Литва одобри рекордно увеличение на военния бюджет за 2026 г.

11 Декември, 2025 20:56 446 13

Разходите за отбрана достигат 5,38% от БВП, като страната се готви да засили сигурността на източния фланг на НАТО

Литва одобри рекордно увеличение на военния бюджет за 2026 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литва одобри държавен бюджет за 2026 г., в който разходите за отбрана достигат рекордно ниво, съобщава ДПА, предава News.bg.

Военният бюджет ще представлява 5,38% от брутния вътрешен продукт (БВП) и е одобрен от парламента във Вилнюс. В абсолютни стойности страната ще отдели 4,79 млрд. евро (5,62 млрд. долара) за отбрана през следващата година.

Това е увеличение с 43% спрямо 2025 г. и най-голямата сума, отделяна за отбрана от възвръщането на независимостта на Литва от Съветския съюз, според Министерството на отбраната.

С новия бюджет Литва ще се нареди сред страните от НАТО с най-висок дял на военните разходи спрямо БВП. По-голямата част от средствата ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности, придобиване на модерни оръжейни системи и разширяване на военната инфраструктура.

Ключов приоритет остава разполагането на германска бригада в Литва до 2027 г. В момента Бундесвер създава Panzerbrigade 45 за постоянно присъствие в страната с цел подсилване на източния фланг на НАТО.

Литва граничи с руската област Калининград и с Беларус, съюзник на Кремъл. Войната в Украйна се разглежда във Вилнюс като пряка заплаха за националната сигурност, което налага значително укрепване на военния потенциал на страната.


Литва
  • 1 Шопо

    2 3 Отговор
    С помощ от Литва Зеленски може да победи Русия.

    21:00 11.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    казано по правилния а не по политически коректния начин това звучи като: Литва наду дълга си още повече

    глупостта и злобата са страшно нещо!

    21:01 11.12.2025

  • 3 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор
    Дори и това няма да ги спаси ако още ръчкат мечока.

    21:01 11.12.2025

  • 4 охааа

    5 0 Отговор
    малко е. балтийският пинчер трябва да качи на 581%, иначе само ще джафка на всяка гръмотевица.

    21:04 11.12.2025

  • 5 Икономист

    6 0 Отговор
    Тия ще фалират с такива гигантски разходи икономиката им ще колабира

    21:07 11.12.2025

  • 6 Сатана Z

    1 1 Отговор
    България като няма пари може да изпрати пушечно месо на фронта.Глей колко народ се събра на площада без да са ги викали.

    21:07 11.12.2025

  • 7 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Пука ми на дебеуиа ..3 ,какво са решили 3млн . жалки балтийски шпроти,а даже и там не ми пука 🤣🤣🤣 .

    21:08 11.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дудов

    0 0 Отговор
    Ва гол гъ 3, чифте пищови

    21:10 11.12.2025

  • 10 Умен

    0 0 Отговор
    Тия са по типовете и от поляците и украинците , взети наедно

    21:11 11.12.2025

  • 11 Путин

    0 0 Отговор
    Искам да обявя война на Литва ама не мога да я намеря на картата.Памагите

    21:13 11.12.2025

  • 12 Рекордно глупаво

    0 0 Отговор
    Слугите ще си дават парите на господарите, нещо обратно има в тази вест или?

    21:14 11.12.2025

  • 13 Астралопитек

    0 0 Отговор
    Уау, напълно се касичката на НАТО с жълти стотинки :)

    21:16 11.12.2025

