Wall Street Journal: Малко вероятно е евролидерите да се споразумеят за заем за Украйна от замразените руски активи

Европейските лидери е малко вероятно да се споразумеят за заем за Украйна, използващ замразени руски активи, на предстоящата среща на върха на Европейския съюз, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на неназовани служители на ЕС.

Европейската комисия заяви по-рано, че решение за финансирането на Украйна за 2026-2027 г. ще бъде взето на срещата на върха на ЕС на 18-19 декември. Според предложението на ЕК, Украйна може да започне да получава заемни средства още през април следващата година. В съобщението обаче се посочва, че постигането на споразумение е „далеч от гарантирано“.

Преди това председателят на Европейския съвет Антониу Коща предположи, че заседанието на Съвета на ЕС може да се удължи до 20 декември, ако не се постигне „положително заключение“, съобщи Politico.

В началото на декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране за Украйна, включително „потенциален заем за репарации“ за Украйна, обезпечен с руски активи, и алтернативен вариант за финансиране за Украйна - заем от бюджета на ЕС („резервния фонд“).

Белгия, Euroclear и Европейската централна банка критикуваха плана за използване на замразени руски активи. Премиерът Барт де Вевер заяви, че обмисля да заведе дело заради плана на Европейската комисия да използва замразени руски активи. Той добави, че за ЕК би било трудно да намери правно и финансово оправдание за използването на руски активи за толкова кратко време

Wall Street Journal пише, че Европейският съюз има опции: набиране на нов дълг на финансовите пазари или разчитане на отделни държави членки. И двата варианта биха ударили силно хазната на европейските държави и Украйна, и всеки от тях би създал нови политически трудности за правителствата на ЕС.

Алтернативният вариант – емитиране на дълг, гарантиран от бюджета на ЕС, който вече е помогнал за набирането на 54 милиарда долара – има няколко недостатъка, отбелязва статията. Например, това би увеличило публичния дълг на Украйна, би влошило финансовото ѝ състояние и би изисквало единодушно одобрение, нещо, на което унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че би се противопоставил.

Посланиците на ЕС ще работят „извънредно“ тази седмица и ще проведат три срещи в опит да убедят Белгия да се съгласи да финансира Украйна, използвайки руски активи, отбелязва Файненшъл таймс.

Москва заплаши със „сериозни последици“ в случай на конфискация на чуждестранните си активи, разглежда всякакви действия с тях като кражба и предупреждава за възможни ответни мерки.