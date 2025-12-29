Новини
Свят »
ISW: Владимир Путин продължава да притиска Доналд Тръмп за Украйна и НАТО
  Тема: Украйна

ISW: Владимир Путин продължава да притиска Доналд Тръмп за Украйна и НАТО

29 Декември, 2025 07:13 1 792 44

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Длъжностни лица от Кремъл също така призоваха всяко бъдещо мирно споразумение да отговори на исканията на Русия НАТО да прекрати разширяването си и да оттегли границите си

ISW: Владимир Путин продължава да притиска Доналд Тръмп за Украйна и НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Последните изявления на Кремъл са в противоречие с няколко от позициите, които Тръмп представи като основа за прекратяване на войната. Кремъл многократно е отхвърлял гаранциите за сигурност на Украйна, предложени от Европа.

Това се посочва в дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Длъжностни лица от Кремъл също така призоваха всяко бъдещо мирно споразумение да отговори на исканията на Русия НАТО да прекрати разширяването си и да оттегли границите си.

Ушаков съобщи, че Путин е използвал разговора си с Тръмп, за да изложи "много подробни аргументи" за важността на спазването на споразуменията, които САЩ и Русия са сключили на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Кремълските служители твърдят, че на срещата на върха в Аляска са били договорени принципи, основани на речта на Путин пред руското министерство на външните работи (МВнР) през юни 2024 г., в която Путин е поискал Украйна и НАТО да се подчинят на първоначалните военни искания на Русия.

Путин също така се позова на речта си пред МВнР от 2024 г. по време на среща с руски военни командири на 27 декември.

ISW продължава да оценява, че изявленията на Кремъл показват, че целите на Русия в Украйна надхвърлят териториалните искания, като завземането на Донецка област, и че мирно споразумение, което не отговаря на руските искания към НАТО и Запада извън Украйна, няма да задоволи Русия, нито ще доведе до траен мир, който да нормализира руско-европейските или руско-американските отношения.

Руският президент Владимир Путин и високопоставени руски военни командири продължават да преувеличават тактическите подробности, за да създадат фалшивото впечатление, че украинската отбрана по фронтовата линия е на ръба на колапса.

На 27 декември Путин се срещна с ръководството на руския Генерален щаб и командирите на групите сили - най-новата от поредицата публични срещи между Путин и неговите командири през последните седмици.

Кремъл вероятно е насрочил срещата в навечерието на срещата на 28 декември между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, за да повлияе на срещата между САЩ и Украйна.

Путин, началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов и командирите направиха поредица от вероятно преувеличени твърдения за руските успехи на бойното поле.

Делегациите на САЩ и Украйна се срещнаха във Флорида на 28 декември, за да обсъдят най-новия 20-точен мирен план на САЩ, Украйна и Европа, както и други документи, свързани с потенциално мирно споразумение.

Доналд Тръмп заяви, че след срещата между САЩ и Украйна той и Зеленски са разговаряли с лидерите на Европа, НАТО и ЕС.

Тръмп заяви, че няколко въпроса остават нерешени, включително териториалните въпроси, свързани с Донбас, и възможното прекратяване на огъня, за да може Украйна да проведе референдум за бъдещо мирно споразумение.

Тръмп заяви, че по време на срещата е било обсъдено подробно въпроса за окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие (ZNPP) и че Украйна и Русия работят заедно за отварянето на централата. Зеленски заяви, че страните са почти постигнали съгласие по мирния план от 20 точки и по документ между САЩ, Украйна и Европа за гаранции за сигурността на Украйна.

Зеленски заяви, че страните са финализирали "на 100 процента" друг документ между Украйна и САЩ за гаранции за сигурността.

Зеленски отбеляза, че продължават дискусиите по плана за осигуряване на икономически просперитет на Украйна след войната.

ISW е наблюдавал скорошни данни от отворени източници, за да оцени, че украинските сили поддържат присъствие в Родинске и че руските сили са действали в по-малко от половината от Мирноград.

ISW е наблюдавал само данни от отворени източници, за да оцени, че руските сили са действали в около 55% от Хуляйполе.

Русия изглежда увеличава сложността на своите усилия в когнитивната война, като използва вдигането на знамена, за да постигне информационно въздействие.

Срещата на Путин с военните командири даде трибуна на тактическите командири на място, в опит да се придаде достоверност на преувеличените твърдения на руското военно командване.

Путин и руските военни командири продължават да обсъждат необходимостта от създаване на "буферни зони" в райони на Украйна извън четирите области, които Русия незаконно анексира през 2022 г.

Руските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск и Хуляйполе.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    32 7 Отговор
    Няма да чета статията, тоя институт е ясен.... Заглавието може да е вярно, защото това беше и причината за войната..... Много вода ще изтече преди да има мирно решение, А и много срещи (шоута, театри и циркове) ще гледаме като тая вчерашната.........

    Коментиран от #15, #29, #38

    07:20 29.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тити

    23 28 Отговор
    Никакви отстъпки за рашисткият диктатор.

    07:25 29.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дедо ви...

    19 8 Отговор
    Риж дедо отново качи наркомана и желаещите на въртележката

    Коментиран от #25

    07:28 29.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Направо пиши

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "холивуд":

    Киев за два дня.

    Коментиран от #27

    07:28 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    07:31 29.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Димитринчо

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "НАСТЪПЛЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА":

    Повечко са.

