ISW: Владимир Путин продължава да притиска Доналд Тръмп за Украйна и НАТО

Последните изявления на Кремъл са в противоречие с няколко от позициите, които Тръмп представи като основа за прекратяване на войната. Кремъл многократно е отхвърлял гаранциите за сигурност на Украйна, предложени от Европа.

Това се посочва в дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Длъжностни лица от Кремъл също така призоваха всяко бъдещо мирно споразумение да отговори на исканията на Русия НАТО да прекрати разширяването си и да оттегли границите си.

Ушаков съобщи, че Путин е използвал разговора си с Тръмп, за да изложи "много подробни аргументи" за важността на спазването на споразуменията, които САЩ и Русия са сключили на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Кремълските служители твърдят, че на срещата на върха в Аляска са били договорени принципи, основани на речта на Путин пред руското министерство на външните работи (МВнР) през юни 2024 г., в която Путин е поискал Украйна и НАТО да се подчинят на първоначалните военни искания на Русия.

Путин също така се позова на речта си пред МВнР от 2024 г. по време на среща с руски военни командири на 27 декември.

ISW продължава да оценява, че изявленията на Кремъл показват, че целите на Русия в Украйна надхвърлят териториалните искания, като завземането на Донецка област, и че мирно споразумение, което не отговаря на руските искания към НАТО и Запада извън Украйна, няма да задоволи Русия, нито ще доведе до траен мир, който да нормализира руско-европейските или руско-американските отношения.

Руският президент Владимир Путин и високопоставени руски военни командири продължават да преувеличават тактическите подробности, за да създадат фалшивото впечатление, че украинската отбрана по фронтовата линия е на ръба на колапса.

На 27 декември Путин се срещна с ръководството на руския Генерален щаб и командирите на групите сили - най-новата от поредицата публични срещи между Путин и неговите командири през последните седмици.

Кремъл вероятно е насрочил срещата в навечерието на срещата на 28 декември между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, за да повлияе на срещата между САЩ и Украйна.

Путин, началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов и командирите направиха поредица от вероятно преувеличени твърдения за руските успехи на бойното поле.

Делегациите на САЩ и Украйна се срещнаха във Флорида на 28 декември, за да обсъдят най-новия 20-точен мирен план на САЩ, Украйна и Европа, както и други документи, свързани с потенциално мирно споразумение.

Доналд Тръмп заяви, че след срещата между САЩ и Украйна той и Зеленски са разговаряли с лидерите на Европа, НАТО и ЕС.

Тръмп заяви, че няколко въпроса остават нерешени, включително териториалните въпроси, свързани с Донбас, и възможното прекратяване на огъня, за да може Украйна да проведе референдум за бъдещо мирно споразумение.

Тръмп заяви, че по време на срещата е било обсъдено подробно въпроса за окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие (ZNPP) и че Украйна и Русия работят заедно за отварянето на централата. Зеленски заяви, че страните са почти постигнали съгласие по мирния план от 20 точки и по документ между САЩ, Украйна и Европа за гаранции за сигурността на Украйна.

Зеленски заяви, че страните са финализирали "на 100 процента" друг документ между Украйна и САЩ за гаранции за сигурността.

Зеленски отбеляза, че продължават дискусиите по плана за осигуряване на икономически просперитет на Украйна след войната.

ISW е наблюдавал скорошни данни от отворени източници, за да оцени, че украинските сили поддържат присъствие в Родинске и че руските сили са действали в по-малко от половината от Мирноград.

ISW е наблюдавал само данни от отворени източници, за да оцени, че руските сили са действали в около 55% от Хуляйполе.

Русия изглежда увеличава сложността на своите усилия в когнитивната война, като използва вдигането на знамена, за да постигне информационно въздействие.

Срещата на Путин с военните командири даде трибуна на тактическите командири на място, в опит да се придаде достоверност на преувеличените твърдения на руското военно командване.

Путин и руските военни командири продължават да обсъждат необходимостта от създаване на "буферни зони" в райони на Украйна извън четирите области, които Русия незаконно анексира през 2022 г.

Руските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск и Хуляйполе.