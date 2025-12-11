Литва одобри рекордно увеличение на военния бюджет за 2026 г.

Литва одобри държавен бюджет за 2026 г., в който разходите за отбрана достигат рекордно ниво, съобщава ДПА, предава News.bg.

Военният бюджет ще представлява 5,38% от брутния вътрешен продукт (БВП) и е одобрен от парламента във Вилнюс. В абсолютни стойности страната ще отдели 4,79 млрд. евро (5,62 млрд. долара) за отбрана през следващата година.

Това е увеличение с 43% спрямо 2025 г. и най-голямата сума, отделяна за отбрана от възвръщането на независимостта на Литва от Съветския съюз, според Министерството на отбраната.

С новия бюджет Литва ще се нареди сред страните от НАТО с най-висок дял на военните разходи спрямо БВП. По-голямата част от средствата ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности, придобиване на модерни оръжейни системи и разширяване на военната инфраструктура.

Ключов приоритет остава разполагането на германска бригада в Литва до 2027 г. В момента Бундесвер създава Panzerbrigade 45 за постоянно присъствие в страната с цел подсилване на източния фланг на НАТО.

Литва граничи с руската област Калининград и с Беларус, съюзник на Кремъл. Войната в Украйна се разглежда във Вилнюс като пряка заплаха за националната сигурност, което налага значително укрепване на военния потенциал на страната.