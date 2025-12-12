Новини
Киев очаква около 2,3 млрд. евро от Европейския съюз
Киев очаква около 2,3 млрд. евро от Европейския съюз

12 Декември, 2025 04:06, обновена 12 Декември, 2025 03:09 366 3

Съветът на ЕС одобри шестото редовно плащане за Украйна

Киев очаква около 2,3 млрд. евро от Европейския съюз - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Украйна скоро ще получи около 2,3 млрд. евро от Европейския съюз.

Това става възможно, след като Съветът прие решение за шестото редовно изплащане по механизма на Евросъюза за страната.

Тази сума се отпуска в резултат на успешното изпълнение от страна на Украйна на осемте стъпки, необходими за целта, както и изпълнението на една неизпълнена стъпка от четвъртото изплащане.

Финансирането цели преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна и да подпомогне функционирането на нейната публична администрация.


  • 1 Евала

    3 0 Отговор
    До последно крадат. Ама този път май наистина ще е за последно.

    03:13 12.12.2025

  • 2 Шопо

    5 0 Отговор
    Парите не ги дава ЕС а данъкоплатците в ЕС.
    Някой пил ли ни е дали искаме ?
    Време е тези евро „лидери“ да си ходят, или да бъдат принудени да си ходят.

    03:16 12.12.2025

  • 3 12343211

    3 0 Отговор
    Коледни надбавки.

    03:17 12.12.2025

