Юрий Ушаков: Прекратяването на огъня в Украйна зависи от изтеглянето на Киев от Донбас
  Тема: Украйна

Юрий Ушаков: Прекратяването на огъня в Украйна зависи от изтеглянето на Киев от Донбас

12 Декември, 2025 13:59 663 26

Юрий Ушаков подчертава, че Донбас е „руски“ и обсъжда разполагането на Националната гвардия на Русия

Юрий Ушаков: Прекратяването на огъня в Украйна зависи от изтеглянето на Киев от Донбас - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че прекратяване на огъня в Украйна може да настъпи само след като украинските войски се изтеглят от Донбас, съобщава руският вестник „Комерсант“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Коментарът идва като отговор на предложението на украинския президент Володимир Зеленски за провеждане на териториален референдум за бъдещето на Донбас, отбелязва ТАСС.

„Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски“, заяви Ушаков и допълни, че това е закрепено в руската конституция.

В интервю за „Комерсант“ той посочи, че в рамките на мирния план в Донбас могат да бъдат разположени сили на Националната гвардия на Русия, като руската армия не би навлизала в райони, които в момента са под украински контрол.

„Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко останало ще зависи изцяло от това“, добави Ушаков.


Русия
  • 1 оня с коня

    12 16 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    14:02 12.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    12 15 Отговор
    Само така бой по урркките

    14:02 12.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 13 Отговор
    аре бе КОПЕИ!!!на ден взимате по 3 села-за 4г. Украина само с градове остана...взехте ли Покровск?

    Коментиран от #11, #12

    14:04 12.12.2025

  • 4 Накратко☝️

    18 12 Отговор
    се потвърждава истинската цел на "СВО "...
    Кражба на територия от Украйна .

    Коментиран от #9

    14:05 12.12.2025

  • 5 Ако не искат доброволно,

    12 11 Отговор
    ще е доброЗОРНО.

    14:05 12.12.2025

  • 6 да питам

    3 11 Отговор
    Не можахте ли да му намерите некоя по-човешка снимка , бе ? 🤭😁

    Коментиран от #14, #20

    14:05 12.12.2025

  • 7 ?????

    11 2 Отговор
    Киев , Харков и Одеса също са руски ?! Това е Русия !

    Коментиран от #10

    14:05 12.12.2025

  • 8 Абе ,

    0 9 Отговор
    Конь , куда пропал ?

    14:06 12.12.2025

  • 9 Путин си взима своето

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Накратко☝️":

    Подаръците се връщат, когато притежателя на подарения имот не се грижи добре за него.

    Коментиран от #13, #17

    14:07 12.12.2025

  • 10 Божеее , Боже

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Искате да намалите населението на Земята ли, бе , докато китайците се настаняват около Байкал ?

    Коментиран от #15

    14:09 12.12.2025

  • 11 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако бяха превзели и градовете ,щеше да свършат траншовете от ЕвропаТА:) Чувала съм една песен на Лили Иванова в която се пееше :-Не всичко е пари приятелю,но това отдавна :)сега вече и тя самата признава ,че е изпуснала запетайката след НЕ-то:))) Не , всичко е пари приятелю:)))

    Коментиран от #18

    14:09 12.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Шууушлек, покровск одавна е взет. Скоро и мирноград ще зачистят само гледай в телеграм как стават на суджжжук урките в града

    14:10 12.12.2025

  • 13 Аха, колко къщи и коли

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Путин си взима своето":

    подаръци се иззеха така които са били подаръци. Поради прекратяване на грижи или намаляване на обич.

    14:11 12.12.2025

  • 14 новите съседи

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Качи твое фото да те видим какъв си убавец , като се присмиваш на другите .

    Коментиран от #21, #24

    14:11 12.12.2025

  • 15 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Божеее , Боже":

    Около Вашингтон..Всичко около Вашингтон е изкупено от китайци...Изкупено,а не гастарбайтери като в Русия.

    14:11 12.12.2025

  • 16 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Одеса ,Николаев ,Харков и т.н. тоже са Руски

    14:12 12.12.2025

  • 17 мдаааа

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "Путин си взима своето":

    Ами , ако "подаръка" е , от трите - най-дългото , как процедираме ?

    14:12 12.12.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Атино с голямата гъ зяга , гръцка!! КОГАТО аз ГОВОРЯ-ти ще мълчиш!!!! аз съм последният БГ тука

    14:13 12.12.2025

  • 19 Русия ще си прибере всичко свое!

    4 1 Отговор
    Щом исторически тези земи са си руски, значи Русия си ги прибира, няма значение, че временно са ползвани от Украйна. Референдума на Зеленски( вече имаше проведен такъв и хората избраха Русия) не важи, все едно нашите български турци да проведат референдум Кърджали да стане турски, защото някога Турция го била окупирала, а исторически си е български, и такъв ще си бъде. Но както плюем по Русия, може и цяла България да стане турска!?

    14:13 12.12.2025

  • 20 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Освен Мерц да ти бяха изфотографирали:))) Тя е много човешка:))))

    14:14 12.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Руснаков

    1 0 Отговор
    Догодина са намислили и Аляска да я вкарат в руската Конституция...

    14:15 12.12.2025

  • 23 Военен

    3 1 Отговор
    На Путлер му свършиха парите и будалите, затова иска да му подарят това което остава от Донбас .
    С това темпо ще му трябват още 3 години и 2 милиона башибозук .

    14:17 12.12.2025

  • 24 Герге ,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "новите съседи":

    Остави ме да отговоря на убавците ,бе ТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    14:20 12.12.2025

  • 25 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Донбас е руски и това е факт. Записано е и в Конституцията на РФ. Москва ще освободи напълно тези територии, в това не може да има никакво съмнение. Отделно от Донбас обаче
    има още територии на бивша Украйна, чиито жители искат да станат част от РФ. И те ще бъдат питани за това. Така е редно.
    Накратко СВО ще продължи да постигане на поставените цели.

    14:20 12.12.2025

  • 26 Трътлю

    0 0 Отговор
    Руснаците са вече в Сиверск и Лиман. Оттам е една гола степ до Славянск и Краматорск. И без мирен договор до това време догодина те ще си върнат Донбас. Въпросът е че те настъпват и към Запорожие което е съвсем друга риба.

    14:20 12.12.2025

