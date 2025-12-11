Wall Street Journal: Малко вероятно е евролидерите да се споразумеят за заем за Украйна от замразените руски активи

Европейските лидери е малко вероятно да се споразумеят за заем за Украйна, използващ замразени руски активи, на предстоящата среща на върха на Европейския съюз, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на неназовани служители на ЕС.
Европейската комисия заяви по-рано, че решение за финансирането на Украйна за 2026-2027 г. ще бъде взето на срещата на върха на ЕС на 18-19 декември. Според предложението на ЕК, Украйна може да започне да получава заемни средства още през април следващата година. В съобщението обаче се посочва, че постигането на споразумение е „далеч от гарантирано“.
Преди това председателят на Европейския съвет Антониу Коща предположи, че заседанието на Съвета на ЕС може да се удължи до 20 декември, ако не се постигне „положително заключение“, съобщи Politico.
В началото на декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране за Украйна, включително „потенциален заем за репарации“ за Украйна, обезпечен с руски активи, и алтернативен вариант за финансиране за Украйна - заем от бюджета на ЕС („резервния фонд“).
Белгия, Euroclear и Европейската централна банка критикуваха плана за използване на замразени руски активи. Премиерът Барт де Вевер заяви, че обмисля да заведе дело заради плана на Европейската комисия да използва замразени руски активи. Той добави, че за ЕК би било трудно да намери правно и финансово оправдание за използването на руски активи за толкова кратко време
Wall Street Journal пише, че Европейският съюз има опции: набиране на нов дълг на финансовите пазари или разчитане на отделни държави членки. И двата варианта биха ударили силно хазната на европейските държави и Украйна, и всеки от тях би създал нови политически трудности за правителствата на ЕС.
Алтернативният вариант – емитиране на дълг, гарантиран от бюджета на ЕС, който вече е помогнал за набирането на 54 милиарда долара – има няколко недостатъка, отбелязва статията. Например, това би увеличило публичния дълг на Украйна, би влошило финансовото ѝ състояние и би изисквало единодушно одобрение, нещо, на което унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че би се противопоставил.
Посланиците на ЕС ще работят „извънредно“ тази седмица и ще проведат три срещи в опит да убедят Белгия да се съгласи да финансира Украйна, използвайки руски активи, отбелязва Файненшъл таймс.
Москва заплаши със „сериозни последици“ в случай на конфискация на чуждестранните си активи, разглежда всякакви действия с тях като кражба и предупреждава за възможни ответни мерки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #3
06:12 11.12.2025
2 Факт
Коментиран от #10
06:12 11.12.2025
3 Какъв "европеец" може
До коментар #1 от "Европеец":да е една гладна и заблудена копейка?
Коментиран от #8
06:15 11.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бял дим
06:20 11.12.2025
6 Баце
Честито.
А защо няма никой на площадите за този харч?
06:22 11.12.2025
7 име
06:24 11.12.2025
8 Европеец
До коментар #3 от "Какъв "европеец" може":Какъв европеец съм, съм написал в коментара си, ако си го прочел и ако можеш да четеш.....
Коментиран от #9, #14
06:25 11.12.2025
9 Стадото няма думата,а се
До коментар #8 от "Европеец":води от пастирите ( тези хора с ум и пари).
Къде си видял овцете да пасат овчарите?
06:30 11.12.2025
10 т-п тpoл сoрocoиден
До коментар #2 от "Факт":Ще ти повярвам ако ми посочин дори само един случай в историята, когато победителя е плащал репарации. Междувременно, хващай работа че трябва да издържаш бандерите.
Коментиран от #11
06:31 11.12.2025
11 Къде видя победител?
До коментар #10 от "т-п тpoл сoрocoиден":Русия има няколко пъти повече жертви от тези на Украйна... Украйна е реалния победител...
Кой иска от САЩ територията на Украйна която не е окупирана в Донбас?
Коментиран от #12
06:39 11.12.2025
12 Ванков
До коментар #11 от "Къде видя победител?":Аре събуди се вече!...Съмва се!
06:43 11.12.2025
13 Ало, лоши ....
06:44 11.12.2025
14 Не се хаби
До коментар #8 от "Европеец":Този сигурно е или от Z функционално неграмотните и изкуствения интелект не му е казал нищо по въпроса или, ако е по-стар е от 80% и само това са му написали на лиШчето за шепа центове.
06:46 11.12.2025
15 Механик
Същата е и горната норина, дето УЖ ще купите системите С-400 от Турция и ще ги подарите на Украйна. Много добре знаете, че това е невъзможно. Да не говорим, че Турция не ги продава, а и тия машини струват много пари, каквито нямате.
Коментиран от #17
06:52 11.12.2025
16 ЕДНО Е ЯСНО-
07:05 11.12.2025
17 Произвеждат само
До коментар #15 от "Механик":Фонов шум, за да не се забележи основният звук, който определя процесите.
07:07 11.12.2025