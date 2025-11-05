Новини
Свят »
Филипини »
Броят на жертвите на тайфуна Калмаеги във Филипините нарасна до 66, в неизвестност са 26 човека ВИДЕО

5 Ноември, 2025 05:29, обновена 5 Ноември, 2025 05:37 340 0

Броят на жертвите на тайфуна Калмаеги във Филипините нарасна до 66, в неизвестност са 26 човека ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от тайфуна Калмаеги във Филипините нарасна до 66, като 26 души са в неизвестност, а стотици хиляди са принудени да напуснат домовете си, съобщи ABS-CBN News, позовавайки се на Филипинската служба за гражданска защита.

Повечето от жертвите са живели на остров Себу, където е паднало повече от количеството месечни валежи и това е довело до наводнения. В 53 населени места е обявено извънредно положение.

Ураганът Мелиса, който удари Ямайка миналата седмица, е нанесъл щети за 6-7 милиарда долара на островната държава, което води до очакван спад на БВП на страната с 8-13% за годината, заяви премиерът Андрю Холнес.

Според премиера, цитиран от Jamaica Gleaner, приблизително 116 000 структури на острова са претърпели „сериозни или катастрофални щети“.

Ураганът от пета категория удари няколко карибски островни държави в края на октомври. Ямайка и Хаити пострадаха най-много, като местните власти съобщиха съответно за 32 и 43 смъртни случая. Други 13 души в Хаити все още са в неизвестност, съобщи кубинският информационен канал Cuba si.

Мелиса премина и през Източна Куба, причинявайки значителни разрушения. В карибската република не се съобщава за смъртни случаи.

Хуманитарната помощ от различни страни продължава да пристига в карибските страни, засегнати от бурята.


Филипини
