Букурещ гласува за кмет на столицата

С почти равни шансове са кандидатите за кмет на Букурещ на три от партиите от четворната управляваща коалиция. До предсрочния вот се стигна, след като през май Никушор Дан беше избран за президент. Новоизбраният кмет ще довърши мандата на Дан до 2028-а година.



Последно публикуваното преди вота проучване на компанията AtlasIntel отрежда първо място с 24% на независимия кандидат, подкрепен от националистите Анка Александреску. Тя има минимална преднина от 0,1% пред кандидата на управляващата в коалиция Социалдемократическа партия Даниел Балуца - зъболекар по образование и настоящ районен кмет на Сектор 4 в столицата. След него с по-малко от 4% разлика се нарежда друг районен кмет - на Сектор 6 - Чиприян Чуку от Национално-либералната партия. Четвърти с 15,3 на сто е бившият министър на транспорта Каталин Друла от либералния Съюз за спасение на Румъния и подкрепян от президента Никушор Дан.



Постът кмет на Букурещ е сериозен политически трамплин, коментира за БНР политологът Дан Драгия. "Това е влиятелна позиция. След президента това е избираемата длъжност, за която гласуват най-много хора в страната.", пояснява Драгия.



Право на глас имат почти 2 милиона и 200 хилиляди жители на румънската столица. Вотът е в един тур. Изборните секции в Букурещ затварят в 21 ч., когато се очакват и първите резултати.



Освен кметският вот, сблъскващ кандидати на управляващите заедно страната партии, допълнително напрежение в коалицията създава и продължаващата водна криза в южните окръзи Прахова и Дъмбовица, оставила над 100 хил. души в продължение на повече от седмица.

