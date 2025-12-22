Европейската комисия реши да задържи временно 152, 8 млн. евро от третото плащане по ПВУ

Европейската комисия реши да задържи временно 152 896 496 евро от третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост на България, съобщиха за БНР дипломатически източници. Третото плащане, поискано от България, е 1 618 592 629 евро.
Оценката на Еврокомисията е, че страната ни не е изпълнила задоволително два ключови етапа от заложените в националния план реформи.
Единият е за създаването и действието на Антикорупционната комисия. Другият е за влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор.
На 1 декември Комисията е информирала България за оценката си. Властите в София са били уведомени, че разполагат с един месец, за да представят на Брюксел своите забележки. На 3 декември българската страна е уведомила Еврокомисията, че няма такива.
През ноември ЕК временно спря изплащането на 214,5 милиона евро по второто плащане от българския национален план, възлизащо на общо 653 милиона евро. Причина пак бе неизпълнение на ключов етап, свързан с антикорупционната комисия. Той обаче е различен от този, за който сега Брюксел отново задържа част от парите за страната ни.
Изплащането на задържаните сега 152 милиона евро ще стане факт едва, когато България предприеме необходимите мерки за задоволителното изпълнение на двата ключови етапа. Страната ни разполага със срок от шест месеца да го направи.
Същевременно България може да представи в срок от два месеца забележки във връзка с днешното решение.
1 Таман тъй
Коментиран от #47
16:50 22.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Атина Палада
Коментиран от #17
16:51 22.12.2025
4 Буци европееца
16:51 22.12.2025
5 Дупничанин
Коментиран от #8
16:52 22.12.2025
6 Пич
Оппааа........ няма да има гра нтове !!! Ще има само за украинците !!!
16:52 22.12.2025
7 тикван чекмеджаров
бързо ми преведете еврото
да ги изперем чрез нови общ поръчки
16:53 22.12.2025
8 дедо гечо фалита
До коментар #5 от "Дупничанин":нямa oбщo пишмaн пpoфecopa имитиpa дeйнocт cpeщy eвpoзoнaтa и дo тaм
16:55 22.12.2025
9 И добре
16:56 22.12.2025
10 Трети коловоз
16:57 22.12.2025
11 ти да видиш
17:01 22.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 да ги спират
17:08 22.12.2025
14 6776
Коментиран от #29
17:08 22.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Европеец
До коментар #3 от "Атина Палада":Абе може и да си прав..... Ама е видно, че Европейския тоталитарен и колониален съюз няма кинти, а обещава да тегли заеми за не членката покрайна, да затова тия парички съм сигурен, че ще заминат директно за покрайна....
Коментиран от #38
17:18 22.12.2025
18 Правилно!
Коментиран от #20
17:21 22.12.2025
19 Не, че нещо ама...
17:23 22.12.2025
20 То па
До коментар #18 от "Правилно!":Другите са различни
17:23 22.12.2025
21 Руски колхозник
Коментиран от #36
17:24 22.12.2025
22 123456
17:25 22.12.2025
23 нннл
17:27 22.12.2025
24 Как ще Задържи тези Пари ЕК!!
17:29 22.12.2025
25 Гаврил
17:30 22.12.2025
26 Трътлю
17:30 22.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 статистик
Коментиран от #48
17:34 22.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ООрана държава
17:36 22.12.2025
31 Сандо
17:36 22.12.2025
32 Промяна
Коментиран от #41
17:41 22.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Точен
Коментиран от #37
17:44 22.12.2025
35 456
Тогава ще излезе реалността. Аз я знам за ...себе си.
17:44 22.12.2025
36 456
До коментар #21 от "Руски колхозник":Е , тук се крие едното разковниче- ЕС няма паре и ще трябва да се "избиват"
17:46 22.12.2025
37 456
До коментар #34 от "Точен":Това е второто
17:47 22.12.2025
38 Така е!
До коментар #17 от "Европеец":Гейсъюзът няма пари за тоалетна хартия, да си избърше нас....я зъг, че за България ли ще има!?😂
17:50 22.12.2025
39 Пустиня(к)
17:53 22.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Евгени от Алфапласт
До коментар #32 от "Промяна":Разкарай се, ченге нграмотно!🤣
17:54 22.12.2025
42 Евгени от Алфапласт
До коментар #33 от "Промяна":Марш, неграмотна кука!🤣
17:55 22.12.2025
43 пешо
17:57 22.12.2025
44 Леля Гошо
18:00 22.12.2025
45 пак този
18:03 22.12.2025
46 Оракула от Делфи
Банкера ни струва 500 000 000 милиона евро, само за това , че нищо не правим
относно корупцията в страната ни, да ви са честити и ПП ГЕРБ , ДПС НН,БСП и ИТН
това е което ЕО и ни заддържа и очаква корупцията да бъде приоритет за Което и да е Правителство!
Иначе и другите пари по плана, ще останат за сметка на тези държави в които
не управляват такива , като Пеевски и Борисов!
Като прибавим и далаверите им с Държавните поръчки, става грозно и отвратително!!!
18:13 22.12.2025
47 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Таман тъй":Кой от двамата деб-или, Пеевски или Борисов???
Дали най-крумпираните има какво да кажат на българите
и представят план , как тези пари да останат в България???
Присмиваха се най-нагло и арогантно, че корупция имало навсякъде!!!
За да могат да крадат лесно и безнаказно !!!
Но разбираме че спират парите само на България !
Сарафов , Борисов и Пеевски струват на България 500 000 000 милиона евро!
18:27 22.12.2025
48 Анонимен
До коментар #28 от "статистик":Може и да сте прав за първото.Компроментирани покрай Бойко и Пеевски и ни наказват.Но наказват и народа.Не може тоя народ да се бори с тях,няма как.Но е работа и на главния прокурор.Стария ли е,друг ли ще е.Но ни крадат и явно ги вземат за Зеленски.Нечувано за Брюксел.
18:29 22.12.2025