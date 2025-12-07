Новини
Русия обстреля Чернигов и Кременчук, осем области в Украйна са без ток
Русия обстреля Чернигов и Кременчук, осем области в Украйна са без ток

7 Декември, 2025 10:18, обновена 7 Декември, 2025 10:28

Москва атакува украински енергийни съоръжения, свързани с военно-промишления комплекс

Русия обстреля Чернигов и Кременчук, осем области в Украйна са без ток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха Чернигов на фона на сирени за въздушна тревога, съобщи телевизионният канал „Общественное“.

„В Чернигов се чу експлозия“, съобщиха от телевизионния канал в Telegram.

Още новини от Украйна

Скоро след това се появиха съобщения за втори подобен инцидент в града. Сирените за въздушна тревога бяха задействана в част от Черниговска област.

През нощта украинските медии съобщиха за експлозии в Кременчук. Властите в Полтавска област признаха, че енергийните съоръжения са повредени.

Преди това руски войски атакуваха украински енергийни съоръжения, свързани с военно-промишления комплекс.

Според Министерството на енергетиката на Украйна, части от Киевска, Черниговска, Лвовска, Одеска, Ровенска, Днепропетровска, Николаевска и Харковска области останаха без ток.

В събота във всички украински региони бяха в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването. Местните власти потвърдиха щети по енергийни съоръжения в Киевска и Одеска области. В Днепропетровск беше повредена Криворогската ТЕЦ.

Имаше съобщения за попадения край летището Староконстантинов в Хмелницка област. Във Фастив, Киевска област, беше ударена железопътната инфраструктура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Няма такъв таксиметър

    30 31 Отговор
    Путлер с токчетата и ботокса е Мистър Бийн.

    Коментиран от #15, #21

    10:32 07.12.2025

  • 6 Ива

    24 25 Отговор
    Каквото повикало ...това се обадило...

    10:32 07.12.2025

  • 8 Защо Украйна има такъв комплекс???

    16 6 Отговор
    Преди това руски войски атакуваха украински енергийни съоръжения, свързани с военно-промишления комплекс.

    Коментиран от #9

    10:34 07.12.2025

  • 13 гръмовержецът

    24 2 Отговор
    А войната все още не е започнала .....Укрията без ток , с всеки ден се смалява , а с нея и солдатите зеляви .....И те тръгнали да борят руснаците .....

    10:41 07.12.2025

  • 14 Така е

    18 1 Отговор
    защото нямат европейска борса за ток.

    10:42 07.12.2025

  • 15 Хахаха

    19 3 Отговор

    До коментар #3 от "Няма такъв таксиметър":

    Щото зеленото джудже е 2 метра ли бе Ганьо!😂😂😂

    10:43 07.12.2025

  • 16 Българин.....

    25 2 Отговор
    Путин най после се събуди! Разбра че с вредителите трябва да се действа по твърдо!

    10:44 07.12.2025

  • 17 Мими Кучева🐕

    16 1 Отговор
    Ток няма,но важното е,че техният вожд ще им позлати тоалетните.♥️🤔🤣🤗👍

    10:45 07.12.2025

  • 18 Читател

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    "Сорос ни нареди"

    Като гледам ви е наредил да пишете една и съща глупост под всяка статия - даже не е пишете а копи-пейст от флашката - и задължително трябва да сте първи.

    10:47 07.12.2025

  • 19 Анонимен

    1 5 Отговор
    Движението в различни посоки е характерно за многоходовите .

    10:49 07.12.2025

  • 20 Хахахаха

    6 14 Отговор
    Копейкииии, опорката ви за 8 години обстрели в Донецк от ВСУ (макар, че не е било така). А путлера какво прави? За 4 години унищожи градовете на тези които асвабаждава! Значи путлера всъщност обвинява Киев, в неща които той прави в много по-голяма доза!

    Коментиран от #25

    10:49 07.12.2025

  • 21 Путлер може и да си вярва

    1 10 Отговор

    До коментар #3 от "Няма такъв таксиметър":

    Няма такъв таксиметър
    012ОТГОВОР
    Путлер с токчетата и ботокса е Мистър Бийн.
    -;-

    Какво ще започнатада се оправдават рашистите след като Фюрера отиде при Аллах?!

    Коментиран от #28, #29

    10:49 07.12.2025

  • 22 A Контраступа докъде

    11 1 Отговор
    стигна, освободи ли Крим?

    Коментиран от #27

    10:49 07.12.2025

  • 23 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    "Ееее, ама от де ви набират такива облъчени, бе?"

    Какво да правят и те горките - нали трябва да заработят за баничка а акъла не стига

    10:50 07.12.2025

  • 24 Важното е бандеровците да ядат

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдуро":

    дървото и бусификацията да не спира.

    10:50 07.12.2025

  • 25 Дано-дано-дано

    3 11 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Дано след смъртта на Фюрера Рашистите да си отидет в Блатото, където им е мястото!

    10:50 07.12.2025

  • 26 Хахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Е, тогава и масква ще е без ток тази година! Защото тока в раша също е военна цел!