    07:35 29.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    11 2 Отговор
    Императивно изискване за членство в ЕС беше членството в НАТО. ЕС сега се хапе по ГЗ за тази недалновидност.

    07:37 29.12.2025

  • 25 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо ви...":

    Груз 200
    Груз 300

    07:37 29.12.2025

  • 26 Сандо

    15 5 Отговор
    Тия май още не могат да възприемат реалността,че Русия не е вече додчинена на САЩ и се бори за своите интереси.Интересно е кога ще стигнат до извода,че мир ще има само тогава,когато измислената държава спре да съществува?

    Коментиран от #28

    07:38 29.12.2025

  • 27 Руснак без крак

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Направо пиши":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    07:38 29.12.2025

  • 28 доктор

    3 12 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    Руска нация няма.

    07:39 29.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Заглавието е

    5 11 Отговор
    оксиморон. Не може едно джудже, комплексар, пълен смешник - казвам го , защото историята е показала, че Бог издига достолепните и тези, които ги е страх от Него, а не такива като двуличника, лъжец, мар о дер и убиец Путин да притиска лидер като Тръмп. Все едно да кажете , че мишка притиска лъв.

    Коментиран от #43

    07:54 29.12.2025

  • 32 Да ПОСОЧА на Института

    7 0 Отговор
    Никакво "противоречие" няма между изявлението на Тръмп и изявлението на Кремъл!
    НАТО изтегля военни и бази от границите с Русия - и никакви войски и бази в Украина, каквито са мераците на Желаещите. И никакво разширение на НАТО!
    А САЩ дават гаранция, че ако Русия нападне непредизвикано Украйна, ще се намесят официално заедно с европейците дирекно! Русия е съгласна с това, защото няма и никога не е имала желание да напада Украйна непредизвикано. Но Института може да въздържи да не посочва:

    "Кремъл многократно е отхвърлял гаранциите за сигурност на Украйна, предложени от Европа.
    Това се посочва в дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW)."

    07:58 29.12.2025

  • 33 ?????

    7 1 Отговор
    "Руските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск и Хуляйполе." - близостта в ква посока е? Отсам или оттатък Красноармейск(носил името Покровск 4-5 години) и Гуляйполе(научете се че Хуляйполе има само във вашия гугъл превод от английски. На български, руски, украински си е Гуляйполе).
    Много удобно не се уточнява когато трябва да се замъгли истината.

    07:59 29.12.2025

  • 34 Великия ШахматистПутин е в цунг–цванг

    4 1 Отговор
    Тръмп потвърди 95% от плана за мир от 20 точки на Зеленски , а останалите 5% ги остави на западнити си съюзници за да го довършат окончателно....

    Коментиран от #37

    08:00 29.12.2025

  • 35 Механик

    6 1 Отговор
    Уважаеми, неуважеми писатели! Вие прочетохте ли си статията преди да я публикувате?
    Мога да ви уверя, че това е материал невъзможен за прочитане, а още по-малко за разбиране.
    И накрая но не на последно място имам един въпрос:
    "Чей КУРск"?

    Коментиран от #36

    08:02 29.12.2025

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #39

    08:04 29.12.2025

  • 37 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Великия ШахматистПутин е в цунг–цванг":

    И в крайна сметка какви бяха резултатите от "срещата"?
    Хайде, кажи! Кво, руснаците почнаха да бегат ли? Или Тръмпоча ви даде от "квадратните ракети" ?
    Кво стана с леопардите, дето щяха да нанасят п оражението на Русия? Ам с АТАКМАС-ите и Патриотите?
    За байрактари и Джавелини изобщо не питам.
    М?

    08:07 29.12.2025

  • 38 Веселяк

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Аз пък ги чета докладите им, защото ме забавляват страхотно! Всяка думичка дори! Особено когато "отбелязват", "посочват" и "напомнят", става най-весело!,,
    Добре, че ни ги доставят тук ежедневно!
    Само Джамбо може да им се опре, по развлекателност!

    08:10 29.12.2025

  • 39 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Чей Курск, момче, чей Курск?
    Не бягай от въпроса! Отговаряй като те питат!

    Коментиран от #41, #42

    08:12 29.12.2025

  • 40 Готов за бой

    1 4 Отговор
    През 44-та рашките ни окупираха и държаха под робство цели 45 години. Само ги чакам пак да ни атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    08:12 29.12.2025

  • 41 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Ако Щатите имаха един адекватен президент( не като Байдън и Тръмп) путинска Русия щеше да е само един лош спомен.Което и ще стане разбира се.Неизбежно е

    08:16 29.12.2025

  • 42 Бялата Златка

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Крим е ГРЪЦКИ!

    08:17 29.12.2025

  • 43 Какво тогава се опитва прави Зеленски

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Заглавието е":

    , който е и по-нъсък, в Мар Лаго при Тръмп!

    Иначе, че Интитута е пълна пародия, си прав!

    08:19 29.12.2025

  • 44 Олга

    0 0 Отговор
    ISW стоят разкрачени ,тъй като се напъват да лъжат правдоподобно, но няма да издържат дълго - пъпът им ще се развърже. Истината вече става очевидна за всички.
    Отделно: какво е това изуродвано название - Хуляйполе,а то е Гуляйполе.Присхождение от думата "гуляй".

    08:23 29.12.2025