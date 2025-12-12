Украйна настоява за армия от 800 000 войници

Украйна настоява за целева численост от 800 000 войници за своята армия съгласно преработената версия на мирния план на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война с Русия, съобщи ДПА.
"Това е реалната численост на днешната армия и е съгласувано с военните", заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Киев.
Той добави, че тази точка от настоящия проект за мирен план е била достатъчно преработена. Първоначалният план на САЩ, който стана известен през ноември, посочваше максимална численост от 600 000 украински войници.
Наблюдателите обаче се съмняват, че армията все още разполага с толкова войници в действителност. Според прокуратурата от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. са регистрирани над 300 000 случая на дезертиране или отсъствие на войници.
След рекордните над 21 600 регистрирани случая през октомври, от ноември нататък властите класифицираха данните като поверителни, посочва ДПА.
Преди войната Украйна имаше постоянна армия от около 290 000 души. За да компенсира численото си неравенство спрямо Русия, Киев очаква западните му съюзници да допринесат значително за военните разходи в случай на мирно споразумение.
Преди началото на войната Украйна беше най-бедната страна в Европа според Международния валутен фонд, припомня ДПА.
Чуждестранните донорски държави сега допринасят с повече от 40 % от националния бюджет, а Украйна се стреми да се присъедини към Европейския съюз.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
Коментиран от #9
03:59 12.12.2025
2 Уса
04:04 12.12.2025
3 хихи
накрая, ще ми оставят 80хил. армия да няма какво да се краде...
04:05 12.12.2025
4 аритметика, 3 клас
Коментиран от #5, #11
04:07 12.12.2025
5 Ха-ха-ха
До коментар #4 от "аритметика, 3 клас":Добрите между съседки отношения е единствения гарант след неутралитета на украйна.
04:10 12.12.2025
6 Наблюдател
Жалка картинка, а страдат нормалните хора.
04:15 12.12.2025
7 Чшшш, алоууу!
04:16 12.12.2025
8 Kaлпазанин
04:29 12.12.2025
9 Европеец
До коментар #1 от "Гошо":Съгласен съм с коментара ти..... Зеления просяк милионер тотално е сбъркан.... Как се издържа 800 000 на армия...... Украйна е във фалит и ако не са парите на европейските пудели да плащат заплати на военните, досега войната да е свършила, като военните да се взели властта и какачили въжето на зеленият глупак. .
04:34 12.12.2025
10 Бай той Толстой
04:34 12.12.2025
11 Европеец
До коментар #4 от "аритметика, 3 клас":Аритметиката ти е грешна..... Единственият гарант за съществуването и сигурността на Украйна може да бъде само Русия....
04:36 12.12.2025
12 Никой
04:38 12.12.2025
13 В В.П.
04:41 12.12.2025
14 В В.П.
Коментиран от #15
04:43 12.12.2025
15 Зеления път
До коментар #14 от "В В.П.":Вече не съм убеден, че не е човек на Москва. Зеленото източи финансите и дискредитира управлението на ЕС. Освен това упорито се бори за разрушението на Украйна и поставянето на възможно най-лошите условия за мир чрез сила от страна на Русия с постоянните откази за спиране на войната.
04:53 12.12.2025
16 Малко са 800 000
По този начин ще се изземат от населението на ЕС огромни средства за оръжия, хотели с водопади, замъци със златни тоалетни, частни острови, самолети, яхти и всичко необходимо за АКТИВНИТЕ БОРЦИ ПРОТИВ РУСИЯ.
04:53 12.12.2025
17 Пожелателно мислене
04:55 12.12.2025