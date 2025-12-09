Новини
Литва обяви извънредно положение заради контрабандни балони от Беларус

9 Декември, 2025 11:25 871 24

Националната сигурност и въздушният трафик са заплашени от „хибридна атака“, според Вилнюс

Литва обяви извънредно положение заради контрабандни балони от Беларус - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литва обяви днес извънредно положение поради заплахата за обществената безопасност от контрабандни балони, навлизащи във въздушното ѝ пространство от Беларус, съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовското правителство, предава БТА.

Балтийската република обвинява съседната страна, че позволява на контрабандисти да използват метеорологични балони за пренасяне на контрабандни цигари, което неведнъж е принуждавало летището във Вилнюс да спре работа и е нарушавало въздушния трафик.

„Извънредното положение се обявява не само заради прекъсванията в гражданската авиация, но и поради интересите на националната сигурност“, заяви литовският министър на вътрешните работи Владислав Кондратович по време на правителствено заседание, излъчено на живо.

Мерките предоставят по-голяма оперативна свобода на военните, като им позволяват да действат в координация с полицията или самостоятелно, уточни Кондратович, без да уточни продължителността на извънредните мерки.

Беларус отрече да носи отговорност за балоните и обвини Литва в провокации, включително пускане на безпилотен летателен апарат с „екстремистки материали“. Литва отхвърли твърденията като неверни.

На 1 декември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече ситуацията „влошаваща се“ и определила нахлуването на балони в литовското въздушно пространство като „хибридна атака“, която е „напълно неприемлива“.

Литва вече е обявявала извънредно положение по границата с Беларус през 2021 г. заради незаконна миграционна вълна, а през 2022 г. заради руската инвазия в Украйна, като ограниченията включваха контрол върху достъпа до райони и ограничаване на свободата на словото за противодействие на потенциална руска пропаганда.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    5 24 Отговор
    време е Беларус да бъде освободен

    Коментиран от #13

    11:26 09.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Очаквайте по кината скоро и у нас

    17 2 Отговор
    Демото вече го играхме по ковидъ. Но първо да щракне €-капана.

    11:34 09.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ХаХа

    7 0 Отговор
    Боклуци Сър Джон

    11:37 09.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хи хи хи

    14 1 Отговор
    Добре, че не сЪ севернокорейски а само белоруски, щото ония, сев.корейските де,
    ги пълнят с ..айна

    11:42 09.12.2025

  • 9 Петър Първи

    15 2 Отговор
    Купува Балтийските джуджета за една торба злато от Шведския крал.
    Земята им е руска на тези нацисти.
    Ген.Фон Брок-- Естонските,Литовските и Латвийската есесовци подлагана цивилното населения на страшни мъчения.Режеха пръсти,ръце и крака на живи хора.
    Това наложи да взема решителни мерки вкл. Разстрел пред строяр
    Спомени, Кьолн, 1973 г.

    11:43 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Урсула

    7 1 Отговор
    така ни каза да направим. Като ограничим свободата на словото и настъпва върха на демокрацията. Само каквото кажем ние това е вярно.

    11:44 09.12.2025

  • 12 А бее

    11 1 Отговор
    А питам публиката тука кво е туй
    "котрабанден балон"

    Коментиран от #15, #16

    11:45 09.12.2025

  • 13 Стара славянска..

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Голям лешник изяж, голяма дума не казвай..

    11:46 09.12.2025

  • 14 604

    4 2 Отговор
    И кво прекарват...от пръаднията на пудинг ще да е...

    11:47 09.12.2025

  • 15 Не стига, че

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "А бее":

    ги съжаляват и им пращат цигари на тия пинчери, ами и реват.:))

    11:48 09.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хех

    2 4 Отговор
    Вместо да бомбардират площадките на пускане, те обявили извънредно положение... Дреме им на руските агресори какво е положението в Литва.

    11:53 09.12.2025

  • 18 Като

    5 0 Отговор
    се замисля балони с контрабандни цигари най-вероятно от ваши бандюги се пускат и най-вече получават. Може би и с участие на белоруски такива но основното участие е ваше.

    11:54 09.12.2025

  • 19 И кво ?

    6 1 Отговор
    Балон с цигари им вкарали ?! На нас турчилята цял танкер ни изхвърлиха в териториалните води , я сега може евроатлантическата сбирщина в София може и да благодари на султана .

    11:55 09.12.2025

  • 20 Василеску

    2 0 Отговор
    Не могат едни детски играчки да свалят, а се дуят и пъчат за световно. Никога не съм ходил нито в СССР, нито в Русия - и няма и да отида и няма да ме е еня за управляващите в тези "прибатийски" републики, непрекъснато търсещи конфронтация, включително и вътре в самите тях. Защо Картаген е бил разрушен?

    Коментиран от #23

    12:02 09.12.2025

  • 21 Учуден

    2 0 Отговор
    "че позволява на контрабандисти да използват метеорологични балони за пренасяне на контрабандни цигари"

    Ха ха ха значи правителството на Беларус позволявало контрабандисти да пращат цигари с балони пък правителството на Литва позволява техните контрабандисти да си ги прибират. Че защо не проследят балона и да хванат техните контрабандисти - или не е политкоректно да питам. То ако няма кой да ги прибере ще няма и кой да ги праща.

    Явно положението в Украйна е вече неспасяемо и всички еврофашисти са се активирали.

    12:04 09.12.2025

  • 22 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Тия защо не вземат да пропушат цигари, та да се радват, а не да роптаят.
    Може и за продажба да им останат, далаверата да им е пълна.

    12:05 09.12.2025

  • 23 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Василеску":

    Затова Западът се колебаеше ( с право ) да събори СССР - тази формация близо век осигуряваше мир между десетки държавици , различни помежду си !

    12:06 09.12.2025

  • 24 Латйш

    0 0 Отговор
    "Литва обяви извънредно положение заради контрабандни балони"
    Ей сега им разказахме играта , на тия беларуски мошеници.
    Сега армията като се събере - двамата тракториста и един стругар, ще им покажем, колко сме силни , балтийските военни.
    А на балоните ще кажем - не на контрабандните цигари!
    само се притеснявам, да не би балоните да отвърнат на огъня - тогава лошо!

    12:07 09.12.2025

