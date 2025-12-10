Новини
„Коалицията на желаещите“ свиква нова среща в подкрепа на Украйна
  Тема: Украйна

10 Декември, 2025

Съюзниците на Киев ще се съберат чрез видеоконферентна връзка под съвместното ръководство на Великобритания и Франция

„Коалицията на желаещите“ свиква нова среща в подкрепа на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Нова среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна е насрочена за утре, съобщиха от Елисейския дворец, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Очаква се в нея да участват държави, които активно подкрепят Киев в условията на продължаващия конфликт.

Неформалната коалиция, съставена от съюзници на Украйна и ръководена съвместно от Великобритания и Франция, ще проведе разговорите чрез видеоконферентна връзка. Срещата ще даде възможност за координация на усилията и обмен на позиции между участниците в подкрепа на украинската страна.


Украйна
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Порно

    35 3 Отговор
    Като са желаещи, да плащат, а не да идват като сервитьори със сметката.

    Коментиран от #25

    13:58 10.12.2025

  • 2 честен ционист

    10 14 Отговор
    Киро, Асен и Акедемикът а вземат властта, Ганчо ще е пръв сапуноносач в коалицията на желаещите.

    Коментиран от #8

    13:59 10.12.2025

  • 3 КОАЛИЦИЯТА НА

    25 3 Отговор
    Оли..рените

    13:59 10.12.2025

  • 4 Съдията Дред

    16 1 Отговор
    Коалиция на жеЛаещите

    14:00 10.12.2025

  • 5 Случват се и такива неща

    27 2 Отговор
    Републиканският конгресмен Томас Маси внесе в Камарата на представителите законопроект, призоваващ САЩ да се изтеглят от НАТО.
    Той нарича военния съюз реликва от Студената война, която е създадена, за да противодейства на СССР, който се разпадна преди 30 години.
    „САЩ трябва да напуснат НАТО и да използват тези пари, за да защитават собствената си страна, а не социалистическите държави.“
    „Внесох HR 6508, за да прекратя членството ни в НАТО“, написа Маси в социалните мрежи.
    Законопроектът предвижда пълна забрана за използване на американски средства за бюджетите на алианса.

    Коментиран от #19

    14:00 10.12.2025

  • 6 Гончар Романенко

    19 2 Отговор
    тиЪ шемети, със собствените си държави не се занимават толкова, колкото с Украйна!
    ... Ми да се кандидатират за избори там на место Зеленски

    14:01 10.12.2025

  • 7 123

    18 2 Отговор
    „Коалицията на желаещите“ !? А какво желаят!? :) Желаещи бяха шведски крал, Наполеон, Хитлер..............Желаещи много и все един и същи резултат!?

    14:01 10.12.2025

  • 8 Ганчо

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А бе на майка ти у сливата вътре.

    Коментиран от #9

    14:02 10.12.2025

  • 9 честен ционист

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчо":

    А ти ще си вътре в първото купе на влака за Кардам.

    Коментиран от #14, #20

    14:04 10.12.2025

  • 10 Кво толкова

    13 1 Отговор
    Премиерчето дЖилезку ще им подари едни 2,5 милиарда евро като за начало от вашите пари. От всяка цифра в милиарди 1% ние плащаме. Атлантиците ще ви упраят

    Коментиран от #30

    14:04 10.12.2025

  • 11 Я пък тоя

    17 2 Отговор
    На клоаката на незнаещите не ѝ ли омръзна през седмица да се среща!
    Няма какво да обсъждат.
    Имат два избора: мир при руски условия или изчезването на Украйна.
    Да си избират едно и край.

    14:04 10.12.2025

  • 12 Гост

    17 1 Отговор
    Такава е цялата "помощ", която ще получат украинците - безкрайни безсмислени срещи, на които не се решава нищо, само празни приказки и тъпи обещания, които никой няма намерение да изпълнява.

    14:05 10.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 2 Отговор
    КОАЛИЦИЯ НА жеЛАЕЩИТЕ❗

    14:06 10.12.2025

  • 14 Ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    А в скута ме ще си ти.

