Тръмп: 82% от украинците искат решение. Корупцията и липсата на избори поставят под въпрос демокрацията в страната
  Тема: Украйна

11 Декември, 2025 05:51, обновена 11 Декември, 2025 05:59 1 220 16

Зеленски трябва да бъде реалист относно настоящата ситуация, заяви американският президент

Тръмп: 82% от украинците искат решение. Корупцията и липсата на избори поставят под въпрос демокрацията в страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски трябва да погледне реалистично на настоящата ситуация в украинския конфликт, заяви американският президент Доналд Тръмп.

„Зеленски трябва да бъде реалист“, каза той, добавяйки, че се чуди колко дълго ще остане на власт. „Това е отдавна. Не са имали избори от дълго време. Това води до загуба на много хора“, каза той пред репортери.

Още новини от Украйна

Според Тръмп липсата на избори принуждава републиканеца да постави под въпрос демокрацията в страната. Той добави, че корупцията в Украйна е широко разпространена и че 82% от украинците искат решение.

Ден преди това, на 9 декември, украинският президент обяви готовността си да проведе избори в условия на военно положение. Той каза, че това изисква решаване на два въпроса: сигурността – „как да се направи това под удари“ – и законодателство, което би гарантирало тяхната легитимност.

Ако тези условия бъдат изпълнени, добави той, Украйна ще бъде готова да проведе избори в рамките на 60-90 дни.

Зеленски е на власт от 2019 г. Следващите парламентарни и президентски избори в Украйна бяха насрочени съответно за октомври 2023 г. и 31 март 2024 г. Мандатът на президента Володимир Зеленски официално изтече на 20 май 2024 г.

За да се проведат изборите, в Украйна трябва да бъде отменено военното положение, което беше въведено на 24 февруари 2022 г. и се удължава на всеки три месеца. Законът, установяващ неговия правен режим (член 19), забранява измененията в Конституцията или избирането на президент, Рада и местни органи на управление при тези условия.

Киев настоява президентът да продължи законно да упражнява правомощията си до провеждането на следващите избори в съответствие с разпоредбите на Конституцията. Москва обаче твърди, че легитимността на настоящия украински лидер е изчерпана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    7 20 Отговор
    Заглавието е вярно 😆😆😆😆😆Но също така има проблем с липсата на държавност в вземането на решения откакто получи независимост през 1991 година.....

    Коментиран от #3, #11

    06:01 11.12.2025

  • 2 Добро утро!

    27 10 Отговор
    Лузърът Тръмп почна дава акъл ,който реално няма в кратуната си..

    06:04 11.12.2025

  • 3 Грешно е заглавието

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    и съдържанието.

    06:05 11.12.2025

  • 4 Жоро

    9 17 Отговор
    Диктаторчето няма лесно да сдаде власта и кражбата на милиончета всеки месец!

    06:07 11.12.2025

  • 5 име

    12 22 Отговор
    Естествено че грябва да има избори и крадливия наркоман в затвора. Щом можаха 2014 да направят избори, при положение че тогава пак бяха нападнати от руснаците, както твърди родната copоcня, значи и сега могат. Зеленото нapкоман само шикалкави и се опитва да отложи неизбежното с неосъществими искания за затваряне на въздушното пространство. Целта е да спаси тока и парното, че да избута зимата и след това може да праща украинци на смърт чак до късна есен. Хубавото е, че жеЛАЕЩИТЕ нямат пари и ПВО, а и не им стиска да пратят самолети да "затварят" въздушното пространство.

    Коментиран от #6

    06:14 11.12.2025

  • 6 Избори ще има след края на войната

    19 11 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    и капитулацията на Русия.

    Коментиран от #12

    06:19 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хм...

    15 3 Отговор
    А според теъмп в расия е истинска демокрация, нали? За агресора нищо, жертвата си е виновна,а?

    Коментиран от #9

    06:31 11.12.2025

  • 9 Тръмп е същия тип, подлец

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    като бункерния, дърт фюрер.

    06:33 11.12.2025

  • 10 Параграф 22

    13 3 Отговор
    Не разбрах как ще се проведат избори сега, след като законът в Украйна забранява изменения в Конституцията или избирането на президент, Рада и местни органи на управление при обявено военно положение?Дали резултатът от такива избори би се считал за законен?

    Коментиран от #13

    06:35 11.12.2025

  • 11 Няма смисъл да се напъваш!

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Няма да стане както искат рижия неадекватник и бункерния фюрер.

    06:44 11.12.2025

  • 12 Наивник си

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Избори ще има след края на войната":

    и това няма да се промени.
    Изправяш се срещу съединените щати и Русия така ли.

    06:53 11.12.2025

  • 13 Ще ще

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Параграф 22":

    СВО като достигне до западната граница всичко ще се оправи

    Коментиран от #15

    06:55 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 През кой век ще

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ще ще":

    стигне западната граница?🤣

    07:08 11.12.2025

  • 16 Дони Деменцията

    0 0 Отговор
    Говори за Украйна и
    Проценти.

    Обаче и дума не обелва
    Какви са процентите
    На Инфлацията
    Поскъпването на живота
    И колко милиона
    Американци са загубили
    Работата си .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Да каже за Маями
    Неговия Кандидат за кмет
    Защо се провали ?

    За 30 години
    Точно при Тръмп
    Демократите му биха шута и
    Спечелиха .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    07:09 11.12.2025