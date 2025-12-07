Китай и Русия проведоха нови съвместни противоракетни учения

Китай и Русия проведоха третите си съвместни противоракетни учения на руска територия в началото на този месец, съобщава министерството на отбраната на Китай, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Ведомството уточнява, че ученията не са били насочени към трета страна и не са реакция на актуална международна ситуация.

През миналия месец двете страни обсъдиха въпроси, свързани с противоракетната отбрана и стратегическата стабилност, а през август проведоха съвместни учения на артилерия и подводници в Японско море.

Русия и Китай подписаха стратегическо партньорство „без ограничения“ малко преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., като се ангажираха редовно да организират военни учения за координация между армиите си.

Двете страни изразиха безпокойство относно плана за противоракетна отбрана на САЩ „Златен купол“ и заявиха намерение да подновят изпитанията на ядрени оръжия след пауза от над 30 години.