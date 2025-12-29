ISW: Владимир Путин продължава да притиска Доналд Тръмп за Украйна и НАТО

Последните изявления на Кремъл са в противоречие с няколко от позициите, които Тръмп представи като основа за прекратяване на войната. Кремъл многократно е отхвърлял гаранциите за сигурност на Украйна, предложени от Европа.
Това се посочва в дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW).
Длъжностни лица от Кремъл също така призоваха всяко бъдещо мирно споразумение да отговори на исканията на Русия НАТО да прекрати разширяването си и да оттегли границите си.
Ушаков съобщи, че Путин е използвал разговора си с Тръмп, за да изложи "много подробни аргументи" за важността на спазването на споразуменията, които САЩ и Русия са сключили на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.
Кремълските служители твърдят, че на срещата на върха в Аляска са били договорени принципи, основани на речта на Путин пред руското министерство на външните работи (МВнР) през юни 2024 г., в която Путин е поискал Украйна и НАТО да се подчинят на първоначалните военни искания на Русия.
Путин също така се позова на речта си пред МВнР от 2024 г. по време на среща с руски военни командири на 27 декември.
ISW продължава да оценява, че изявленията на Кремъл показват, че целите на Русия в Украйна надхвърлят териториалните искания, като завземането на Донецка област, и че мирно споразумение, което не отговаря на руските искания към НАТО и Запада извън Украйна, няма да задоволи Русия, нито ще доведе до траен мир, който да нормализира руско-европейските или руско-американските отношения.
Руският президент Владимир Путин и високопоставени руски военни командири продължават да преувеличават тактическите подробности, за да създадат фалшивото впечатление, че украинската отбрана по фронтовата линия е на ръба на колапса.
На 27 декември Путин се срещна с ръководството на руския Генерален щаб и командирите на групите сили - най-новата от поредицата публични срещи между Путин и неговите командири през последните седмици.
Кремъл вероятно е насрочил срещата в навечерието на срещата на 28 декември между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, за да повлияе на срещата между САЩ и Украйна.
Путин, началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов и командирите направиха поредица от вероятно преувеличени твърдения за руските успехи на бойното поле.
Делегациите на САЩ и Украйна се срещнаха във Флорида на 28 декември, за да обсъдят най-новия 20-точен мирен план на САЩ, Украйна и Европа, както и други документи, свързани с потенциално мирно споразумение.
Доналд Тръмп заяви, че след срещата между САЩ и Украйна той и Зеленски са разговаряли с лидерите на Европа, НАТО и ЕС.
Тръмп заяви, че няколко въпроса остават нерешени, включително териториалните въпроси, свързани с Донбас, и възможното прекратяване на огъня, за да може Украйна да проведе референдум за бъдещо мирно споразумение.
Тръмп заяви, че по време на срещата е било обсъдено подробно въпроса за окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие (ZNPP) и че Украйна и Русия работят заедно за отварянето на централата. Зеленски заяви, че страните са почти постигнали съгласие по мирния план от 20 точки и по документ между САЩ, Украйна и Европа за гаранции за сигурността на Украйна.
Зеленски заяви, че страните са финализирали "на 100 процента" друг документ между Украйна и САЩ за гаранции за сигурността.
Зеленски отбеляза, че продължават дискусиите по плана за осигуряване на икономически просперитет на Украйна след войната.
ISW е наблюдавал скорошни данни от отворени източници, за да оцени, че украинските сили поддържат присъствие в Родинске и че руските сили са действали в по-малко от половината от Мирноград.
ISW е наблюдавал само данни от отворени източници, за да оцени, че руските сили са действали в около 55% от Хуляйполе.
Русия изглежда увеличава сложността на своите усилия в когнитивната война, като използва вдигането на знамена, за да постигне информационно въздействие.
Срещата на Путин с военните командири даде трибуна на тактическите командири на място, в опит да се придаде достоверност на преувеличените твърдения на руското военно командване.
Путин и руските военни командири продължават да обсъждат необходимостта от създаване на "буферни зони" в райони на Украйна извън четирите области, които Русия незаконно анексира през 2022 г.
