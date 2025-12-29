Новини
Свят »
Русия »
Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме!
  Тема: Украйна

Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме!

29 Декември, 2025 21:02, обновена 29 Декември, 2025 22:02 2 000 75

  • сащ-
  • русия-
  • путин-
  • тръмп-
  • ушаков-
  • атака-
  • резиденция

Президентът на Русия се оплакал на американския си колега, той бил "шокиран и възмутен"

Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин му е казал, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията му в Северна Русия, което Киев отрече, предаде Ройтерс.

„Не ми харесва. Не е добре“, каза Тръмп пред репортери, когато го попитаха дали се притеснява, че това може да повлияе на усилията му за посредничество за мир. „Научих за това от президента Путин днес. Бях много ядосан.“

„Това е деликатен период. Сега не е подходящият момент. Едно е да си сърдит. Друго е да атакуваш къщата му. Сега не е подходящият момент да правиш нищо такова“, каза той.

На въпроса дали има доказателства за подобна атака, Тръмп отговори: „Ще разберем.“

Той определи разговора си с Путин по-рано в понеделник като „много добър“.

Още новини от Украйна

„Имаме няколко много трудни въпроса“, каза Тръмп относно преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

По-рано тази вечер съветникът на руския президент Юрий Ушаков, заяви, че Путин е информирал Тръмп за атаката срещу резиденцията му край Новгород, след което държавният глава на САЩ бил "шокиран и възмутен".

„Путин обърна внимание на своя колега върху факта, че почти веднага след това, което американската страна счита за успешен кръг от преговори в Мар-а-Лаго, киевският режим предприе мащабна терористична атака, използвайки дронове с голям обсег. Ние ясно заявихме, че подобни безразсъдни терористични действия, естествено, няма да останат без отговор.“

По-рано бе съобщено, че в нощта на 28 срещу 29 декември 91 украински ударни безпилотни летателни апарата са били унищожени при атака срещу една от резиденциите на Путин в Русия.

Според Ушаков, президентът на САЩ е заявил, че "не може да си представи подобни безумни действия".

„Това несъмнено ще повлияе на американските подходи в контекста на работата със Зеленски, на когото, както самият Тръмп каза, слава Богу, настоящата администрация не даде „Томахоук“, отбеляза Ушаков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    14 18 Отговор
    Хаяско е обречен.

    Коментиран от #42

    21:16 29.12.2025

  • 2 Отец Дионисий

    11 18 Отговор
    Така е. Тръмп бил ужасен - Мили мой Владимир,без малко да те убият. В шок съм

    21:16 29.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 22 Отговор
    ама бива ли така ся????? на маймуна го направихте тоз джудж!!! капка милост нямате ли , украинци?

    Коментиран от #62

    21:17 29.12.2025

  • 4 Пран каскет

    15 8 Отговор
    Не се оплаква-нали имаш Орешник...

    21:17 29.12.2025

  • 5 Kaлпазанин

    18 2 Отговор
    😂😂😂😂😂оплакал я пак ,😂😂😂😂😭😂😂,що за тиква може да измисли подобни няма новина

    21:18 29.12.2025

  • 6 Усс...ран русофил

    13 23 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #10, #12

    21:18 29.12.2025

  • 7 Събаряй Киев

    23 8 Отговор
    И си готов...

    21:18 29.12.2025

  • 8 Абе нали руснаците сте печени,?

    12 19 Отговор
    Кво сте заревали?

    21:19 29.12.2025

  • 9 Дони Деменцията

    7 14 Отговор
    Не беше толкова Шокиран
    Даже когато стреляха по него .

    Колко да е възмутен
    Колкото Джефри Епстийн ли ?

    21:19 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ам Гъл главар просии

    17 22 Отговор
    Късия ботокс на дървени токчета 37см от блатото са оплачил на рижия Дони ,че Зеленски бил го опикал пред света........🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

    Коментиран от #14, #15

    21:19 29.12.2025

  • 12 Голда

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Усс...ран русофил":

    Гобараш

    21:20 29.12.2025

  • 13 Фейкове !!!

    10 22 Отговор
    Украинците винаги знаят къде е Путя и как да го елиминират.

