Пожар в Прага унищожи ретро автомобили за 10 милиона долара

Пожар в Прага унищожи ретро автомобили на стойност приблизително 200 милиона крони (около 10 милиона долара), според Войтех Ротшедл, говорител на пожарната служба в Прага.

„Голям пожар избухна в събота вечер в сервиз за гуми в квартал Страшнице в Прага. В сградата са се помещавали ретро автомобили. Предварителните щети се оценяват на 200 милиона крони“, цитира новинарски портал Idnes говорител на пожарната служба.

Според портала пожарът е обхванал площ от 900 кв.м. Пожарникарите са успели да овладеят огъня и да предотвратят по-нататъшното му разпространение приблизително час след потушаването му. Експерти разследват причината за пожара.