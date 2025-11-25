Литва осъди украинец, подпалил магазин на IKEA по поръчка на руските служби

Съд в Литва осъди украински гражданин на три години и четири месеца затвор за палеж на магазин от мебелната верига "Икеа" (IKEA) във Вилнюс, предаде ДПА, съобщи БТА.

Съдът установи, че е доказано, че мъжът, който по време на деянието все още е бил непълнолетен, е извършил престъплението през май 2024 г. и го призна за виновен по обвиненията в подготовка и извършване на терористични актове.

Той е бил обвинен и в незаконно притежание на експлозиви и придобиване на специални познания с цел тероризъм, съобщиха литовските медии, които се позоваха на председателстващия съдия.

Осъденият е действал в интерес на руското Главното разузнавателно управление (ГРУ), заяви Томас Улдукис след обявяването на присъдата. Мъжът е казал пред съда, че е планирал и други атаки в градове в Литва и съседна Латвия.

Пожарът в магазина за мебели избухва в нощта на 9 май 2024 г. Според съдебните документи, той е бил причинен от взривно устройство, което осъденият е поставил там ден по-рано. Пожарът е бил открит и овладян навреме и никой не е пострадал при нападението.

Според прокуратурата палежът е бил извършен от терористична организация, а престъплението е било поръчано от руските тайни служби. Дейността на групата е била координирана в социалните мрежи чрез използването на криптирани съобщения.

В хода на разследването на палежа във Вилнюс е било установено, че извършители са двама украински граждани. Другият заподозрян е бил арестуван в Полша.