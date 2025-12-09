Руски самолет се разби след извършен ремонт

Руски военно-транспортен самолет се разби в северната Ивановска област, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ДПА, предаде БТА.
Седем души са били на борда, но към момента няма потвърдена информация дали някой от тях е оцелял. По информация на вестник "Комерсант" всички на борда са загинали.
В района, който е необитаем, е започнала спасително-издирвателна операция. Самолетът Антонов Ан-22, разработен през 60-те години, е бил последният от този тип, все още използван от руските въоръжени сили.
Ан-22 се използва както за превоз на тежки товари по въздух, така и за операции с парашутисти. Министерството на отбраната уточни, че машината се е разбила по време на планиран полет след извършен ремонт.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зеленски е разбит!
Коментиран от #6, #15, #17
16:25 09.12.2025
5 фър фър фър
16:25 09.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тръмп
Разбих ги!
Само гледайте!
16:26 09.12.2025
8 Мария Атанасова
16:26 09.12.2025
9 Най- модерния руски дрон
Скорост на полета: до 120 км/ч
Обхват: >240 км
Височина на полета: 150-5000 м
Работна температура: от -40°C до +45°C
Характеристики:
Бърз монтаж
Модулни композиционни елементи
Система за изхвърляне на конзолата на крилото при кацане"
16:28 09.12.2025
10 Абе тези да не са отишли
16:29 09.12.2025
11 Да де
По цялата фронтова линия
Коментиран от #13
16:30 09.12.2025
12 Аз съм веган
16:30 09.12.2025
13 Факт
До коментар #11 от "Да де":Да де ... отземи луп хаха
16:32 09.12.2025
14 Той е витлов бе
16:38 09.12.2025
15 Не. Войната се води,
До коментар #4 от "Зеленски е разбит!":за да не се провеждат избори. И не само.
Коментиран от #16
16:39 09.12.2025
16 кой ли си
До коментар #15 от "Не. Войната се води,":занули конституцията?двайс
16:40 09.12.2025
17 Търновец
До коментар #4 от "Зеленски е разбит!":По точно крипто демокрация от Холивудски тип - един смешник стана президент побутнат от Американски глобалисти.
Коментиран от #18
16:42 09.12.2025
18 помак
До коментар #17 от "Търновец":най много да си тричал в Янтра
16:45 09.12.2025
19 Марче
16:46 09.12.2025
20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.