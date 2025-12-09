Матю Уитакър: Тръмп може да се откаже от усилията за разрешаване на конфликта в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да се откаже от усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, ако реши, че мирно споразумение между Москва и Киев е невъзможно, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър по Fox News.

„Ако президентът Тръмп реши, че сделката е невъзможна, той ще отстъпи, което, както знаете, е в неговата природа“, каза той.

В същото време постоянният представител изрази мнение, че мирът в Украйна е по-близо от всякога.

Според Уитакър, Тръмп разбира как да окаже натиск върху двете страни – Москва и Киев – да постигнат споразумение. Постоянният представител отбеляза, че постигането на споразумение изисква участието както на Русия, така и на Украйна.

Зеленски обяви вечерта на 8 декември, че Украйна работи с Европа по подготовката на собствена версия на мирния план. Киев възнамерява да представи на САЩ нова версия на мирния план, състояща се от 20 точки, от които са премахнати предложения, които той намира за неприемливи. Зеленски посочи въпроса за териториите като един от най-трудните въпроси. Той каза, че компромис по този въпрос „все още не е намерен“ и Украйна няма нито конституционното, нито международното, нито моралното право да отстъпва териториите си.

„Тръмп има своя собствена визия, която се различава от тази на Украйна“, подчерта Зеленски.