Зеленски призова съюзниците да засилят подкрепата след масираните удари на Москва

Украинският президент Володимир Зеленски отправи призив към съюзниците на Украйна да увеличат подкрепата си за страната след масираните въздушни удари на Москва, съобщи ДПА, предава БТА.
„Продължаваме да работим с нашите партньори, за да гарантираме, че в отговор на тези атаки нашата отбрана ще се засили“, написа Зеленски в „Екс“.
„Приоритетът е ясен: повече системи за противовъздушна отбрана и ракети и повече подкрепа за нашите защитници“, добави той, като призова всяко споразумение да бъде приложено по-бързо.
През вчерашния и днешния ден Русия отново нанесе множество удари с дронове и ракети по Украйна. Зеленски съобщи за загинали хора в Славянск и в Черниговска област, както и за материални щети в седем други области.
Според украинската гражданска защита, 50-годишен мъж е бил убит в Новгород Северски в Черниговска област, а друг е загинал в Славянск. При атаката в Славянск е пострадало и 15-годишно дете.
Руският военен контингент е изстрелял над 240 дрона и пет балистични ракети, посочи Зеленски.
„Като цяло тази седмица руските сили са изстреляли над 1600 дрона, около 1200 управляеми авиобомби и близо 70 ракети от различен тип“, допълни украинският президент.
„Основните цели на тези удари са инфраструктурата, която поддържа ежедневието на хората“, написа Зеленски в социалната мрежа.
