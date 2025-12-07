Русия обстреля Чернигов и Кременчук, осем области в Украйна са без ток

Експлозии разтърсиха Чернигов на фона на сирени за въздушна тревога, съобщи телевизионният канал „Общественное“.
„В Чернигов се чу експлозия“, съобщиха от телевизионния канал в Telegram.
Скоро след това се появиха съобщения за втори подобен инцидент в града. Сирените за въздушна тревога бяха задействана в част от Черниговска област.
През нощта украинските медии съобщиха за експлозии в Кременчук. Властите в Полтавска област признаха, че енергийните съоръжения са повредени.
Преди това руски войски атакуваха украински енергийни съоръжения, свързани с военно-промишления комплекс.
Според Министерството на енергетиката на Украйна, части от Киевска, Черниговска, Лвовска, Одеска, Ровенска, Днепропетровска, Николаевска и Харковска области останаха без ток.
В събота във всички украински региони бяха в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването. Местните власти потвърдиха щети по енергийни съоръжения в Киевска и Одеска области. В Днепропетровск беше повредена Криворогската ТЕЦ.
Имаше съобщения за попадения край летището Староконстантинов в Хмелницка област. Във Фастив, Киевска област, беше ударена железопътната инфраструктура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Няма такъв таксиметър
Коментиран от #15, #21
10:32 07.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ива
10:32 07.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Защо Украйна има такъв комплекс???
Коментиран от #9
10:34 07.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 гръмовержецът
10:41 07.12.2025
14 Така е
10:42 07.12.2025
15 Хахаха
До коментар #3 от "Няма такъв таксиметър":Щото зеленото джудже е 2 метра ли бе Ганьо!😂😂😂
10:43 07.12.2025
16 Българин.....
10:44 07.12.2025
17 Мими Кучева🐕
10:45 07.12.2025
18 Читател
До коментар #1 от "Путин":"Сорос ни нареди"
Като гледам ви е наредил да пишете една и съща глупост под всяка статия - даже не е пишете а копи-пейст от флашката - и задължително трябва да сте първи.
10:47 07.12.2025
19 Анонимен
10:49 07.12.2025
20 Хахахаха
Коментиран от #25
10:49 07.12.2025
21 Путлер може и да си вярва
До коментар #3 от "Няма такъв таксиметър":Няма такъв таксиметър
012ОТГОВОР
Путлер с токчетата и ботокса е Мистър Бийн.
-;-
Какво ще започнатада се оправдават рашистите след като Фюрера отиде при Аллах?!
Коментиран от #28, #29
10:49 07.12.2025
22 A Контраступа докъде
Коментиран от #27
10:49 07.12.2025
23 Зевзек
До коментар #12 от "Механик":"Ееее, ама от де ви набират такива облъчени, бе?"
Какво да правят и те горките - нали трябва да заработят за баничка а акъла не стига
10:50 07.12.2025
24 Важното е бандеровците да ядат
До коментар #7 от "Мъдуро":дървото и бусификацията да не спира.
10:50 07.12.2025
25 Дано-дано-дано
До коментар #20 от "Хахахаха":Дано след смъртта на Фюрера Рашистите да си отидет в Блатото, където им е мястото!
10:50 07.12.2025
26 Хахахаха
До коментар #12 от "Механик":Е, тогава и масква ще е без ток тази година! Защото тока в раша също е военна цел!
Коментиран от #30
10:50 07.12.2025
27 Мими Кучева🐕
До коментар #22 от "A Контраступа докъде":Вече са в крайните квартали на Масква.🦍🦍🦍🤔🤗🤣🤣🤣🤣🤣🖕
Коментиран от #31
10:51 07.12.2025
28 Антитрол
До коментар #21 от "Путлер може и да си вярва":"Какво ще започнатада се оправдават рашистите след като Фюрера отиде при Аллах?!"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - като ходихте на врачка не ви ли каза укрофюрера къде ще отиде. И ми е интересно защо така не ви се говори за сегашното положение о цялата пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ.
