Новини
Свят »
Литва »
Литва осъди украинец, подпалил магазин на IKEA по поръчка на руските служби
  Тема: Украйна

Литва осъди украинец, подпалил магазин на IKEA по поръчка на руските служби

25 Ноември, 2025 09:00 908 32

  • икеа-
  • ikea-
  • литва-
  • украйна-
  • русия-
  • палеж-
  • вилнюс

Той е бил обвинен и в незаконно притежание на експлозиви и придобиване на специални познания с цел тероризъм

Литва осъди украинец, подпалил магазин на IKEA по поръчка на руските служби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съд в Литва осъди украински гражданин на три години и четири месеца затвор за палеж на магазин от мебелната верига "Икеа" (IKEA) във Вилнюс, предаде ДПА, съобщи БТА.

Съдът установи, че е доказано, че мъжът, който по време на деянието все още е бил непълнолетен, е извършил престъплението през май 2024 г. и го призна за виновен по обвиненията в подготовка и извършване на терористични актове.

Още новини от Украйна

Той е бил обвинен и в незаконно притежание на експлозиви и придобиване на специални познания с цел тероризъм, съобщиха литовските медии, които се позоваха на председателстващия съдия.

Осъденият е действал в интерес на руското Главното разузнавателно управление (ГРУ), заяви Томас Улдукис след обявяването на присъдата. Мъжът е казал пред съда, че е планирал и други атаки в градове в Литва и съседна Латвия.

Пожарът в магазина за мебели избухва в нощта на 9 май 2024 г. Според съдебните документи, той е бил причинен от взривно устройство, което осъденият е поставил там ден по-рано. Пожарът е бил открит и овладян навреме и никой не е пострадал при нападението.

Според прокуратурата палежът е бил извършен от терористична организация, а престъплението е било поръчано от руските тайни служби. Дейността на групата е била координирана в социалните мрежи чрез използването на криптирани съобщения.

В хода на разследването на палежа във Вилнюс е било установено, че извършители са двама украински граждани. Другият заподозрян е бил арестуван в Полша.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    48 5 Отговор
    ТЕЗИ СЕ УЛЯХА С ТЕХНИТЕ КОШМАРНИ СЪНИЩА!

    Коментиран от #3, #17

    09:01 25.11.2025

  • 2 си дзън

    8 14 Отговор
    Направо на фронта да го пращат за без пари да изкупи вината.

    Коментиран от #22

    09:02 25.11.2025

  • 3 Ха,ха,ха

    42 5 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Параноици.

    09:02 25.11.2025

  • 4 Демикрат

    29 2 Отговор
    Путин ма ев а

    09:03 25.11.2025

  • 5 честен ционист

    39 5 Отговор
    Добре че са руснаците да пазаруват от тази верига, иначе отдавна да е фалирала и в България.

    09:03 25.11.2025

  • 6 Минувач

    46 4 Отговор
    Хаххаха, тез украинци, големи руснаци излязоха! Навсякъде са не руснаци, а украинци. Явно самите украинци са всъщност руснаци и искат да се приключва със зеления и войната.

    09:03 25.11.2025

  • 7 Вашето мнение

    35 3 Отговор
    Обществата на цялата западна европа страдат от дебилизъм, резултат от вековно кръвосмешение от живота в землянките. Това в пълна сила и в още по-голяма степен важи за северните общества.

    09:03 25.11.2025

  • 8 Да се чете:

    45 4 Отговор
    Литва осъди украинец, подпалил магазин на IKEA по поръчка на Зеленски
    за да бъдат обвинени руските служби!

    09:04 25.11.2025

  • 9 Терористичен акт

    34 3 Отговор
    Ужас, латвийските пинчери ще останат без масички и столчета. Това подкопава националната сигурност.

    Сигурно човека и бивш клиент, много доволен от качеството на Икеа, което не го оправдава, ама нали трябва да правим джамборе, важното е руснаците да са виновни.

    09:05 25.11.2025

  • 10 Някой

    33 4 Отговор
    Тези и като пръднат за това им е виновен Путин. Сигурно единственият факт е, че е украинец и че е подпалил магазина. Останалото политкоректно.

    09:06 25.11.2025

  • 11 Провокациите и пропагандата ви

    38 4 Отговор
    удариха всички дъна. Руските служби много им пречи Икея. 😄 Русия изглежда все по достойно на фона на денонощната ви пропаганда и лъжи.

