Киев очаква около 2,3 млрд. евро от Европейския съюз

Украйна скоро ще получи около 2,3 млрд. евро от Европейския съюз.

Това става възможно, след като Съветът прие решение за шестото редовно изплащане по механизма на Евросъюза за страната.

Тази сума се отпуска в резултат на успешното изпълнение от страна на Украйна на осемте стъпки, необходими за целта, както и изпълнението на една неизпълнена стъпка от четвъртото изплащане.

Финансирането цели преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна и да подпомогне функционирането на нейната публична администрация.