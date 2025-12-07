Новини
Контраадмирал Филип Матиас: Великобритания вече не е способна да управлява програма за ядрени подводници

7 Декември, 2025 07:24, обновена 7 Декември, 2025 07:33 454 2

Катастрофални провали тласнаха страната до ръба, заяви бившият директор на ядрената политика в Министерството на отбраната

Контраадмирал Филип Матиас: Великобритания вече не е способна да управлява програма за ядрени подводници - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Великобритания вече не е способна да управлява програма за ядрени подводници, след като "катастрофални" провали я тласнаха до ръба, предупреди бивш началник на военноморските сили, цитиран от "Сънди телеграф".

Контраадмирал Филип Матиас, който е бивш директор на ядрената политика в Министерството на отбраната, заяви, че забавянето в изграждането на нови бойни съдове е достигнало рекордно ниско ниво и е увеличило продължителността на патрулите за екипажите от 70 дни по време на Студената война до над 200 дни сега. Това е довело до "шокиращо ниската наличност" на подводници за "противопоставяне на руската заплаха в Северния Атлантик", предупреди пенсионираният командир на подводници.

Контраадмиралът, който ръководеше прегледа на съотношението цена-качество на програмата "Трайдънт" през 2010 г., призова Великобритания да се оттегли от многомилиардната отбранителна сделка АУКУС със САЩ и Австралия за изграждане на 12 нови ядрени подводници.

"Обединеното кралство вече не е способно да управлява програма за ядрени подводници", каза Филип Матиас.

Той отбеляза, че поръчката на линейни бойни кораби закъснява, доставката на подводници клас "Астют" се бави, има огромно изоставане в поддръжката и ремонта на клас "Астют", което продължава да се влошава, а новата подводница SSN-Aukus е тип, който няма да осигури това, от което се нуждаят Обединеното кралство или Австралия по отношение на капацитет или срокове.

"Това е безпрецедентна ситуация в ерата на ядрените подводници. Това е катастрофален провал в приемствеността и планирането", изтъкна контраадмиралът пред вестник "Сънди телеграф".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
