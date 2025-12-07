Новини
Зеленски призова съюзниците да засилят подкрепата след масираните удари на Москва
Зеленски призова съюзниците да засилят подкрепата след масираните удари на Москва

7 Декември, 2025 14:59

Украинският президент настоя за повече ПВО системи, ракети и помощ за защитниците

Зеленски призова съюзниците да засилят подкрепата след масираните удари на Москва - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Украинският президент Володимир Зеленски отправи призив към съюзниците на Украйна да увеличат подкрепата си за страната след масираните въздушни удари на Москва, съобщи ДПА, предава БТА.

„Продължаваме да работим с нашите партньори, за да гарантираме, че в отговор на тези атаки нашата отбрана ще се засили“, написа Зеленски в „Екс“.

„Приоритетът е ясен: повече системи за противовъздушна отбрана и ракети и повече подкрепа за нашите защитници“, добави той, като призова всяко споразумение да бъде приложено по-бързо.

През вчерашния и днешния ден Русия отново нанесе множество удари с дронове и ракети по Украйна. Зеленски съобщи за загинали хора в Славянск и в Черниговска област, както и за материални щети в седем други области.

Според украинската гражданска защита, 50-годишен мъж е бил убит в Новгород Северски в Черниговска област, а друг е загинал в Славянск. При атаката в Славянск е пострадало и 15-годишно дете.

Руският военен контингент е изстрелял над 240 дрона и пет балистични ракети, посочи Зеленски.

„Като цяло тази седмица руските сили са изстреляли над 1600 дрона, около 1200 управляеми авиобомби и близо 70 ракети от различен тип“, допълни украинският президент.

„Основните цели на тези удари са инфраструктурата, която поддържа ежедневието на хората“, написа Зеленски в социалната мрежа.


Украйна
  • 2 Да,бе

    51 3 Отговор
    Направо да му пращат злато,че да си довърши банята...Жалка история е туй НАТО.

    15:04 07.12.2025

  • 3 Съжалително

    36 2 Отговор
    Какава анти-украинска кауза е прегърнал това атлантическо мекере. Горките украинци. Не трябва да се гласува за посолствени послушковци - това е нах-опасното

    15:05 07.12.2025

  • 4 ЖАЛЪК

    38 2 Отговор
    МИЛИАРДЕР УДАВНИК.

    15:05 07.12.2025

  • 5 Ти и оня до тебе

    23 2 Отговор
    ЕРМАХ махнал ли що беше още ли сте във властта. БЕГАЙТЕ с двеста за Сибир.

    15:05 07.12.2025

  • 6 Тото

    38 2 Отговор
    След поражението на Киев ще остане само един вариант за Запада и САЩ: „добрият“ Зеленски е мъртвият Зеленски. Парадоксът на ситуацията е, че единствената страна, която желае жив Зеленски е Русия, иначе е невъзможно да поставиш труп на подсъдимата скамейка.

    15:06 07.12.2025

  • 7 Хипотетично

    12 1 Отговор
    При завоевателна война, няма правила, а само завоевателни цели на всяка цена.

    15:06 07.12.2025

  • 8 льо Хаци

    23 1 Отговор
    Намерил будали, дои като за последно. Оправдания да искаш!

    15:07 07.12.2025

  • 9 пешо

    29 2 Отговор
    вдигай бялото знаме наркоман смотан

    15:09 07.12.2025

  • 10 Горски

    21 1 Отговор
    ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОГАТО КАЖЕ ПУТИН ! Докато приключи война е хубаво европейчетатада бъдат яко изстскани като лимонче ...брюкселските управници е хубаво да крадат от джобчето на европейчетата простовати милиарди евра в джобчетата на някой ... да помагат на Украйна. Скоро братушките ще прецапат пак Дунава и ще извият келявият врат на нашите евроатлантически жензита и бананоядци в София , за една седмица един за тамазлък няма да остане .Спецназа ще им устрои хепънинга и г-й парада на камионетката с баластра в Белене .

