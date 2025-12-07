Новини
Букурещ гласува за кмет на столицата

7 Декември, 2025 06:31, обновена 7 Декември, 2025 06:35 503 4

До предсрочния вот се стигна, след като през май Никушор Дан беше избран за президент

Букурещ гласува за кмет на столицата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С почти равни шансове са кандидатите за кмет на Букурещ на три от партиите от четворната управляваща коалиция. До предсрочния вот се стигна, след като през май Никушор Дан беше избран за президент. Новоизбраният кмет ще довърши мандата на Дан до 2028-а година.

Последно публикуваното преди вота проучване на компанията AtlasIntel отрежда първо място с 24% на независимия кандидат, подкрепен от националистите Анка Александреску. Тя има минимална преднина от 0,1% пред кандидата на управляващата в коалиция Социалдемократическа партия Даниел Балуца - зъболекар по образование и настоящ районен кмет на Сектор 4 в столицата. След него с по-малко от 4% разлика се нарежда друг районен кмет - на Сектор 6 - Чиприян Чуку от Национално-либералната партия. Четвърти с 15,3 на сто е бившият министър на транспорта Каталин Друла от либералния Съюз за спасение на Румъния и подкрепян от президента Никушор Дан.

Постът кмет на Букурещ е сериозен политически трамплин, коментира за БНР политологът Дан Драгия. "Това е влиятелна позиция. След президента това е избираемата длъжност, за която гласуват най-много хора в страната.", пояснява Драгия.

Право на глас имат почти 2 милиона и 200 хилиляди жители на румънската столица. Вотът е в един тур. Изборните секции в Букурещ затварят в 21 ч., когато се очакват и първите резултати.

Освен кметският вот, сблъскващ кандидати на управляващите заедно страната партии, допълнително напрежение в коалицията създава и продължаващата водна криза в южните окръзи Прахова и Дъмбовица, оставила над 100 хил. души в продължение на повече от седмица.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    5 0 Отговор
    То вече в Румъния, няма смисъл да се гласува! Същия този палячо на снимката го избраха от американското посолство. Просто да посочат, кой е следващият кмет.

    06:39 07.12.2025

  • 2 факт

    2 0 Отговор
    и после чувалите празни

    06:44 07.12.2025

  • 3 име

    3 0 Отговор
    След като миналата есен отмениха втория тур на президентските избори и без никакви събрани доказателства и обвинения, забраниха на Калин Джорджеску и още четирима души да се кандидатират за президент на изборите тази пролет, сopocнята ни наду главата в продължение на половин година как румънците са пpoсти и заблудени. Закономерно, на първи тур спечели Джордже Симион с 41% при 53% избирателна активност срещу никушор дан с 21%. И ЧУДОТО СЕ СЛУЧИ, за две седмици на румънците им дойде акъла в главата и при втория тур никушор получи 54% при 65% избирателна активност! От няма и 1.9 милиона, гласували за него на първи тур, изведнъж никушорчо събра над 5.5 милиона гласове. Хвала на тези евроатлантически проблясъци у румънското общество, а всички диктатори по света да взимат урок как се печелят избори.
    Никушорчо вече си позволи да се намеси в кампанията, ходи по митинги на Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Каталин Друла, правете си сметката кой ще спечели! Демократично, разбира се!

    06:46 07.12.2025

  • 4 Гориил

    3 0 Отговор
    Манипулацията на изборите в Румъния поражда недоверие и подозрение.

    06:54 07.12.2025