    Коментиран от #64

    21:20 29.12.2025

  • 14 Голапаш

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ам Гъл главар просии":

    Целия

    21:21 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бг Турчин

    16 8 Отговор
    Според турските медии Путин е слязъл долу в бункера минути преди атаката. Инициатор е Англия. САЩ са обещали част от Украйна в замяна на изтеглянето на Русия от Сирия. Тръмп е хванат за топките от ционистите. Израел пък иска разпарчетисвсне на Близкия изток. Русия беше проблем но се изтегли сега пазарлъкът е Украйна. Русия се изтегли от Сирия но САЩ не искат да изпълнят обещанието си за Украйна.

    21:22 29.12.2025

  • 17 Боруна Лом

    13 13 Отговор
    ПУТИНЕ ЗАЩО НЕ ВИКНЕШ САТАНЯХУ ЗА ГЛАВЕН БОМБИЕР И УКРИЯ Е ПРИКЛЮЧИЛА ЗА ЧАСОВЕ!

    Коментиран от #27, #28

    21:24 29.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Андро

    11 9 Отговор
    Путин ще направи всичко,което е по силите му,тази война да продължи поне до края на мандата му.До май-2030 г.
    А как ще приключи и какво ще струва това на Русия,не е от значение.За него най-важно е,да оцелее.

    21:24 29.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путин себе оплакал

    9 14 Отговор
    Но първо се е нас.рал.

    Коментиран от #35

    21:25 29.12.2025

  • 23 Готов за бой

    9 19 Отговор
    През 44-та рашките ни окупираха и държаха под робство цели 45 години. Ако пак ни атакуват първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #44, #48, #50

    21:25 29.12.2025

  • 24 Първо

    9 14 Отговор
    Ако имаше такава Атака ,

    Лично Путин
    Щеше да излезе в Ефир
    Да заплашва Украйна.

    А не Катъра Калантарян.

    Когато нападна Украйна
    През 2022 Година
    Лавров ли беше в Ефир да обяви
    Спец Обосрацията ?

    Кой заплашваше Украйна?

    Когато пусна Орешника

    Кой се биеше в Гърдите

    И заплашваше Украйна

    И Европа?

    Катъра Калантарян ли ?.

    Няма по смешни и жалки от Кремълските Лъжци

    21:26 29.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тихо

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Боруна Лом":

    Ломски циганин.

    Коментиран от #39

    21:27 29.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 кой разбрал, разбрал...

    7 7 Отговор
    Когато Путин се оплаква значи всичко върви по план!

    21:28 29.12.2025

  • 31 Пепи Волгата

    6 6 Отговор
    Дреме ми.Аз избрах ЕВРОТО!

    21:28 29.12.2025

  • 32 Обичам зеленски

    6 9 Отговор
    И русофобите също-като торта-студени и със Свещи

    21:28 29.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Утешител

    14 7 Отговор
    Плакал 😭 Путлера по телефона....😂

    Коментиран от #38

    21:29 29.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Цитат

    9 11 Отговор
    "Когато украинците тръгнат да отмъщават, живите руснаци ще е завиждат на мъртвите"
    Копейките да четат!

    Коментиран от #41, #51

    21:30 29.12.2025

  • 37 СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ

    5 6 Отговор
    Опиняйте килимчето и ду- Парата нагоре оти стана време за Вечерната! Мюизинина веке вие от минарето!
    АЛЛАХ и пророка ху ЙЛО....АК-БАР

    21:30 29.12.2025

  • 38 Наебител

    3 8 Отговор

    До коментар #34 от "Утешител":

    Е Бали зеления Путилифона

    21:31 29.12.2025

  • 39 Боруна Лом

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Тихо":

    КАЖИ БЕ РИМЛЯНИНЕ?

    21:31 29.12.2025

  • 40 Русия печели

    8 10 Отговор
    наркоманът Зеленски губи.

    21:31 29.12.2025

  • 41 Ще чета

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Цитат":

    Каменната ти плоча.... ПФУ..

    21:32 29.12.2025

  • 42 Наркоманът в Киев,

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    нали?

    21:33 29.12.2025

  • 43 Не съм съгласен.

    5 4 Отговор
    По първо да думнат мумията на червеният площад.После по ред на номерата.

