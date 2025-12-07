Русия обстреля Чернигов и Кременчук, осем области в Украйна са без ток

Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха Чернигов на фона на сирени за въздушна тревога, съобщи телевизионният канал „Общественное“.

„В Чернигов се чу експлозия“, съобщиха от телевизионния канал в Telegram.

Още новини от Украйна

Скоро след това се появиха съобщения за втори подобен инцидент в града. Сирените за въздушна тревога бяха задействана в част от Черниговска област.

През нощта украинските медии съобщиха за експлозии в Кременчук. Властите в Полтавска област признаха, че енергийните съоръжения са повредени.

Преди това руски войски атакуваха украински енергийни съоръжения, свързани с военно-промишления комплекс.

Според Министерството на енергетиката на Украйна, части от Киевска, Черниговска, Лвовска, Одеска, Ровенска, Днепропетровска, Николаевска и Харковска области останаха без ток.

В събота във всички украински региони бяха в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването. Местните власти потвърдиха щети по енергийни съоръжения в Киевска и Одеска области. В Днепропетровск беше повредена Криворогската ТЕЦ.

Имаше съобщения за попадения край летището Староконстантинов в Хмелницка област. Във Фастив, Киевска област, беше ударена железопътната инфраструктура.