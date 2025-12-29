Тръмп за атаката срещу резиденцията на Путин: Не беше сега моментът, ядосаха ме!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин му е казал, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията му в Северна Русия, което Киев отрече, предаде Ройтерс.
„Не ми харесва. Не е добре“, каза Тръмп пред репортери, когато го попитаха дали се притеснява, че това може да повлияе на усилията му за посредничество за мир. „Научих за това от президента Путин днес. Бях много ядосан.“
„Това е деликатен период. Сега не е подходящият момент. Едно е да си сърдит. Друго е да атакуваш къщата му. Сега не е подходящият момент да правиш нищо такова“, каза той.
На въпроса дали има доказателства за подобна атака, Тръмп отговори: „Ще разберем.“
Той определи разговора си с Путин по-рано в понеделник като „много добър“.
„Имаме няколко много трудни въпроса“, каза Тръмп относно преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
По-рано тази вечер съветникът на руския президент Юрий Ушаков, заяви, че Путин е информирал Тръмп за атаката срещу резиденцията му край Новгород, след което държавният глава на САЩ бил "шокиран и възмутен".
„Путин обърна внимание на своя колега върху факта, че почти веднага след това, което американската страна счита за успешен кръг от преговори в Мар-а-Лаго, киевският режим предприе мащабна терористична атака, използвайки дронове с голям обсег. Ние ясно заявихме, че подобни безразсъдни терористични действия, естествено, няма да останат без отговор.“
По-рано бе съобщено, че в нощта на 28 срещу 29 декември 91 украински ударни безпилотни летателни апарата са били унищожени при атака срещу една от резиденциите на Путин в Русия.
Според Ушаков, президентът на САЩ е заявил, че "не може да си представи подобни безумни действия".
„Това несъмнено ще повлияе на американските подходи в контекста на работата със Зеленски, на когото, както самият Тръмп каза, слава Богу, настоящата администрация не даде „Томахоук“, отбеляза Ушаков.
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #42
21:16 29.12.2025
2 Отец Дионисий
21:16 29.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #62
21:17 29.12.2025
4 Пран каскет
21:17 29.12.2025
5 Kaлпазанин
21:18 29.12.2025
6 Усс...ран русофил
Коментиран от #10, #12
21:18 29.12.2025
7 Събаряй Киев
21:18 29.12.2025
8 Абе нали руснаците сте печени,?
21:19 29.12.2025
9 Дони Деменцията
Даже когато стреляха по него .
Колко да е възмутен
Колкото Джефри Епстийн ли ?
21:19 29.12.2025
11 Ам Гъл главар просии
Коментиран от #14, #15
21:19 29.12.2025
12 Голда
До коментар #6 от "Усс...ран русофил":Гобараш
21:20 29.12.2025
13 Фейкове !!!
Коментиран от #64
21:20 29.12.2025
14 Голапаш
До коментар #11 от "Ам Гъл главар просии":Целия
21:21 29.12.2025
16 Бг Турчин
21:22 29.12.2025
17 Боруна Лом
Коментиран от #27, #28
21:24 29.12.2025
19 Андро
А как ще приключи и какво ще струва това на Русия,не е от значение.За него най-важно е,да оцелее.
21:24 29.12.2025
22 Путин себе оплакал
Коментиран от #35
21:25 29.12.2025
23 Готов за бой
Коментиран от #44, #48, #50
21:25 29.12.2025
24 Първо
Лично Путин
Щеше да излезе в Ефир
Да заплашва Украйна.
А не Катъра Калантарян.
Когато нападна Украйна
През 2022 Година
Лавров ли беше в Ефир да обяви
Спец Обосрацията ?
Кой заплашваше Украйна?
Когато пусна Орешника
Кой се биеше в Гърдите
И заплашваше Украйна
И Европа?
Катъра Калантарян ли ?.
Няма по смешни и жалки от Кремълските Лъжци
21:26 29.12.2025
27 Тихо
До коментар #17 от "Боруна Лом":Ломски циганин.
Коментиран от #39
21:27 29.12.2025
30 кой разбрал, разбрал...
21:28 29.12.2025
31 Пепи Волгата
21:28 29.12.2025
32 Обичам зеленски
21:28 29.12.2025
34 Утешител
Коментиран от #38
21:29 29.12.2025
36 Цитат
Копейките да четат!
Коментиран от #41, #51
21:30 29.12.2025
37 СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ
АЛЛАХ и пророка ху ЙЛО....АК-БАР
21:30 29.12.2025
38 Наебител
До коментар #34 от "Утешител":Е Бали зеления Путилифона
21:31 29.12.2025
39 Боруна Лом
До коментар #27 от "Тихо":КАЖИ БЕ РИМЛЯНИНЕ?
21:31 29.12.2025
40 Русия печели
21:31 29.12.2025
41 Ще чета
До коментар #36 от "Цитат":Каменната ти плоча.... ПФУ..
21:32 29.12.2025
42 Наркоманът в Киев,
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":нали?
21:33 29.12.2025
43 Не съм съгласен.
Коментиран от #67
21:33 29.12.2025
44 Лопата Орешник
До коментар #23 от "Готов за бой":Изчезвай в Покрайна да ни браниш превантивно, шушляк! Кво лаеш от панелката на баба си в Люлин, наметнал плетено елече на миндера в малката кухничка вмирисана на яхния!!?? Микроб!!
