едно танкерче. Ама на медиите им е забранено да информират. ЕС правила, знаеш...

    Коментиран от #31, #66

    13:21 06.12.2025

  • 16 Зеленски

    21 5 Отговор
    хем пищи за мир хем тероризира мирни обекти на руската икономика.

    13:21 06.12.2025

  • 17 Хе!

    22 3 Отговор
    След 7 минути очаквайте статия, която показва как ВСУ е убило един руснак в Белгород и рафинериите отново са в пламаци! Може да коментирате още сега! Няма какво да чакате темата! Един път как Русия надделява, следващия - как Зеленски е унищожил руските залежи! Така се прави, а вие - коменирайте, коментирайте, коментирайте!

    13:22 06.12.2025

  • 18 Санкции за Путин.

    3 28 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да горят танкерите му. Нема да го жалим я....

    13:22 06.12.2025

  • 19 Брендо

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":

    Човек, купувай само най-доброто от най-добрите, че иначе се излагаш.

    13:23 06.12.2025

  • 20 Руснаков

    4 15 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Всички са в кюпа,не забравяй гнездото от където са се пръкнали...СССР...люлката на корупцията,там тя е нужна като въздуха и водата...живял съм там и съм наясно с нещата...Присмял се хърбел на щърбел...

    Коментиран от #33

    13:23 06.12.2025

  • 21 име

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":

    То и евроатлантиците трябва да заминете на фронта в Бандеристан, щото само със закано от компютъра не става, обаче не заминавате щото сте мишки. Така, че между ТРЯБВА и МОГА има тънка, но съществена разлика.

    13:24 06.12.2025

  • 22 Мимч

    21 2 Отговор
    Нека утре укрите пак да пуснат дронове срещу Русия.Тогава отговора на руснаците след всеки такъв ще бъде много по унищожителен за зеления и накрая с украйна-капут.

    13:24 06.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 непочтени

    3 20 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Това сте вие същите ченгета, които в момента са ви активирали да тролите, и казвате нещата наобратно. Да американците и европейците крадат, но вие в България крадете също. Обаче сте русисти. В момента американските крадци са се сдушили с руските крадци.

    13:24 06.12.2025

  • 25 Парадокс

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Руски ценности":

    Соросе, ама ти освен от Прайда и други ценности ли знаеш, че има

    Коментиран от #29

    13:25 06.12.2025

  • 26 МНО НА РУСИЯ

    5 15 Отговор
    Ние и Покровск превзехме, ама.....

    13:25 06.12.2025

  • 27 Ауу,срам,какъв срам!

    20 3 Отговор
    ПВО на Украйна сваляше 20 ракети от 10, а в последният месец,няма новини за свалени руски ракети и дронове.И парите за ПВО ли изкрадоха зелените урсули?

    13:25 06.12.2025

  • 28 ти пък

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Я пъ тоа":

    Уточнявайте на коя игра се случват тея победи, има ли качена сесията в някой канал да погледаме?

    Коментиран от #32

    13:26 06.12.2025

  • 29 Синчето на Соловьов

    1 9 Отговор

    До коментар #25 от "Парадокс":

    Не говори така за Правда....

    13:26 06.12.2025

  • 30 Браво на боклуците!

    5 25 Отговор
    Хвалят се, колко са способни да убиват. Очевидно им харесва. Що за престъпна шайка управлява този мил крепостен народ. Вместо да бъде интегриран в ЕС го хвърлят като пушечно месо, заради интереса на малцина престъпници. Режима на вова е антируски.

    Коментиран от #35, #36

    13:28 06.12.2025

  • 31 Какво е станало?

    20 3 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    Дееа и 6оклуци...казах,че за момента не успяха с екокатастрофа с обстрела на АЕЦ-ите, и ще направят екокатастрофа с някой танкер в Черно море и ето,случило се е.Благодаря за информацията 👍

    13:28 06.12.2025

  • 32 НАТО казва

    1 19 Отговор

    До коментар #28 от "ти пък":

    И е вярно, че над 1,2 милиона руснаци са избити като плъхове в Украйна.

    Коментиран от #52

    13:28 06.12.2025

  • 33 Кривоверен алкаш

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Руснаков":

    Старче ,живял си единствено в мааалата и си се занимавал с просия и бране на джилязоо и сега дойдоха тежки години и кинтите явно не стигат .

