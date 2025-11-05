Новини
Издирват двама затворници, освободени по погрешка от затвор в Лондон

5 Ноември, 2025 22:10 525 7

Британският министър на правосъдието обяви, че започва разследване заради нарастващия брой на освобождаване на затворници по погрешка

Издирват двама затворници, освободени по погрешка от затвор в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама британски затворници се издирват, след като бяха освободени по погрешка от затвора Уандсуърт в Лондон. Единият от двамата беше идентифициран като Уилям Смит, който е излежавал присъда от 45 месеца затвор за измами, предаде БТА.

Вторият е алжирец. Полицията обяви, че той е на 24 години и се казва Брахим Кадур-Шериф. През ноември миналата година той е бил арестуван заради престъпление от сексуално естество и осъден на 18 месеца общественополезен труд и вписване в регистър на сексуалните посегатели. След това той е извършил опит за грабеж и е бил вкаран зад решетките. Бил е освободен от затвора Уансуърд на 29 октомври по погрешка

Преди около две седмици задържан етиопски кандидат за убежище на име Хадуш Кебату, осъден през септември за сексуални посегателства, беше освободен погрешка от затвора и това породи критики към наказателната система в страната. Той беше открит и експулсиран към родната си страна.

Британският министър на правосъдието Дейвид Лами обяви, че започва разследване заради нарастващия брой на освобождаване на затворници по погрешка – 262 между март 2024 г. и март 2025 г. спрямо 115 през миналата година.


Свързани новини


  • 1 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Няма грешка и прасето и тиквата са тук.

    22:13 05.11.2025

  • 2 Абе

    3 0 Отговор
    Това не е нищо!
    При нас идва Еврото.

    22:26 05.11.2025

  • 3 село

    1 0 Отговор
    Бедна, бедна Британиьо! А ко Хитлер беше ви докопал през 1940-та, сега нямаше да ви се смеят и уличните кучета.

    22:32 05.11.2025

  • 4 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Единият се върна доброволно пред затвора и чакаше някой да му отвори.

    22:34 05.11.2025

  • 5 чичо Пешо

    1 0 Отговор
    Марийче, в "погрешка" вече има едно "по" така, че "по погрешка" е неправилно. Хайде сега да си върнеш заплата на "журналистка", защото (очевидно) си НЕГРАМОТНА такава. :-(

    22:37 05.11.2025

  • 6 Вече са в България

    2 0 Отговор
    Новодомци

    22:39 05.11.2025

  • 7 Като всяка империя гледат

    1 0 Отговор
    Престъпниците да са по далече

    22:42 05.11.2025

