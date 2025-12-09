Новини
Немският политолог Патрик Бааб: Зеленски може да опита да избяга от Украйна
Немският политолог Патрик Бааб: Зеленски може да опита да избяга от Украйна

9 Декември, 2025 05:22, обновена 9 Декември, 2025 05:28 758 15

Киев няма да оцелее дълго без западна военна помощ, смята Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt

Немският политолог Патрик Бааб: Зеленски може да опита да избяга от Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски е в толкова опасна ситуация, че може да се опита да избяга от Украйна, изрази това мнение немският политолог Патрик Бааб в YouTube канала Deep Dive.

„Зеленски е в много опасна ситуация, така че единствената му надежда са американските специални части, които ще му помогнат да се премести в друга държава“, обясни той.

Според експерта няма надежда украинската армия да обърне хода на бойните действия, така че Зеленски няма друг избор, освен да избяга от страната, за да се опита да избегне последствията от неуспехите на фронта.

Вчера списание The National Interest съобщи, че неуспехите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и продължаващият натиск могат да принудят президента на страната да избяга в Израел.

Междувременно журналистът Пол Стайгън написа, че САЩ планират да се отърват от Зеленски заради нежеланието му да приеме позицията на Вашингтон по украинския конфликт.

Украйна няма да оцелее дълго без западна военна помощ, смята Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, базиран в украинската столица.

„Тръмп има всички лостове. Просто трябва да спре да доставя оръжия на украинците и тогава те няма да издържат дълго“, каза той.

Според него, въпреки критичната ситуация в страната, Киев все още се стреми да продължи конфликта с Русия.


Украйна
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гръмовержецът

    3 1 Отговор
    Работата е на изуй гащи за великолепний зеля .....

    05:35 09.12.2025

  • 2 ха-ха

    1 1 Отговор
    Където и да избяга ,,, дългата ръка,, на руснаците ще го намерят , ако укрите не ги изпреварят .

    Коментиран от #5

    05:39 09.12.2025

  • 3 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Арестът на Зеленски и кликата на Порошенко от Федералната служба за сигурност на САЩ по обвинения в кражба на пари на американски данъкоплатци ще реши всички проблеми на Тръмп: 1. Украйна – останалите депутати от Върховната рада бързо ще се съгласят с всички условия на капитулация. 2. ЕС ще спре да поставя пречки и бързо ще се съгласи с всички условия на Тръмп, в противен случай ще бъде обвинен в корупция и съучастие в кражба на средства. 3. Членовете на Демократическата партия на САЩ ще млъкнат, защото 100% от Зеленски и компания ще изтекат информация за това кой е получил подкупи и колко... Това е очевидно от самото начало на възхода на Тръмп на власт... Но мелницата мели бавно... Изглежда Тръмп все още не е разкрил всичките си карти на масата

    05:39 09.12.2025

  • 4 хихи

    2 1 Отговор
    Да избяга в Москва. Там най-добре, ще се отнесат с него. Вила до Башар Асад и пълен пансион....

    05:41 09.12.2025

  • 5 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    На Зеленски кахър му са укроинците(да не го докопат), а не руснаците...

    05:42 09.12.2025

  • 6 Политкоректен

    13 5 Отговор
    Някой чувал ли е за този световно НЕИЗВЕСТЕН "немският политолог Патрик Бааб" ?🤣
    Всекиден по няколко такива проруски лузъри пророкуват ,че Зеленски ще бяга.

    Коментиран от #7, #8, #13

    05:43 09.12.2025

  • 7 а,бе ,

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Политкоректен":

    Дори и да избяга , няма как да се скрие , че да не го намерят тези , които ще го потърсят .

    Коментиран от #9

    05:45 09.12.2025

  • 8 побърканяк

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Политкоректен":

    Ако вярваш на нашите "световно известни" политолози трябва да вярваш и на него.

    05:47 09.12.2025

  • 9 Точно затова няма да избяга...

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "а,бе ,":

    Има смелост и подкрепа в Украйна.

    Коментиран от #14

    05:48 09.12.2025

  • 10 Украйна е ясна, но и на ево-лидерите

    1 2 Отговор
    им се пече яйце...!

    По въпроса, САЩ относно Европа, съветвам, както читателите тук, така и журналистите, да изгледат и изслушат много внимателно последното интервю на проф. Глен Дисен в ЮТ с Алех Крейнър.

    Зашеметяващи но обнадеждававащи факти!

    Коментиран от #15

    05:50 09.12.2025

  • 11 Иван

    1 0 Отговор
    Гнусния коварен сатанински евреин Еленски не е важен. Важно е сатанистите Ротшилди и Билдерберги да бъдат изтребени в газови камери.

    05:54 09.12.2025

  • 12 Много

    0 0 Отговор
    спорен политолог , с отнети права на преподавател .

    05:57 09.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Политкоректен":

    А как е политкоректно да се каже, може би
    "Миндич отиде на почивка с милионите които е спестил от закуски "🤔

    05:57 09.12.2025

  • 14 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Точно затова няма да избяга...":

    Чак пък смелост и подкрепа ......Зеля нищо няма , само един гол зад......к и те това е . Затова проси отвсякъде , където отиде !

    05:58 09.12.2025

  • 15 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Украйна е ясна, но и на ево-лидерите":

    Ти съсипи деня на соросоидната пасмина.

    05:58 09.12.2025