    Коментиран от #48

    13:30 06.12.2025

  • 34 МНО НА РУСИЯ

    1 11 Отговор
    То и Мирноград превзехме, ама....

    13:30 06.12.2025

  • 35 Коуега...?

    14 2 Отговор

    До коментар #30 от "Браво на боклуците!":

    Ами шайката от режима на Урсула, европейски ли е?

    13:30 06.12.2025

  • 36 Q -РесTиa

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Браво на боклуците!":

    Заповядай да те интегрирам ,всяка събота има промоции .Цени народни ,като за приятели ,който веднъж е пробвал ,не се е отказал .

    Коментиран от #54

    13:32 06.12.2025

  • 37 германеца

    4 14 Отговор
    Да, бе . Съборихте няколко стари сгради . путин в Хага , все по-бързо се налага .

    Коментиран от #42

    13:32 06.12.2025

  • 38 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    4 11 Отговор
    Чета сводка на МНО на Русия.....общи думи за желани резултати.....

    13:32 06.12.2025

  • 39 От редакцията

    7 1 Отговор
    Очакваме другия трол, Миролюб ненам кой си 👍🤣

    13:34 06.12.2025

  • 40 Русия

    15 4 Отговор
    Удри Вова по фашистката зrан! Ама ЯКО!

    Коментиран от #56

    13:34 06.12.2025

  • 41 Орешин

    2 3 Отговор
    Колко баби уцелиха?

    13:34 06.12.2025

  • 42 Сър Пичук

    15 1 Отговор

    До коментар #37 от "германеца":

    Явно си от Новите Германци с корени някъде из Делиормана 😂😂😂 .

    13:35 06.12.2025

  • 43 деменцията джо

    13 2 Отговор
    Украйна по точно Западните П.В. С системи сваляха всичките ракети даже повече отколкото са били изстреляни . Изглежда редакцията не е разбрал , трябваше да бъде казано ," Украинската ПВО система успешно се справи като унищожи всички ракети и дронове на противника даже са унищожени повече отколото казват Руските власти нещата ПВО система се справи отлично . " Слава Бандера " Слава Украина ". и беше изпълнен химнът на Украйна .

    13:35 06.12.2025

  • 44 Малко е ! Още трябва

    16 3 Отговор
    Украинец от дума не разбира

    13:36 06.12.2025

  • 45 Инна

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Потребителите в шест региона на Украйна останаха без ток в резултат на нощните експлозии. Според украинското Министерство на енергетиката, електроснабдителните съоръжения в осем региона на страната са повредени.

    Telegram каналът на Министерството на енергетиката отбеляза, че съоръженията за производство, разпределение и пренос на електроенергия са повредени в Киевска, Черниговска, Лвовска, Одеска, Запорожка, Днепропетровска, Николаевска и Харковска области. Клиенти в Одеска, Черниговска, Киевска, Харковска, Днепропетровска и Николаевска области също са останали без ток.

    Министерството на енергетиката добави, че графици за прекъсване на електрозахранването ще бъдат въведени във всички региони на Украйна на 6 декември. Националната енергийна компания „Укренерго“ също отбеляза, че прекъсванията ще продължат 24 часа.

    13:39 06.12.2025

  • 46 Боб Марли, а ля ля ля ля льом🎵🎶

    14 1 Отговор
    Зеля,..брат...дигай 6елия 6айряк,6рат,че от Украйна, брат...нема остане нищо,брат.

    13:39 06.12.2025

  • 47 Строителят Канго

    8 2 Отговор
    Па им разместиха керемидите

    13:40 06.12.2025

  • 48 Руснаков

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Кривоверен алкаш":

    изпълзя ли от дупката влечуго...все едни и същи дивотии ръсиш...въпрос на речник...

    Коментиран от #51

    13:41 06.12.2025

  • 49 Така трябва !

    12 0 Отговор
    терористичните атаки на Украйна срещу руски и китайски цивилни цели трябва да бъдат жестоко наказани! И впрочем украинските терористи трябва да бъдат преследвани и съдени и в България включително.

    13:42 06.12.2025

  • 50 БРАВО!

    9 0 Отговор
    Браво на братушките!!! Слава на РУСИЯ и победа над нацистката укрохунта и надигащия глава еврофашизъм!!!

    13:44 06.12.2025

  • 51 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Руснаков":

    Дядо мери си приказките ,че Оня отгоре гледа ,а и срещата с него наближава и е неотменима .

    13:45 06.12.2025

  • 52 Кво НАТО бре ?

