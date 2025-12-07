Голям удар срещу наркотрафика в Перу: 3,4 тона кокаин сред банани

Перуанските власти съобщиха за голяма акция срещу наркотрафика, при която бяха иззети 3,4 тона кокаин, предназначен за Белгия. Според Франс прес, цитирайки местните власти, наркотикът е трябвало да бъде скрит сред пратка банани, предава БТА.

Министерството на вътрешните работи на Перу уточни, че в рамките на операцията в региона Пиура (северозападната част на страната) са иззети 3407 килограма кокаинов хидрохлорид. По този начин е предотвратено изпращането на кокаина в чужбина.

Президентът на Перу, Хосе Хери, допълни, че конфискуваният наркотик е произлязъл от известния с отглеждането на кока регион ВРАЕМ (Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro - Долината на реките Апуримак, Ене и Мантаро).

По време на акцията, проведена в сряда, полицията е спирала камиони, превозващи над 3000 пакета с кокаин до склад за банани, разположен на около 100 километра от пристанищния град Паита.

Генерал Нилтон Сантос, началник на полицейското звено за борба с наркотиците, съобщи, че операцията е проведена съвместно с американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА). По негови думи, стойността на конфискувания кокаин надхвърля 68 милиона долара (около 58,4 милиона евро).