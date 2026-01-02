Зеленски предложи Буданов за наследник на Ермак в президентския офис

Володимир Зеленски обяви, че е предложил ръководителят на украинската разузнавателна служба Кирил Буданов да оглави Офиса на президента на Украйна.

Той отбеляза, че смята развитието на украинските въоръжени сили и силовите структури, както и „дипломатическия път в преговорите“, за ключови задачи за своя офис. Той подчерта, че вижда Буданов като човек с опит в решаването на проблеми в тези области.

„Срещнах се с Кирил Буданов и му предложих да оглави Офиса на президента на Украйна“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

На 30 декември Зеленски обяви, че е избрал нов ръководител на канцеларията си. По-късно украински журналисти предположиха, че комисарят по санкционната политика Владислав Власюк може да го оглави. Зеленски посочи също така украинския министър на отбраната Денис Шмигал, първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица, заместник-началника на офиса Павло Палиса и първия заместник-премиер Михаил Федоров като кандидати за поста. Предишният ръководител на кабинета на Зеленски, Андрий Ермак, беше уволнен на 28 ноември, след като беше заподозрян в участие в голяма корупционна схема.