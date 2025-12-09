Тръмп: Решението на Върховния съд срещу митата би застрашило националната сигурност на САЩ

Евентуално негативно решение на Върховния съд на САЩ относно митата, наложени от Доналд Тръмп, би представлявало сериозна заплаха за американската национална сигурност. Това заяви самият президент в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Най-голямата заплаха в историята за националната сигурност на САЩ би било отрицателно решение на Върховния съд относно митата“, написа Тръмп в нощна публикация от Вашингтон. Според него при подобен развой на събитията страната би останала „финансово беззащитна“.

Президентът придружи поста си със снимка на френския президент Еманюел Макрон от неотдавнашното му посещение в Китай. В неделя Тръмп заплаши Пекин с нови мита „в следващите месеци“, ако Китай не предприеме действия, които да позволят на Европейския съюз да намали нарастващия си търговски дефицит.

„Сега Европа ще наложи мита на Китай, както вече прави с други държави“, заяви Тръмп.

По думите му благодарение на митата националната сигурност на САЩ е била значително укрепена, а страната се е превърнала „с голяма разлика в най-силната финансова сила в света“. „Само мрачни и зловещи сили биха искали това да приключи“, добави американският президент.