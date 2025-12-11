Украинският президент Володимир Зеленски трябва да погледне реалистично на настоящата ситуация в украинския конфликт, заяви американският президент Доналд Тръмп.
„Зеленски трябва да бъде реалист“, каза той, добавяйки, че се чуди колко дълго ще остане на власт. „Това е отдавна. Не са имали избори от дълго време. Това води до загуба на много хора“, каза той пред репортери.
Според Тръмп липсата на избори принуждава републиканеца да постави под въпрос демокрацията в страната. Той добави, че корупцията в Украйна е широко разпространена и че 82% от украинците искат решение.
Ден преди това, на 9 декември, украинският президент обяви готовността си да проведе избори в условия на военно положение. Той каза, че това изисква решаване на два въпроса: сигурността – „как да се направи това под удари“ – и законодателство, което би гарантирало тяхната легитимност.
Ако тези условия бъдат изпълнени, добави той, Украйна ще бъде готова да проведе избори в рамките на 60-90 дни.
Зеленски е на власт от 2019 г. Следващите парламентарни и президентски избори в Украйна бяха насрочени съответно за октомври 2023 г. и 31 март 2024 г. Мандатът на президента Володимир Зеленски официално изтече на 20 май 2024 г.
За да се проведат изборите, в Украйна трябва да бъде отменено военното положение, което беше въведено на 24 февруари 2022 г. и се удължава на всеки три месеца. Законът, установяващ неговия правен режим (член 19), забранява измененията в Конституцията или избирането на президент, Рада и местни органи на управление при тези условия.
Киев настоява президентът да продължи законно да упражнява правомощията си до провеждането на следващите избори в съответствие с разпоредбите на Конституцията. Москва обаче твърди, че легитимността на настоящия украински лидер е изчерпана.
