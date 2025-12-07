Новини
Китай и Русия проведоха нови съвместни противоракетни учения

Китай и Русия проведоха нови съвместни противоракетни учения

7 Декември, 2025 12:25

Третите учения на двете държави на руска територия са част от стратегическото им партньорство

Китай и Русия проведоха нови съвместни противоракетни учения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай и Русия проведоха третите си съвместни противоракетни учения на руска територия в началото на този месец, съобщава министерството на отбраната на Китай, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Ведомството уточнява, че ученията не са били насочени към трета страна и не са реакция на актуална международна ситуация.

През миналия месец двете страни обсъдиха въпроси, свързани с противоракетната отбрана и стратегическата стабилност, а през август проведоха съвместни учения на артилерия и подводници в Японско море.

Русия и Китай подписаха стратегическо партньорство „без ограничения“ малко преди пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., като се ангажираха редовно да организират военни учения за координация между армиите си.

Двете страни изразиха безпокойство относно плана за противоракетна отбрана на САЩ „Златен купол“ и заявиха намерение да подновят изпитанията на ядрени оръжия след пауза от над 30 години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Онзи

    8 1 Отговор
    Русия и Китай са много голяма военна сила която няма кл да се пренебрегне , а в Европа събираме пластмасови капачки 😄

    Коментиран от #11, #13, #16

    12:35 07.12.2025

  • 2 Факти

    4 7 Отговор
    Китай превзе Русия без пушка да пукне. Вече и ученията си проведжат там. Вие чули ли сте руснаци да провеждат учения в Китай? Няма и да чуете. Партньорството е уж без граници, ама Русия е надупената.

    Коментиран от #5

    12:35 07.12.2025

  • 3 На Руска Територията

    2 7 Отговор
    Китай лека полека
    Ще се вземе територията
    От Бункерния Васал Пучин.

    Коментиран от #9

    12:36 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кремъл харчи

    2 5 Отговор
    55 ТРИЛИОНА РУБЛИ за
    Войната в Украйна.

    А за повишение на
    Пенсии и минималната заплата
    ДЕНГИ нетъ.

    Тези учения пак се пишат на гърба
    На Бедния Руски Роб.

    Коментиран от #14, #31

    12:38 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "На Руска Територията":

    Русия вече е китайска. Анексация не е нужна. Икономическото подчинение е тотално и това е напълно достатъчно. Даже още по-добре, че руснаците си мислят, че са независими. Така китайското робство остава скрито и непоклатимо.

    12:39 07.12.2025

  • 10 Кое не е вярно

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Китай гласи както си иска
    Мускалите.

    Другаря Си бримчи Васалчето Пуся .

    Коментиран от #23

    12:40 07.12.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Китай, Русия и КНДР са сила която няма друга равна на тях!

    12:41 07.12.2025

  • 12 Факти

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    България е микроскопична държава в сравнение с Русия. За България е нормално да бъде зависима. За Русия обаче да бъде зависима е тотален резил.

    Коментиран от #19

    12:41 07.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кремъл харчи":

    А Ганьо Балкански пиши от панелката глупости и с мисли ,че е фактор в политиката!Гледай някой дрон да ме отнесе жалката ти панелка,че Урсула и Тиквата ще възстановяват...

    12:43 07.12.2025

  • 15 Урсула фон гешефт

    6 0 Отговор
    Бална ни майка нещастна,тия ако решат ще ни размажат като хх лебарки,трябва да обърнем курса и да молим за милост

    12:43 07.12.2025

  • 16 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна. Летища и жп мрежа... каза да целим детски градини, за да ни мразят по света. Това истината за резила в Украйна.

    Коментиран от #18, #27

    12:44 07.12.2025

  • 17 Тигре Тигре

    6 0 Отговор
    След като наблюдаваха съвместните учения на Русия и Китай ,на Колективното На Тю-Тю-Тю взе да им се спи44а ....нотто .

    12:45 07.12.2025

  • 18 Q -РесTиa

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Путин":

    Небинарно котенце ,детски градини не ме интересуват но със сигурност в 10ката 🎯 мога точно да те нацеля ,а и не само , следва продължение ....

    Коментиран от #21

    12:48 07.12.2025

  • 19 И как микробите

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    достигнаха до този извод...Като руснаците занулиха целият европейски съюз барабар с НАТО...а тиквата и Урсула ти късат от парче по парче от мизерната ти пенсия...А ти се радваш...

