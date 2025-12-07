Новини
Свят »
Перу »
Голям удар срещу наркотрафика в Перу: 3,4 тона кокаин сред банани

7 Декември, 2025 11:24 893 4

  • перу-
  • наркотици-
  • банани-
  • задържани

Операцията предотврати международен наркотрафик на стойност над 68 милиона долара

Голям удар срещу наркотрафика в Перу: 3,4 тона кокаин сред банани - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Перуанските власти съобщиха за голяма акция срещу наркотрафика, при която бяха иззети 3,4 тона кокаин, предназначен за Белгия. Според Франс прес, цитирайки местните власти, наркотикът е трябвало да бъде скрит сред пратка банани, предава БТА.

Министерството на вътрешните работи на Перу уточни, че в рамките на операцията в региона Пиура (северозападната част на страната) са иззети 3407 килограма кокаинов хидрохлорид. По този начин е предотвратено изпращането на кокаина в чужбина.

Президентът на Перу, Хосе Хери, допълни, че конфискуваният наркотик е произлязъл от известния с отглеждането на кока регион ВРАЕМ (Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro - Долината на реките Апуримак, Ене и Мантаро).

По време на акцията, проведена в сряда, полицията е спирала камиони, превозващи над 3000 пакета с кокаин до склад за банани, разположен на около 100 километра от пристанищния град Паита.

Генерал Нилтон Сантос, началник на полицейското звено за борба с наркотиците, съобщи, че операцията е проведена съвместно с американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА). По негови думи, стойността на конфискувания кокаин надхвърля 68 милиона долара (около 58,4 милиона евро).


Перу
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    То, май, в склада, сред коката са открили банани.

    11:30 07.12.2025

  • 2 ха-ха

    5 0 Отговор
    А наш зеля откъде ще си взима белото ?! Ние едни цигари не можем да спрем , а наркосите как ще се оправят нямам си на идея ...

    11:41 07.12.2025

  • 3 Тръмп

    3 0 Отговор
    сега, дали е ония със скръстение ръце на мача

    11:43 07.12.2025

  • 4 Размишления

    4 0 Отговор
    Ние си мислим че бананите имат серотонин(хормон на щастието) и ние хубаво като ги хапваме а тя каква била работата.

    11:56 07.12.2025