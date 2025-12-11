Новини
Wall Street Journal: Малко вероятно е евролидерите да се споразумеят за заем за Украйна от замразените руски активи
Wall Street Journal: Малко вероятно е евролидерите да се споразумеят за заем за Украйна от замразените руски активи

11 Декември, 2025 06:01, обновена 11 Декември, 2025 06:08 768 17

Европейската комисия заяви по-рано, че решение за финансирането на Украйна за 2026-2027 г. ще бъде взето на срещата на върха на ЕС на 18-19 декември

Wall Street Journal: Малко вероятно е евролидерите да се споразумеят за заем за Украйна от замразените руски активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските лидери е малко вероятно да се споразумеят за заем за Украйна, използващ замразени руски активи, на предстоящата среща на върха на Европейския съюз, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на неназовани служители на ЕС.

Европейската комисия заяви по-рано, че решение за финансирането на Украйна за 2026-2027 г. ще бъде взето на срещата на върха на ЕС на 18-19 декември. Според предложението на ЕК, Украйна може да започне да получава заемни средства още през април следващата година. В съобщението обаче се посочва, че постигането на споразумение е „далеч от гарантирано“.

Преди това председателят на Европейския съвет Антониу Коща предположи, че заседанието на Съвета на ЕС може да се удължи до 20 декември, ако не се постигне „положително заключение“, съобщи Politico.

В началото на декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране за Украйна, включително „потенциален заем за репарации“ за Украйна, обезпечен с руски активи, и алтернативен вариант за финансиране за Украйна - заем от бюджета на ЕС („резервния фонд“).

Белгия, Euroclear и Европейската централна банка критикуваха плана за използване на замразени руски активи. Премиерът Барт де Вевер заяви, че обмисля да заведе дело заради плана на Европейската комисия да използва замразени руски активи. Той добави, че за ЕК би било трудно да намери правно и финансово оправдание за използването на руски активи за толкова кратко време

Wall Street Journal пише, че Европейският съюз има опции: набиране на нов дълг на финансовите пазари или разчитане на отделни държави членки. И двата варианта биха ударили силно хазната на европейските държави и Украйна, и всеки от тях би създал нови политически трудности за правителствата на ЕС.

Алтернативният вариант – емитиране на дълг, гарантиран от бюджета на ЕС, който вече е помогнал за набирането на 54 милиарда долара – има няколко недостатъка, отбелязва статията. Например, това би увеличило публичния дълг на Украйна, би влошило финансовото ѝ състояние и би изисквало единодушно одобрение, нещо, на което унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че би се противопоставил.

Посланиците на ЕС ще работят „извънредно“ тази седмица и ще проведат три срещи в опит да убедят Белгия да се съгласи да финансира Украйна, използвайки руски активи, отбелязва Файненшъл таймс.

Москва заплаши със „сериозни последици“ в случай на конфискация на чуждестранните си активи, разглежда всякакви действия с тях като кражба и предупреждава за възможни ответни мерки.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    17 29 Отговор
    Импотентни и фригидни индивиди управляват така наречената Европа..... Да на Европейския съюз на суверените нации и народи..... Не на Европейския тоталитарен и колониален съюз управляван от една помощник гинеколожка....

    Коментиран от #3

    06:12 11.12.2025

  • 2 Факт

    27 14 Отговор
    Русия никога няма да получи активите си,докато не плати репарациите на Украйна.

    Коментиран от #10

    06:12 11.12.2025

  • 3 Какъв "европеец" може

    21 16 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    да е една гладна и заблудена копейка?

    Коментиран от #8

    06:15 11.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бял дим

    9 5 Отговор
    Дали ще се затворят докато не вземат положително решение за финансирането на Украйна, обявено с бял дим?

    06:20 11.12.2025

  • 6 Баце

    11 5 Отговор
    Остава всеки да бърка от личният джоб т.е. ние трябва да дадем 1,2 млрд. - за сега.
    Честито.
    А защо няма никой на площадите за този харч?

    06:22 11.12.2025

  • 7 име

    12 7 Отговор
    Сopоcнята да не се ослушва, а да почва да работи и събира пари за хунтата, че всички тези имоти имат нужда от златни тоалетни.

    06:24 11.12.2025

  • 8 Европеец

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Какъв "европеец" може":

    Какъв европеец съм, съм написал в коментара си, ако си го прочел и ако можеш да четеш.....

    Коментиран от #9, #14

    06:25 11.12.2025

  • 9 Стадото няма думата,а се

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    води от пастирите ( тези хора с ум и пари).
    Къде си видял овцете да пасат овчарите?

    06:30 11.12.2025

  • 10 т-п тpoл сoрocoиден

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Ще ти повярвам ако ми посочин дори само един случай в историята, когато победителя е плащал репарации. Междувременно, хващай работа че трябва да издържаш бандерите.

    Коментиран от #11

    06:31 11.12.2025

  • 11 Къде видя победител?

    15 9 Отговор

    До коментар #10 от "т-п тpoл сoрocoиден":

    Русия има няколко пъти повече жертви от тези на Украйна... Украйна е реалния победител...

    Кой иска от САЩ територията на Украйна която не е окупирана в Донбас?

    Коментиран от #12

    06:39 11.12.2025

  • 12 Ванков

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Къде видя победител?":

    Аре събуди се вече!...Съмва се!

    06:43 11.12.2025

  • 13 Ало, лоши ....

    5 3 Отговор
    Ало, лоши преписвачи и нека дърници, спрете да пишете евролидери!! Те са едни тип угери !! Разбрахте ли или сте вие по-големи!!?

    06:44 11.12.2025

  • 14 Не се хаби

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Този сигурно е или от Z функционално неграмотните и изкуствения интелект не му е казал нищо по въпроса или, ако е по-стар е от 80% и само това са му написали на лиШчето за шепа центове.

    06:46 11.12.2025

  • 15 Механик

    5 0 Отговор
    Като е така, за какво харчиха пари за няколко срещи, а вие писахте гръмки статии как видите ли, руските пари ще станат украински?? За какво беше тоя толкова голям шум, като още от начало ви беше ясно, че нищо няма да излезе???
    Същата е и горната норина, дето УЖ ще купите системите С-400 от Турция и ще ги подарите на Украйна. Много добре знаете, че това е невъзможно. Да не говорим, че Турция не ги продава, а и тия машини струват много пари, каквито нямате.

    Коментиран от #17

    06:52 11.12.2025

  • 16 ЕДНО Е ЯСНО-

    1 0 Отговор
    И НИЕ ПЛАЩАМЕ ЗА ВОЙНАТА , НО С КАКВИ ПАРИ ? НАШИТЕ ТЕГЛЯТ КРЕДИТИ С КОИТО ЗАРОБВАТ И ДЕЦАТА НИ и СРЕЩУ КАКВО ? УПРАВНИЦИ КОИТО НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ РАБОТЕЩА И ПЕЧЕЛЕЩА ДЪРЖАВА са НЕКАДЪ>НИЦИ .

    07:05 11.12.2025

  • 17 Произвеждат само

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Фонов шум, за да не се забележи основният звук, който определя процесите.

    07:07 11.12.2025