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "НАТО казва":

    Тва някакъв нов сайт ли е? НАТО вече няма... Я виж каквп пише на сайта на Белият дом!

    13:46 06.12.2025

  • 53 То не е за хвалба

    2 6 Отговор
    уродливи вати.

    13:46 06.12.2025

  • 54 55555

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Q -РесTиa":

    Ма,.ло,.?умник.!!!!!!

    13:47 06.12.2025

  • 55 А тъй, само тъй

    7 0 Отговор
    срещу предприятия на украинския военно-промишлен комплекс и енергийните обекти, поддържащи тяхната дейност, както и срещу пристанищната инфраструктура

    13:48 06.12.2025

  • 56 55555

    0 8 Отговор

    До коментар #40 от "Русия":

    Вова е- Пе,.де,.ро,ва

    13:49 06.12.2025

  • 57 не може да бъде

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":

    Тази атака показва за какво става дума -Русия може да си позволи комбинирани атаки -с 500-600 дрона и повече в комбинация с 4-5 вида ракети до 150 бр.-а може и повече щетите и пораженията които които понася Украйна са много много сериозни -украинското ПВО винаги е било уязвимо а сега е твърде слабо за да се противопостави !?А украинците могат да си позволят атаки максимум до 200 дрона ракети нямат и могат да нанесат ограничени щети -руското ПВО е сериозна работа!?Тръмп казва на Зеленски -сключвайте мир нямате карти -но военната истерия и на Запад и Украйна е такава че вече нито виждат нито чуват нито да осмислят ставащото !Ще става все по-лошо -не случайно Тръмп в последното си изказване казва че руснаците вече са променили/утежнили условията за мир!?

    13:50 06.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 калина /алена

    1 5 Отговор
    Сифилистикът Ленин убива на 06.12.1917/8 г.Императар Николай II ,жена му и 5-те му деца-4 момичета и Царевича Алексий.Сифилистикът Ленин е бил убиец и престъпник от дете.ПОЗОР!!!

    Коментиран от #67

    13:54 06.12.2025

  • 60 Сирски на кол за Коледа

    3 0 Отговор
    У центъра на Одеса ! Що украинци изби тоя руснак просто не е истина

    13:55 06.12.2025

  • 61 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Така се прави.

    13:56 06.12.2025

  • 62 Гост

    1 0 Отговор
    МО на Украйна: от изсреляни 12 ракети са прехванати 16, отделно 2 самолета, 3 танка и енво подводница! Всичко е свалено ох нашето ПВО, нищо жира не е оттанало във въздуха!!!

    13:57 06.12.2025

  • 63 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":

    ще отговори с капитулация айде заминавай да фронта да отговаряш

    13:58 06.12.2025

  • 64 пейтриътА

    1 0 Отговор
    СВАЛИ И ЛЕТЯЩА ПОДВОДНИЦА НАЛИ...

    13:58 06.12.2025

  • 65 ,,Ще" и ,,Трябва"...!

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще бъде победена":

    Все пожелателни изрази от...,,Светлото бъдеще на УкраинизЪма"...😝👍😉👏!

    13:59 06.12.2025

  • 66 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    3 декември 2025 г.
    Румънските военноморски сили унищожиха безпилотния кораб Sea Baby, използван от Украйна, който беше открит в Черно море близо до най-голямото пристанище на страната, Констанца. Според румънското Министерство на отбраната, водолази неутрализираха дрона с помощта на контролирана експлозия. Инцидентът е станал на фона на серия атаки на военноморски дронове срещу танкери.
    „Военни водолази, специализирани в борбата с взривни устройства , изпълниха мисия за неутрализиране на обект, заплашващ корабоплаването в Черно море, по искане на бреговата охрана“, се казва в изявление на румънското Министерство на отбраната.

    Министерството добави още, че освен такива дронове, дрейфуващите военноморски мини представляват „сериозна заплаха за морската сигурност“.

    „През последните близо четири години в Черно море са неутрализирани приблизително 150 военноморски мини, седем от които са унищожени от румънските военноморски сили“, се казва в изявлението.

    14:00 06.12.2025

  • 67 И кво общо...

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "калина /алена":

    ...има Ленин,с темата,че Зеленски погуби Украйна ..?!

    14:01 06.12.2025

  • 68 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    0 0 Отговор
    Фашистките терористи пак са атакували майки и деца

    14:02 06.12.2025

