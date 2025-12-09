Литва обяви извънредно положение заради контрабандни балони от Беларус

Литва обяви днес извънредно положение поради заплахата за обществената безопасност от контрабандни балони, навлизащи във въздушното ѝ пространство от Беларус, съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовското правителство, предава БТА.
Балтийската република обвинява съседната страна, че позволява на контрабандисти да използват метеорологични балони за пренасяне на контрабандни цигари, което неведнъж е принуждавало летището във Вилнюс да спре работа и е нарушавало въздушния трафик.
„Извънредното положение се обявява не само заради прекъсванията в гражданската авиация, но и поради интересите на националната сигурност“, заяви литовският министър на вътрешните работи Владислав Кондратович по време на правителствено заседание, излъчено на живо.
Мерките предоставят по-голяма оперативна свобода на военните, като им позволяват да действат в координация с полицията или самостоятелно, уточни Кондратович, без да уточни продължителността на извънредните мерки.
Беларус отрече да носи отговорност за балоните и обвини Литва в провокации, включително пускане на безпилотен летателен апарат с „екстремистки материали“. Литва отхвърли твърденията като неверни.
На 1 декември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече ситуацията „влошаваща се“ и определила нахлуването на балони в литовското въздушно пространство като „хибридна атака“, която е „напълно неприемлива“.
Литва вече е обявявала извънредно положение по границата с Беларус през 2021 г. заради незаконна миграционна вълна, а през 2022 г. заради руската инвазия в Украйна, като ограниченията включваха контрол върху достъпа до райони и ограничаване на свободата на словото за противодействие на потенциална руска пропаганда.
1 Атина Палада
Коментиран от #13
11:26 09.12.2025
3 Очаквайте по кината скоро и у нас
11:34 09.12.2025
5 Ха ХаХа
11:37 09.12.2025
8 Хи хи хи
ги пълнят с ..айна
11:42 09.12.2025
9 Петър Първи
Земята им е руска на тези нацисти.
Ген.Фон Брок-- Естонските,Литовските и Латвийската есесовци подлагана цивилното населения на страшни мъчения.Режеха пръсти,ръце и крака на живи хора.
Това наложи да взема решителни мерки вкл. Разстрел пред строяр
Спомени, Кьолн, 1973 г.
11:43 09.12.2025
11 Урсула
11:44 09.12.2025
12 А бее
"котрабанден балон"
Коментиран от #15, #16
11:45 09.12.2025
13 Стара славянска..
До коментар #1 от "Атина Палада":Голям лешник изяж, голяма дума не казвай..
11:46 09.12.2025
14 604
11:47 09.12.2025
15 Не стига, че
До коментар #12 от "А бее":ги съжаляват и им пращат цигари на тия пинчери, ами и реват.:))
11:48 09.12.2025
17 хех
11:53 09.12.2025
18 Като
11:54 09.12.2025
19 И кво ?
11:55 09.12.2025
20 Василеску
Коментиран от #23
12:02 09.12.2025
21 Учуден
Ха ха ха значи правителството на Беларус позволявало контрабандисти да пращат цигари с балони пък правителството на Литва позволява техните контрабандисти да си ги прибират. Че защо не проследят балона и да хванат техните контрабандисти - или не е политкоректно да питам. То ако няма кой да ги прибере ще няма и кой да ги праща.
Явно положението в Украйна е вече неспасяемо и всички еврофашисти са се активирали.
12:04 09.12.2025
22 Я пък тоя
Може и за продажба да им останат, далаверата да им е пълна.
12:05 09.12.2025
23 Българин 🇧🇬
До коментар #20 от "Василеску":Затова Западът се колебаеше ( с право ) да събори СССР - тази формация близо век осигуряваше мир между десетки държавици , различни помежду си !
12:06 09.12.2025
24 Латйш
Ей сега им разказахме играта , на тия беларуски мошеници.
Сега армията като се събере - двамата тракториста и един стругар, ще им покажем, колко сме силни , балтийските военни.
А на балоните ще кажем - не на контрабандните цигари!
само се притеснявам, да не би балоните да отвърнат на огъня - тогава лошо!
12:07 09.12.2025