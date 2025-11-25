Литва осъди украинец, подпалил магазин на IKEA по поръчка на руските служби

Съд в Литва осъди украински гражданин на три години и четири месеца затвор за палеж на магазин от мебелната верига "Икеа" (IKEA) във Вилнюс, предаде ДПА, съобщи БТА.
Съдът установи, че е доказано, че мъжът, който по време на деянието все още е бил непълнолетен, е извършил престъплението през май 2024 г. и го призна за виновен по обвиненията в подготовка и извършване на терористични актове.
Той е бил обвинен и в незаконно притежание на експлозиви и придобиване на специални познания с цел тероризъм, съобщиха литовските медии, които се позоваха на председателстващия съдия.
Осъденият е действал в интерес на руското Главното разузнавателно управление (ГРУ), заяви Томас Улдукис след обявяването на присъдата. Мъжът е казал пред съда, че е планирал и други атаки в градове в Литва и съседна Латвия.
Пожарът в магазина за мебели избухва в нощта на 9 май 2024 г. Според съдебните документи, той е бил причинен от взривно устройство, което осъденият е поставил там ден по-рано. Пожарът е бил открит и овладян навреме и никой не е пострадал при нападението.
Според прокуратурата палежът е бил извършен от терористична организация, а престъплението е било поръчано от руските тайни служби. Дейността на групата е била координирана в социалните мрежи чрез използването на криптирани съобщения.
В хода на разследването на палежа във Вилнюс е било установено, че извършители са двама украински граждани. Другият заподозрян е бил арестуван в Полша.
1 Боруна Лом
Коментиран от #3, #17
09:01 25.11.2025
2 си дзън
Коментиран от #22
09:02 25.11.2025
3 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "Боруна Лом":Параноици.
09:02 25.11.2025
4 Демикрат
09:03 25.11.2025
5 честен ционист
09:03 25.11.2025
6 Минувач
09:03 25.11.2025
7 Вашето мнение
09:03 25.11.2025
8 Да се чете:
за да бъдат обвинени руските служби!
09:04 25.11.2025
9 Терористичен акт
Сигурно човека и бивш клиент, много доволен от качеството на Икеа, което не го оправдава, ама нали трябва да правим джамборе, важното е руснаците да са виновни.
09:05 25.11.2025
10 Някой
09:06 25.11.2025
11 Провокациите и пропагандата ви
Коментиран от #25
09:07 25.11.2025
12 Коко
Ама виновна е Русия!
Мдааа, май ще трябва след Покрайнината, и балтите да получат някой и дреуг урок по благодарност.
Явно са им промили мозъците, и са забравили , на кого дължът съществуването си !
09:07 25.11.2025
13 Уфф
09:08 25.11.2025
14 сладкопоен чучулиг
Пироманска история някаква, украсена с фантастика с политическа цел.
09:10 25.11.2025
15 бай Ставри
09:10 25.11.2025
16 Тома
09:14 25.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АБВ
Защо не постъпят като интелигентни хора и да си зададат въпроса:
- Кой има интерес от това ?
Естественият логичен отговор е: Украйна, Украйна и пак Украйна !
Коментиран от #19
09:17 25.11.2025
19 АБВ
До коментар #18 от "АБВ":Извършено от украинците, поръчана от украинците, за да обвинят руснаците за да има храна за пропагандата.
Жалкари !
09:19 25.11.2025
20 ИТукЕ
09:21 25.11.2025
21 БАЦЕ ЕООД
09:29 25.11.2025
22 сирене
До коментар #2 от "си дзън":Върви му покажи пътя и как да се бие.
09:29 25.11.2025
23 604
09:30 25.11.2025
24 Я пък тоя
Кой ли се бие на фронта!
09:31 25.11.2025
25 Сорос
До коментар #11 от "Провокациите и пропагандата ви":Грантове са това, ейййй
09:44 25.11.2025
26 Браво Маро
09:52 25.11.2025
27 Сандо
09:54 25.11.2025
28 Фашагата
10:01 25.11.2025
29 Перо
10:04 25.11.2025
30 Перо
10:14 25.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Цвете
10:19 25.11.2025