    Коментиран от #24

    12:48 07.12.2025

  • 20 гръмовержецът

    4 0 Отговор
    Русия , Китай , Северна Корея ......Силни държави във военно отношение , срещу които натОвцете са малки мокри мишоци !

    12:51 07.12.2025

  • 21 ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Q -РесTиa":

    Горкият той , ,,нацелен,, е по рождение !

    Коментиран от #26

    12:52 07.12.2025

  • 22 Абсурд

    2 3 Отговор
    Няма да им помогне срещу Томахавките, Пършингите, Минутмените и Трайдънтите.

    Само Бай Дончо да рече да натисне копчето и "До свидания сбогом"-"Зайджиан".

    Коментиран от #25

    12:52 07.12.2025

  • 23 Хасан Хаспела

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кое не е вярно":

    Все някой някого бримчи в този живот ,виждам че дискретно си искаш ...,пусни снимка ,ако си млад и красив ,може и да те огреее ,дет се вика приятел в нужда се познава,ще се прежаля .

    12:53 07.12.2025

  • 24 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "И как микробите":

    Ние в ЕС си живеем живота и си гледаме кефа. Руснаците умират и мизерстват за кефа на диктатора.

    Коментиран от #28

    12:54 07.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Q -РесTиa

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "ха-ха":

    Муцка ,може и да съм извратен но си падам по рунтави ....ове ,но и твоето свежо епиуиранно нежно д πннннцеее няма да пропусна ,коотее .

    Коментиран от #30

    12:56 07.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Наблягай на бахура и джумерките , може и на киселото зеле , ако ти е готово вече ! Остави писането на другите , не е за теб тая работа !

    12:57 07.12.2025

  • 29 Какво ще стане, ако Русия...

    3 3 Отговор
    ...основе Руский мир в Сахара? Ще внасят пясък!

    Току що гледах реклама, рекламираща на руснаците вносни елхички от елитни развъдници в Шотландия, Норвегия и други западнали страни.

    Буахахахахахха! Руснаците внасят елхички от Западналия свят дори! И пирони внасят и автомобили и електроника и всичко нормално дето не може да се копа.

    Коментиран от #35, #39

    12:58 07.12.2025

  • 30 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Q -РесTиa":

    Имах предвид ,,оня ,, образ , към когото си се обърнал , не теб !

    Коментиран от #34

    12:58 07.12.2025

  • 31 Пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кремъл харчи":

    Що ти за проспиращ ли се имаш ,че въртиш кавалллджоссс за 5лв 😂😂😂 ?

    13:00 07.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Китайците

    1 1 Отговор
    не искали да си тръгват...

    13:01 07.12.2025

  • 34 Q -РесTиa

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ха-ха":

    Може и да ти се вижда странно ,но от доста дълго време на сухо не съм оставал ,но пък казват ,че ...киите изграждали характера .Абе и аз вече съвсем се обърках....

    13:04 07.12.2025

  • 35 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Какво ще стане, ако Русия...":

    Руснаците са най-идиотският народ на планетата. Търпят някакви диктатори, които не се интересуват от нищо друго, освен от оръжие, а дори и това не могат да направят като хората. Всичко друго е тотален леш. Земя, ресурси, всичко... и накрая мизерстват и живеят колкото в някои от по-приемливите африкански държави.

    Коментиран от #37

    13:05 07.12.2025

  • 36 Йахайаха

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Абсурд":

    Ти си елф ,познах нали

    13:07 07.12.2025

  • 37 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факти":

    Може и да е вярно това ,но ти като се .....еш в ....за ,трябва ли да те имам за пример ?

    13:10 07.12.2025

  • 38 Механик

    2 0 Отговор
    Голяма работа! Ще видят Китай и Русия, като спретнем един супер, мега, гига- гей парад.
    Само да ни пратят пауновите пера и го почваме! Ще им дадем да се разберат.

    13:10 07.12.2025

  • 39 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Какво ще стане, ако Русия...":

    Нещо си противоречиш.
    Как руснаците ще внасят коледни елхички о т швеция и др. западни държави, като има "санкциЙ", които работят?
    И с кви пари руснаците ще с и купуват подобни глезотии, като пак спред теб, Русия няма пари за заплати и пенсиЙ, понеже се разпада на феоди?

    13:15 07.12.2025

