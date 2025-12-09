Новини
Тръмп: Решението на Върховния съд срещу митата би застрашило националната сигурност на САЩ

Тръмп: Решението на Върховния съд срещу митата би застрашило националната сигурност на САЩ

9 Декември, 2025 12:55 800 10

Президентът предупреди, че отмяната им ще остави страната „финансово беззащитна“

Тръмп: Решението на Върховния съд срещу митата би застрашило националната сигурност на САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Евентуално негативно решение на Върховния съд на САЩ относно митата, наложени от Доналд Тръмп, би представлявало сериозна заплаха за американската национална сигурност. Това заяви самият президент в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Най-голямата заплаха в историята за националната сигурност на САЩ би било отрицателно решение на Върховния съд относно митата“, написа Тръмп в нощна публикация от Вашингтон. Според него при подобен развой на събитията страната би останала „финансово беззащитна“.

Президентът придружи поста си със снимка на френския президент Еманюел Макрон от неотдавнашното му посещение в Китай. В неделя Тръмп заплаши Пекин с нови мита „в следващите месеци“, ако Китай не предприеме действия, които да позволят на Европейския съюз да намали нарастващия си търговски дефицит.

„Сега Европа ще наложи мита на Китай, както вече прави с други държави“, заяви Тръмп.

По думите му благодарение на митата националната сигурност на САЩ е била значително укрепена, а страната се е превърнала „с голяма разлика в най-силната финансова сила в света“. „Само мрачни и зловещи сили биха искали това да приключи“, добави американският президент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    9 0 Отговор
    Тръмп си помисли,че живее в Русия и е крал ....

    12:57 09.12.2025

  • 2 Империята САЩ

    7 3 Отговор
    залязва и отива в историята. Това е исторически факт, няма вечни империи. Дано другите страни с влияние не позволят на САЩ да завлекат и Света с тяхното падение.
    А иначе Тръмп е едновременно отблъдкващ, смешен, но и опасен.

    12:58 09.12.2025

  • 3 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Самият рижко е заплаха за националната сигурност с прищявките си, но за световната сигурност е на второ място.

    13:02 09.12.2025

  • 4 Британия 🇬🇧

    4 1 Отговор
    Тръмп не е запознат с някои неща в тая измислена държава сащ , всичко се държи от корпорации демократи и всякакви Соросоидни перверзни идиоти ,но иначе като Демократ залита в десни крайности и идеология това съм му го признал

    13:02 09.12.2025

  • 5 Кръговрат на веществата

    4 1 Отговор
    Когато останат еднакви индивиди, те,започват да се самоизяждат.

    13:04 09.12.2025

  • 6 ХАГА

    1 2 Отговор
    Очакваме Путин да избяга скоро при нас

    Коментиран от #9

    13:08 09.12.2025

  • 7 факуса

    1 0 Отговор
    при такива заплахи,сащ бомбят заплахата,върховния съд в затвора,най добре гуантанамо хи хи

    13:11 09.12.2025

  • 8 Хахаха

    2 2 Отговор
    Нарцистичен идиот

    13:12 09.12.2025

  • 9 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ХАГА":

    и кво има в това село хага,дет плаче за тояга

    13:13 09.12.2025

  • 10 Мъни мъни мъни, животът е пари

    2 0 Отговор
    Бат Дончо го боли ×я за всички...само кинти са му в главата😂🤣

    13:24 09.12.2025