    14:06 10.12.2025

  • 15 съюзници на Украйна

    5 0 Отговор
    Ама и репарации после с Украйна. И когато за съюзници се говори, съюз трябва да има а за такъв лично аз не съм чул

    14:07 10.12.2025

  • 16 Механик

    13 2 Отговор
    Снимката е показателна. На тия всички взети заедно, АйКю-то им е не повече от тепературата на замръзваща вода.
    Само вижте излъчването им и ще ви стане ясно, че дори носорозите са по-умни.
    Сурикати!

    14:07 10.12.2025

  • 17 Трол

    6 1 Отговор
    Още 3-4 срещи и нещата ще се оправят.

    14:08 10.12.2025

  • 18 На тази снимка виждам

    5 1 Отговор
    каре за карти, не коалиция.

    14:08 10.12.2025

  • 19 урсусУла

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Случват се и такива неща":

    Въъъъх ко шъ праим Сега ???!

    14:08 10.12.2025

  • 21 Бесни песове

    4 2 Отговор
    Побеснели порове.

    14:09 10.12.2025

  • 22 Коалиция на желаещите

    8 0 Отговор
    Много нелепо звучи. Какво желае и кой го желае ?!

    14:09 10.12.2025

  • 23 Смешник

    6 2 Отговор
    Коалицията на желаещите за капитулация май отново се събират

    Коментиран от #38

    14:09 10.12.2025

  • 24 свиква нова среща

    10 3 Отговор
    батальона се строява за последен път .... жалки нищожества

    14:09 10.12.2025

  • 25 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Порно":

    Съгласен съм с коментара ти, Защо да плащаме за войната и глупостите на зеления наркоман и просяк милионер...... А иначе за коалицията на импотентните мераклии няма какво да коментирам, освен че ще си останат само с мерака да победят Велика Русия.... . Ако пък решат да воюват нека си спомня думите на руския президент Путин, че накрая няма да има с кого да преговаря....

    14:10 10.12.2025

  • 26 Опс

    9 1 Отговор
    Ми дрънкайте си празни приказки....на Путин не му дреме...а зеления нарко само пари чака,който е луд да дава,той приема всякакви валути....

    14:10 10.12.2025

  • 27 Първо ще публикуват декларация,

    4 0 Отговор
    после ще направят платформа в някакъв формат и след това ще пръzнат задружно и наистина мощно.

    14:11 10.12.2025

  • 28 Олееее, още бюджет няма

    4 0 Отговор
    и пак трябва да го актуализираме

    14:11 10.12.2025

  • 29 Ето го решението

    9 0 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    14:11 10.12.2025

  • 30 Шопо

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Кво толкова":

    С помомощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.
    Може и да загуби, жалко за помощите.

    14:12 10.12.2025

  • 31 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Малобританците са вероятно втората най-долна нация на света!
    Толкова престъпления имат на гърба си, че е крайно време да си получат наказанието

    14:12 10.12.2025

  • 32 Дас Хаген

    5 0 Отговор
    Тези са до последния украинец! Тръмп правилно ги претегли, европеиските лидери спъват преговорите. Те или ще въвлекат Европа във война или ще оставят Украйна без никва територия! Явно мирът не устройва нито тях нито Зеленски!

    14:14 10.12.2025

  • 33 Ще слагаме сега 50%

    3 0 Отговор
    Данък девидент ! Хак да ви е на майданците

    14:14 10.12.2025

  • 34 Феникс

    4 0 Отговор
    Ще шмръкнат по една магистралка и кой откъде е!

    14:15 10.12.2025

  • 35 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    --СРЕЩА -" ДРЪН " ---СРЕЩУ "ПЛЯМП " --СРЕЩА ----"ДЪРА -БЪЪЪАРАА--БЕЗ ЧАДЪРИ "

    14:16 10.12.2025

  • 36 Атанас

    4 0 Отговор
    Това на снимката е ръководството на Европейския халифат. Може ли Великобритания с всичките й претенции да има вътрешен министър Шабана Махмуд, кмет на Лондон - Садик Хан (и двамата с пакистански произход), а предишния премиер на страната - Руши Сунак (с индийски произход)?! Къде са тия англичани, умряхя ли ? А другите на снимката са живи недоразумения, направо няма да ги коментирам.

