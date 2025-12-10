Истанбул остава най-натовареният град в света по отношение на трафика

През 2025 г. Истанбул запазва първата си позиция като най-натоварен град в света по отношение на трафика според Индекса за глобален трафик на базираната в САЩ международна фирма за софтуер и данни „ИНРИКС" (INRIX), съобщава сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Според проучването, което анализира трафика в повече от 900 града в 36 държави, през 2025 г. шофьорите в Истанбул са прекарали 118 часа годишно в задръствания, с което градът отбелязва увеличение от 12 процента на годишна база при този показател и запазва първата си позиция в класацията на най-натоварените градове.

Според проучването Чикаго е вторият най-натоварен град в света, като шофьорите там губят 112 часа годишно, а Мексико Сити е на трето място със 108 часа.

Анализаторът по транспорта на „ИНРИКС" Боб Пишю посочва бързата урбанизация и населението на Истанбул, което надхвърля 16 милиона души, като основни фактори за проблемите с трафика в града, които по думите му могат да бъдат решени единствено чрез дългосрочни инвестиции в модерна инфраструктура с голям капацитет.

В коментар по темата проф. Селим Дюндар от университета „Окан“ в Истанбул отбелязва, че поведението на шофьорите също е изключително важен фактор, който допринася за задръстванията по пътищата. По думите му неправилното паркиране, преминаването на червен светофар и движението в насрещното платно са сред най-честите нарушения, които влияят особено негативно на трафика в най-натоварените часове на деня.

Според Дюндар комбинацията от засилването на контрола и подобряването на инфраструктурата е ключът към решаването на проблема с трафика в града.