Кремъл: Русия все още не е обсъждала със САЩ изказването на Зеленски
  Тема: Украйна

10 Декември, 2025 12:59, обновена 10 Декември, 2025 13:01 1 698 20

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Москва все още не е обсъждала с Вашингтон последните изказвания на украинския президент Володимир Зеленски относно готовността му за произвеждане на избори в страната. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

Вчера Зеленски обяви, че е готов да организира избори, ако САЩ и Европа предоставят на Украйна гаранции за сигурност. Изявлението му дойде ден след като американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за изданието „Политико“, че е време в Украйна да се проведат избори, като обвини Киев, че използва войната като аргумент за отлагане на вота.

Още новини от Украйна

„Не, не сме имали възможност да обсъждаме това с никого“, каза Песков на редовна пресконференция в отговор на журналистически въпрос.

Говорителят на Кремъл подчерта, че позицията на Зеленски е „съвсем нова“ на фона на досегашната линия на Киев. Той припомни, че руският президент Владимир Путин отдавна поставя въпроса за необходимостта от избори в Украйна. „Ще видим как ще се развият събитията“, добави Песков.

По отношение на изявлението на украинския президент за готовност за „енергийно примирие“, Песков заяви, че Русия работи „за мир, а не за примирие“. Той подчерта, че приоритет за Москва е „устойчив, гарантиран и дългосрочен мир, постигнат чрез подписване на съответните документи“.

Песков определи интервюто на Тръмп за „Политико“ като „много важно“. Според него позициите на американския президент по въпросите за членството на Украйна в НАТО и за териториалните загуби на страната са „в съзвучие с разбирането“ на Русия.

„В много отношения президентът Тръмп засегна именно основните причини за този конфликт“, посочи още Песков и добави, че близостта на тези позиции е важна от гледна точка на перспективите за постигане на мирно уреждане.


Русия
  • 1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    11 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #12, #20

    13:00 10.12.2025

  • 2 Зевс

    17 7 Отговор
    Какви изисквания на Зеленски, да хваща бързо самолета към някой тропически остров, че скоро ще виси на някое дърво.

    Коментиран от #8

    13:00 10.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    17 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:00 10.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    6 6 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    13:01 10.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    11 6 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    Коментиран от #18

    13:01 10.12.2025

  • 6 Вашето мнение

    11 4 Отговор
    Отпред руснаци, отзад американци, а оно по средата заедно с урцуля, мерци и микрон.

    13:01 10.12.2025

  • 7 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    12 5 Отговор
    Професор Малинен от Университета в Хелзинки:
    Ако не се отървем скоро от фон дер Лайен, нищо няма да остане от нашия велик континент (може би само Унгария), заяви той.

    13:01 10.12.2025

  • 8 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    По сторо в исраел където са мама и тати

    13:02 10.12.2025

  • 9 Пич

    11 6 Отговор
    Превод:
    Зелю - Аз съм демократ и искам избори , но Украйна не може без мен ! Но ако някой даде кинти да фъсна без да ме закачат.....

    13:04 10.12.2025

  • 10 Руснаков

    4 4 Отговор
    Още малко и Тръмпоча ще Ви поднесе Украйна на тепсия...с Господ сте вечеряли....

    13:09 10.12.2025

  • 11 Айде

    8 4 Отговор
    Вън от Украйна, идиоти!

    13:22 10.12.2025

  • 12 Експерт

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Мога да ти дам данни, че путин скоро ще гризне дървото! От ясновидци са!

    13:24 10.12.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    6 2 Отговор
    Комисарят на ЕС по промишлеността съобщи нещо любопитно:
    Миналия месец трябваше да отида в Бразилия, за да обсъдя мина за редкоземни елементи. Три дни преди това ни съобщиха, че американците вече са пристигнали, сложили са парите на масата и са купили цялата продукция до 2030 година

    13:31 10.12.2025

  • 14 Инна

    7 2 Отговор
    От брифинг на говорителя на НАТО Джейми Ший. Брюксел, 25 май 1999 г.:
    Въпрос: Ако твърдите, че югославската армия разполага с много генератори,
    тогава защо прекъсвате 70% от електрозахранването и водоснабдяването на страната, като се има предвид, че според вас НАТО нанася удари само по военни цели?
    Отговор: За съжаление, системите за командване и контрол на войските също зависят от електричеството.

    Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество,
    той трябва само да приеме условията на НАТО и ние ще прекратим тази кампания.
    Докато не го направи, ще продължим да атакуваме съоръженията,
    които снабдяват армията му с електричество.
    Ако това има последствия за населението, това е негов (на Милошевич) проблем.

    13:35 10.12.2025

  • 15 Коко Н

    1 4 Отговор
    Избори в Украйна под руски диктат и контрол!?
    Ма ние си ги знаем и сме, ги усъвършенствали по Дружба-шки и ги прилагаме,а имаме и наш принос:-"Со кротце ,со благо и со малко кютек!"По нашенски,а по руски с много,много.
    Тихомир го е описал,само че изборите на украинците им ги замислят в мазетата да си "пускат гласовете"

    13:35 10.12.2025

  • 16 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Зеленски отива в Лондон и Брюксел „в търсене на мир", но не го търси там, където наистина е важно в собствената си страна или с лидери, които искрено искат мир, като Доналд Тръмп, Владимир Путин и няколко други.

    Вместо това, той тича към онези, които постоянно говорят за конфликта и които са заинтересовани от неговото удължаване.

    Единственото окуражаващо нещо е, че Зеленски вече не участва в реалния мирен процес. Той вече е отстранен от него

    13:36 10.12.2025

  • 17 Лудият от портиерната

    3 2 Отговор
    Само щаква жалкка физиономия имаше зелю в лондон явно усеща накъде дyxa вятъра

    13:40 10.12.2025

  • 18 Личи си колко ти е акъла

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Вероятно можеш да "мислиш" само с оная част на която си се кръстил!

    13:45 10.12.2025

  • 19 Няма друг, подобен позор

    13 2 Отговор
    Рашистите разбраха накрая, че сами не могат да победят Украйна и сега се надяват САЩ да им осигури служебна победа 🤣

    13:54 10.12.2025

  • 20 До увисналия съветски пенис.

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Защо не публикуваш и над милион ушанки при Кабзон.Или това е строго секретно ха ха.
    А бе увиснали, прочетен вестник си с тази еФФФтина в стил Симонян, Соловьов, Скабеева и Ко нацистка пропаганда.

    13:57 10.12.2025

