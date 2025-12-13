Зимна буря в Газа погуби 16 души ВИДЕО

Най-малко 16 души са загинали през последните 24 часа в Ивицата Газа. В това число влизат 3 деца, които са починали вследствие на излагане на студ, докато зимна буря връхлита палестинската територия. Това заявиха от гражданската защита в Газа пред АФП, цитирани от NOVA.

Проливните дъждове, причинени от бурята „Байрън“, са наводнили палатки и временни убежища в цялата Ивица Газа от късните часове на сряда, задълбочавайки страданията на местното население, почти всички от което са били разселени по време на повече от две години война.

Агенцията за гражданска защита в Газа, която функционира като спасителна служба под управлението на Хамас, заяви, че три деца са починали от измръзване - две в град Газа и едно в Хан Юнис в южната част на територията.

Болницата „Ал-Шифа“ в град Газа потвърди смъртта на 9-годишната Хадил ал-Масри и на Таим ал-Хауаджа, за когото беше съобщено, че е бил едва на няколко месеца.

На 11 декември болницата „Насер“ в Хан Юнис съобщи, че 8-месечната Рахаф Абу Джазар е починала от студ в близкия палатков лагер Ал-Маваси.

Тъй като по-голямата част от сградите в Газа са разрушени или сериозно повредени, хиляди палатки и импровизирани убежища вече се простират в райони, разчистени от развалините.

Говорителят на гражданската защита Махмуд Басал заяви, че 6 души са загинали при срутване на къща в района Бир ал-Наджа в северната част на Ивицата Газа.

Той добави, че още 2 тела са били извадени изпод развалините на дом в квартал Шейх Радуан в град Газа.

Други петима души са загинали при срутване на стени в няколко отделни инцидента, посочи Басал.

Гражданската защита съобщи, че нейните екипи са реагирали на сигнали от „13 къщи, които са се срутили вследствие на обилните валежи и силните ветрове, предимно в град Газа и в северните райони“.