    Коментиран от #16

    15:10 07.12.2025

  • 11 Целият свят стана за смях!

    17 1 Отговор
    Това беше целта на путин!

    Коментиран от #28

    15:11 07.12.2025

  • 12 Кикиморец Синебряг

    17 1 Отговор
    Краят идва скоро, Зеленски.
    Путин ще те назначи за герой, който му е осигурил стабилен приток на нацисти под бомбите. Със Сирский ще марширувате с ордени на Червения площад.

    15:11 07.12.2025

  • 13 Правилото на силния

    18 1 Отговор
    "Приоритетът е ясен: повече системи за противовъздушна отбрана и ракети и повече подкрепа за нашите защитници“. Ето така се управлява Европа. Сега свикналите да сервилничат европейски лидери веднага ще започнат да доставят оръжия в ущърб на отбраната на собствените си страни. Да, ама не. В понеделник Стармър, Макрон и Мерц ще се съберат да мъдрят как да "помогнат" на Зеленски. Ще рискуват ли многомилионните системи за ПВО да станат жертва на руските въздушни удари? Киев е следващата голяма цел на Путин и той няма да се церемони. Ако изземат руските активи в Белгия, Зеленски и неговите хора ще трябва да направят правителство в изгнание. Кой ще плаща дълговете на Украйна по споразуменията тогава?

    15:12 07.12.2025

  • 15 Зеленски призова

    11 1 Отговор
    Дедовият. Всич не ни интересуват драмите му

    15:12 07.12.2025

  • 16 Тодор Правешки

    2 18 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Скоро, скоро, ма минаха четири години, а крепостните още не могат да стигнат до Киев и Одеса, камоли Дунава...

    15:13 07.12.2025

  • 17 Дзън-дзън

    15 1 Отговор
    Глутницата от зелебобосни крадци с нетърпение очаква новата доза финансова помощ, за да я подстрижат със своите мили 30%.
    Хайде, Кала, хайде Урси - пращайте парите, момчетата ги чакат!
    А като ги получат, ще ви почерпят за наше здраве, нали знаете?

    15:13 07.12.2025

  • 18 През вчерашния и днешния ден Русия

    16 1 Отговор
    отново помля нацистката украинска хунта. Другото не е важно, Зеленски нека да си вряка

    15:15 07.12.2025

  • 19 "Плана за победа" върви ли?

    11 1 Отговор
    Върви ли? ......а "Коалицията на желаещите" желае ли го ? хахахаха.....

    15:17 07.12.2025

  • 21 Георгиев

    15 1 Отговор
    Едните удрят яко по инфраструктурата - енергетика, военни обекти. Другите удрят по рафинерии и където падне, както тия почти празни танкери. И заедно с това искат подаръци - оръжие, боеприпаси, ако може в пари...
    Чета и гледам различни гледни точки. Мисля, че наближава времето, когато ВСУ ще излезе от калта и окопите и ще тръгне към Киев. И ще се наложи язовци да ги срещат и разстрелват. Това го предчувства и Тръмп и се стреми за споразумение час по скоро.

    15:19 07.12.2025

  • 24 Сладки ботчета

    17 1 Отговор
    Зеленчука лъже, Урсула каза,че няма ракети. Русите замерят с перални, лопатки и древни магии....

    15:20 07.12.2025

  • 26 Пенсионер 69 годишен

    12 1 Отговор
    "В Украине скок-подскок, нема вОда, няма ток."

    До Нова Година ще трябва да източат водата от парното, водопровода и канализацията и да евакуират Киев. Но хунтата на нацюгите няма да го направи и последиците за мирното население ще бъдат катастрофални.

