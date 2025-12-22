Новини
Европейската комисия реши да задържи временно 152, 8 млн. евро от третото плащане по ПВУ

22 Декември, 2025 16:44 1 473 48

Оценката на Еврокомисията е, че страната ни не е изпълнила задоволително два ключови етапа от заложените в националния план реформи.

Европейската комисия реши да задържи временно 152, 8 млн. евро от третото плащане по ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия реши да задържи временно 152 896 496 евро от третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост на България, съобщиха за БНР дипломатически източници. Третото плащане, поискано от България, е 1 618 592 629 евро.

Единият е за създаването и действието на Антикорупционната комисия. Другият е за влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор.

На 1 декември Комисията е информирала България за оценката си. Властите в София са били уведомени, че разполагат с един месец, за да представят на Брюксел своите забележки. На 3 декември българската страна е уведомила Еврокомисията, че няма такива.

През ноември ЕК временно спря изплащането на 214,5 милиона евро по второто плащане от българския национален план, възлизащо на общо 653 милиона евро. Причина пак бе неизпълнение на ключов етап, свързан с антикорупционната комисия. Той обаче е различен от този, за който сега Брюксел отново задържа част от парите за страната ни.

Изплащането на задържаните сега 152 милиона евро ще стане факт едва, когато България предприеме необходимите мерки за задоволителното изпълнение на двата ключови етапа. Страната ни разполага със срок от шест месеца да го направи.

Същевременно България може да представи в срок от два месеца забележки във връзка с днешното решение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Таман тъй

    26 2 Отговор
    Де е най-големият, софиянеца, боклука?

    Коментиран от #47

    16:50 22.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Атина Палада

    37 8 Отговор
    никакви пари за Шиши и Боко

    Коментиран от #17

    16:51 22.12.2025

  • 4 Буци европееца

    34 4 Отговор
    3aтyй cи тeглим милиapди зaeми, кpaдeнeтo нeмa cпpe!

    16:51 22.12.2025

  • 5 Дупничанин

    11 6 Отговор
    Да не би оня доклад на Румбата Гечев... нещо, а?...😎

    Коментиран от #8

    16:52 22.12.2025

  • 6 Пич

    25 3 Отговор
    Хахаха...... айде тъ пи паве тници на гра нтовете.....
    Оппааа........ няма да има гра нтове !!! Ще има само за украинците !!!

    16:52 22.12.2025

  • 7 тикван чекмеджаров

    20 3 Отговор
    що бре бръмбари брюкселски
    бързо ми преведете еврото
    да ги изперем чрез нови общ поръчки

    16:53 22.12.2025

  • 8 дедо гечо фалита

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Дупничанин":

    нямa oбщo пишмaн пpoфecopa имитиpa дeйнocт cpeщy eвpoзoнaтa и дo тaм

    16:55 22.12.2025

  • 9 И добре

    34 4 Отговор
    е решила ! А Теменугата , Бърньо хасковския наглец и Ботокса , ущетил Александровска болница с почти 100 милиона , се пъчеха и повтаряха , че парите щели да дойдат преди Коледа !

    16:56 22.12.2025

  • 10 Трети коловоз

    16 2 Отговор
    Гара Левски ,пази багажа .

    16:57 22.12.2025

  • 11 ти да видиш

    22 7 Отговор
    И да ги даде на зеленияпор! А за корумпирана Украйна стотици мимиарди и 0 критерии за членство!

    17:01 22.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да ги спират

    20 3 Отговор
    всичките, тук само ще се окрадат.

    17:08 22.12.2025

  • 14 6776

    10 19 Отговор
    Започна се. ЕС не иска ПП-ДБ (партия на пудели-десница от балами) и ще блокира паричните средства до приключване на бъркотията. Това става всеки път, когато са те и протежето им с юмрука. Честита Нова Пуделска Бъркотия!

    Коментиран от #29

    17:08 22.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Европеец

    16 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Абе може и да си прав..... Ама е видно, че Европейския тоталитарен и колониален съюз няма кинти, а обещава да тегли заеми за не членката покрайна, да затова тия парички съм сигурен, че ще заминат директно за покрайна....

    Коментиран от #38

    17:18 22.12.2025

  • 18 Правилно!

    10 13 Отговор
    Брюксел не трябва да дава никакви пари на българските комунисти. Всичките партии в Парламента без ПП и ДБ са комунисти и руски шпиони...

    Коментиран от #20

    17:21 22.12.2025

  • 19 Не, че нещо ама...

    22 2 Отговор
    От както ни взеха в ЕС, нищо не е изпълнено и постоянно се налагат глоби и ограничения за неспазване и неизпълнение на каквото и да било

    17:23 22.12.2025

  • 20 То па

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Правилно!":

    Другите са различни

    17:23 22.12.2025

  • 21 Руски колхозник

    25 3 Отговор
    Започнаха да избиват от България, кредита, от 90 млрд, за Украйна.

    Коментиран от #36

    17:24 22.12.2025

  • 22 123456

    17 2 Отговор
    Тоест , в очите им казват , че са бандити !

    17:25 22.12.2025

  • 23 нннл

    3 5 Отговор
    Защо заглавието не е "България получава 1.618 милиарда евро".

