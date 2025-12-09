Литва обяви извънредно положение заради контрабандни балони от Беларус

Литва обяви днес извънредно положение поради заплахата за обществената безопасност от контрабандни балони, навлизащи във въздушното ѝ пространство от Беларус, съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовското правителство, предава БТА.

Балтийската република обвинява съседната страна, че позволява на контрабандисти да използват метеорологични балони за пренасяне на контрабандни цигари, което неведнъж е принуждавало летището във Вилнюс да спре работа и е нарушавало въздушния трафик.

„Извънредното положение се обявява не само заради прекъсванията в гражданската авиация, но и поради интересите на националната сигурност“, заяви литовският министър на вътрешните работи Владислав Кондратович по време на правителствено заседание, излъчено на живо.

Мерките предоставят по-голяма оперативна свобода на военните, като им позволяват да действат в координация с полицията или самостоятелно, уточни Кондратович, без да уточни продължителността на извънредните мерки.

Беларус отрече да носи отговорност за балоните и обвини Литва в провокации, включително пускане на безпилотен летателен апарат с „екстремистки материали“. Литва отхвърли твърденията като неверни.

На 1 декември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече ситуацията „влошаваща се“ и определила нахлуването на балони в литовското въздушно пространство като „хибридна атака“, която е „напълно неприемлива“.

Литва вече е обявявала извънредно положение по границата с Беларус през 2021 г. заради незаконна миграционна вълна, а през 2022 г. заради руската инвазия в Украйна, като ограниченията включваха контрол върху достъпа до райони и ограничаване на свободата на словото за противодействие на потенциална руска пропаганда.