21:33 29.12.2025
47 Спецназ
21:34 29.12.2025
48 Българин
До коментар #23 от "Готов за бой":Там те чакам ! Предварително ползвай вазелин ! Щото няма да те ползвам само веднъж , ако ме разбираш , евроатлантика !
21:35 29.12.2025
49 Атина Палада
Коментиран от #63
21:36 29.12.2025
50 Д-р Скорчев
До коментар #23 от "Готов за бой":Ти не беше ли този, който отвлече автобус по линията София-Варна и беше арестуван на бензиностанцията в с. Сопот?
21:36 29.12.2025
51 Демократ
До коментар #36 от "Цитат":Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
21:37 29.12.2025
52 Опелото
Тия са с едната нога у....трапо
21:37 29.12.2025
53 Милен Г.
21:37 29.12.2025
54 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
ФАКТ
21:41 29.12.2025
55 И Путин и Тръмп знаят много добре
Британците се надяват Путин да се ядоса и с Кинжали и Орешник да изравни правителствени и командни сгради в Киев с присъстващите в тях и така да се постигне така желаната ескалация за торална война в Европа(източна, разбира се).
Така хем ще "докажат" на света, че Путин е "жесток убиец", хем всички участващи и знаещи подробности за "проекта Украйна" лица, ще бъдат елиминирани.
Залагат на това, че руснаците няма да посмеят да потопят Острова, а ще си го изкарат на Украйна.
Пионката Зеленски едва ли е замесен. Най-много агента на Ми 6 Буданов, да е знаел и помагал!
21:42 29.12.2025
56 Евреина Кобзон
Беше нападнала със 91 Дрона
Резиденцията на Пучя Въшката ,
Сега резиденция нямаше да има .
Коментиран от #72
21:42 29.12.2025
57 ЕС вече няма пари за себе си
„Дълги срокове за доставка на нов подвижен състав, високи разходи за персонал и увеличаване на нощните операции: всичко това са сериозни проблеми“, е казал представител на компанията пред Европейското издание Politico.
Коментиран от #66
21:43 29.12.2025
58 Лут
21:43 29.12.2025
59 Ревльо😭
Коментиран от #68
21:45 29.12.2025
60 Тавариши и Таварашутки
И да отидем да защитим
Резиденцията на Бункерния Фюрер.
Нека да Засвидетелстваме нашата Вярност и
Любов към
Нашия Фюрер .
Да бъдем готови да умрем
Като ПУТРИОТИ.
Утре в Пасоля
Безплатни билети има .
21:46 29.12.2025
61 Артилерист
21:47 29.12.2025
62 Хахахахаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котаче укрите треперят още преди ответната атака, казват че тоалетна хартия не е останала по магазините, всичките укри са я изкупи ли, чака ли мерц да им докара още искаш ли и ти
21:47 29.12.2025
64 Какви "украинци" бе?
До коментар #13 от "Фейкове !!!":Нищо не знаят те! Нито имат средства и възможности за такава дивотия! Още ли вярваш, че е дело на украинци?
21:49 29.12.2025
65 ?????
Поредната игра с думите на редакцията.
Къде в цялото изказване на Ушаков, па и в изказването на Тръмп пред журналисти е прозвучала думата "оплакъл се"?
Има я само в измисленото заглавие.
Подличко се внушава някаква слабост на Путин който се бил оплакъл на батко си че в училище го бият.
21:52 29.12.2025
66 Русия няма мъже за себе си
До коментар #57 от "ЕС вече няма пари за себе си":Индийския Посланик в МАСКВА
Винай Кумар
Заяви че в момента има около
80 хиляди Индуси в Русия .
Путин е подписал с Президента Моди
Договори
И в близките години
Се очакват
Около 5 милиона
Индийски Работяги.
Проблемът със Демографската криза в Русия
Бързо ще бъде решен .
Коментиран от #69
21:53 29.12.2025
67 Тъй, тъй...
До коментар #43 от "Не съм съгласен.":Тя мумията им направи измислената квази-държава, че и Донбас предаде на покраинците.
За благодарност събориха всичките статуи на Ленин, защото от укро-нацист и юдо-ционист благодарност няма.
Само за златни бидета и златни тоалетни гърнета мислят и работят, т.е., - паразитират.
21:53 29.12.2025
68 Наистина е лузър😁
До коментар #59 от "Ревльо😭":Гледа като натровен 😂😂😂
21:53 29.12.2025
69 Хахахахаха
До коментар #66 от "Русия няма мъже за себе си":ще ги прати в Украйна след като я превземе, че украинци не останаха бате, няма кой да плюка украинките, ще се родят малки черни украинцета
21:55 29.12.2025
70 Ганю ГанеФ
21:58 29.12.2025
71 Сандо
22:03 29.12.2025
72 Пучя Въшката може по всяко време
До коментар #56 от "Евреина Кобзон":стига да пожелае да изкиджали всички правителствени и командни сгради в Киев, барабар с бандеровската, британска и друга натюфска гмеж в тях!
Но за сега ще се задоволим само, да научим, колко са българите в Одеса и одеска област.
22:03 29.12.2025
73 Да бе!
22:04 29.12.2025
74 Факт
22:04 29.12.2025
75 ООрана държава
22:04 29.12.2025