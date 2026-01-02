Новини
Зеленски предложи Буданов за наследник на Ермак в президентския офис
  Тема: Украйна

Зеленски предложи Буданов за наследник на Ермак в президентския офис

2 Януари, 2026 14:43, обновена 2 Януари, 2026 14:45

Първият човек в Киев вече е разговарял с шефа на разузнаването

Зеленски предложи Буданов за наследник на Ермак в президентския офис - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски обяви, че е предложил ръководителят на украинската разузнавателна служба Кирил Буданов да оглави Офиса на президента на Украйна.

Той отбеляза, че смята развитието на украинските въоръжени сили и силовите структури, както и „дипломатическия път в преговорите“, за ключови задачи за своя офис. Той подчерта, че вижда Буданов като човек с опит в решаването на проблеми в тези области.

„Срещнах се с Кирил Буданов и му предложих да оглави Офиса на президента на Украйна“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

На 30 декември Зеленски обяви, че е избрал нов ръководител на канцеларията си. По-късно украински журналисти предположиха, че комисарят по санкционната политика Владислав Власюк може да го оглави. Зеленски посочи също така украинския министър на отбраната Денис Шмигал, първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица, заместник-началника на офиса Павло Палиса и първия заместник-премиер Михаил Федоров като кандидати за поста. Предишният ръководител на кабинета на Зеленски, Андрий Ермак, беше уволнен на 28 ноември, след като беше заподозрян в участие в голяма корупционна схема.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МУШЕННИК ДО МУШЕННИК

    6 1 Отговор
    Мила ваша мама. ТИ СИ МНОГО ГОЛЯМО КОРУМПЕ. АЙДЕ АЙДЕ АЙДЕ ДАНО СКОРО СЛЪНЦЕТО ТИ ДА ЗАЙДЕ.

    14:48 02.01.2026

  • 2 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Два дебила — ето сила!

    14:49 02.01.2026

  • 3 Хунтата в киеф

    6 1 Отговор
    Да бъде изметена

    14:51 02.01.2026

  • 4 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Еверинът — нацист Зе Ленски е наясно ,че Будинов ще му вземе главата само с едно щракване на пръстите в Лондон ако направи грешен ход.Затова го иска близко до себе си за да следи всеки негов ход въпреки,че Кирил Будинов е убиец.

    14:53 02.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ненормални урко фашисти

    3 1 Отговор
    Отивате си урко фашисти

    14:56 02.01.2026

  • 7 Буданов отишъл

    2 1 Отговор
    При Зеленски да обсъдят ситуацията с новото назначение. На сутринта Буданов му казал:
    - Съгласен съм, ама ако ми обещаеш , че и аз ще мога да си купя като твоя златен кене@...
    - Абе, коп...ле , ти ли ми ср@ ⁹в субтромбона...?!

    15:00 02.01.2026

  • 8 Сила

    1 0 Отговор
    Буданов си е точно на мястото в момента , не го превръщайте в чиновник !!! Да продължава да трепе и да държи в постоянен стрес рашистката върхушка !!!

    15:01 02.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

