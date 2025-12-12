Новини
Белгия: В някакъв момент замразените руски активи в Европа ще бъдат използвани за финансиране на Украйна

12 Декември, 2025 04:59, обновена 12 Декември, 2025 05:04

По-рано белгийските власти многократно отказваха да конфискуват руски активи и подчертаха необходимостта от споделяне на рисковете с целия Европейски съюз

Белгия: В някакъв момент замразените руски активи в Европа ще бъдат използвани за финансиране на Украйна - 1
Винсент Ван Петегем, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белгия призна, че замразените руски активи в Европа ще бъдат използвани „в някакъв момент“ за финансиране на Украйна.

Това заяви белгийският вицепремиер и министър на финансите Винсент Ван Петегем, според Ройтерс.

Той подчерта, че Белгия „няма да приеме никакви безразсъдни компромиси“, докато не се съгласи на сделка по този въпрос.

Преди това белгийските власти многократно отказаха да конфискуват руски активи и подчертаха необходимостта от споделяне на рисковете с целия Европейски съюз.

По-голямата част от замразените активи на Русия в Европа – приблизително 200 милиарда евро – се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Брюксел се противопоставя на идеята за „репарационен заем“ за Украйна с помощта на тези средства, която се обсъжда в ЕС от септември, като подчертава, че не е готов сам да поеме рисковете от подобна схема. Според Politico този план включва изземване на 25 милиарда евро руски активи от сметки, държани от частни банки в страни от ЕС, и 140 милиарда евро от белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват по-голямата част от тези активи.

Euroclear призна, че ответните мерки на Москва могат да доведат до загуба на активи в Русия на стойност 16 милиарда евро. Според Politico, белгийското правителство настоява ЕС да създаде допълнителен финансов буфер в случай на руско отмъщение за изземването на активите. Това ще бъде в допълнение към финансовите гаранции, които страните от ЕС ще предоставят на Белгия като част от заем от 210 милиарда евро.

В началото на декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране за Киев, единият от които е „репарационен заем“. Алтернативен вариант е финансирането на заема за Киев чрез заеми от бюджета на ЕС. Както съобщи Politico, Унгария блокира този план.

По-голямата част от страните от ЕС са се съгласили да замразят руските суверенни активи за неопределено време, научи Euractiv. Въпросът ще бъде обсъден на 18 декември.

Европейската централна банка също се изказа против предоставянето на заем на Киев с руски активи.

Москва заплаши със „сериозни последици“, ако чуждестранните ѝ активи бъдат конфискувани. Кремъл предупреди, че както страните, така и отделните лица ще носят правна отговорност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    10 1 Отговор
    Крадци!

    05:11 12.12.2025

  • 3 Европеец

    11 1 Отговор
    Направете това и доверието в банките и инвестициите рухва

    Коментиран от #6

    05:11 12.12.2025

  • 4 Европеец

    12 1 Отговор
    Изумявам.... Имам пари в банка.... В конфликт с съседа съм и в определен в момент банката решава да даде моите пари на съседа ,с който съм в контакт ... Що за банка би било това.... Много въобще европейски ценности ......

    05:12 12.12.2025

  • 5 Кой е този

    8 0 Отговор
    Който би си вложил парите в банка и после при конфликт да ги конфискуват? Има ли такава държава която ще го направи в тези банки след това?

    05:13 12.12.2025

  • 6 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    За първи път да съм съгласен с твой коментар "европеецо"......

    05:13 12.12.2025

  • 7 Демокрация

    6 1 Отговор
    Демокрация национализация)
    Никой не би вложил средства в такова институции ако се направи това

    05:14 12.12.2025

  • 8 ГанЯ

    6 1 Отговор
    В някакъв момент.......... някой ще ви потърси сметка😁

    05:31 12.12.2025

  • 9 Ами ако

    5 1 Отговор
    няма Украйна?

    05:36 12.12.2025

  • 10 Защото

    4 1 Отговор
    Украина е Русия !

    Коментиран от #12

    05:47 12.12.2025

  • 11 Факти

    2 1 Отговор
    Белгия: В някакъв момент замразените руски активи в Европа ще бъдат използвани за финансиране на Украйна, защото Украина е Русия

    05:59 12.12.2025

  • 12 Да бе да

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Защото":

    по твоята "логика" и България е руска?! Защото и ние бяхме под руско робство от 1944г. до 1989 а?

    06:04 12.12.2025

