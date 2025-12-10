Москва все още не е обсъждала с Вашингтон последните изказвания на украинския президент Володимир Зеленски относно готовността му за произвеждане на избори в страната. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
Вчера Зеленски обяви, че е готов да организира избори, ако САЩ и Европа предоставят на Украйна гаранции за сигурност. Изявлението му дойде ден след като американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за изданието „Политико“, че е време в Украйна да се проведат избори, като обвини Киев, че използва войната като аргумент за отлагане на вота.
„Не, не сме имали възможност да обсъждаме това с никого“, каза Песков на редовна пресконференция в отговор на журналистически въпрос.
Говорителят на Кремъл подчерта, че позицията на Зеленски е „съвсем нова“ на фона на досегашната линия на Киев. Той припомни, че руският президент Владимир Путин отдавна поставя въпроса за необходимостта от избори в Украйна. „Ще видим как ще се развият събитията“, добави Песков.
По отношение на изявлението на украинския президент за готовност за „енергийно примирие“, Песков заяви, че Русия работи „за мир, а не за примирие“. Той подчерта, че приоритет за Москва е „устойчив, гарантиран и дългосрочен мир, постигнат чрез подписване на съответните документи“.
Песков определи интервюто на Тръмп за „Политико“ като „много важно“. Според него позициите на американския президент по въпросите за членството на Украйна в НАТО и за териториалните загуби на страната са „в съзвучие с разбирането“ на Русия.
„В много отношения президентът Тръмп засегна именно основните причини за този конфликт“, посочи още Песков и добави, че близостта на тези позиции е важна от гледна точка на перспективите за постигане на мирно уреждане.
1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:00 10.12.2025
2 Зевс
13:00 10.12.2025
3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
13:00 10.12.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
13:01 10.12.2025
5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.
13:01 10.12.2025
6 Вашето мнение
13:01 10.12.2025
7 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Ако не се отървем скоро от фон дер Лайен, нищо няма да остане от нашия велик континент (може би само Унгария), заяви той.
13:01 10.12.2025
8 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
До коментар #2 от "Зевс":По сторо в исраел където са мама и тати
13:02 10.12.2025
9 Пич
Зелю - Аз съм демократ и искам избори , но Украйна не може без мен ! Но ако някой даде кинти да фъсна без да ме закачат.....
13:04 10.12.2025
10 Руснаков
13:09 10.12.2025
11 Айде
13:22 10.12.2025
12 Експерт
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Мога да ти дам данни, че путин скоро ще гризне дървото! От ясновидци са!
13:24 10.12.2025
13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Миналия месец трябваше да отида в Бразилия, за да обсъдя мина за редкоземни елементи. Три дни преди това ни съобщиха, че американците вече са пристигнали, сложили са парите на масата и са купили цялата продукция до 2030 година
13:31 10.12.2025
14 Инна
Въпрос: Ако твърдите, че югославската армия разполага с много генератори,
тогава защо прекъсвате 70% от електрозахранването и водоснабдяването на страната, като се има предвид, че според вас НАТО нанася удари само по военни цели?
Отговор: За съжаление, системите за командване и контрол на войските също зависят от електричеството.
Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество,
той трябва само да приеме условията на НАТО и ние ще прекратим тази кампания.
Докато не го направи, ще продължим да атакуваме съоръженията,
които снабдяват армията му с електричество.
Ако това има последствия за населението, това е негов (на Милошевич) проблем.
13:35 10.12.2025
15 Коко Н
Ма ние си ги знаем и сме, ги усъвършенствали по Дружба-шки и ги прилагаме,а имаме и наш принос:-"Со кротце ,со благо и со малко кютек!"По нашенски,а по руски с много,много.
Тихомир го е описал,само че изборите на украинците им ги замислят в мазетата да си "пускат гласовете"
13:35 10.12.2025
16 И Киев е Руски
Вместо това, той тича към онези, които постоянно говорят за конфликта и които са заинтересовани от неговото удължаване.
Единственото окуражаващо нещо е, че Зеленски вече не участва в реалния мирен процес. Той вече е отстранен от него
13:36 10.12.2025
17 Лудият от портиерната
13:40 10.12.2025
18 Личи си колко ти е акъла
До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Вероятно можеш да "мислиш" само с оная част на която си се кръстил!
13:45 10.12.2025
19 Няма друг, подобен позор
13:54 10.12.2025
20 До увисналия съветски пенис.
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Защо не публикуваш и над милион ушанки при Кабзон.Или това е строго секретно ха ха.
А бе увиснали, прочетен вестник си с тази еФФФтина в стил Симонян, Соловьов, Скабеева и Ко нацистка пропаганда.
13:57 10.12.2025