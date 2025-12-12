Юрий Ушаков: Прекратяването на огъня в Украйна зависи от изтеглянето на Киев от Донбас

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че прекратяване на огъня в Украйна може да настъпи само след като украинските войски се изтеглят от Донбас, съобщава руският вестник „Комерсант“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Коментарът идва като отговор на предложението на украинския президент Володимир Зеленски за провеждане на териториален референдум за бъдещето на Донбас, отбелязва ТАСС.

„Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски“, заяви Ушаков и допълни, че това е закрепено в руската конституция.

В интервю за „Комерсант“ той посочи, че в рамките на мирния план в Донбас могат да бъдат разположени сили на Националната гвардия на Русия, като руската армия не би навлизала в райони, които в момента са под украински контрол.

„Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко останало ще зависи изцяло от това“, добави Ушаков.