Юрий Ушаков: Прекратяването на огъня в Украйна зависи от изтеглянето на Киев от Донбас

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че прекратяване на огъня в Украйна може да настъпи само след като украинските войски се изтеглят от Донбас, съобщава руският вестник „Комерсант“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Коментарът идва като отговор на предложението на украинския президент Володимир Зеленски за провеждане на териториален референдум за бъдещето на Донбас, отбелязва ТАСС.
„Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски“, заяви Ушаков и допълни, че това е закрепено в руската конституция.
В интервю за „Комерсант“ той посочи, че в рамките на мирния план в Донбас могат да бъдат разположени сили на Националната гвардия на Русия, като руската армия не би навлизала в райони, които в момента са под украински контрол.
„Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко останало ще зависи изцяло от това“, добави Ушаков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
14:02 12.12.2025
2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
14:02 12.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #12
14:04 12.12.2025
4 Накратко☝️
Кражба на територия от Украйна .
Коментиран от #9
14:05 12.12.2025
5 Ако не искат доброволно,
14:05 12.12.2025
6 да питам
Коментиран от #14, #20
14:05 12.12.2025
7 ?????
Коментиран от #10
14:05 12.12.2025
8 Абе ,
14:06 12.12.2025
9 Путин си взима своето
До коментар #4 от "Накратко☝️":Подаръците се връщат, когато притежателя на подарения имот не се грижи добре за него.
Коментиран от #13, #17
14:07 12.12.2025
10 Божеее , Боже
До коментар #7 от "?????":Искате да намалите населението на Земята ли, бе , докато китайците се настаняват около Байкал ?
Коментиран от #15
14:09 12.12.2025
11 Атина Палада
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ако бяха превзели и градовете ,щеше да свършат траншовете от ЕвропаТА:) Чувала съм една песен на Лили Иванова в която се пееше :-Не всичко е пари приятелю,но това отдавна :)сега вече и тя самата признава ,че е изпуснала запетайката след НЕ-то:))) Не , всичко е пари приятелю:)))
Коментиран от #18
14:09 12.12.2025
12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Шууушлек, покровск одавна е взет. Скоро и мирноград ще зачистят само гледай в телеграм как стават на суджжжук урките в града
14:10 12.12.2025
13 Аха, колко къщи и коли
До коментар #9 от "Путин си взима своето":подаръци се иззеха така които са били подаръци. Поради прекратяване на грижи или намаляване на обич.
14:11 12.12.2025
14 новите съседи
До коментар #6 от "да питам":Качи твое фото да те видим какъв си убавец , като се присмиваш на другите .
Коментиран от #21, #24
14:11 12.12.2025
15 Атина Палада
До коментар #10 от "Божеее , Боже":Около Вашингтон..Всичко около Вашингтон е изкупено от китайци...Изкупено,а не гастарбайтери като в Русия.
14:11 12.12.2025
16 Сатана Z
14:12 12.12.2025
17 мдаааа
До коментар #9 от "Путин си взима своето":Ами , ако "подаръка" е , от трите - най-дългото , как процедираме ?
14:12 12.12.2025
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Атина Палада":Атино с голямата гъ зяга , гръцка!! КОГАТО аз ГОВОРЯ-ти ще мълчиш!!!! аз съм последният БГ тука
14:13 12.12.2025
19 Русия ще си прибере всичко свое!
14:13 12.12.2025
20 Атина Палада
До коментар #6 от "да питам":Освен Мерц да ти бяха изфотографирали:))) Тя е много човешка:))))
14:14 12.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Руснаков
14:15 12.12.2025
23 Военен
С това темпо ще му трябват още 3 години и 2 милиона башибозук .
14:17 12.12.2025
24 Герге ,
До коментар #14 от "новите съседи":Остави ме да отговоря на убавците ,бе ТИСАЙРЯФОСТАТЪ
14:20 12.12.2025
25 az СВО Победа 80
има още територии на бивша Украйна, чиито жители искат да станат част от РФ. И те ще бъдат питани за това. Така е редно.
Накратко СВО ще продължи да постигане на поставените цели.
14:20 12.12.2025
26 Трътлю
14:20 12.12.2025