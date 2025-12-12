Белгия: В някакъв момент замразените руски активи в Европа ще бъдат използвани за финансиране на Украйна

Белгия призна, че замразените руски активи в Европа ще бъдат използвани „в някакъв момент“ за финансиране на Украйна.

Това заяви белгийският вицепремиер и министър на финансите Винсент Ван Петегем, според Ройтерс.

Той подчерта, че Белгия „няма да приеме никакви безразсъдни компромиси“, докато не се съгласи на сделка по този въпрос.

Преди това белгийските власти многократно отказаха да конфискуват руски активи и подчертаха необходимостта от споделяне на рисковете с целия Европейски съюз.

По-голямата част от замразените активи на Русия в Европа – приблизително 200 милиарда евро – се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Брюксел се противопоставя на идеята за „репарационен заем“ за Украйна с помощта на тези средства, която се обсъжда в ЕС от септември, като подчертава, че не е готов сам да поеме рисковете от подобна схема. Според Politico този план включва изземване на 25 милиарда евро руски активи от сметки, държани от частни банки в страни от ЕС, и 140 милиарда евро от белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват по-голямата част от тези активи.

Euroclear призна, че ответните мерки на Москва могат да доведат до загуба на активи в Русия на стойност 16 милиарда евро. Според Politico, белгийското правителство настоява ЕС да създаде допълнителен финансов буфер в случай на руско отмъщение за изземването на активите. Това ще бъде в допълнение към финансовите гаранции, които страните от ЕС ще предоставят на Белгия като част от заем от 210 милиарда евро.

В началото на декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране за Киев, единият от които е „репарационен заем“. Алтернативен вариант е финансирането на заема за Киев чрез заеми от бюджета на ЕС. Както съобщи Politico, Унгария блокира този план.

По-голямата част от страните от ЕС са се съгласили да замразят руските суверенни активи за неопределено време, научи Euractiv. Въпросът ще бъде обсъден на 18 декември.

Европейската централна банка също се изказа против предоставянето на заем на Киев с руски активи.

Москва заплаши със „сериозни последици“, ако чуждестранните ѝ активи бъдат конфискувани. Кремъл предупреди, че както страните, така и отделните лица ще носят правна отговорност.