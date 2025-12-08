Американски военен анализатор: Разглезените идиоти в ЕС се самоизключиха от преговорния процес за Украйна

Изявленията на европейски политици за превантивен удар срещу Русия показват, че Европа напълно се е дискредитирала като глобален политически играч и предвещават нейното политическо самоубийство, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в YouTube канала на Dialogue Works.
„В момента ръководителят на военния комитет на НАТО (италианецът Каво Драгоне) говори за превантивен удар срещу Русия. А Съединените щати просто избягват подобни глупости. Защо не говорим с тях? Защото няма за какво да говорим“, каза експертът.
Според него, именно заради тези подходи ЕС е изключен от преговорния процес – Москва и Вашингтон просто го игнорират. Според бившия разузнавач, Европа напълно се е лишила от рационалност и прагматизъм, като на практика се е извадила сама от голямата политика.
„Искате да се самоубиете, но Америка не е задължена да се присъедини към вашия самоубийствен пакт. Те са идиоти. Европейците просто бръщолевят глупости, удвояват глупостта си, а руснаците и САЩ просто ги игнорират. И сега, като разглезени деца, блъскат още по-силно по масата, опитвайки се да бъдат чути. Европа просто се е превърнала в незначителна. Вече не е сериозен играч“, заключи Ритър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Виктория Нюланд
06:22 08.12.2025
3 Боруна Лом
06:22 08.12.2025
4 Леля Дрол
06:23 08.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гориил
Коментиран от #17
06:24 08.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наистина
06:26 08.12.2025
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #18
06:27 08.12.2025
10 Въртим сучем
06:28 08.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ясно
До коментар #6 от "Гориил":Дежурната,донопробна антиукраинска пропаганда наЛайнотоГанев.
06:47 08.12.2025
18 Наистина
До коментар #9 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Гьоргчо и той там !
06:48 08.12.2025
19 Пламен
Коментиран от #20, #24, #28
06:48 08.12.2025
20 Смотльо,
До коментар #19 от "Пламен":Това което си написал ,показва единствено багажа който притежаваш горе.
06:53 08.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Те не се самоизключиха,
07:00 08.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 руснаците
До коментар #19 от "Пламен":плащат яко на тези...безполезните.Ако не стигат парите,плащат в натура.За тях е важно войната да не спира,а Европа да се откаже от Украйна.Пълни наивници.
07:03 08.12.2025
25 Кривоверен алкаш
Коментиран от #27
07:10 08.12.2025
26 Българка 😺-Маца
07:12 08.12.2025
27 Руснаков
До коментар #25 от "Кривоверен алкаш":Дядо ти за много млад ли се имаш...погледни надолу за да видиш 3кг.дисаги които носиш ...
07:14 08.12.2025
28 Кривоверен алкаш
До коментар #19 от "Пламен":Пламка нали си знаеш ...чакат те 10 €врака за Лиззи Близзи ,само ги поискай ...
07:16 08.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 пресолена
07:32 08.12.2025
32 ПЪЛНА ПОДКРЕПА ЗА КАЗАНОТО!
БРАВО , ИМАТЕ ПЪЛНА ПОДКРЕПА ЗА КАЗАНОТО!
07:43 08.12.2025
33 Дедо ви...
07:48 08.12.2025
34 Трол
07:50 08.12.2025
35 Хъхъ
08:27 08.12.2025
36 Антикомунист
08:31 08.12.2025