Немският политолог Патрик Бааб: Зеленски може да опита да избяга от Украйна

Володимир Зеленски е в толкова опасна ситуация, че може да се опита да избяга от Украйна, изрази това мнение немският политолог Патрик Бааб в YouTube канала Deep Dive.
„Зеленски е в много опасна ситуация, така че единствената му надежда са американските специални части, които ще му помогнат да се премести в друга държава“, обясни той.
Според експерта няма надежда украинската армия да обърне хода на бойните действия, така че Зеленски няма друг избор, освен да избяга от страната, за да се опита да избегне последствията от неуспехите на фронта.
Вчера списание The National Interest съобщи, че неуспехите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и продължаващият натиск могат да принудят президента на страната да избяга в Израел.
Междувременно журналистът Пол Стайгън написа, че САЩ планират да се отърват от Зеленски заради нежеланието му да приеме позицията на Вашингтон по украинския конфликт.
Украйна няма да оцелее дълго без западна военна помощ, смята Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, базиран в украинската столица.
„Тръмп има всички лостове. Просто трябва да спре да доставя оръжия на украинците и тогава те няма да издържат дълго“, каза той.
Според него, въпреки критичната ситуация в страната, Киев все още се стреми да продължи конфликта с Русия.
1 гръмовержецът
05:35 09.12.2025
2 ха-ха
Коментиран от #5
05:39 09.12.2025
3 И Киев е Руски
05:39 09.12.2025
4 хихи
05:41 09.12.2025
5 хихи
До коментар #2 от "ха-ха":На Зеленски кахър му са укроинците(да не го докопат), а не руснаците...
05:42 09.12.2025
6 Политкоректен
Всекиден по няколко такива проруски лузъри пророкуват ,че Зеленски ще бяга.
Коментиран от #7, #8, #13
05:43 09.12.2025
7 а,бе ,
До коментар #6 от "Политкоректен":Дори и да избяга , няма как да се скрие , че да не го намерят тези , които ще го потърсят .
Коментиран от #9
05:45 09.12.2025
8 побърканяк
До коментар #6 от "Политкоректен":Ако вярваш на нашите "световно известни" политолози трябва да вярваш и на него.
05:47 09.12.2025
9 Точно затова няма да избяга...
До коментар #7 от "а,бе ,":Има смелост и подкрепа в Украйна.
Коментиран от #14
05:48 09.12.2025
10 Украйна е ясна, но и на ево-лидерите
По въпроса, САЩ относно Европа, съветвам, както читателите тук, така и журналистите, да изгледат и изслушат много внимателно последното интервю на проф. Глен Дисен в ЮТ с Алех Крейнър.
Зашеметяващи но обнадеждававащи факти!
Коментиран от #15
05:50 09.12.2025
11 Иван
05:54 09.12.2025
12 Много
05:57 09.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "Политкоректен":А как е политкоректно да се каже, може би
"Миндич отиде на почивка с милионите които е спестил от закуски "🤔
05:57 09.12.2025
14 ха-ха
До коментар #9 от "Точно затова няма да избяга...":Чак пък смелост и подкрепа ......Зеля нищо няма , само един гол зад......к и те това е . Затова проси отвсякъде , където отиде !
05:58 09.12.2025
15 Иван
До коментар #10 от "Украйна е ясна, но и на ево-лидерите":Ти съсипи деня на соросоидната пасмина.
05:58 09.12.2025