Новини
Свят »
Украйна »
Тръмп готов да изпрати пратеник в Европа за преговори за Украйна при шанс за мирен пробив
  Тема: Украйна

Тръмп готов да изпрати пратеник в Европа за преговори за Украйна при шанс за мирен пробив

11 Декември, 2025 21:56 801 32

  • доналд тръмп-
  • европа-
  • украйна-
  • преговори

Белият дом: Президентът е разочарован от двете страни и търси реален напредък, а не символични срещи

Тръмп готов да изпрати пратеник в Европа за преговори за Украйна при шанс за мирен пробив - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп е готов да изпрати свой представител в Европа още този уикенд, ако се появи реална перспектива за постигане на мирно споразумение за Украйна, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит подчерта пред журналисти, че президентът е „дълбоко разочарован и от двете страни в конфликта“ и че не желае повече срещи „само заради самите срещи“, а очаква конкретни резултати.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 1 Отговор
    От толкова чакаме,ще му се изчака чакалото на бай Дончо

    22:02 11.12.2025

  • 2 Няма шанс

    6 0 Отговор
    Пий си уискито... И пуканки вземи да гледаш сеира на ес

    Коментиран от #4

    22:02 11.12.2025

  • 3 Какъв е проблема

    7 1 Отговор
    Украинската армия смел настъпва на запад към полската граница. На кой му пука дали ще има край на войната при ясен предизвестен резултат.

    22:05 11.12.2025

  • 4 Освен уиски

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма шанс":

    и пуканки имам интереси и към девойката от снимката.

    Коментиран от #9

    22:06 11.12.2025

  • 5 Дони Деменцията

    3 4 Отговор
    Успя да заспи 5-6 пъти
    Пред камерите за Седмица .

    На Дъртия Алцхаймер
    Изобщо не трябва да му се обръща внимание

    Да си пие Лекарствата и да го махат
    По бързо ,
    Че освен да пълни джобовете на
    Приятелите си Милиардери
    Друго не прави .

    Коментиран от #20

    22:08 11.12.2025

  • 6 Шопо

    7 0 Отговор
    Мирен план има само една точка - капитулация.

    22:10 11.12.2025

  • 7 Сатана Z

    2 7 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и прегласнелите му копейки, никакви преговори!

    22:10 11.12.2025

  • 8 Шопо

    2 6 Отговор
    Само загрузка до последната ванка, ботокса от друго не разбира!

    22:11 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 6 Отговор
    Мадяр и тази нощ е налагал санкции на алкохолизираните клошари в блатата❗

    22:12 11.12.2025

  • 11 Аналитик

    1 0 Отговор
    Украйна доволна ли е? Или Русия,кой по,по?

    22:13 11.12.2025

  • 12 На пред, на зад

    2 0 Отговор
    Ту-тууу .....пратеник....Ту-тууу ...

    22:14 11.12.2025

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 6 Отговор
    Нищо не остана от блатния хаганат, гори от всички страни, а беше Киев за два дня!

    22:14 11.12.2025

  • 14 ЦИРК

    7 0 Отговор
    То е ясно че Тръмп е готов това не е новина, ама първо Зеленски трябва да му върне редактирания план, после някой да го носи в Москва, пък чак тогава евнтуално представителите ще ходят тук там.

    Като цяло "Коалицията на желаещите" (не че някой разбира и си дава сметка, точно какво желят тези умни и начетени големи, с огромна подкрепа в страните лидери), ще съботира пак плана. Тук там се прокрадва някоя информация от анонимници за редакциите, но поне до колкото прочетох, звучи невероятно Русия да каже "да". А и за какво им е след като постигат целите си на бойното поле. Все пак това беше един от слоганите на западната пропаганда до скоро - Единствения мир в Украйна е възможен само на бойното поле, когато Украйна спечели и Зеленски с Ермак и Подоляк пият кафе в Ялта.

    22:14 11.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    А бензин ще пускат ли н блатата, казаха ли от бункера!

    22:15 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ясно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Най-обичам":

    Кой командва тук

    Коментиран от #22

    22:16 11.12.2025

  • 18 китайски балон

    2 0 Отговор
    Догодина, а сега да се прави на пират и да краде кораби с нафта😉

    22:16 11.12.2025

  • 19 Решението

    18 5 Отговор
    Санкции и бой от ВСУ над агресора.

    22:16 11.12.2025

  • 20 ЦИРК

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дони Деменцията":

    Сарказъм ?
    Или проблем с невронната мрежа и миксиране на стари и нови събития ?

    22:16 11.12.2025

  • 21 ЦИРК

    8 6 Отговор
    А бакшиша от бункера ще продължава да се крие по мазетата и да реве, че са го надули!

    22:16 11.12.2025

  • 22 Ха ха ххххааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ясно ли":

    Голда гобарате

    Коментиран от #23

    22:16 11.12.2025

  • 23 Русофобите тук

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ххххааааа":

    Са боклуци

    Коментиран от #30

    22:18 11.12.2025

  • 24 Сфиньята пееф

    2 0 Отговор
    Жива ли е

    22:19 11.12.2025

  • 25 ако се появи реална перспектива

    2 0 Отговор
    Карълайн Левит сваля гащи веднага а за пратеника не знам

    22:20 11.12.2025

  • 26 ?????

    6 0 Отговор
    Заглавие от общо взето неутрален руски вестник.
    «Зеленского надо жестко гасить»: выяснилось, чем грозит России атака на танкер в Черном море.
    Засега само Путин ги спира военните да не ги смачкат окончателно.

    22:21 11.12.2025

  • 27 мирен пробив естествено

    6 0 Отговор
    Няма да го изнасилват сега Зелника я

    22:23 11.12.2025

  • 28 Гориил

    5 0 Отговор
    Истинските лидери на Европа са в Русия и САЩ.

    22:26 11.12.2025

  • 29 Фейк на часа

    5 0 Отговор
    Не сте пуснали тази вечер какво е казал Зеленски. Моля, напишете как е Зеленски, с кого е говорил по телефона. Мнооого ви се моля! Цяла вечер го мисля и няма да мога да заспя без статия за Зеленски.

    22:26 11.12.2025

  • 30 Не само тук

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Русофобите тук":

    а и навсякъде са такива.

    22:28 11.12.2025

  • 31 Гориил

    4 0 Отговор
    Водещите европейски политици всъщност не са основните играчи на европейския континент. Поне до това парадоксално заключение стигат самите европейски медии, принудени да признаят, че ЕС е повлиян предимно от Запада и Изтока. В крайна сметка класацията на най-влиятелните хора в Европа доказва правотата и силата на Москва.

    22:28 11.12.2025

  • 32 Гоорил

    0 0 Отговор
    Но мога да се обзаложа, че и рижия сутеньор и бункерния му ортак ще изгният в затвора!

    22:52 11.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания