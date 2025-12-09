Новини
Руски самолет се разби след извършен ремонт

9 Декември, 2025 16:22 890 20

  • самолет-
  • ивановска област-
  • русия-
  • ан-22

Ан-22 се използва както за превоз на тежки товари по въздух, така и за операции с парашутисти

Руски самолет се разби след извършен ремонт - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски военно-транспортен самолет се разби в северната Ивановска област, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Седем души са били на борда, но към момента няма потвърдена информация дали някой от тях е оцелял. По информация на вестник "Комерсант" всички на борда са загинали.

В района, който е необитаем, е започнала спасително-издирвателна операция. Самолетът Антонов Ан-22, разработен през 60-те години, е бил последният от този тип, все още използван от руските въоръжени сили.

Ан-22 се използва както за превоз на тежки товари по въздух, така и за операции с парашутисти. Министерството на отбраната уточни, че машината се е разбила по време на планиран полет след извършен ремонт.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зеленски е разбит!

    4 6 Отговор
    ,,Те използват войната, за да не проведат избори, но според мен украинският народ трябва да има този избор. И може би Зеленски би спечелил. Не знам кой би спечелил. Но те не са имали избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но се стига до момент, в който вече не е демокрация“, каза Тръмп в интервю."

    Коментиран от #6, #15, #17

    16:25 09.12.2025

  • 5 фър фър фър

    5 3 Отговор
    туууп

    16:25 09.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп

    3 5 Отговор
    Време е украинския народ да гласува за президент!
    Разбих ги!
    Само гледайте!

    16:26 09.12.2025

  • 8 Мария Атанасова

    5 2 Отговор
    ...си хареса новината

    16:26 09.12.2025

  • 9 Най- модерния руски дрон

    2 5 Отговор
    ,,Флагман на безпилотните летателни системи, този разузнавателен дрон е способен да получава и предава информация от голяма височина в продължение на няколко часа.
    Скорост на полета: до 120 км/ч
    Обхват: >240 км
    Височина на полета: 150-5000 м
    Работна температура: от -40°C до +45°C
    Характеристики:
    Бърз монтаж
    Модулни композиционни елементи
    Система за изхвърляне на конзолата на крилото при кацане"

    16:28 09.12.2025

  • 10 Абе тези да не са отишли

    5 2 Отговор
    при майсторите, при които аз ходя да ми правят колата?

    16:29 09.12.2025

  • 11 Да де

    4 2 Отговор
    Безапелационен напредък на руските войски
    По цялата фронтова линия

    Коментиран от #13

    16:30 09.12.2025

  • 12 Аз съм веган

    7 4 Отговор
    Нормално. Все пак рашки са го ремонтирали.

    16:30 09.12.2025

  • 13 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Да де":

    Да де ... отземи луп хаха

    16:32 09.12.2025

  • 14 Той е витлов бе

    4 2 Отговор
    Самолетът Антонов Ан-22... трудно ще се разбие

    16:38 09.12.2025

  • 15 Не. Войната се води,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зеленски е разбит!":

    за да не се провеждат избори. И не само.

    Коментиран от #16

    16:39 09.12.2025

  • 16 кой ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не. Войната се води,":

    занули конституцията?двайс

    16:40 09.12.2025

  • 17 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Зеленски е разбит!":

    По точно крипто демокрация от Холивудски тип - един смешник стана президент побутнат от Американски глобалисти.

    Коментиран от #18

    16:42 09.12.2025

  • 18 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Търновец":

    най много да си тричал в Янтра

    16:45 09.12.2025

  • 19 Марче

    0 0 Отговор
    Свери си новините АН остана при украинците най големия товарен самолет дори каца при управлението Денков-Габриел за хуманитарна помощ!

    16:46 09.12.2025

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по държави:
