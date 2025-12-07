Най-малко 11 души бяха убити при стрелба в хостел в Южна Африка ВИДЕО

Южноафриканската полицейска служба (SAPS) започна интензивно издирване на трима неизвестни заподозрени след стрелба в хостел в Атериджвил, близо до Претория, при която са убити най-малко 11 души, а над 25 души са ранени, предава The Guardian.

Според официални данни сред загиналите са трима непълнолетни - момчета на три и 12 години и момиче на 16 години, докато останалите жертви са възрастни, съобщи порталът arrivalalive.

Полицията обяви, че е започнала издирване на трима души и разследва дали убийствата са свързани с бар в хостела, който може да е продавал алкохол незаконно.

"Мога да потвърдя, че общо 25 души са били простреляни“, заяви говорителят на полицията Атленда Мате за нападението рано сутринта в градчето Солсвил, на 18 км западно от Претория. Тя добави, че 14 души са били хоспитализирани при нападението, при което въоръжени мъже са стреляли безразборно.

Нападението е поредното от редовни масови стрелби в страната с 63 милиона души население, която има един от най-високите нива на убийства в света.