    17:27 22.12.2025

  • 24 Как ще Задържи тези Пари ЕК!!

    7 5 Отговор
    Не са под нейна Юрисдикция! Никак!

    17:29 22.12.2025

  • 25 Гаврил

    13 3 Отговор
    Е,всичко за окропите! Ганьо да плаща на клоуна златните тоалетни!

    17:30 22.12.2025

  • 26 Трътлю

    10 4 Отговор
    Всичко за Фронта! Всичко за Украйна!

    17:30 22.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 статистик

    14 3 Отговор
    Понеже сте компрометирани по всякакви начини , дори с Магнитски .Имате собствен Г.л.прокурор и нямате работеща антикорупционна комисия .Ние ви нямаме доверие и затова не ви даваме пари , защото мислим ,че ще ги откраднете .Така разбирам аз написаното ! Може и да греша .

    Коментиран от #48

    17:34 22.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Давайте на орхайна а ние ще плащаме само, до тук ни докараха гербарите

    17:36 22.12.2025

  • 31 Сандо

    8 2 Отговор
    Вече близо двайсет години европата издевателства над нас - взема ни парите,а ни дава когато и колкото поиска и ни командори като последния лакей.И за всички това е видно,но яростните еврофили дори тайно пред себе си не смеят да признаят неоспоримите факти и живеят с тъпата надежда,че ще дойде "Великият Ден",когато ще ни признаят за равни с тях.Е,този ден няма да дойде,вместо него идва деня,в който държавата България ще спре да съществува.

    17:36 22.12.2025

  • 32 Промяна

    4 6 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВА ПАРИ ОТ ЕВРОПА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА СЛОЖНО ПРАВИТЕЛСТВО А ВИЕ АВТОРКАТА СТЕ СЕ ОБЪРКАЛА ЯВНО СТЕ ОТ ПЕПЕЙЦИТЕ

    Коментиран от #41

    17:41 22.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Точен

    8 2 Отговор
    Грабят България за сметка на фашистка украйна...

    Коментиран от #37

    17:44 22.12.2025

  • 35 456

    3 0 Отговор
    🤣🤣🤣преди време предложих един неутрален счетоводител да изчисли съотношение дебит- кредит на парите на България от/ на ЕС.
    Тогава ще излезе реалността. Аз я знам за ...себе си.

    17:44 22.12.2025

  • 36 456

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Руски колхозник":

    Е , тук се крие едното разковниче- ЕС няма паре и ще трябва да се "избиват"

    17:46 22.12.2025

  • 37 456

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Точен":

    Това е второто

    17:47 22.12.2025

  • 38 Така е!

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Гейсъюзът няма пари за тоалетна хартия, да си избърше нас....я зъг, че за България ли ще има!?😂

    17:50 22.12.2025

  • 39 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Те, видехте ли, че за измамата с 3% инфлация никой нема да пита? Малко като у вица стана, ама...

    17:53 22.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Разкарай се, ченге нграмотно!🤣

    17:54 22.12.2025

  • 42 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    Марш, неграмотна кука!🤣

    17:55 22.12.2025

  • 43 пешо

    5 0 Отговор
    явно на пеевски и борисов им е по важен сарафов от 152 млн евро

    17:57 22.12.2025

  • 44 Леля Гошо

    3 1 Отговор
    В прав текст ни казват, Антикорупционната комисия и Главният прокурор са та шак. Оправете ги или спираме парите. Кое не е ясно?

    18:00 22.12.2025

  • 45 пак този

    1 1 Отговор
    И останалите може да задържат за липса на реформи в здравеопазването, съдилищата и корумпираната администрация.

    18:03 22.12.2025

  • 46 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор
    Сега разбрахме ясно и в прав текст, че корупцията е подчинена на Феномена и
    Банкера ни струва 500 000 000 милиона евро, само за това , че нищо не правим
    относно корупцията в страната ни, да ви са честити и ПП ГЕРБ , ДПС НН,БСП и ИТН
    това е което ЕО и ни заддържа и очаква корупцията да бъде приоритет за Което и да е Правителство!
    Иначе и другите пари по плана, ще останат за сметка на тези държави в които
    не управляват такива , като Пеевски и Борисов!
    Като прибавим и далаверите им с Държавните поръчки, става грозно и отвратително!!!

    18:13 22.12.2025

  • 47 Оракула от Делфи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Таман тъй":

    Кой от двамата деб-или, Пеевски или Борисов???
    Дали най-крумпираните има какво да кажат на българите
    и представят план , как тези пари да останат в България???
    Присмиваха се най-нагло и арогантно, че корупция имало навсякъде!!!
    За да могат да крадат лесно и безнаказно !!!
    Но разбираме че спират парите само на България !
    Сарафов , Борисов и Пеевски струват на България 500 000 000 милиона евро!

    18:27 22.12.2025

  • 48 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "статистик":

    Може и да сте прав за първото.Компроментирани покрай Бойко и Пеевски и ни наказват.Но наказват и народа.Не може тоя народ да се бори с тях,няма как.Но е работа и на главния прокурор.Стария ли е,друг ли ще е.Но ни крадат и явно ги вземат за Зеленски.Нечувано за Брюксел.

    18:29 22.12.2025