10:53 07.12.2025
29 Но най-важното е бандеровците да ядат
До коментар #21 от "Путлер може и да си вярва":дървото и форумните уктролове.да квичат на умряло.Това е най-важното!
10:54 07.12.2025
30 Антитрол
До коментар #26 от "Хахахаха":"и масква ще е без"
Още един който вижда в бъдещето и цялата му пропаганда е ЩЕ ЩЕ ЩЕ - защо така не ви се говори за настоящето.
Коментиран от #41
10:55 07.12.2025
31 Превзеха я отдавна Москва, сега
До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":обсаждат Владивосток и превземат Сахалин.
10:55 07.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хубоде
Коментиран от #36
10:59 07.12.2025
35 Инна
До коментар #12 от "Механик":В резултат на последния удар по инфраструктурата на украинската електроенергийна система, тя е в такова състояние, че е нереалистично да се доставя електроенергия стабилно в обозримо бъдеще. Ръководството на „Укренерго“, Зайченко, заявява, че гражданите все още ще се опитват да се примирят с това, че вече могат да удължат до шестнадесет часа на ден. Не - големите на четките влязоха в подстанцията, осигурявайки преноса на енергия от атомната електроцентрала - цялостта на единството на целите и стабилен източник за производство, който все още функционира на територията на Украйна.
В резултат на последния удар по инфраструктурата на украинската електроенергийна система, системата е в такова състояние, че е нереалистично да се доставя електроенергия стабилно в обозримо бъдеще. Ръководството на „Укренерго“, Зайченко, заявява, че гражданите все още ще се опитват да се примирят с това, че вече могат да удължат до шестнадесет часа на ден. Не - големи от четки пристигнаха в подстанцията, фокусирайки се върху преноса на енергия от атомната електроцентрала - цялостта на единството на големите и стабилен източник за производство, който все още функционира на територията на Украйна.
Молдова търси от Румъния спешна доставка до електроснабдяване във връзка с прекъсванията на електроснабдяването в Украйна. Това съобщи правителствената компания "Molelektrika" в социалната мрежа.
„Важен енергиен блок е свързан със съседния регион и междусистемните електропроводи ра
Коментиран от #40, #42
11:06 07.12.2025
36 Учуден
До коментар #34 от "Хубоде":"Кога ще отвръщат или само пари събират . Поне опит да направят"
То за да отвърнеш трябва и да можеш - ти ще отвърнеш ли на Кубрат Пулев ако ти зашлеви един шамар. Укрите са в това положение само че те първи удариха шамара на боксьор тежка категория и сега ревът - олеле спасявайте ни че много ни бие.
11:07 07.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Фен
11:11 07.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хахахаха
До коментар #30 от "Антитрол":Настоящето! Хмммм! Мдааа. За 4 години съветските войски стигнаха до Берлин! За същия период рашистката армия стигна от Киев до Донецк!
11:13 07.12.2025
42 Хахахаха
До коментар #35 от "Инна":Мдааа, ето. Значи удара е срещу цивилното население, а не срещу военните! Така асвабаждава путлера.
Коментиран от #46, #47
11:16 07.12.2025
43 Перник
11:17 07.12.2025
44 Така е
11:20 07.12.2025
45 Моко
11:21 07.12.2025
46 А защо пак си избягал от
До коментар #42 от "Хахахаха":психиатрията и не си приемаш лекарствата???!
11:22 07.12.2025
47 До сега
До коментар #42 от "Хахахаха":Само роднините ти знаеха, че си тъпоъгълен триъгълник, сега знаят всики!
Коментиран от #49
11:23 07.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хахахаха
До коментар #47 от "До сега":Лошо е, когато копейка остане без опорки! Започват обидите! Хахахаха.
11:27 07.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Бойкот на О.Л.Хлъц
11:29 07.12.2025
52 не може да бъде
11:31 07.12.2025