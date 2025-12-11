Новини
Разполагането на войски от Тръмп в американски градове струва над 340 милиона долара

11 Декември, 2025 20:26 527 6

Сенатор Дъкуърт критикува решенията на президента за използване на Националната гвардия в градове с демократическо ръководство

Разполагането на войски от Тръмп в американски градове струва над 340 милиона долара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разполагането на американски военни в няколко големи града е струвало над 340 милиона долара, заяви сенатор Тами Дъкуърт, насочвайки вниманието към разходите, свързани с действията на президента Доналд Тръмп в градове, управлявани от демократите, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп изпрати части на Националната гвардия във Вашингтон, както и в Лос Анджелис, Чикаго, Портланд и Мемфис, въпреки че някои от тези разпореждания бяха временно преустановени след съдебни обжалвания.

Според Дъкуърт, разполагането на войски е струвало досега 341,3 милиона долара, като тази сума не включва разходите за хилядите други военнослужещи, разположени по границата с Мексико. Офисът на сенатора е получил тези данни от администрацията на Тръмп.

През август над 2000 членове на Националната гвардия бяха разположени във Вашингтон като част от спорните мерки на президента срещу имиграцията и престъпността. Тръмп защити решението си, като заяви, че войските са необходими за борба с „беззаконието и насилствените вълнения“ в градовете.

Политици от Демократическата партия заведоха дела, за да блокират разполагането на войски, определяйки действията на Тръмп като политически мотивирани. Вчера федерален съдия в Калифорния нареди войските на Националната гвардия в Лос Анджелис да бъдат върнати под контрола на губернатора Гавин Нюсъм, като посочи, че президентът е превишил правомощията си.

Съдилища в различни части на страната са се произнесли против разполагането на войски. Очаква се Върховният съд на САЩ скоро да се произнесе относно законността на използването на Националната гвардия от Тръмп в Чикаго, като решението ще има отражение и за други градове.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Президентът Тръмп си знае работата.Стига сте му се катерили по КРА

    20:30 11.12.2025

  • 2 Спецназ

    7 0 Отговор
    В американски град не може да минеш пешком от
    единия до другия край и да оцелееш!

    ФАКТ!

    20:33 11.12.2025

  • 3 Това е заявила госпожица

    3 1 Отговор
    Урсула фондерлайн и нали е най-влиятелната в световен мащаб му е направила забележка издърпваме ухото и е потупала Тръмп по дупето.
    На следващата ѝ визита в белия дом ще стои на трон а не на столче в страничния коридор пред овалния кабинет.
    Е смешниците които се държат все едно че притежават нещо си.....

    20:34 11.12.2025

  • 4 чиститу

    0 0 Отговор
    на магаджийти

    20:42 11.12.2025

  • 5 китайски балон

    4 1 Отговор
    БайДончо реши да сложи наглоcaкcонските пирати в джоба си и открадна говори се, че е най-големия венецуелски танкер пълен с петрол! Странно, защо нищо не се пише за това тук!? И после Путин бил лош😉
    Провокира ли БайДончо нова война или е просто крадец, риторичен въпрос?

    20:42 11.12.2025

  • 6 Анджо

    0 0 Отговор
    Нещо се опитва да вкарва диктатура оранжевият.

    21:03 11.12.2025