    Коментиран от #67

    21:33 29.12.2025

  • 44 Лопата Орешник

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Готов за бой":

    Изчезвай в Покрайна да ни браниш превантивно, шушляк! Кво лаеш от панелката на баба си в Люлин, наметнал плетено елече на миндера в малката кухничка вмирисана на яхния!!?? Микроб!!

    21:33 29.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Спецназ

    5 2 Отговор
    Баце, Дони- глей пращам ти снимки как тоя ша.авия ми е разбил с бо.би къщата на лозето! Д..ба и п.стиняко, ша му откина главЪта на тоо!!

    21:34 29.12.2025

  • 48 Българин

    4 7 Отговор

    До коментар #23 от "Готов за бой":

    Там те чакам ! Предварително ползвай вазелин ! Щото няма да те ползвам само веднъж , ако ме разбираш , евроатлантика !

    21:35 29.12.2025

  • 49 Атина Палада

    7 6 Отговор
    Руски ревльо

    Коментиран от #63

    21:36 29.12.2025

  • 50 Д-р Скорчев

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Готов за бой":

    Ти не беше ли този, който отвлече автобус по линията София-Варна и беше арестуван на бензиностанцията в с. Сопот?

    21:36 29.12.2025

  • 51 Демократ

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "Цитат":

    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    21:37 29.12.2025

  • 52 Опелото

    4 4 Отговор
    Не вервам старухата пеДо-фил, психара бай ДОНЧО и СИ ...а дочекат да цъфнат черешите!
    Тия са с едната нога у....трапо

    21:37 29.12.2025

  • 53 Милен Г.

    4 5 Отговор
    Фа се оплачат на арменският поп.

    21:37 29.12.2025

  • 54 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    5 5 Отговор
    Импотентния монгольяк пе-- дофил остана завинаги в АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения във вселената...скимтящ Главкомандващ Фюрер Педофил Избегал по прашки от някакъв ГОТВАЧ!
    ФАКТ

    21:41 29.12.2025

  • 55 И Путин и Тръмп знаят много добре

    5 6 Отговор
    че тия атаки са дело основно на британските служби, които както винаги се крият зад чужд гръб.
    Британците се надяват Путин да се ядоса и с Кинжали и Орешник да изравни правителствени и командни сгради в Киев с присъстващите в тях и така да се постигне така желаната ескалация за торална война в Европа(източна, разбира се).
    Така хем ще "докажат" на света, че Путин е "жесток убиец", хем всички участващи и знаещи подробности за "проекта Украйна" лица, ще бъдат елиминирани.
    Залагат на това, че руснаците няма да посмеят да потопят Острова, а ще си го изкарат на Украйна.
    Пионката Зеленски едва ли е замесен. Най-много агента на Ми 6 Буданов, да е знаел и помагал!

    21:42 29.12.2025

  • 56 Евреина Кобзон

    5 8 Отговор
    Ако Украйна

    Беше нападнала със 91 Дрона

    Резиденцията на Пучя Въшката ,

    Сега резиденция нямаше да има .

    Коментиран от #72

    21:42 29.12.2025

  • 57 ЕС вече няма пари за себе си

    3 5 Отговор
    властите на ЕС не успяват да съживят индустрията за нощен железопътен пътнически транспорт в общността поради липса на средства е заявил представител на Австрийската железопътна компания Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). А хората искат да пътуват с ж.п. и има много желаещи пътници и опашки.
    „Дълги срокове за доставка на нов подвижен състав, високи разходи за персонал и увеличаване на нощните операции: всичко това са сериозни проблеми“, е казал представител на компанията пред Европейското издание Politico.

    Коментиран от #66

    21:43 29.12.2025

  • 58 Лут

    3 4 Отговор
    Малкия вовка беше унижен и ще бъде унижаван докато е жив тъй като е неспособен на покаяние жалкия мъник.

    21:43 29.12.2025

  • 59 Ревльо😭

    5 2 Отговор
    Едва ли някой е изненадан.

    Коментиран от #68

    21:45 29.12.2025

  • 60 Тавариши и Таварашутки

    2 2 Отговор
    Веднага да се съберем
    И да отидем да защитим
    Резиденцията на Бункерния Фюрер.

