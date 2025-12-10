Кремъл: Русия все още не е обсъждала със САЩ изказването на Зеленски

Москва все още не е обсъждала с Вашингтон последните изказвания на украинския президент Володимир Зеленски относно готовността му за произвеждане на избори в страната. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

Вчера Зеленски обяви, че е готов да организира избори, ако САЩ и Европа предоставят на Украйна гаранции за сигурност. Изявлението му дойде ден след като американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за изданието „Политико“, че е време в Украйна да се проведат избори, като обвини Киев, че използва войната като аргумент за отлагане на вота.

„Не, не сме имали възможност да обсъждаме това с никого“, каза Песков на редовна пресконференция в отговор на журналистически въпрос.

Говорителят на Кремъл подчерта, че позицията на Зеленски е „съвсем нова“ на фона на досегашната линия на Киев. Той припомни, че руският президент Владимир Путин отдавна поставя въпроса за необходимостта от избори в Украйна. „Ще видим как ще се развият събитията“, добави Песков.

По отношение на изявлението на украинския президент за готовност за „енергийно примирие“, Песков заяви, че Русия работи „за мир, а не за примирие“. Той подчерта, че приоритет за Москва е „устойчив, гарантиран и дългосрочен мир, постигнат чрез подписване на съответните документи“.

Песков определи интервюто на Тръмп за „Политико“ като „много важно“. Според него позициите на американския президент по въпросите за членството на Украйна в НАТО и за териториалните загуби на страната са „в съзвучие с разбирането“ на Русия.

„В много отношения президентът Тръмп засегна именно основните причини за този конфликт“, посочи още Песков и добави, че близостта на тези позиции е важна от гледна точка на перспективите за постигане на мирно уреждане.