    15:22 07.12.2025

  • 27 Никакъв приоритет не му е ясен

    11 2 Отговор
    Приоритетът ясен му бил.... с повече системи за противовъздушна отбрана и ракети и повече подкрепа за украинските нацисти никакво споразумение няма да бъде приложено! ... нито по-бързо, нито по бавно. Като дебаркират Днепър руснаците ей тогава ще му стане ясно

    15:22 07.12.2025

  • 28 Дзън-дзън

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Целият свят стана за смях!":

    Не, не целият свят стана за смях, а само елитната му милиардна част.
    Онези, извън самообявения елит, умират от смях , гледайки блатото, в което сам се набута Златният милиард.
    А онова , което се случва с украинците не е за смях, тези хора плащат с кръвта си престъпното поведение на своите политици...Само съпричастие от всички за обикновените украинци!

    15:26 07.12.2025

  • 29 Ами нямаше смисъл. То е ясно че

    9 1 Отговор
    С масираните въздушни удари Москва помля Украйна за пореден път... съобщи ДПА, предава БТА.

    15:26 07.12.2025

  • 31 Днес като вчера

    8 1 Отговор
    А вчера като онзи ден....съобщи ДПА, предава БТА

    15:29 07.12.2025

  • 33 Зелето

    9 1 Отговор
    Пращайте кинти и се Кам зла ти но биде,иначе миндич вади списъка

    15:30 07.12.2025

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    8 0 Отговор
    Кметът на Киев, Кличко, предупреди населението да се евакуира навреме, защото ток, вода и отопление няма да има. Апартаментите ще се превърнат във фризери за няколко дни. Възможни са милиони жертви. После отново ще обвинят Русия и Путин.
    Бягайте киевляни! Задава се бялата смърт!❄️

    15:31 07.12.2025

  • 35 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Еврейчето — нацист Зеленски разкости Запада и НАТО .За 4 години г докара западните демокрации до просешка тояга.

    15:32 07.12.2025

  • 36 Мак Рюн

    11 0 Отговор
    Стар Мър и перкото Мерц днес трябва новата серия на Диснни да играят ми се струва. Чакаме включване

    15:33 07.12.2025

  • 37 старшинката

    11 0 Отговор
    Какво още да му пратим на просяка . То и в склада няма .

    15:36 07.12.2025

  • 38 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор
    Нацюгите ще замразят Киев и ще уморят милион киевляни, но няма да се предадат. Корави глави бандеровски!

    15:36 07.12.2025

  • 39 Факт

    6 0 Отговор
    Зетят на Тръмп го каза-"50%от супер луксозните коли в Монако са с укро регистрация".Така,че пращайте още.Зеленски праща на фронта само завалиите.

    15:37 07.12.2025

  • 40 ти да видиш

    6 0 Отговор
    Бай Дончо и син му отговорили "вот тебя зеленыйпорчик🖕🖕

    15:38 07.12.2025

  • 41 народни танци

    7 0 Отговор
    Трябва сега урсулето , стармър , макарона , мерц , херц ,бербок , калас ....и цялата дружинка да се учат да месят пити и да играят руски народни танци .

    15:38 07.12.2025

  • 42 фифа , уефа и така нататък...

    4 0 Отговор
    Присъдили на чичо Дони престижната награда "миротворец " ...да се чуди човек от къде я извадиха ..

    15:40 07.12.2025

  • 43 ИМАМЕ МНОГО БОРЧ НЕ МОЖЕ

    1 0 Отговор
    ФИНАСОВО ЛИ МОРАЛНО 😂

    15:43 07.12.2025

  • 45 русоляв

    3 0 Отговор
    За какво му е подрепа , да не излязал новия Майбах ?

    16:00 07.12.2025

  • 46 центавос

    2 0 Отговор
    ама да ги ятата фламинго и нептуните,нъл произвеждате много

    16:12 07.12.2025

  • 47 Чочо

    2 0 Отговор
    Кои съюзници.......?

    16:16 07.12.2025

  • 48 Ама нали иска мир

    0 0 Отговор
    за какво му е подкрепа за война?

    16:38 07.12.2025

