Новини
България »
42-годишна загина при пожар в дома си в столичен квартал

42-годишна загина при пожар в дома си в столичен квартал

29 Декември, 2025 10:00 569 0

  • загинала-
  • пожар-
  • лозенец

През изминалото денонощие са потушени 109 пожара в страната. Огнеборците са реагирали на 353 сигнала за произшествия. Лъжливите повиквания са девет

42-годишна загина при пожар в дома си в столичен квартал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При пожар в помещение на партерен етаж на жилищна сграда в ж.к. „Лозенец“ в София е загинала 42-годишна жена. Сигналът за инцидента е получен в 12:21 ч. на 28 декември. При пожара е унищожено домашно имущество, отпадъци, опушени са и стените на помещението. Това съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

През изминалото денонощие са потушени 109 пожара в страната. Огнеборците са реагирали на 353 сигнала за произшествия. Лъжливите повиквания са девет.

Пожарникарите от Ямбол са помогнали за потушаването на огън, възникнал в турски тир, превозващ мандарини. Инцидентът е станал между селата Окоп и Калчево. На мястото на пожара са изпратени два пожарни автомобила. Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал. Унищожени са влекачът, както и голяма част от ремаркето на автомобила.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара. От тях 15 в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, три в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 85 пожара, основно в сухи треви, отпадъци, при повреда на готварски уреди и др.

Извършени са 235 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са съдействали при катастрофи, за отстраняването на дървета, камъни и др.

Във връзка със силния вятър в страната вчера, пожарникарите са реагирали на 300 сигнала за паднали дървета и опасни предмети.

Силният вятър причини материални щети в общо 26 области в страната, съобщиха за БТА от ГДПБЗН.

Няма пострадали хора при влошената метеорологична обстановка.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове