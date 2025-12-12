Новини
Свят »
Украйна »
Украйна настоява за армия от 800 000 войници
  Тема: Украйна

Украйна настоява за армия от 800 000 войници

12 Декември, 2025 04:48, обновена 12 Декември, 2025 03:51 589 17

  • зеленски-
  • украйна-
  • мирен план-
  • армия

Това е реалната численост на днешната армия и е съгласувано с военните, заяви украинският президент Володимир Зеленски

Украйна настоява за армия от 800 000 войници - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украйна настоява за целева численост от 800 000 войници за своята армия съгласно преработената версия на мирния план на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война с Русия, съобщи ДПА.

"Това е реалната численост на днешната армия и е съгласувано с военните", заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Киев.

Той добави, че тази точка от настоящия проект за мирен план е била достатъчно преработена. Първоначалният план на САЩ, който стана известен през ноември, посочваше максимална численост от 600 000 украински войници.

Наблюдателите обаче се съмняват, че армията все още разполага с толкова войници в действителност. Според прокуратурата от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. са регистрирани над 300 000 случая на дезертиране или отсъствие на войници.

След рекордните над 21 600 регистрирани случая през октомври, от ноември нататък властите класифицираха данните като поверителни, посочва ДПА.

Преди войната Украйна имаше постоянна армия от около 290 000 души. За да компенсира численото си неравенство спрямо Русия, Киев очаква западните му съюзници да допринесат значително за военните разходи в случай на мирно споразумение.

Преди началото на войната Украйна беше най-бедната страна в Европа според Международния валутен фонд, припомня ДПА.

Чуждестранните донорски държави сега допринасят с повече от 40 % от националния бюджет, а Украйна се стреми да се присъедини към Европейския съюз.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    12 0 Отговор
    Зелески си приказва като пиян с к-ра си Така нещо за издръжката на въпросната "армия" казал ли е

    Коментиран от #9

    03:59 12.12.2025

  • 2 Уса

    12 0 Отговор
    Нищо от това няма да се случи.САЩ вече имат ново предложение-разпускане на ЕС и Нато

    04:04 12.12.2025

  • 3 хихи

    11 0 Отговор
    голяма армия голямо финансиране, големи кражби, този иска да продължава да краде...
    накрая, ще ми оставят 80хил. армия да няма какво да се краде...

    04:05 12.12.2025

  • 4 аритметика, 3 клас

    2 9 Отговор
    Армията е единственият гарант, за съществуването на Украйна. Ако нямат боеспособна армия, руснаците ще ги избият за една седмица.

    Коментиран от #5, #11

    04:07 12.12.2025

  • 5 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "аритметика, 3 клас":

    Добрите между съседки отношения е единствения гарант след неутралитета на украйна.

    04:10 12.12.2025

  • 6 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Зеленски е марионетка и всяка негова дума му я диктуват господаритв му.
    Жалка картинка, а страдат нормалните хора.

    04:15 12.12.2025

  • 7 Чшшш, алоууу!

    6 0 Отговор
    С какви 800 000 армия разполагаш бе, шмъркел? На идиоти ли ни правят тези? В това време на технологии и информация да се опитват да лъжат така брутално, айде не така! Те доскоро отричаха и насилственото товарене на хора по улиците. Остава да седне да ни обяснява, че са се размножили чрез делене...

    04:16 12.12.2025

  • 8 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Да не са 8 милиона ????😂😂😂😂😂😂😂 И що пак не ги закръглите на милион

    04:29 12.12.2025

  • 9 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Съгласен съм с коментара ти..... Зеления просяк милионер тотално е сбъркан.... Как се издържа 800 000 на армия...... Украйна е във фалит и ако не са парите на европейските пудели да плащат заплати на военните, досега войната да е свършила, като военните да се взели властта и какачили въжето на зеленият глупак. .

    04:34 12.12.2025

  • 10 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    🤗🤗🤗.Кой ще ги храни бе, шушляк?

    04:34 12.12.2025

  • 11 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "аритметика, 3 клас":

    Аритметиката ти е грешна..... Единственият гарант за съществуването и сигурността на Украйна може да бъде само Русия....

    04:36 12.12.2025

  • 12 Никой

    0 0 Отговор
    Ще ни направят на Калинки.

    04:38 12.12.2025

  • 13 В В.П.

    2 0 Отговор
    Това е физически невъзможно..Няма пари за тия свине..Зелю пак се прави на мегаломан...Пък и РФ не дава ..Това всъщност е първото..

    04:41 12.12.2025

  • 14 В В.П.

    1 0 Отговор
    Зелю фашиста няма да се радва с парите си ..руските не прощават .Единствения начин е да станеш човек на Москва..

    Коментиран от #15

    04:43 12.12.2025

  • 15 Зеления път

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "В В.П.":

    Вече не съм убеден, че не е човек на Москва. Зеленото източи финансите и дискредитира управлението на ЕС. Освен това упорито се бори за разрушението на Украйна и поставянето на възможно най-лошите условия за мир чрез сила от страна на Русия с постоянните откази за спиране на войната.

    04:53 12.12.2025

  • 16 Малко са 800 000

    0 0 Отговор
    Да ги закръгли на два милиона. Клубът на богатите ще въведе данък ДДС+. Още 10% отгоре за Украйна. 30% ДДС звучи добре. За българите юнашка ШОКОВА ТЕРАПИЯ при обмена на лева е евро. 💯 лева за едно евро. Който има кредит, да се удвои. Това е напълно законно и вече беше приложено от Иван Костов в зората на демокрацията.
    По този начин ще се изземат от населението на ЕС огромни средства за оръжия, хотели с водопади, замъци със златни тоалетни, частни острови, самолети, яхти и всичко необходимо за АКТИВНИТЕ БОРЦИ ПРОТИВ РУСИЯ.

    04:53 12.12.2025

  • 17 Пожелателно мислене

    0 0 Отговор
    Тези цифри му ги внушават четиримата глупаци в Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон, които току-що загубиха войната си срещу Русия. Първите трима общо в момента имат 300 000 небоеспособни, а искат разорана и обезкървена с техните пари Укрия да поддържа 800 000-на армия. Лицемерието им е безкрайно, защото тази война я подпалиха Сащ ЕС и НАТО с цел да нанесат "стратегическо поражение" на Русия. Това са изродите и крадците в света!

    04:55 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания