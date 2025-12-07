Китайски изтребители J-15 били в готовност да прехванат японски F-15 югоизточно от Окинава

Китайски изтребители J-15, излитащи от самолетоносача Ляонин, два пъти са се насочили към японски изтребители F-15 югоизточно от Окинава, съобщи японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми, отбелязвайки, че Токио е предал протестна нота на Пекин.

„Изключително жалко е, че се случи това. Внесохме протестна нота пред китайската страна и поискахме да се вземат мерки за предотвратяване на подобен инцидент“, каза той.

„Това беше опасно действие, надхвърлящо необходимото за безопасен полет“, добави Коидзуми.

Според него първият инцидент е станал югоизточно от Окинава, където над международни води китайски изтребител J-15, излитащ от самолетоносача Ляонинг, е насочил радара си към японски изтребител F-15, подготвен да го прехване, в продължение на три минути. Вторият инцидент, продължил 31 минути, е станал при подобни обстоятелства и в същия район два часа по-късно.

Инцидентите са станали на фона на рязко влошаване на отношенията, след като японският премиер Санае Такаичи заяви по време на парламентарен дебат, че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Япония да се позове на „правото си на колективна самозащита“. Това предизвика силно недоволство в Пекин, който отправи сериозен упрек към Токио.

Китайският генерален консул в Осака, Сюе Джиен, заплаши в социалните мрежи да „отреже главата“ на японския премиер, но по-късно публикацията беше изтрита. След това китайското Министерство на външните работи предупреди сънародниците си да не пътуват до Япония.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), бягат на острова след поражението си в Китайската гражданска война. Оттогава Тайпе запазва знамето и някои други атрибути на бившата Република Китай, съществували на континента преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на КНР.