    14:16 10.12.2025

  • 37 Ще вдигаме осигуровките не с 2%

    3 0 Отговор
    А с 20% ..Хак да ви е на майданците

    14:16 10.12.2025

  • 38 Дон Дони

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Смешник":

    Желаят война с Русия! Но нещата не вървят по план САЩ оттеглят подкрепата си!

    14:17 10.12.2025

  • 39 дядото

    4 0 Отговор
    тези хора напълно обезумяха.то срещи,то пътувания,прегръщат се като пед.....,дондуркат наркомана,мускули демонстрират.пари харчат,огромни пари,нашите пари,на война искат да пратят децата и внуците ни,а ние... ние се караме в коментарите и им позволяваме да заиграват със съдбите ни.

    14:17 10.12.2025

  • 40 Ще теглим сега не 10 милиарда дълг

    1 0 Отговор
    А 50 милоарда дълг. ..Хак да ви е на майданците

    14:18 10.12.2025

  • 41 Това е добре да се събират мераклиите

    1 0 Отговор
    За плащане на репарациите на победителя Русия....

    14:18 10.12.2025

  • 42 @@@

    2 0 Отговор
    „Коалицията на желаещите за Трета Световна“
    свиква нова среща в подкрепа на Украйна,
    но за сега украйна ще се бие до Последната Укра
    и Последната педя земя!

    14:18 10.12.2025

  • 43 Пеевски е твърдо "ЗА"

    1 0 Отговор
    ..Хак да ви е на майданците

    14:19 10.12.2025

  • 44 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ......- " ИСКАМЕ ДА СМЕ --- АМА ХИЧ НЕ СМЕ --С ДЪРА -БЪРА -ДВА ЧЪДЪРА -ЗЛЕ НИ И ЗЛЕ " !?!?

    14:20 10.12.2025

  • 45 коко

    1 0 Отговор
    Горките украинци, защо се водят по техния акъл ? Само прегръдки и заклинания по адрес на Русия а когато им поставят оръжие то е с ограничения за ползване. Нещо като боксов мач при който едната ръка на единия противник е завързана.Дори когато руснаците бягаха от Херсон американците забраниха те да бъдат атакувани за да не се разсърдят.Русия е невъзможно да бъде победена в продължителна война, не си правете илюзии!

    14:20 10.12.2025

  • 46 Гошо

    1 0 Отговор
    А коалицията на "нежелаещите", ще се свиква ли?

    14:20 10.12.2025

  • 47 Старец

    0 0 Отговор
    Коалицията на ид.отите

    14:21 10.12.2025

  • 48 Тошко Африкански

    1 0 Отговор
    Усещате ли как еврозоната се разпада? След тази сбирка на педа…и нищо чудно Орбан и Фицо да пожелаят да напуснат ЕС и НАТО! След като в САЩ вече се проговори!

    14:21 10.12.2025

  • 49 „Коалицията на желаещите“ Пеевски и

    1 0 Отговор
    Борисов....Хак да ви е на майданците

    14:21 10.12.2025

  • 50 Зеля

    0 0 Отговор
    Поздрави на идиотите ,желаещи да ме снабдят с още златни кенефи

    14:21 10.12.2025

  • 51 Това коя по ред среща

    0 0 Отговор
    за подкрепа на Украйна е и какви са резултатите от предходните срещи?

    14:22 10.12.2025

  • 52 Пламен

    0 0 Отговор
    Слава на Украйна

    14:23 10.12.2025

  • 53 павела митова

    0 0 Отговор
    ТЕЗИ ПАЛЯЧОВЦИ ,КЕФЯТ АБЕ ХАХОВЦИ КАКВОТО И ДА РЕШИТЕ ,ПОСЛЕДНАТА ДУМА ИМА ПУТИН

    14:23 10.12.2025

  • 54 Каква е

    1 0 Отговор
    тази "коалиция на желаещите" съставена само чиновници подвластни на ЕК и на короната!? Тези ще отидат ли да се бият на фронта или са богоизбрани? И така да е значи са безсмъртни и ще могат да спечелят войната. Да ама не! Алчни уроди принуждаващи редовите войници да умират заради тях!

    14:23 10.12.2025

  • 55 премиерчето дЖилезку

    0 0 Отговор
    ще им подари едни 2,5 милиарда евро като за начало от вашите пари......Хак да ви е на майданците

    14:23 10.12.2025

