Тръмп готов да изпрати пратеник в Европа за преговори за Украйна при шанс за мирен пробив

Американският президент Доналд Тръмп е готов да изпрати свой представител в Европа още този уикенд, ако се появи реална перспектива за постигане на мирно споразумение за Украйна, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит подчерта пред журналисти, че президентът е „дълбоко разочарован и от двете страни в конфликта“ и че не желае повече срещи „само заради самите срещи“, а очаква конкретни резултати.