Руските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск и Хуляйполе.
1 Европеец
Коментиран от #15, #29, #38
07:20 29.12.2025
3 Тити
07:25 29.12.2025
7 Дедо ви...
Коментиран от #25
07:28 29.12.2025
9 Направо пиши
До коментар #2 от "холивуд":Киев за два дня.
Коментиран от #27
07:28 29.12.2025
15 Българин
До коментар #1 от "Европеец":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
07:31 29.12.2025
21 Димитринчо
До коментар #20 от "НАСТЪПЛЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА":Повечко са.
07:35 29.12.2025
24 Факт
07:37 29.12.2025
25 Българин
До коментар #7 от "Дедо ви...":Груз 200
Груз 300
07:37 29.12.2025
26 Сандо
Коментиран от #28
07:38 29.12.2025
27 Руснак без крак
До коментар #9 от "Направо пиши":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
07:38 29.12.2025
28 доктор
До коментар #26 от "Сандо":Руска нация няма.
07:39 29.12.2025
31 Заглавието е
Коментиран от #43
07:54 29.12.2025
32 Да ПОСОЧА на Института
НАТО изтегля военни и бази от границите с Русия - и никакви войски и бази в Украина, каквито са мераците на Желаещите. И никакво разширение на НАТО!
А САЩ дават гаранция, че ако Русия нападне непредизвикано Украйна, ще се намесят официално заедно с европейците дирекно! Русия е съгласна с това, защото няма и никога не е имала желание да напада Украйна непредизвикано. Но Института може да въздържи да не посочва:
"Кремъл многократно е отхвърлял гаранциите за сигурност на Украйна, предложени от Европа.
Това се посочва в дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW)."
07:58 29.12.2025
33 ?????
Много удобно не се уточнява когато трябва да се замъгли истината.
07:59 29.12.2025
34 Великия ШахматистПутин е в цунг–цванг
Коментиран от #37
08:00 29.12.2025
35 Механик
Мога да ви уверя, че това е материал невъзможен за прочитане, а още по-малко за разбиране.
И накрая но не на последно място имам един въпрос:
"Чей КУРск"?
Коментиран от #36
08:02 29.12.2025
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #35 от "Механик":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #39
08:04 29.12.2025
37 Механик
До коментар #34 от "Великия ШахматистПутин е в цунг–цванг":И в крайна сметка какви бяха резултатите от "срещата"?
Хайде, кажи! Кво, руснаците почнаха да бегат ли? Или Тръмпоча ви даде от "квадратните ракети" ?
Кво стана с леопардите, дето щяха да нанасят п оражението на Русия? Ам с АТАКМАС-ите и Патриотите?
За байрактари и Джавелини изобщо не питам.
М?
08:07 29.12.2025
38 Веселяк
До коментар #1 от "Европеец":Аз пък ги чета докладите им, защото ме забавляват страхотно! Всяка думичка дори! Особено когато "отбелязват", "посочват" и "напомнят", става най-весело!,,
Добре, че ни ги доставят тук ежедневно!
Само Джамбо може да им се опре, по развлекателност!
08:10 29.12.2025
39 Механик
До коментар #36 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Чей Курск, момче, чей Курск?
Не бягай от въпроса! Отговаряй като те питат!
Коментиран от #41, #42
08:12 29.12.2025
40 Готов за бой
08:12 29.12.2025
41 Анонимен
До коментар #39 от "Механик":Ако Щатите имаха един адекватен президент( не като Байдън и Тръмп) путинска Русия щеше да е само един лош спомен.Което и ще стане разбира се.Неизбежно е
08:16 29.12.2025
42 Бялата Златка
До коментар #39 от "Механик":Крим е ГРЪЦКИ!
08:17 29.12.2025
43 Какво тогава се опитва прави Зеленски
До коментар #31 от "Заглавието е":, който е и по-нъсък, в Мар Лаго при Тръмп!
Иначе, че Интитута е пълна пародия, си прав!
08:19 29.12.2025
44 Олга
Отделно: какво е това изуродвано название - Хуляйполе,а то е Гуляйполе.Присхождение от думата "гуляй".
08:23 29.12.2025