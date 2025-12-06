Новини
Пожар в Прага унищожи ретро автомобили за 10 милиона долара

6 Декември, 2025 18:35 681 1

Пожарът е избухнал в сервиз за гуми

Пожар в Прага унищожи ретро автомобили за 10 милиона долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пожар в Прага унищожи ретро автомобили на стойност приблизително 200 милиона крони (около 10 милиона долара), според Войтех Ротшедл, говорител на пожарната служба в Прага.

„Голям пожар избухна в събота вечер в сервиз за гуми в квартал Страшнице в Прага. В сградата са се помещавали ретро автомобили. Предварителните щети се оценяват на 200 милиона крони“, цитира новинарски портал Idnes говорител на пожарната служба.

Според портала пожарът е обхванал площ от 900 кв.м. Пожарникарите са успели да овладеят огъня и да предотвратят по-нататъшното му разпространение приблизително час след потушаването му. Експерти разследват причината за пожара.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    5 3 Отговор
    Няма да казваме,към кого отиват съмненията😂

    18:40 06.12.2025

Новини по държави:
