Най-малко 11 души бяха убити при стрелба в хостел в Южна Африка ВИДЕО

7 Декември, 2025 08:37, обновена 7 Декември, 2025 07:50 777 13

Ранените при нападението са 25

Най-малко 11 души бяха убити при стрелба в хостел в Южна Африка ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Южноафриканската полицейска служба (SAPS) започна интензивно издирване на трима неизвестни заподозрени след стрелба в хостел в Атериджвил, близо до Претория, при която са убити най-малко 11 души, а над 25 души са ранени, предава The Guardian.

Според официални данни сред загиналите са трима непълнолетни - момчета на три и 12 години и момиче на 16 години, докато останалите жертви са възрастни, съобщи порталът arrivalalive.

Полицията обяви, че е започнала издирване на трима души и разследва дали убийствата са свързани с бар в хостела, който може да е продавал алкохол незаконно.

"Мога да потвърдя, че общо 25 души са били простреляни“, заяви говорителят на полицията Атленда Мате за нападението рано сутринта в градчето Солсвил, на 18 км западно от Претория. Тя добави, че 14 души са били хоспитализирани при нападението, при което въоръжени мъже са стреляли безразборно.

Нападението е поредното от редовни масови стрелби в страната с 63 милиона души население, която има един от най-високите нива на убийства в света.


Южна Африка
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Негрите съсипаха и SA.

    07:54 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Обезянкин

    0 1 Отговор
    Поредното клане. Явно е неевроатлантическо, да се споменават цветове?

    08:14 07.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз само да попитам....

    1 0 Отговор
    А защо в бг.реклами.има нег-ри?

    Коментиран от #9

    08:32 07.12.2025

  • 9 Екво

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз само да попитам....":

    Не обичате ли тлъсто кафяво с кожни проблеми, да се тресе по реклами?

    Коментиран от #12, #13

    08:43 07.12.2025

  • 10 Полит.коректен расист

    0 0 Отговор
    Поредното извращение на негърски расизъм спрямо белите хора !

    08:57 07.12.2025

  • 11 Въпрос ?

    0 0 Отговор
    Защо не пишете,че са убийците са негри бе...НЕГРИ НЕГРИ НЕГРИ

    08:58 07.12.2025

  • 12 Амииии....

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Екво":

    ...омръзна ми да чистя повърнато пред телевизора, не за друго 🤷‍♂️

    08:59 07.12.2025

  • 13 Ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Екво":

    Това за което говориш идва отвън.
    Аз говоря за бг.реклами с негри вътре !
    Искам в конго и Нигер ия в негърските реклами да има и българи !!!

    09:01 07.12.2025