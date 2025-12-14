Новини
Лукашенко обещал на Тръмп! Беларус ще спре метеорологичните балони над съседна Литва

14 Декември, 2025 14:55 520 7

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, на няколко пъти затваряха летище Вилнюс през последните месеци

Лукашенко обещал на Тръмп! Беларус ще спре метеорологичните балони над съседна Литва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп Джон Коул заяви в събота, че президентът на Беларус Александър Лукашенко е обещал да спре метеорологичните балони, които летят от страната му към Литва, съобщава "Ройтерс".

"Наскоро той се съгласи да направи всичко възможно, за да спре балоните", каза Коул след двудневни разговори с Лукашенко.

Припомняме, че балоните, използвани от контрабандисти на цигари, на няколко пъти затваряха летище Вилнюс през последните месеци.

Литва обвини Беларус в провеждане на "хибридна атака" ми обяви извънредно положение по въпроса, като поиска от парламента да разреши военна подкрепа за полицията и граничните служители, за да се справят с контрабандистите.

Лукашенко заяви във вторник, че Литва преувеличава проблема.

"Вярвам, че президентът на Беларус искрено се опитва да го успокои. Мисля, че ще отнеме известно време, но мисля, че може да бъде решен. Той иска нормални отношения със съседите си - така ме уверява, каза Коул. Знам, че Литва е направила всичко възможно, за да спре получателите на цигарите или каквото и да е това. Така че мисля, че и двете страни работят", добави той.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви на 1 декември, че ситуацията на границата се влошава и нарече нахлуването на балони "хибридна атака" от страна на Беларус, която е "напълно неприемлива".

Припомняме, че Беларус освободи стотици политически затворници след сделка със САЩ.


Беларус
  • 1 Боклушенко🤮

    1 8 Отговор
    Сламения човек на Хремъл ама ще го бутнат скоро неговите гензита

    Коментиран от #6

    14:56 14.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    имаше 1 ,,Стършел,, навремето...ФАКТИ са далеч от тва ниво , но евала за усилията

    14:57 14.12.2025

  • 3 Доган сарай

    3 0 Отговор
    Ще купя колело ама друг път

    14:57 14.12.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    що ме изтрихте под другата статия?таман си бих среща с 1 копе й ка и му обещах да го раз че кна пред амвона/Варна Катедралата

    15:12 14.12.2025

  • 5 Тия двамата май

    0 0 Отговор
    обърнаха резбата.

    15:14 14.12.2025

  • 6 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боклушенко🤮":

    Той е и човек на Тръмп ! Тръмп през Лукашенко стигна до Путин!
    На Дж.Къшнър (зетят на Тръмп) баба му и дядо му са от Беларус Руски евреи .Всяка година Къшнър и Иванка посещават Беларус ..И на Уиткоф родителите са от Беларус ( руски евреи) Не са от България..

    15:18 14.12.2025

  • 7 Сега,

    0 1 Отговор
    лукавия беларус ще си ги яде сам.

    15:18 14.12.2025