    Нека да Засвидетелстваме нашата Вярност и
    Любов към
    Нашия Фюрер .

    Да бъдем готови да умрем
    Като ПУТРИОТИ.

    Утре в Пасоля
    Безплатни билети има .

    21:46 29.12.2025

  • 61 Артилерист

    2 3 Отговор
    До сега няма случай Зеленски и европейските му началници да са признали украинските терористични провокации, освен да са се опитали да ги отрекат или похвалят. Обясненията на Русия не се чуваха от западняците, начело със САЩ на Байдън. При Тръмп нещата се променят, като най-малкото се чуват и им се дава публичност. Зеленски вече вижда края си, имитира отстъпчивост, но не може да откаже на спонсорите си. Тръмп обаче спира помощта и не пречи на Путин да довършва специалната операция.

    21:47 29.12.2025

  • 62 Хахахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котаче укрите треперят още преди ответната атака, казват че тоалетна хартия не е останала по магазините, всичките укри са я изкупи ли, чака ли мерц да им докара още искаш ли и ти

    21:47 29.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Какви "украинци" бе?

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Фейкове !!!":

    Нищо не знаят те! Нито имат средства и възможности за такава дивотия! Още ли вярваш, че е дело на украинци?

    21:49 29.12.2025

  • 65 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха. Журналисти-професионалисти уж.
    Поредната игра с думите на редакцията.
    Къде в цялото изказване на Ушаков, па и в изказването на Тръмп пред журналисти е прозвучала думата "оплакъл се"?
    Има я само в измисленото заглавие.
    Подличко се внушава някаква слабост на Путин който се бил оплакъл на батко си че в училище го бият.

    21:52 29.12.2025

  • 66 Русия няма мъже за себе си

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "ЕС вече няма пари за себе си":

    Индийския Посланик в МАСКВА

    Винай Кумар

    Заяви че в момента има около
    80 хиляди Индуси в Русия .

    Путин е подписал с Президента Моди
    Договори
    И в близките години
    Се очакват
    Около 5 милиона
    Индийски Работяги.

    Проблемът със Демографската криза в Русия
    Бързо ще бъде решен .

    Коментиран от #69

    21:53 29.12.2025

  • 67 Тъй, тъй...

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Не съм съгласен.":

    Тя мумията им направи измислената квази-държава, че и Донбас предаде на покраинците.

    За благодарност събориха всичките статуи на Ленин, защото от укро-нацист и юдо-ционист благодарност няма.

    Само за златни бидета и златни тоалетни гърнета мислят и работят, т.е., - паразитират.

    21:53 29.12.2025

  • 68 Наистина е лузър😁

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ревльо😭":

    Гледа като натровен 😂😂😂

    21:53 29.12.2025

  • 69 Хахахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Русия няма мъже за себе си":

    ще ги прати в Украйна след като я превземе, че украинци не останаха бате, няма кой да плюка украинките, ще се родят малки черни украинцета

    21:55 29.12.2025

  • 70 Ганю ГанеФ

    1 1 Отговор
    Скоро ще видите как плаче Путин, много скоро. Вдигайте белият байрак до като не е късно.

    21:58 29.12.2025

  • 71 Сандо

    0 2 Отговор
    От "Путин е информирал" до "Путин се оплкал" разликата е от небето до земята и това много добре се знае от слугинската грантова журналистика.Същата тая журналистиката знае много добре и как да се върти в нужната посока и единствения и проблем е появата на един орган,който зачиства провалените предателски елити.

    22:03 29.12.2025

  • 72 Пучя Въшката може по всяко време

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Евреина Кобзон":

    стига да пожелае да изкиджали всички правителствени и командни сгради в Киев, барабар с бандеровската, британска и друга натюфска гмеж в тях!
    Но за сега ще се задоволим само, да научим, колко са българите в Одеса и одеска област.

    22:03 29.12.2025

  • 73 Да бе!

    1 1 Отговор
    Крепостните излъгаха и агент Краснов/ Тръмп.

    22:04 29.12.2025

  • 74 Факт

    0 0 Отговор
    Някои хора пият много възбуждащи!

    22:04 29.12.2025

  • 75 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Орхайнците се опитват да прецакат преговорите за мир по всевъзможни начини

    22:04 29.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания