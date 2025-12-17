Унгария вече не се счита обвързана от принципа на лоялно сътрудничество с Европейския съюз, тъй като именно ЕС първи го е нарушил при обсъждането на замразените руски активи. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от агенция ТАСС, пише Фокус.
"Унгария спазваше принципа на лоялно сътрудничество по въпроса за замразените руски активи. В отговор Европейският съюз ни лиши от правата ни. Смятам, че от този момент нататък Унгария не е длъжна да спазва този принцип, след като другата страна го е отхвърлила", заяви Орбан в разговор с журналисти на борда на самолета на път за Брюксел. Министър-председателят публикува видео от изявлението си в социалната мрежа X.
Според Орбан лидерите на ЕС са нарушили европейското право, като са предложили решенията за руските финансови активи да се вземат с квалифицирано мнозинство, а не с консенсус. "Това противоречи на принципа на лоялно сътрудничество при обсъждането на санкции и създава опасен прецедент", подчерта той, като предупреди, че случаят ще има дългосрочни последици.
На 12 декември Съветът на Европейския съюз взе решение да блокира за неопределено време суверенните активи на Русия. Европейската комисия се надява на срещата на върха на 18 и 19 декември да бъде постигнато решение за конфискация на руски активи на стойност 210 млрд. евро, включително 185 млрд. евро, замразени в белгийската платформа Euroclear.
Виктор Орбан: Лидерите на ЕС нарушиха европейското право! Унгария вече не е длъжна да спазва принципа на лоялно сътрудничество
17 Декември, 2025 14:50 2 122 48
Европейската комисия се надява на срещата на върха на 18 и 19 декември да бъде постигнато решение за конфискация на руски активи на стойност 210 млрд. евро, включително 185 млрд. евро, замразени в белгийската платформа Euroclear
Унгария вече не се счита обвързана от принципа на лоялно сътрудничество с Европейския съюз, тъй като именно ЕС първи го е нарушил при обсъждането на замразените руски активи. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от агенция ТАСС, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
14:51 17.12.2025
3 Гочо
Коментиран от #6, #8, #33, #36, #48
14:52 17.12.2025
4 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #35
14:53 17.12.2025
5 Атина Палада
Коментиран от #29
14:53 17.12.2025
6 хххх
До коментар #3 от "Гочо":Напролет са изборите. Затова и още ги търпим и не сме ги изритали от ЕС. Един последен шанс на унгарциге да се вземат в ръце.
Коментиран от #21
14:54 17.12.2025
7 Унгарец
14:54 17.12.2025
8 Атина Палада
До коментар #3 от "Гочо":Скоро арестуват Урсула и Орбан е гласен за ръководител на ЕС .
Коментиран от #13, #32
14:54 17.12.2025
9 що така
14:54 17.12.2025
10 Браво на Орбан
България дали ще намери кураж да последва Унгария или българските граждани ще плащаме заради страхливостта на Бойко Борисов и сламения ни премиер Росен Желязков?
14:55 17.12.2025
11 Пич
14:55 17.12.2025
12 Сила
14:55 17.12.2025
13 Пич
До коментар #8 от "Атина Палада":Златни ти уста !!!
14:56 17.12.2025
14 не може да бъде
Коментиран от #42
14:57 17.12.2025
15 Абе
Коментиран от #19
14:57 17.12.2025
16 Хасковски каунь
14:58 17.12.2025
17 Е С е ОПГ на Чиновници, неизбирани
Коментиран от #22
14:58 17.12.2025
18 Казах
Вики, извади Унгария от тоя лош ЕС, защо търпиш всичко това..
14:59 17.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 орбан Не е Унгария!
15:01 17.12.2025
21 Наблюдател
До коментар #6 от "хххх":Ами те точно това искат бе кух, да ги изритате от ЕС, ще им направите огромна услуга...хехе
Коментиран от #27
15:01 17.12.2025
22 ЕС е велик!
До коментар #17 от "Е С е ОПГ на Чиновници, неизбирани":Края на фашистите фицо и орбан идва!
