„Коалицията на желаещите“ свиква нова среща в подкрепа на Украйна

Нова среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна е насрочена за утре, съобщиха от Елисейския дворец, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Очаква се в нея да участват държави, които активно подкрепят Киев в условията на продължаващия конфликт.

Неформалната коалиция, съставена от съюзници на Украйна и ръководена съвместно от Великобритания и Франция, ще проведе разговорите чрез видеоконферентна връзка. Срещата ще даде възможност за координация на усилията и обмен на позиции между участниците в подкрепа на украинската страна.