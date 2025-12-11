Американският президент Доналд Тръмп е готов да изпрати свой представител в Европа още този уикенд, ако се появи реална перспектива за постигане на мирно споразумение за Украйна, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит подчерта пред журналисти, че президентът е „дълбоко разочарован и от двете страни в конфликта“ и че не желае повече срещи „само заради самите срещи“, а очаква конкретни резултати.
Като цяло "Коалицията на желаещите" (не че някой разбира и си дава сметка, точно какво желат тези умни и начетени големи, с огромна подкрепа в страните лидери), ще съботира пак плана. Тук там се прокрадва някоя информация от анонимници за редакциите, но поне до колкото прочетох, звучи невероятно Русия да каже "да". А и за какво им е след като постигат целите си на бойното поле. Все пак това беше един от слоганите на западната пропаганда до скоро - Единствения мир в Украйна е възможен само на бойното поле, когато Украйна спечели и Зеленски с Ермак и Подоляк пият кафе в Ялта.