Коментиран от #25
15:02 17.12.2025
23 Госあ
15:04 17.12.2025
24 Мимч
15:04 17.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хххх
До коментар #21 от "Наблюдател":Те са свободни по всяко време да се разкарат от ЕС. Само че на Орбан не му стиска да го направи, защото ще бъде изкормен на мегдана 15 минути по-късно от собствения му народ. Затова се надява да го изгонят и да каже: "ние не искахме да излизаме, ама те ни изгониха". Лично на Орбан ще му е по-добре като про-руски диктатор от сорта на Лукашенко. Той затова и се бори.
15:06 17.12.2025
28 Ха ХаХа
Питай Тръмп
15:06 17.12.2025
29 Еврото ще
До коментар #5 от "Атина Палада":загуби своята харизма и ще се срине. И ти ли го очакваш след предупреждението на лагард и европейската централна банка.
Коментиран от #37
15:12 17.12.2025
30 Гост
15:13 17.12.2025
31 Историк
15:13 17.12.2025
32 Ако помогне и батко
До коментар #8 от "Атина Палада":Тръмп по този изключително важен въпрос нещата ще се наместят.
Коментиран от #39
15:14 17.12.2025
33 Гочо ти си
До коментар #3 от "Гочо":абсолютна българска пръдня, ама от най смрадливите.Пфуууу , миришеш. на гнил евроатлантизъм.
15:16 17.12.2025
34 ,,,,,,
15:17 17.12.2025
35 123
До коментар #4 от "Архимандрисандрит Бибиян":И това с петолъчката е готино , хората с петолъчка никога не губят приятелче.Сложи си и ти една , като на коледната елха, де.
15:18 17.12.2025
36 На пролет
До коментар #3 от "Гочо":На изборите е аут.
15:19 17.12.2025
37 Атина Палада
До коментар #29 от "Еврото ще":Да,аз очаквам краят на еврото,ако посегнат на руските активи! И се моля да го направят :) България ще спечели.Няма да успеят да я вкарат в блатото на Еврозоната ,защото няма да има евро.
Коментиран от #44
15:19 17.12.2025
38 Факт
15:22 17.12.2025
39 Атина Палада
До коментар #32 от "Ако помогне и батко":Ха,че как няма да помага,като човека на Тръмп в Европа е Орбан! А ,че Урсула до максимум една година си отива,в това съм убедена..И ще си отиде или чрез арест или с подаване на оставката .
15:24 17.12.2025
40 Громико
Коментиран от #41
15:25 17.12.2025
41 Атина Палада
До коментар #40 от "Громико":Айде,ставай от дивана и бЕгай да го свиткаш:))) щом ти пречи ,не чакай!
15:26 17.12.2025
42 А нашата родна
До коментар #14 от "не може да бъде":България никой не я иска защото в която коалиция влезе и тя се разпада.
15:27 17.12.2025
43 Много е просто
15:28 17.12.2025
44 Няма да стане толкова бързо
До коментар #37 от "Атина Палада":Ще ни вкарат и ще ни разкажат играта.
Запомнете кои три партии ни вкараха..... ГЕРБ ДПС
ПпДб . А писито изтъкна че ние българските граждани сме прекалено прости за да гласуваме на референдум за приемането в еврозоната.
Идват избори преценявайте.
Коментиран от #45
15:32 17.12.2025
45 Атина Палада
До коментар #44 от "Няма да стане толкова бързо":Оф..аз се надявам на някакво чудо да стане .Знам ли.Ако се спасим от Еврозоната,значи Господ е с нас. А за изборите....ако България е в Еврозоната е все тая кое правителство и кой Премиер ще е ! Тогава не слушкаш ли...ЕЦБ ти затваря банките и ти си на колене!
Справка : Гърция през 2015г
Коментиран от #46
15:40 17.12.2025
46 Вие сте бунаци
До коментар #45 от "Атина Палада":абе Вие сте бунаци
15:44 17.12.2025
47 Сандо
15:46 17.12.2025
48 Бочко
До коментар #3 от "Гочо":Га пръдне бухала,охлюв ненагледен
15:59 17.12.2025