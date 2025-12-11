Разполагането на войски от Тръмп в американски градове струва над 340 милиона долара

Разполагането на американски военни в няколко големи града е струвало над 340 милиона долара, заяви сенатор Тами Дъкуърт, насочвайки вниманието към разходите, свързани с действията на президента Доналд Тръмп в градове, управлявани от демократите, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп изпрати части на Националната гвардия във Вашингтон, както и в Лос Анджелис, Чикаго, Портланд и Мемфис, въпреки че някои от тези разпореждания бяха временно преустановени след съдебни обжалвания.

Според Дъкуърт, разполагането на войски е струвало досега 341,3 милиона долара, като тази сума не включва разходите за хилядите други военнослужещи, разположени по границата с Мексико. Офисът на сенатора е получил тези данни от администрацията на Тръмп.

През август над 2000 членове на Националната гвардия бяха разположени във Вашингтон като част от спорните мерки на президента срещу имиграцията и престъпността. Тръмп защити решението си, като заяви, че войските са необходими за борба с „беззаконието и насилствените вълнения“ в градовете.

Политици от Демократическата партия заведоха дела, за да блокират разполагането на войски, определяйки действията на Тръмп като политически мотивирани. Вчера федерален съдия в Калифорния нареди войските на Националната гвардия в Лос Анджелис да бъдат върнати под контрола на губернатора Гавин Нюсъм, като посочи, че президентът е превишил правомощията си.

Съдилища в различни части на страната са се произнесли против разполагането на войски. Очаква се Върховният съд на САЩ скоро да се произнесе относно законността на използването на Националната гвардия от Тръмп в Чикаго, като решението ще има отражение и за други градове.