    Коментиран от #25

    09:07 25.11.2025

  • 12 Коко

    34 4 Отговор
    Украинец, пали шведска верига магазини в Литва???
    Ама виновна е Русия!
    Мдааа, май ще трябва след Покрайнината, и балтите да получат някой и дреуг урок по благодарност.
    Явно са им промили мозъците, и са забравили , на кого дължът съществуването си !

    09:07 25.11.2025

  • 13 Уфф

    30 0 Отговор
    Ало ненормалници! Спрете се бре идиоти.

    09:08 25.11.2025

  • 14 сладкопоен чучулиг

    28 2 Отговор
    Брей, тези мебели сериозна работа, щом ГРУ специални операции било подготвяло за да ги пали.
    Пироманска история някаква, украсена с фантастика с политическа цел.

    09:10 25.11.2025

  • 15 бай Ставри

    29 2 Отговор
    Абе тия украинци, уж големи патриоти, а все за руското разузнаване работят, според западните умнокрасиви медии.

    09:10 25.11.2025

  • 16 Тома

    23 1 Отговор
    И лично Путин му е наредил.Няма по големи смешници от тези

    09:14 25.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АБВ

    22 2 Отговор
    "ТЕЗИ СЕ УЛЯХА С ТЕХНИТЕ КОШМАРНИ СЪНИЩА!"

    Защо не постъпят като интелигентни хора и да си зададат въпроса:
    - Кой има интерес от това ?
    Естественият логичен отговор е: Украйна, Украйна и пак Украйна !

    Коментиран от #19

    09:17 25.11.2025

  • 19 АБВ

    23 2 Отговор

    До коментар #18 от "АБВ":

    Извършено от украинците, поръчана от украинците, за да обвинят руснаците за да има храна за пропагандата.
    Жалкари !

    09:19 25.11.2025

  • 20 ИТукЕ

    2 15 Отговор
    пълно с продажни копейки и предатели ...

    09:21 25.11.2025

  • 21 БАЦЕ ЕООД

    12 0 Отговор
    Почват като преди Втората Световна Война, да "ловят вещици"

    09:29 25.11.2025

  • 22 сирене

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Върви му покажи пътя и как да се бие.

    09:29 25.11.2025

  • 23 604

    3 0 Отговор
    Анъъъ пудинг съ уплашил от няколко сглобяеми креватъ...пхахахахя

    09:30 25.11.2025

  • 24 Я пък тоя

    15 0 Отговор
    Интересно, всички украинци работят за Русия!
    Кой ли се бие на фронта!

    09:31 25.11.2025

  • 25 Сорос

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Провокациите и пропагандата ви":

    Грантове са това, ейййй

    09:44 25.11.2025

  • 26 Браво Маро

    9 0 Отговор
    Ро голям виц за деня, няма да има за днес!

    09:52 25.11.2025

  • 27 Сандо

    9 0 Отговор
    "Геройствата" на оглуплит укри зачестиха из цяла европа.И естествено всички са дело на руските служби.Голям майтап,голяма излагация са тия управляващи еврогейци.И са толкова елементарни.

    09:54 25.11.2025

  • 28 Фашагата

    7 0 Отговор
    с Русия ли се оправда!? Лично Путин ми заръчал иди в Литва и им подпали магазините! Ей че сте умни, като чехълчета...

    10:01 25.11.2025

  • 29 Перо

    4 0 Отговор
    И от кога руските военни се интересуват от магазини за битови нужди! До сега са разкривани само установени украински терористи, за които има искане за екстрадиция от Германия и други страни! Извършват саботажи за да ги припишат на руснаците и да провокират западните държави за още помощи, негативни настроения и борба срещу Русия!

    10:04 25.11.2025

  • 30 Перо

    3 0 Отговор
    Няма по-нагли и прости хора с чугунени глави от северномакедонците и украинците! Измислени държави, без етническа нация и това ги прави злобни, отмъстителни, завистливи и силно алчни животни!

    10:14 25.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Цвете

    1 0 Отговор
    А НЕ Е ЛИ РУСКИ ГРАЖДАНИН, МАЙ? 😏ЧЕТОХ ЗА СЛУЧКАТА ПРЕДИ ВРЕМЕ И НЕ БЕШЕ ТОГАВА...УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИН?! КЪДЕ Е ИСТИНАТА? 🥰😍😂

    10:19 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания