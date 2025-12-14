Лукашенко обещал на Тръмп! Беларус ще спре метеорологичните балони над съседна Литва

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп Джон Коул заяви в събота, че президентът на Беларус Александър Лукашенко е обещал да спре метеорологичните балони, които летят от страната му към Литва, съобщава "Ройтерс".

"Наскоро той се съгласи да направи всичко възможно, за да спре балоните", каза Коул след двудневни разговори с Лукашенко.

Припомняме, че балоните, използвани от контрабандисти на цигари, на няколко пъти затваряха летище Вилнюс през последните месеци.

Литва обвини Беларус в провеждане на "хибридна атака" ми обяви извънредно положение по въпроса, като поиска от парламента да разреши военна подкрепа за полицията и граничните служители, за да се справят с контрабандистите.

Лукашенко заяви във вторник, че Литва преувеличава проблема.

"Вярвам, че президентът на Беларус искрено се опитва да го успокои. Мисля, че ще отнеме известно време, но мисля, че може да бъде решен. Той иска нормални отношения със съседите си - така ме уверява, каза Коул. Знам, че Литва е направила всичко възможно, за да спре получателите на цигарите или каквото и да е това. Така че мисля, че и двете страни работят", добави той.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви на 1 декември, че ситуацията на границата се влошава и нарече нахлуването на балони "хибридна атака" от страна на Беларус, която е "напълно неприемлива".

Припомняме, че Беларус освободи стотици политически затворници след сделка със САЩ.