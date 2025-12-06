Египет: Миротворците в Газа трябва да са с временен статут

Миротворческият контингент трябва да бъде разположен в Газа само временно, след което Палестинската национална администрация (ПНА) ще отговаря за осигуряването на сигурността в анклава. Египетският външен министър Бадр Абдел Ати направи това изявление по време на дискусия на форума в Доха.

„Изключително важно е да се приложат разпоредбите на Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, включително разполагането на мироопазващ контингент в Газа. Тези въоръжени сили, заедно със Съвета за мир (органът, който ще контролира Ивицата и ще се ръководи от президента на САЩ Доналд Тръмп - ТАСС) и Палестинския технократски комитет (цивилният орган за следвоенното управление на анклава - ТАСС), ще бъдат разположени там временно. След това Палестинската администрация (ПА) ще трябва да възобнови операциите си в Газа“, подчерта Абдел Ати.

Египетският външен министър добави, че граничният пункт Рафах в Ивицата Газа „не е затворен от египетска страна; функционирането му е възпрепятствано от израелска страна, която е блокирала достъпа до палестинската страна на границата“. Той подчерта, че Кайро не приема граничният пункт да бъде превърнат в „транзитен пункт като част от изгонването на палестинци от тяхната територия“. Преходът трябва да функционира както за излизане от Газа, така и за влизане в анклава.

На 3 ноември Axios съобщи, позовавайки се на източници, че Съединените щати водят закрити преговори с няколко държави за създаването на международни стабилизационни сили в ивицата Газа. Те могат да включват представители на Азербайджан, Египет, Индонезия и Турция, както и палестински полицейски части.

На 17 ноември Съветът за сигурност на ООН прие американски проект за резолюция в подкрепа на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за ивицата Газа. Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви след гласуването на резолюцията, че успехът на мироопазващата инициатива ще бъде оценен от това колко ефективно тя успява да „осигури устойчив мир, при който Израел и Палестина съжителстват в мир и сигурност в границите от 1967 г., а Йерусалим става столица на двете държави в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН, международното право и сключените по-рано споразумения“.