    Коментиран от #30

    10:50 07.12.2025

  • 27 Мими Кучева🐕

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "A Контраступа докъде":

    Вече са в крайните квартали на Масква.🦍🦍🦍🤔🤗🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #31

    10:51 07.12.2025

  • 28 Антитрол

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Путлер може и да си вярва":

    "Какво ще започнатада се оправдават рашистите след като Фюрера отиде при Аллах?!"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - като ходихте на врачка не ви ли каза укрофюрера къде ще отиде. И ми е интересно защо така не ви се говори за сегашното положение о цялата пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ.

    10:53 07.12.2025

  • 29 Но най-важното е бандеровците да ядат

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Путлер може и да си вярва":

    дървото и форумните уктролове.да квичат на умряло.Това е най-важното!

    10:54 07.12.2025

  • 30 Антитрол

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    "и масква ще е без"

    Още един който вижда в бъдещето и цялата му пропаганда е ЩЕ ЩЕ ЩЕ - защо така не ви се говори за настоящето.

    Коментиран от #41

    10:55 07.12.2025

  • 31 Превзеха я отдавна Москва, сега

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":

    обсаждат Владивосток и превземат Сахалин.

    10:55 07.12.2025

  • 34 Хубоде

    2 1 Отговор
    А другите що спят и търпят. Те тези по-зле и от нас. Кога ще отвръщат или само пари събират . Поне опит да направят. И нас и тях ги щавят и все срещу пари за политици ,помощи дето не ги виждаме и голи обещания докато народа изчезва и земята я взема друг народ.

    Коментиран от #36

    10:59 07.12.2025

  • 35 Инна

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    В резултат на последния удар по инфраструктурата на украинската електроенергийна система, тя е в такова състояние, че е нереалистично да се доставя електроенергия стабилно в обозримо бъдеще. Ръководството на „Укренерго“, Зайченко, заявява, че гражданите все още ще се опитват да се примирят с това, че вече могат да удължат до шестнадесет часа на ден. Не - големите на четките влязоха в подстанцията, осигурявайки преноса на енергия от атомната електроцентрала - цялостта на единството на целите и стабилен източник за производство, който все още функционира на територията на Украйна.

    В резултат на последния удар по инфраструктурата на украинската електроенергийна система, системата е в такова състояние, че е нереалистично да се доставя електроенергия стабилно в обозримо бъдеще. Ръководството на „Укренерго“, Зайченко, заявява, че гражданите все още ще се опитват да се примирят с това, че вече могат да удължат до шестнадесет часа на ден. Не - големи от четки пристигнаха в подстанцията, фокусирайки се върху преноса на енергия от атомната електроцентрала - цялостта на единството на големите и стабилен източник за производство, който все още функционира на територията на Украйна.

    Молдова търси от Румъния спешна доставка до електроснабдяване във връзка с прекъсванията на електроснабдяването в Украйна. Това съобщи правителствената компания "Molelektrika" в социалната мрежа.

    „Важен енергиен блок е свързан със съседния регион и междусистемните електропроводи ра

    Коментиран от #40, #42

    11:06 07.12.2025

  • 36 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хубоде":

    "Кога ще отвръщат или само пари събират . Поне опит да направят"

    То за да отвърнеш трябва и да можеш - ти ще отвърнеш ли на Кубрат Пулев ако ти зашлеви един шамар. Укрите са в това положение само че те първи удариха шамара на боксьор тежка категория и сега ревът - олеле спасявайте ни че много ни бие.

    11:07 07.12.2025

  • 38 Фен

    5 1 Отговор
    Ами сега, коалицията на желаещите, какво правим? Забранихме на Зе да сключи мир, сега ще носим ток с кофи в Украйна? Или ще приберем десетина - двайсет милиона украинци за през зимата?

    11:11 07.12.2025

  • 41 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Антитрол":

    Настоящето! Хмммм! Мдааа. За 4 години съветските войски стигнаха до Берлин! За същия период рашистката армия стигна от Киев до Донецк!

    11:13 07.12.2025

  • 42 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "Инна":

    Мдааа, ето. Значи удара е срещу цивилното население, а не срещу военните! Така асвабаждава путлера.

    Коментиран от #46, #47

    11:16 07.12.2025

  • 43 Перник

    5 1 Отговор
    Бой по нацистите от западна укрия .Там са истинските злодеи.

    11:17 07.12.2025

  • 44 Така е

    2 1 Отговор
    Когато не слушаш Москва!

    11:20 07.12.2025

  • 45 Моко

    1 0 Отговор
    токът по тръби върви според снимката

    11:21 07.12.2025

  • 46 А защо пак си избягал от

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    психиатрията и не си приемаш лекарствата???!

    11:22 07.12.2025

  • 47 До сега

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    Само роднините ти знаеха, че си тъпоъгълен триъгълник, сега знаят всики!

    Коментиран от #49

    11:23 07.12.2025

  • 49 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "До сега":

    Лошо е, когато копейка остане без опорки! Започват обидите! Хахахаха.

    11:27 07.12.2025

  • 51 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 1 Отговор
    Сега в отговор укрофа$Нагите ще ударят някой танкер със слънчогледово олио...

    11:29 07.12.2025

  • 52 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Едва ли има смисъл да се коментира тази атака -руснаците продължават с избраната тактика за ликвидиране на военните възможности на Украйна .И все пак има нещо което заслужава внимание -в атаката предишната нощ руснаците са използвали система Торнадо С със снаряди които са руския вариант на Хаймарсите ..на "печелившите" -честито!?

    11:31 07.12.2025

