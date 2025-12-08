"Сметище за хора": тайната сделка между САЩ и Есватини

Затворът "Матсафа" в покрайнините на столицата на Есватини Мбабане е прословут с мизерните си условия. Там са затворени редици противници на правителството, но отскоро в килиите са настанени и най-малко 15 осъдени престъпници, депортирани от САЩ в малкото кралство в Югоизточна Африка, пише АРД.

Есватини, която в миналото се казваше Свазиленд, прие най-напред през юли петима престъпници, родени във Виетнам, Ямайка, Куба, Лаос и Йемен. През октомври бяха депортирани още десетима. Както се заявява от Вашингтон, мъжете били "толкова големи варвари", че родните им страни не искали да ги приемат.

"Сметище за хора"

Според правителството на Есватини затворниците не представляват никаква опасност, тъй като се намират в сигурни изолирани сектори. Въпреки това живеещите в съседство изпитват безпокойство, отбелязва АРД.

Правозащитниците в Есватини също се тревожат, че страната им не е достатъчно подготвена за сигурното настаняване на тези престъпници. Принс Бейли от опозиционното движение "Обединен демократичен фронт" пита защо страната му е допуснала "да бъде използвана като сметище за хора, които американското ръководство не смята за достойни да живеят в САЩ".

САЩ са платили милиони

Правителството на Есватини не обръща внимание на критиките. Вместо това заявява, че съвместно с Международната организация по миграцията подготвя по-нататъшното пътуване на мъжете до родните им страни. Един престъпник от Ямайка вече бил отпратен към родината си, твърдят властите в Мбабане.

Междувременно стана известно, че Есватини и САЩ са сключили тайна сделка. Срещу настаняването на чуждестранните престъпници страната е получила над пет милиона долара, бе потвърдено и от финансовия министър. Тази сума е сериозна за бедна държава като Есватини.

Директно в джоба на краля?

Според правозащитната организация "Хюмън Райтс Уоч", която се е запознала със съдържанието на документа, Есватини е поела ангажимент за приемането на до 160 затворници. Населението не е било информирано как се е стигнало до това споразумение.

Закити Сибандзе, председателка на местния Женски съюз, настоява за повече прозрачност от страна на правителството. Тя изтъква, че съгласно Конституцията парламентът е трябвало да разгледа въпроса и да даде одобрението си - едва след това биха могли да бъдат подписвани подобни споразумения. Точно това обаче не се е случило, посочва АРД. Тайното споразумение е сключено зад гърба на парламента и на прокуратурата - при това лично от крал Мсвати Трети. Разследващият журналист Цвели Мартин Дламини е убеден в това.

Той се опасява, че милионите от Вашингтон отиват право в джоба на краля. Мсвати Трети, който е последният абсолютен монарх в света, е известен с луксозния си начин на живот. Той притежава множество дворци, два частни самолета и цял парк от скъпи лимузини.

Жалби и критики

Есватини е сред най-слабо развитите страни в света, отбелязва Щефан Юбербах от АРД. Безработицата е висока, 70 процента от хората живеят под границата на бедността. Партии няма, на изборите кандидатите се явяват самостоятелно. Дори и да са избрани, политическото им влияние е по-скоро скромно - последната дума винаги е на краля, а протестите срещу властта се потискат.

Правозащитници като Мпандлана Шонгве се възприемат като извънпарламентарна опозиция. Шонгве не пести критиките към оспорваното споразумение за приемане на престъпниците: "Ние остро осъждаме тази акция на САЩ, тази демонстрация на сила. И ако за целта са били дадени пари, отхвърляме решително и това."

Междувременно много правозащитни организации са внесли жалби пред Върховния съд на страната, за да предотвратят следващи депортации. Решение се очаква след няколко месеца, но гневът на населението заради тайната сделка едва ли ще се изпари.

Автор: Щефан Юбербах ARD