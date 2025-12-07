Китай и Русия проведоха нови съвместни противоракетни учения

Китай и Русия проведоха третите си съвместни противоракетни учения на руска територия в началото на този месец, съобщава министерството на отбраната на Китай, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Ведомството уточнява, че ученията не са били насочени към трета страна и не са реакция на актуална международна ситуация.
През миналия месец двете страни обсъдиха въпроси, свързани с противоракетната отбрана и стратегическата стабилност, а през август проведоха съвместни учения на артилерия и подводници в Японско море.
Русия и Китай подписаха стратегическо партньорство „без ограничения“ малко преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., като се ангажираха редовно да организират военни учения за координация между армиите си.
Двете страни изразиха безпокойство относно плана за противоракетна отбрана на САЩ „Златен купол“ и заявиха намерение да подновят изпитанията на ядрени оръжия след пауза от над 30 години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Онзи
Коментиран от #11, #13, #16
12:35 07.12.2025
2 Факти
Коментиран от #5
12:35 07.12.2025
3 На Руска Територията
Ще се вземе територията
От Бункерния Васал Пучин.
Коментиран от #9
12:36 07.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кремъл харчи
Войната в Украйна.
А за повишение на
Пенсии и минималната заплата
ДЕНГИ нетъ.
Тези учения пак се пишат на гърба
На Бедния Руски Роб.
Коментиран от #14, #31
12:38 07.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факти
До коментар #3 от "На Руска Територията":Русия вече е китайска. Анексация не е нужна. Икономическото подчинение е тотално и това е напълно достатъчно. Даже още по-добре, че руснаците си мислят, че са независими. Така китайското робство остава скрито и непоклатимо.
12:39 07.12.2025
10 Кое не е вярно
До коментар #5 от "Хахаха":Китай гласи както си иска
Мускалите.
Другаря Си бримчи Васалчето Пуся .
Коментиран от #23
12:40 07.12.2025
11 БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "Онзи":Китай, Русия и КНДР са сила която няма друга равна на тях!
12:41 07.12.2025
12 Факти
До коментар #5 от "Хахаха":България е микроскопична държава в сравнение с Русия. За България е нормално да бъде зависима. За Русия обаче да бъде зависима е тотален резил.
Коментиран от #19
12:41 07.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахахаха
До коментар #6 от "Кремъл харчи":А Ганьо Балкански пиши от панелката глупости и с мисли ,че е фактор в политиката!Гледай някой дрон да ме отнесе жалката ти панелка,че Урсула и Тиквата ще възстановяват...
12:43 07.12.2025
15 Урсула фон гешефт
12:43 07.12.2025
16 Путин
До коментар #1 от "Онзи":Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна. Летища и жп мрежа... каза да целим детски градини, за да ни мразят по света. Това истината за резила в Украйна.
Коментиран от #18, #27
12:44 07.12.2025
17 Тигре Тигре
12:45 07.12.2025
18 Q -РесTиa
До коментар #16 от "Путин":Небинарно котенце ,детски градини не ме интересуват но със сигурност в 10ката 🎯 мога точно да те нацеля ,а и не само , следва продължение ....
Коментиран от #21
12:48 07.12.2025
19 И как микробите
До коментар #12 от "Факти":достигнаха до този извод...Като руснаците занулиха целият европейски съюз барабар с НАТО...а тиквата и Урсула ти късат от парче по парче от мизерната ти пенсия...А ти се радваш...
Коментиран от #24
12:48 07.12.2025
20 гръмовержецът
12:51 07.12.2025
21 ха-ха
До коментар #18 от "Q -РесTиa":Горкият той , ,,нацелен,, е по рождение !
Коментиран от #26
12:52 07.12.2025
22 Абсурд
Само Бай Дончо да рече да натисне копчето и "До свидания сбогом"-"Зайджиан".
Коментиран от #25
12:52 07.12.2025
23 Хасан Хаспела
До коментар #10 от "Кое не е вярно":Все някой някого бримчи в този живот ,виждам че дискретно си искаш ...,пусни снимка ,ако си млад и красив ,може и да те огреее ,дет се вика приятел в нужда се познава,ще се прежаля .
12:53 07.12.2025
24 Факти
До коментар #19 от "И как микробите":Ние в ЕС си живеем живота и си гледаме кефа. Руснаците умират и мизерстват за кефа на диктатора.
Коментиран от #28
12:54 07.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Q -РесTиa
До коментар #21 от "ха-ха":Муцка ,може и да съм извратен но си падам по рунтави ....ове ,но и твоето свежо епиуиранно нежно д πннннцеее няма да пропусна ,коотее .
Коментиран от #30
12:56 07.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 онзи
До коментар #24 от "Факти":Наблягай на бахура и джумерките , може и на киселото зеле , ако ти е готово вече ! Остави писането на другите , не е за теб тая работа !
12:57 07.12.2025
29 Какво ще стане, ако Русия...
Току що гледах реклама, рекламираща на руснаците вносни елхички от елитни развъдници в Шотландия, Норвегия и други западнали страни.
Буахахахахахха! Руснаците внасят елхички от Западналия свят дори! И пирони внасят и автомобили и електроника и всичко нормално дето не може да се копа.
Коментиран от #35, #39
12:58 07.12.2025
30 ха-ха
До коментар #26 от "Q -РесTиa":Имах предвид ,,оня ,, образ , към когото си се обърнал , не теб !
Коментиран от #34
12:58 07.12.2025
31 Пиночет
До коментар #6 от "Кремъл харчи":Що ти за проспиращ ли се имаш ,че въртиш кавалллджоссс за 5лв 😂😂😂 ?
13:00 07.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Китайците
13:01 07.12.2025
34 Q -РесTиa
До коментар #30 от "ха-ха":Може и да ти се вижда странно ,но от доста дълго време на сухо не съм оставал ,но пък казват ,че ...киите изграждали характера .Абе и аз вече съвсем се обърках....
13:04 07.12.2025
35 Факти
До коментар #29 от "Какво ще стане, ако Русия...":Руснаците са най-идиотският народ на планетата. Търпят някакви диктатори, които не се интересуват от нищо друго, освен от оръжие, а дори и това не могат да направят като хората. Всичко друго е тотален леш. Земя, ресурси, всичко... и накрая мизерстват и живеят колкото в някои от по-приемливите африкански държави.
Коментиран от #37
13:05 07.12.2025
36 Йахайаха
До коментар #32 от "Абсурд":Ти си елф ,познах нали
13:07 07.12.2025
37 Алексбг
До коментар #35 от "Факти":Може и да е вярно това ,но ти като се .....еш в ....за ,трябва ли да те имам за пример ?
13:10 07.12.2025
38 Механик
Само да ни пратят пауновите пера и го почваме! Ще им дадем да се разберат.
13:10 07.12.2025
39 Механик
До коментар #29 от "Какво ще стане, ако Русия...":Нещо си противоречиш.
Как руснаците ще внасят коледни елхички о т швеция и др. западни държави, като има "санкциЙ", които работят?
И с кви пари руснаците ще с и купуват подобни глезотии, като пак спред теб, Русия няма пари за заплати и пенсиЙ, понеже се разпада на феоди?
13:15 07.12.2025