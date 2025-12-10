Новини
Истанбул остава най-натовареният град в света по отношение на трафика

10 Декември, 2025 15:33 572 8

Според проучването през 2025 г. шофьорите в Истанбул са прекарали 118 часа годишно в задръствания

Истанбул остава най-натовареният град в света по отношение на трафика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

През 2025 г. Истанбул запазва първата си позиция като най-натоварен град в света по отношение на трафика според Индекса за глобален трафик на базираната в САЩ международна фирма за софтуер и данни „ИНРИКС" (INRIX), съобщава сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Според проучването, което анализира трафика в повече от 900 града в 36 държави, през 2025 г. шофьорите в Истанбул са прекарали 118 часа годишно в задръствания, с което градът отбелязва увеличение от 12 процента на годишна база при този показател и запазва първата си позиция в класацията на най-натоварените градове.

Според проучването Чикаго е вторият най-натоварен град в света, като шофьорите там губят 112 часа годишно, а Мексико Сити е на трето място със 108 часа.

Анализаторът по транспорта на „ИНРИКС" Боб Пишю посочва бързата урбанизация и населението на Истанбул, което надхвърля 16 милиона души, като основни фактори за проблемите с трафика в града, които по думите му могат да бъдат решени единствено чрез дългосрочни инвестиции в модерна инфраструктура с голям капацитет.

В коментар по темата проф. Селим Дюндар от университета „Окан“ в Истанбул отбелязва, че поведението на шофьорите също е изключително важен фактор, който допринася за задръстванията по пътищата. По думите му неправилното паркиране, преминаването на червен светофар и движението в насрещното платно са сред най-честите нарушения, които влияят особено негативно на трафика в най-натоварените часове на деня.

Според Дюндар комбинацията от засилването на контрола и подобряването на инфраструктурата е ключът към решаването на проблема с трафика в града.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 1 Отговор
    Професор Малинен от Университета в Хелзинки:
    Ако не се отървем скоро от фон дер Лайен, нищо няма да остане от нашия велик континент (може би само Унгария), заяви той.

    15:41 10.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    1 1 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    15:42 10.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    0 1 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    15:42 10.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #8

    15:42 10.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:42 10.12.2025

  • 6 Иван

    0 0 Отговор
    Мешията не може да мине, напът към Израел.

    15:43 10.12.2025

  • 7 И у нас е тегаво.

    1 0 Отговор
    София Цариградско шосе и Околовръстното от към Витоша - чакаш по един час за да минеш.

    15:47 10.12.2025

  • 8 По рано

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Руснаците взимаха пленници, но евче НЕ.
    Сега всичко що се изпречи на пътя умира, ако не е рускоговорящ.

    15:50 10.12.2025

