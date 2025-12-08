Новини
Американски военен анализатор: Разглезените идиоти в ЕС се самоизключиха от преговорния процес за Украйна
  Тема: Украйна

Американски военен анализатор: Разглезените идиоти в ЕС се самоизключиха от преговорния процес за Украйна

8 Декември, 2025 06:09, обновена 8 Декември, 2025 06:25 2 714 36

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • скот ритър

Москва и Вашингтон просто го игнорират, заяви Скот Ритър

Американски военен анализатор: Разглезените идиоти в ЕС се самоизключиха от преговорния процес за Украйна - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявленията на европейски политици за превантивен удар срещу Русия показват, че Европа напълно се е дискредитирала като глобален политически играч и предвещават нейното политическо самоубийство, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в YouTube канала на Dialogue Works.

„В момента ръководителят на военния комитет на НАТО (италианецът Каво Драгоне) говори за превантивен удар срещу Русия. А Съединените щати просто избягват подобни глупости. Защо не говорим с тях? Защото няма за какво да говорим“, каза експертът.

Според него, именно заради тези подходи ЕС е изключен от преговорния процес – Москва и Вашингтон просто го игнорират. Според бившия разузнавач, Европа напълно се е лишила от рационалност и прагматизъм, като на практика се е извадила сама от голямата политика.

„Искате да се самоубиете, но Америка не е задължена да се присъедини към вашия самоубийствен пакт. Те са идиоти. Европейците просто бръщолевят глупости, удвояват глупостта си, а руснаците и САЩ просто ги игнорират. И сега, като разглезени деца, блъскат още по-силно по масата, опитвайки се да бъдат чути. Европа просто се е превърнала в незначителна. Вече не е сериозен играч“, заключи Ритър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Виктория Нюланд

    25 33 Отговор
    Още навремето казах: - F Европа!

    06:22 08.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    50 37 Отговор
    БРАВО!А НАШИТЕ ИДИОТИ ИМ ПЛАЩАТ СМЕТКАТА!

    06:22 08.12.2025

  • 4 Леля Дрол

    50 34 Отговор
    Истината боли!

    06:23 08.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гориил

    58 55 Отговор
    Парадоксално е, но Европа се движи към политическа блокада и изолация.Това е хиляда пъти по-лошо от санкциите, наложени от Брюксел срещу Русия, тъй като поражда недоверие и подозрение сред десетки проспериращи и богати страни по света. Европа се превърна в токсична географска единица. Никой милиардер по света не би поверил парите си на пират.Достатъчно е да си спомним, че миналата седмица Китай отхвърли всички провокации на Макрон, който се завърна с празни ръце в Париж.

    Коментиран от #17

    06:24 08.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наистина

    49 47 Отговор
    лошо е че сме на страната на "Разглезените идиоти", затова "ОСТАВКА" !!!

    06:26 08.12.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    36 46 Отговор
    Георгчо, целуващия ръка и той сред идиотите на снимката :)

    Коментиран от #18

    06:27 08.12.2025

  • 10 Въртим сучем

    48 47 Отговор
    Все в отбора на булката сме. Може ли да сме такива идиоти. И преди и сега.

    06:28 08.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ясно

    12 27 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Дежурната,донопробна антиукраинска пропаганда наЛайнотоГанев.

    06:47 08.12.2025

  • 18 Наистина

    13 8 Отговор

    До коментар #9 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Гьоргчо и той там !

    06:48 08.12.2025

  • 19 Пламен

    13 16 Отговор
    На тоя явно са му обещали 2-3 отвлечени дечица .

    Коментиран от #20, #24, #28

    06:48 08.12.2025

  • 20 Смотльо,

    11 9 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Това което си написал ,показва единствено багажа който притежаваш горе.

    06:53 08.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Те не се самоизключиха,

    12 3 Отговор
    а се самоубиха, по скоро убиха Европа!

    07:00 08.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 руснаците

    2 11 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    плащат яко на тези...безполезните.Ако не стигат парите,плащат в натура.За тях е важно войната да не спира,а Европа да се откаже от Украйна.Пълни наивници.

    07:03 08.12.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    3 11 Отговор
    При този американски Президент,всичко предложено от Европа е безмислено...няма какво да се пени,този побъркан старец...

    Коментиран от #27

    07:10 08.12.2025

  • 26 Българка 😺-Маца

    11 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:12 08.12.2025

  • 27 Руснаков

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Кривоверен алкаш":

    Дядо ти за много млад ли се имаш...погледни надолу за да видиш 3кг.дисаги които носиш ...

    07:14 08.12.2025

  • 28 Кривоверен алкаш

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Пламка нали си знаеш ...чакат те 10 €врака за Лиззи Близзи ,само ги поискай ...

    07:16 08.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 пресолена

    4 1 Отговор
    това нещо го направиха вашите не полезни демо-идиоти. ако искате да платите изцяло сметката на украйна може да игнорирате още ес.но вие искате само да консумирате и там ви стяга .....

    07:32 08.12.2025

  • 32 ПЪЛНА ПОДКРЕПА ЗА КАЗАНОТО!

    7 0 Отговор
    СТРАХОТНО!!! ОТ ТОВА ПО-ВЯРНО , ПО-ИСТИНСКО ИМА ЛИ , ЗА ТЕЯ ЕВРОУТРЕПКИ?? ТОЧХА ХАРАКТЕРИСТИКА , ТОЧНО ОПИСАНИЕ НА ЕВРОФАШЛИДЕРИТЕ , ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ -ИДИОТИ !!
    БРАВО , ИМАТЕ ПЪЛНА ПОДКРЕПА ЗА КАЗАНОТО!

    07:43 08.12.2025

  • 33 Дедо ви...

    7 1 Отговор
    Разглезени идиоти ама знаят да крадат милиарди

    07:48 08.12.2025

  • 34 Трол

    2 0 Отговор
    Радвам се, че Георг е толкова разпознаваем на снимката.

    07:50 08.12.2025

  • 35 Хъхъ

    1 2 Отговор
    Много скоро ще се разбере кой кого. Малоумниците в България да се подготвят за диктатура и слугуване на Руските фашаги

    08:27 08.12.2025

  • 36 Антикомунист

    0 0 Отговор
    Тя пък една " голяма" политика на тази сегашната американска администрация около тръмп!!!!!! Мухльовци от класа !!!!! Затова цяла Америка е залята от протести срещу тях!!!@@

    08:31 08.12.2025